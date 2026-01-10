Rahova, cartier cu istorie extraordinară, ignorat de centrul Bucureștiului. Zona va avea o hartă a locurilor unde s-au întâmplat evenimente remarcabile
B365.ro, 10 ianuarie 2026 03:10
Deși se află în aproprierea Centrului Istoric al Bucureștiului, cartierul Rahova este perceput ca o periferie în care nu se întâmplă și nu s-a întâmplat mare lucru. O zonă cu dezvoltare haotică în ultimii ani,
Acum 2 ore
03:10
Rahova, cartier cu istorie extraordinară, ignorat de centrul Bucureștiului. Zona va avea o hartă a locurilor unde s-au întâmplat evenimente remarcabile
Deși se află în aproprierea Centrului Istoric al Bucureștiului, cartierul Rahova este perceput ca o periferie în care nu se întâmplă și nu s-a întâmplat mare lucru. O zonă cu dezvoltare haotică în ultimii ani,
Acum 12 ore
19:40
Free Shop Comunitar e în acest weekend, lângă stația de metrou Titan. Bucureștenii pot dona sau lua haine, jucării, încălțări sau tablouri # B365.ro
Sâmbăta aceasta, 10 ianuarie, între orele 14 și 18, va avea loc evenimentul Free Shop Comunitar. Acesta se va ține la Sediu de Mediu din Titan. Acolo bucureștenii vor putea dona sau chiar lua haine,
19:10
În urmă cu puțin timp, s-a produs un accident la urcare pe Podul Basarab. Un martor spune că este foarte aglomerat ăn acea zonă la ora asta. Accident în zona Podului Basarab Cu puțin timp
18:50
Bucureștenii din Sectorul 1 pot sesiza zonele înzăpezite sau cu polei și cere intervenția utilajelor. La ce numere pot suna # B365.ro
A nins în București. Iar acest lucru a luat prin surprindere atât cetățenii cât și autoritățile. Primăriile de sector pun la dispoziția bucureștenilor diverse soluții. Cum pot bucureștenii din Sectorul 1 să anunțe problemele de
18:50
Micro-trotuar pe Strada Bodești din Sectorul 2, delimitat de stâlpișori galbeni. Cealaltă bucată de spațiu, mai mare, servește pentru locuri de parcare # B365.ro
Un bucureștean a publicat la început de an cum arată o stradă din Sectorul 2. O zonă a fost împărțită pentru mașini și locuitorii. Autoturismele au primit bucata mai mare de acolo. Trecătorii au puțin
17:40
Patinoarul de la Opera Comică pentru Copii este deschis pentru cei mici și mari ⛸️Care este programul spațiului de pe Calea Giulești # B365.ro
Opera Comică pentru Copii a transmis care este programul patinoarului din Grădina OCC. Cei mici și mari pot merge să se bucure de o plimbare pe gheață în aer liber, mai ales că a nins
17:40
Trenul Budapesta – București încă e așteptat în Gara de Nord. Are întârziere de peste 10 ore (făcută de când a intrat în România) # B365.ro
Trenul internațional Muntenia IR 79 a plecat joi, la ora locală 15:10, de la Budapesta. Destinația lui finală era Gara de Nord din București. Acesta trebuia să ajungă vineri dimineață la ora 8:23 . Dar
17:00
FOTO | Spectaculoasa transformare a Bucureștiului, scenariu pentru viitorul apropiat. Cum ar arăta orașul cu Dâmbovița verde, nu betonată, și cu Splaiul Unirii eliberat de trafic # B365.ro
Albia betonată a râului Dâmbovița va deveni un culoar verde-albastru care va despărți sectoarele. Asociația Ivan Patzaichin Mila 23 a inițiat proiectul de reabilitare a malurilor Dâmboviței și va fi funcțional până în anul 2035.
16:40
OFICIAL | De ce au escortat, de fapt, avioanele elvețiene Spartanul cu Nicușor Dan: „Operațiune de rutină”. Mulțumirile pentru sprijinul în tragedia Crans-Montana, în context # B365.ro
De câteva zile, unul dintre cele mai dezbătute subiecte este legat de întoarcerea la București a lui Nicușor Dan, după tevatura de la Paris, unde a fost blocat pe aeroport din cauza ninsorii; la întoarcere,
Acum 24 ore
15:30
Intrare liberă la Muzeul Cotroceni, la tururile neghidate, de Ziua Culturii. E deschisă și expoziția „Lumini și umbre – Ferdinand și Maria” # B365.ro
Muzeul Național Cotroceni va marca Ziua Națională a Culturii și va oferi vizitatorilor acces gratuit pentru cei care optează pentru turul neghidat, în data de 15 ianuarie 2026. Intrare gratuită la Muzeul Național Cotroceni pentru
15:20
Un patinoar cât un sector la noi în București: trotuarele din S2, pline de ghețuș. O mamă cu doi copii, unul în cărucior, a rugat șoferii să oprească și a mers pe carosabil # B365.ro
Ninsoarea a luat prin surprindere bucureștenii. Străzile sunt acoperite de zăpadă, iar peste tot prin oraș vedem mormane mai mari sau mai mici de zăpadă. Imaginea este desigur de poveste, dar nu și pentru pietoni.
15:00
Un șantier Apa Nova deviază tramvaiele 14 și 55 în weekend. TPBI înființează liniile navetă de autobuz 614 și 655 # B365.ro
TPBI a anunțat călătorii că liniile de tramvai 14 și 55 sunt deviate de pe traseu în weekend, pentru lucrări Apa Nova. Vor circula autobuzele navetă 614 și 655. Se fac lucrări pe Calea Călărașilor
14:10
FOTO | Scena din Parcul Crângași va fi desființată, iar spațiul va fi complet transformat, tot cu destinație publică. Licitație pentru lucrări, lansată în SEAP # B365.ro
Administrația locală a transmis că a lansat ÎN SEAP licitația pentru lucrările de la scena din Parcul Crângași, din Sectorul 6. Cea veche va fi desființată și în locul ei va fi amnejata un nou
13:40
Apa caldă și căldura vor reveni în casele bucureștenilor afectați de avaria de la CET Sud duminică. CMTEB: „Debitul furnizat de ELCEN este insuficient” # B365.ro
Bucureștenii afectați de avaria de la CET Sud nu vor avea apă caldă și căldură până pe 12 ianuarie. Este ultimul termen înaintat de Termoenergetica pentru soluționarea problemei. Cauza pentru care aproape jumătate din București
13:40
VIDEO | Fie ger, fie ninsoare, Negoiță a mers pe șantierul Școlii 88, de unde ne anunță, chircit de frig, că se lucrează contra cronometru. Lucrările vor fi gata până în septembrie # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost astăzi, 9 ianuarie pe șantier la Școala 88. A spus că toate școlile care se află în consolidare trebuie să fie gata înainte de anul școlar 2026-2027. Robert
13:30
Bărbat lăsat în libertate după ce și-a bătut partenera. Un magistrat din București a respins arestarea, acum e cercetat pentru violență domestică sub control judiciar # B365.ro
Un magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei a respins propunerea de arestare preventivă a unui bărbat care este acuzat că și-a agresat concubina. Victima ajunsese la spital cu fracturi
13:10
FOTO | Patinoarul Niagara e în Sectorul 1, pe strada cu același nume, care a înghețat complet peste noapte. Cum intervin utilajele cu material derapant # B365.ro
În caz de nu aveți timp să mergeți la patinoarul din Berceni, o bucureșteancă vă arată unde s-a format unul natural după ninsorile de ieri. Locația este în Sectorul 1. Vremea rece a favorizat formarea
12:30
Autobuzele liniei STB N121 vor avea traseul modificat, de mâine noapte. Vor circula spre terminalul „Valea Argeșului” # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a informat bucureștenii că începând in noaptea de 10 ianuarie, linia N121 va funcționa pe un traseu modificat. Autobuzele liniei N121 vor avea de mâine
12:20
HARTA | STB comasează liniile 106 și 136 începând de mâine. TPBI: Autobuzele vor circula sub indicativul 106. Care este noul traseu # B365.ro
De mâine, 10 ianuarie 2026, liniile de STB 106 și 136 se vor comasa. Autobuzele vor circula sub indicativul 106. TPBI a anunțat pe ce traseu va circula. Liniile 136 și 106 se comasează Începând
12:20
Material antiderapant gratuit pentru bucureștenii din Sectorul 6. De unde pot lua asociațiile de proprietari sacii # B365.ro
Administrația locală a anunțat că oferă material antiiderapant pentru asociațiile de proprietari din Sectorul 6. Bucureștenii pot cere de la primărie materialul în mod gratuit. S-au anunțat ninsori în zilele ce urmează. Fiecare scară de
11:50
Cine se bate pentru una dintre cele mai mari licitații de anvelopare a blocurilor din București. Contractul depășește 3,6 miliarde de lei # B365.ro
Mai multe firme au depus oferte pentru un contract ce vizează reabilitarea a sute de blocuri din 5 zone ale Sectorului 6. Valoarea totală estimată este de peste 3,6 miliarde de lei. Licitația a fost
11:50
Winter Alert | Weekend cu ninsori masive în București, cu nopți geroase și strat serios de zăpadă. Prognoza meteo pentru Capitală, actualizată acum # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza specială pentru București. De azi și până marți, 13 ianuarie, Capitala se va afla sub incidența unei avertizări ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și
11:10
Un restaurant superb cucerește Bucureștiul, în zona Kiseleff. Bergamot – Teahouse & Provisions Merchants # B365.ro
Anul 2026 începe frumos, în adevăratul sens al cuvântului. Dar ce zic eu frumos, începe splendid, plin de eleganță și bun gust, căci am pășit și eu în noul restaurant cu ceainărie, brutărie, băcănie și
10:50
Disperare la Miau Cafe, cafeneaua cu pisici din București. Oamenii au primit ordin de evacuare la început de an, e nevoie de adăpost urgent pentru mâțe și motani # B365.ro
Miau Cafe a primit ordin de evacuare și caută foster pentru pisici, dar și un nou spațiu pentru relocare. Miau cafe caută foster pentru pisici Într-o postare pe pagina de Facebook din data de 5
10:30
Apelul actriței Manuela Hărăbor către Daniel Băluță, primarul sectorului în care ea locuiește împreună cu fiul cu autism. Scrisoarea, după ce impozitele de aproape 4.000 de lei # B365.ro
Actrița Manuela Hărăbor a lansat un apel public către Primăria Sectorului 4. Aceasta cere autorităților locale să compenseze prin măsuri fiscale eliminarea facilităților acordate persoanelor cu dizabilități, decizie recent adoptată de Guvern. Manuela Hărăbor cere
09:30
Avarie financiară la Metrorex. Concursurile de angajare, anulate din cauza restricțiilor bugetare. Ce posturi sunt afectate # B365.ro
Metrorex a anulat toate concursurile de angajare, inclusiv pe cele aflate deja în desfășurare. Situația se întâmplă din cauza noilor reguli bugetare. Măsura afectează mai multe posturi și amână recrutarea de personal. Metrorex anulează concursurile
09:10
VIDEO | „Arde, uite cum arde!” Un autobuz Otokar înecat în fum dens, pe traseul liniei 100. Învăluit în nor, pleacă din stația STB Aeroportul Băneasa # B365.ro
Fum dens într-un autobuz Otokar de pe linia 100, cea care face legătura între centrul Bucureștiului și Aeroportul Internațional „Henri Coandă" Otopeni. Călătorii au fost evacuați din mijlocul de transport, iar mai multe imagini au
08:50
Cutremur în Vrancea, produs în această dimineață. Ce magnitudine anunță Institutul Național de Fizica Pământului # B365.ro
Un cutremur s-a produs în această dimineață, în zona seismică Vrancea, anunță specialiștii INFP. Seismul a avut magnitudinea de 3.5. Un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea În această dimineață, la ora 05:50,
08:30
VIDEO | Accident cu ambulanță, în această dimineață, în apropierea Spitalului de Urgență Sfântul Pantelimon # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția de la Șoseaua Pantelimon. Incidentul s-a petrecut aproape de Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon și sunt implicate o ambulanță și un autoturism. Accident
08:30
FOTO | „E sticlă pe jos pe străduțe!” Marele Patinoar Berceni, care e cu totul altul decât Arena cu care se fălește nonstop dl. Băluță # B365.ro
După o zi cu cod galben de ninsori în București, urmată de o noapte cu o temperatură minimă de -6 grade, străduțele, aleile și trotuarele din Berceni s-au transformat în mici patinoare. Și nu, nu
08:20
Bucureștean din S3, consternat că a primit mesaj amenințător de eliberat parcare, că vin azi mașinuțele lui Negoiță cu spălatul. „Adică să faca patinoar în locul parcării” # B365.ro
Așa-numitul program de spălare a parcărilor din Sectorul 3, o „inovație" a primarului Robert Negoiță, este o poveste veche, lungă și cu mare scandal. Inițial, bucureștenii din Sectorul 3 cu locuri în parcările de reședință
07:30
Cea mai nefericită combinație, acum în București: iarnă ca la carte, cu frig și zăpadă, și mii de case fără căldură. Avaria care a lăsat jumătate de oraș în frig, doar parțial rezolvată # B365.ro
Iarna aceasta, spre deosebire de multe ierni precedente, se manifestă acum în București ca o iarnă de manual, nu frig, vânt și ninsori, lucru care face și mai frustrantă realitatea termoenergetică a momentului: avaria majoră
06:50
Doamnelor și Domnilor, la mulți ani, în primul rând și, în al doilea rând, poate ați vrea să folosiți Imagine a lui John Lennon ca fundal sonor al textului acestuia care vă va dezvălui cea
Ieri
19:40
Se întrerupe curentul în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 9-16 ianuarie. Compania Rețele Electrice România are lista zonelor afectate # B365.ro
Rețele Electrice România a anunțat clienții săi că vor fi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu. Acestea vor fi pe parcursul unei săptămâni. Compania a transmis lista străzilor ce vor fi afectate. Întreruperi
19:20
Termoenergetica pasează vina la ELCEN pentru lipsa apei calde și a căldurii din peste 3.500 de blocuri din București. CMTEB: „Am solicitat măsuri suplimentare la CET Sud” # B365.ro
După ce ELCEN a dat vina pe Termoenergetica pentru lipsa agentului termic pentru 3.500 de blocuri/imobile din București, în urma avariei de la CET Sud, acum Termoenergetica cere pornirea unui șir de pompe la CTE
19:10
Accident pe linia 41. O mașină a rămas suspendată pe șine, tramvaiele sunt blocate pe Strada Turda # B365.ro
STB a transmis că linia 41 este blocată pe Strada Turda, înainte de Pasaj Grant, pe sensul Ghencea. Tramvaiele nu pot circula din cauza unui autoturism blocat pe șine. Linia 41 este blocată STB a
18:40
FOTO | Kind reminder de la PS6: aruncarea vechiturilor în spațiul public se amendează. Poliția locală monitorizează zonele pe camerele de supraveghere # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a transmis că nu se permite auncarea vechiturilor la colț e stradă sau în gradina blocului. Bucureștenii care fac asta riscă să primească amenzi. Nu este permisă aruncarea gunoiului în spațiul public
18:00
VIDEO | „Imposibil! Pare o cascadoerie din Fast&Furious”. Accident incredibil în Predeal, unde o mașină a derapat și-a ajuns pe acoperișul unei pensiuni # B365.ro
În cursul zilei de azi, a avut loc un accident în stațiunea Predeal, unde o mașină a rămas blocată pe acoperișul unei pensiuni. Autoturismul a derapat de pe drum și a ajuns peste gardul de
18:00
VIDEO | Stejarul secular de pe Bd. Ferdinand, martor al Codrilor Vlăsiei, se află acum în serele din Pantelimon. Ar putea fi expus într-o zonă emblematică a Sectorului 2 # B365.ro
Trunchiul stejarului secular de la intersecția Bulevardului Ferdinand cu Strada Horei, martor al Codrilor Vlăsiei, a fost transportat la serele Sectorului 2, anunță primar Rareș Hopincă. Copacul s-a prăbușit zilele trecute din cauza condițiilor meteo.
17:20
FOTO | Bianca și Callie, două cățelușe de numai 3 luni, tânjesc să fie luate în noi cămine. Pot fi adoptate de la ASPA Bragadiru # B365.ro
ASPA continuă campaniile de adopții și în 2026 și prezintă două cățelușe din adăpostul din Bragadiru: Bianca și Callie. Cele două cățelușe au doar trei luni, sunt drăgăstoase și extrem de jucăușe. Bianca și Callie,
17:20
Conducerea ADR explică de ce Ghișeul.ro a picat zilnic de la începutul anului. De la „un posibil atac cibernetic” la „trafic de 10 ori mai mare pe site” # B365.ro
Platforma Ghișeul.ro a picat de mai multe ori în primele zile ale acestui an. În acest context, reprezentanți ai Autorității Române pentru Digitalizare au venit cu explicații pentru deficiențele serviciilor de plată a taxelor și
16:50
Iad pe Autostrada A2 – București – Constanța. „Mâzgă pe asfalt, vizibilitate sub 50 m, absolut nicio intervenție” # B365.ro
Autostrada A2 București-Constanța e un iad alb în această seară. Vizibilitatea e redusă, iar autoritățile au fost luate prin surprindere, întrucât șoseaua nu este curățată. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu mare prudență. Iadul alb
16:10
Vagonul bar-bistro nu va mai circula de la București la Brașov. CFR Călători îl mută pe altă rută, spre vestul țării # B365.ro
CFR Călători a mutat singurul vagon bar-bistro modernizat pe ruta București Nord – Arad. Acesta nu este pus zilnic în compunerea aceleași garnituri. Va fi pus la o rută mai lungă CFR Căl
16:00
O taxă pentru câinii fără stăpân a intrat în vigoare în Corbeanca, locuitorii sunt revoltați. Ce sumă trebuie să plătească # B365.ro
Locuitorii din Corbeanca, județul Ilfov, vor plăti de anul acesta o taxă de 25 de lei pe an destinată îngrijirii câinilor fără stăpân din comună. Măsura, votată la finalul anului trecut, a stârnit nemulțumiri și […] Articolul O taxă pentru câinii fără stăpân a intrat în vigoare în Corbeanca, locuitorii sunt revoltați. Ce sumă trebuie să plătească apare prima dată în B365.
15:40
Incident tehnic într-un Otokar STB de pe linia 640 din București. Călător: Brusc a început un fum alb să umple partea din spate a autobuzului. Șoferul știa despre defecțiune # B365.ro
Un călător STB povestește pe Reddit cum un autobuz Otokar de pe linia 640 a început să scoată fum alb dens. Bucureșteanul a anunțat șoferul care a spus că știe despre problemă, dar nu are […] Articolul Incident tehnic într-un Otokar STB de pe linia 640 din București. Călător: Brusc a început un fum alb să umple partea din spate a autobuzului. Șoferul știa despre defecțiune apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | O bătrână Tatra, la datorie și azi, pe străzile înghețate ale Bucureștiului, pe cod galben de ninsoare. Circulă agale pe linia 44 # B365.ro
Bătrâna Tatra e la datorie și azi, ducând locuitorii Capitalei dintr-un loc în altul al Bucureștiului, chiar și pe ninsoare. Cel mai vechi mijloc de transport care mai circulă pe șinele din oraș merge pe […] Articolul FOTO | O bătrână Tatra, la datorie și azi, pe străzile înghețate ale Bucureștiului, pe cod galben de ninsoare. Circulă agale pe linia 44 apare prima dată în B365.
14:50
FOTO | Copac imens, prăbușit în stația STB Oborul Nou. Două mașini distruse. Ca prin minune, nimeni nu a fost rănit # B365.ro
Astăzi, 8 ianuarie, a căzut un copac în stația STB Oborul Nou. În urma prăbușirii lui au fost distruse două mașini. Nu au existat victime. Copac căzut în stația STB Oborul Nou Un bucureștean, membru […] Articolul FOTO | Copac imens, prăbușit în stația STB Oborul Nou. Două mașini distruse. Ca prin minune, nimeni nu a fost rănit apare prima dată în B365.
14:50
VIDEO | Utilajele de deszăpezire și cele cu material antiderapant sunt pe străzile din București. Avem cod galben de vânt și ninsori până diseară # B365.ro
În dimineața asta, ninsorile au pus stăpânire peste București. Precipitațiile continuă să cadă și se depune un strat de zăpadă. Administrațiile locale au anunțat că utilajele de deszăpezire vor ieși pe teren pentru a curăța […] Articolul VIDEO | Utilajele de deszăpezire și cele cu material antiderapant sunt pe străzile din București. Avem cod galben de vânt și ninsori până diseară apare prima dată în B365.
14:20
O nouă stație apare pe traseul liniei STV 409, de mâine. Autobuzele vor opri și la „Pădurii” # B365.ro
De mâine, 9 ianuarie, pe traseul liniei 409 va apărea o nouă stație. Autobuzele vor opri șa „Stația Pădurii”. Măsura este luată pentru a facilita accesul la transportul public pentru locuitorii zonei și pentru a […] Articolul O nouă stație apare pe traseul liniei STV 409, de mâine. Autobuzele vor opri și la „Pădurii” apare prima dată în B365.
14:10
Vom înconjura Bucureștiul pe autostradă anul acesta, după deschiderea loturilor 1, 3 și 4 ale A0 Nord. Pro Infrastructură face previziuni pentru 2026: „Va fi un an record” # B365.ro
Autostrada A0, centura de ocolire a Bucureștiului, se apropie de finalizare. Circulația completă depinde de ritmul lucrărilor pe sectoarele nordice. Termenele parțiale sunt în primăvară și toamnă. Asociația Pro Infrastructură menționează ce alte inaugurări se […] Articolul Vom înconjura Bucureștiul pe autostradă anul acesta, după deschiderea loturilor 1, 3 și 4 ale A0 Nord. Pro Infrastructură face previziuni pentru 2026: „Va fi un an record” apare prima dată în B365.
