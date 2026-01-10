Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate vorbi deschis cu Trump despre sfera sa de influență”
Digi24.ro, 10 ianuarie 2026 07:10
Schimbarea regimului în Venezuela poate afecta reputația Rusiei ca aliat de încredere, însă consecințele politice și economice pentru Moscova vor fi probabil limitate, arată o analiză realizată de The Moscow Times. Mai mult, experții susțin că operațiunea militară a SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro e de fapt o veste bună pentru Vladimir Putin, care acum poate discuta deschis cu Donald Trump despre împărțirea lumii.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
07:10
A fost nevoie de sânge, sudoare, lacrimi și discuții chinuitoare pentru a ajunge la acest rezultat, dar țările UE au susținut în cele din urmă acordul cu blocul Mercosur, deschizând calea către crearea unei zone de liber schimb care acoperă peste 700 de milioane de oameni din Europa și America Latină, informează Politico.
07:10
Donald Trump consideră că deținerea Groenlandei este o nevoie psihologică „pentru a avea succes” (presă) # Digi24.ro
Prezența militară americană în Groenlanda nu este suficientă pentru președintele SUA, care își dorește să dețină insula înghețată, scrie site-ul serviciului public de radio-televiziune groenlandez, preluând extrase dintr-un amplu interviu acordat de Donald Trump cotidianului The New York Times. Deținerea este o condiție psihologică „pentru a avea succes”, consideră Donald Trump, citat în interviu.
07:10
„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum arată drumurile din țară, după ninsorile din ultimele zile # Digi24.ro
Pericole la tot pasul pe șoselele din vestul țării. Drumurile naționale și autostrăzile sunt pline de „cratere”, după primul strat de zăpadă. Poliția a amendat compania de drumuri, pentru că i-a pus în pericol pe șoferi. Cu toate acestea, singurele soluții găsite de autorități sunt unele pompieristice. Gropile sunt doar plombate și vor reapărea în săptămânile următoare. Abia în martie, șoselele ar putea să fie reparate cu adevărat.
07:10
Vacanțe mai scumpe în 2026: Destinațiile populare care introduc taxe noi pentru turiști sau le măresc pe cele existente # Digi24.ro
Vacanțe mai scumpe în 2026. Se introduc taxe noi și se măresc cele existente în multe destinații populare. Totul pentru a combate supraturismul. Thailanda, Scoția și Spania sunt doar câteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult.
07:10
7,5 miliarde de leva în numerar au ieșit „la lumină” datorită euro. Bulgaria a lansat euro pe fondul entuziasmului și al fricii # Digi24.ro
Un amestec de euforie festivă și o frică adânc înrădăcinată de creștere a prețurilor a marcat primele zile ale Bulgariei în zona euro. Așa descrie ziarul spaniol El País schimbarea istorică care a avut loc la 1 ianuarie 2026 în Bulgaria. Mulți experți anticipează creșteri de prețuri odată cu moneda euro, deși se așteaptă ca aceasta să stimuleze comerțul și turismul în țara UE cu cel mai mic venit pe cap de locuitor.
07:10
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate vorbi deschis cu Trump despre sfera sa de influență” # Digi24.ro
Schimbarea regimului în Venezuela poate afecta reputația Rusiei ca aliat de încredere, însă consecințele politice și economice pentru Moscova vor fi probabil limitate, arată o analiză realizată de The Moscow Times. Mai mult, experții susțin că operațiunea militară a SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro e de fapt o veste bună pentru Vladimir Putin, care acum poate discuta deschis cu Donald Trump despre împărțirea lumii.
07:10
Gestul banal pentru care un CEO a angajat o candidată cu „un CV de două rânduri” și zero experiență # Digi24.ro
Cei care își caută un loc de muncă ar putea crede că o diplomă obținută la o universitate de top sau experiența profesională într-o mare companie le va aduce jobul dorit, dar sunt gesturi mici care, din punctul de vedere al unor manageri, contează mai mult decât studiile sau experiența.
07:10
Moartea generalilor. Cine sunt cei 19 comandanți ruși care au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina # Digi24.ro
De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, cel puțin 19 generali ruși au fost uciși, conform datelor publice și rapoartelor din surse ruse și ucrainene. Nu toate aceste decese au fost confirmate oficial de către Moscova.
07:10
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm speranțe deșarte”. Există, însă, și un aspect pozitiv în economie # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan a avertizat, în direct la Digi24, că anul 2026 va aduce o nouă scădere a puterii de cumpărare, pe fondul corectării unor decizii politice greșite. El spune că România riscă pierderea fondurilor europene și instabilitate economică dacă nu-și respectă angajamentele bugetare asumate în fața Comisiei Europene. „Aspectul pozitiv este că ne îndreptăm spre reducerea deficitului bugetar, aspectul negativ este că pensiile sunt înghețate”, a precizat Stolojan.
07:10
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times) # Digi24.ro
Ministrul venezuelean de Interne, Diosdado Cabello, a cerut SUA să-l elibereze pe Nicolas Maduro, amenințând că „răpirea” acestuia „se va întoarce împotriva guvernului american”. Cabello deține o putere imensă în Venezuela, iar potrivit unor surse citate de Financial Times, „este esențial pentru supraviețuirea regimului lui Delcy Rodriguez în acest moment”.
07:10
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada” # Digi24.ro
Ger năprasnic peste România, zilele acestea. În vestul țării, temperaturile au scăzut brusc, până la minus 18 grade Celsius. Gheața depusă pe șosele i-a pus în dificultate până și pe cei mai experimentați șoferi. Și pietonii au de suferit, însă: camerele de gardă ale spitalelor sunt pline de pacienți cu diverse fracturi, după ce au alunecat gheață. Numai într-o singură zi, la Iași, 40 de oameni au ajuns la spital cu mâini și picioare rupte.
07:10
Ultimul act al celei care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei. Christine Lagarde: „Vom trăi într-o lume fragmentată” # Digi24.ro
Femeia care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei se apropie de ultima parte a carierei sale într-o lume abia recognoscibilă față de cea pe care o știa odinioară. La două decenii de la prima sa intrare într-o funcție publică, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, poate fi încurajată de perspectivele unei inflații stabile, dublate de o oarecare rezistență a creșterii economice. Însă ascensiunea populismului și dificultățile continentului de a naviga în politica globală o pun pe gânduri, scrie Bloomberg.
Acum 2 ore
05:50
Acordul UE - Mercosur: Criza politică din Franța diminuează influența lui Emmanuel Macron la Bruxelles # Digi24.ro
Criza politică din Franța, declanșată de dizolvarea Adunării Naționale în 2024, a redus capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a influența deciziile de la Bruxelles. Acordul comercial UE – Mercosur a avansat, în condițiile în care Parisul nu a mai reușit să îl blocheze.
Acum 6 ore
02:40
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni # Digi24.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale, citate de AFP. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează News.ro.
Acum 8 ore
00:00
„Parteneriat de 100 de ani UK-Ucraina”. Secretarul britanic al Apărării și omologul său ucrainean au semnat documentele la Kiev # Digi24.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, aflat în vizită la Kiev, și omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal, au semnat o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul apărării pe o perioadă de 100 de ani, semnat anterior de cele două țări, anunță European Pravda.
9 ianuarie 2026
23:50
Femeia din Minneapolis, filmată cu câteva secunde înainte de a fi ucisă de un agent ICE. Care au fost ultimele ei cuvinte # Digi24.ro
Au apărut primele imagini cu Renee Nicole Good femeia în vârstă de 37 de ani care a fost împușcată mortal în Minneapolis, statul Minnesota de un agent în timpul unei operațiuni anti-migrație. Este filmarea dinaintea incidentului. Conform relatărilor, femeia a încercat să se îndepărteze, moment în care ofițerul federal a tras prin parbriz și prin geamul mașinii, rănind-o mortal. Pentru prima oară o să o auzim și vorbind, e practic dialogul dinaintea uciderii. Autoritățile federale susțin că agentul a acționat în legitimă apărare, argumentând că mașina ar fi fost folosită ca o armă. Însă această acțiune a generat controverse intense. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, a condamnat cu fermitate prezența și tactica agenților federali, cerând retragerea acestora din oraș.
23:50
„Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov # Digi24.ro
Adam, al treilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, i-a promis lui Volodimir Zelenski că îl va duce la Groznîi pentru a fi judecat, dacă va primi ordinul de la tatăl său sau de la Putin.
23:50
Acordul UE - Mercosur: Criza politică din Franța diminuează influența lui Emmanuel Macron la Bruxelles # Digi24.ro
Criza politică din Franța, declanșată de dizolvarea Adunării Naționale în 2024, a redus capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a influența deciziile de la Bruxelles. Acordul comercial UE – Mercosur a avansat, în condițiile în care Parisul nu a mai reușit să îl blocheze.
23:40
Volodimir Zelenski, avertisment după atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei: „Aceeași provocare pentru Varșovia, București, Budapesta” # Digi24.ro
După atacul cu racheta Oreșnik în apropierea frontierei cu UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „rușii exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalațiile noastre energetice” și a atenționat că utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune reprezintă „aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale”.
Acum 12 ore
23:10
Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani. Macron „a modificat cu amabilitate” datele summitului G7 # Digi24.ro
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro.
23:00
„Cortina de 16 KB”. Cum Rusia a pierdut 12 miliarde de dolari în urma unor întreruperi ale internetului, ordonate de Kremlin # Digi24.ro
Rusia a pierdut aproape 12 miliarde de dolari din producția economică într-o serie de întreruperi „fără precedent” ale internetului ordonate de Kremlin în 2025, potrivit unui raport.
23:00
Raidul asupra lui Nicolas Maduro: ce știm și ce rămâne secret în cazul operațiunii SUA, orchestrată cu luni înainte # Digi24.ro
La o săptămână de la operațiunea-surpriză a forțelor americane, în urma căreia a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, detalii privind planificarea din spatele misiunii rămân neclare. Deși mai mult aspecte au ieșit deja la iveală, o serie de întrebări-cheie persistă. Printre acestea: cine este sursa umană din interiorul regimului și ce soartă i‑a fost rezervată după misiune? Cât de mult s‑au implicat forțe cibernetice americane și dacă au fost folosite tehnici de război electronic pentru a paraliza sistemele de apărare sau infrastructura din Venezuela? Deși planificarea și execuția au fost descrise public ca funcționând „precum un ceas elvețian”, mulți analiști de politică externă se întreabă dacă există motive politice interne care au grăbit succesul aparent, fără o opoziție militară mai puternică, arată BBC.
22:40
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # Digi24.ro
În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post.
22:30
Daniel Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale: examene din patru arii şi medii ponderate pentru admiterea la liceu # Digi24.ro
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a criticat actualul model de Evaluare Naţională, care testează elevii doar la limba română şi matematică, susţinând că acesta produce efecte negative asupra întregului curriculum.
22:10
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), susţine că banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale ar trebui să rămână la primării şi nu să fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, ea precizând că acest lucru va fi tranşat în coaliţie.
22:10
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care Putin încearcă să-și reafirme autoritatea: „O acțiune de PR” # Digi24.ro
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, în apropierea frontierei cu UE, are ca scop intimidarea aliaților occidentali ai Kievului și semnalează nemulțumirea lui Vladimir Putin față de recentele eșecuri în politica externă, inclusiv în Venezuela, au declarat vineri analiștii, relatează The Moscow Times.
22:00
Copil de doi ani, în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța. Familia acuză neglijență medicală # Digi24.ro
Familia unui copil în vârstă de doi ani și cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Județean Constanța că nu l-ar fi îngrijit corespunzător după ce acesta a fost operat, fiind diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și disfuncția multiplă de organe. Familia susține că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operație și că minorul nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București și se află în moarte cerebrală.
22:00
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud # Digi24.ro
Manevrele navale în largul Africii de Sud reunesc nave de război rusești, chineze și iraniene sub steagul BRICS+, într-un moment de tensiune crescândă cu Washingtonul și de extindere a cooperării blocului.
21:30
Venezuela anunţă discuţii „exploratorii” cu SUA pentru restabilirea relaţiilor diplomatice # Digi24.ro
Venezuela a anunţat vineri discuţii „exploratorii” cu SUA în vederea restabilirii relaţiilor diplomatice între cele două ţări, rupte în 2019, potrivit unui comunicat al ministrului afacerilor externe Yvan Gil, relatează AFP şi Reuters.
21:30
Radu Miruţă apără acordul Mercosur: „Astfel de înțelegeri se fac pe date și argumente, nu pe cancan. Se judecă pe cifre, nu pe ţipete” # Digi24.ro
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naţionale, afirmă că decizia României de a susţine acordul UE - Mercosur este net avantajoasă pentru ţara noastră. Miruţă susține că „acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe cancan, iar acordul Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete”. Fostul ministru al Economiei arată că în 2023, România a exportat către ţările Mercosur produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale, iar după semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero - un câştig direct şi substanţial pentru economia românească.
21:00
MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9: Evitaţi orice călătorie pe teritoriul iranian. Cetăţenii români să contacteze ambasada # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, vineri, în contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian. MAE reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. Instituția recomandă cetăţenilor români aflaţi în această ţară să evite participarea la demonstraţii şi locurile aglomerate şi să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară şi să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran.
21:00
Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul UE-Mercosur. Florin Barbu: „L-am respins de acum 2 săptămâni” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, în direct la Digi24, că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur de acum două săptămâni, dar nu a mai primit nicio reacție, nici din partea Ministerului Economiei, nici a Ministerului de Externe.
20:40
Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine care nu explodează # Digi24.ro
Procuratura din Ucraina afirmă că o firmă a livrat pe front mine de proastă calitate, care nu detonau în luptă, dar puteau exploda accidental atunci când erau manipulate de soldații ucraineni, scrie Kyiv Post.
20:30
Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai rapid. A fost o rezistență incredibilă, interese să rămânem așa # Digi24.ro
Theodor Stolojan a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația economică a României. Fostul premier a spus că până la următoarele alegeri, după ce PSD va prelua funcția de prim-ministru, „are suficient timp să dea iar cu căruța în gard”. Stolojan a subliniat faptul că România ar fi trebuit să treacă la moneda euro, lucru pentru care a militat întotdeauna, pentru a evita astfel de derapaje economice. „A fost o rezistență incredibilă și din partea sistemului bancar, teoreticieni care încercau să demonstreze că România nu poate trece la euro până nu e suficient de dezvoltată”, a afirmat acesta, după care a dat ca exemple Croația și Bulgaria, aceasta din urmă putând să aibă în viitor performanțe mai notabile decât țara noastră.
20:30
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni # Digi24.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale, citate de AFP. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează News.ro.
20:20
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local” # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan este de părere că măsurile luate până acum de Guvernul Bolojan nu reprezintă o reformă, pentru că nu presupune regândirea sistemelor. În plus și aceste sancțiuni s-au izbit de o „coterie transpartinică” când a fost vorba de reducerea cheltuielilor la nivel local și central, a spus el la Digi24.
20:00
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul # Digi24.ro
Hubert Thuma, președintele Consiliul Județean Ilfov, șef al PNL Ilfov și vicepreședinte PNL București-Ilfov, ia apărarea primarilor într-o postare pe Facebook. El subliniază că nu edilii sunt vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale, deoarece nu ei au decis această creștere. „Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an”, scrie liberalul pe rețeua socială. Și a adăugat acesta, „cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat”.
20:00
Reacția lui Stolojan, în cazul aeronavei Spartan: „Romania are o problemă pentru că nu a cumpărat un avion pentru președinte” # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că lipsa unui avion dedicat pentru președinte și premier reprezintă o vulnerabilitate serioasă pentru statul român. Acesta avertizează că improvizațiile și închirierile nu pot înlocui nevoia unor comunicații securizate la cel mai înalt nivel.
19:50
Ucraina oferă un important proiect privind litiul unor investitori cu legături cu Donald Trump # Digi24.ro
Kievul a atribuit unui grup de investitori dreptul de a exploata unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de litiu ale statului ucrainean, în urma unei licitații pentru un acord de împărțire a producției lansată în vară, a raportat New York Times pe 8 ianuarie, citând doi oficiali ucraineni anonimi, relatează Kyiv Independent.
19:30
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie de a mulțumi României pentru ajutorul în cazul Crans-Montana # Digi24.ro
Armata elvețiană vine cu lămuriri în dezbaterea legată de interceptarea avionului în care se afla Nicușor Dan. Forțele Aeriene Elvețiene au mulțimit României pentru ajutorul dat în cazul Crans-Montana, precizând că misiunea de escortare a fost una de scurtă durată. Reacția a venit la solicitarea Digi24, după ce, astăzi, chiar șeful statului a publicat o înregistrare a dialogului dintre pilotul român de la manșa aeronavei Spartan și controlorul de trafic aerian elvețian.
19:30
„Suntem fericiți, dar este periculos să recunoaștem”. Teamă și incertitudine în Venezuela după capturarea lui Maduro # Digi24.ro
La o săptămână după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane, speranțele multor venezueleni într-o schimbare reală de regim încep să se risipească. Deși intervenția SUA a fost inițial percepută drept începutul unei noi ere, atmosfera din Venezuela este descrisă de martori și analiști drept chiar mai represivă decât înainte.
19:20
Ciolacu, ironic după ce Bolojan a prezentat investiţiile publice din 2025: Felicitări Guvernului. În 9 ianuarie nu avem buget pe 2026 # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Executivul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025 şi adăugând că şi intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei sunt alte două reuşite ale Guvernului Bolojan. Ciolacu mai spune că este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026.
19:10
„Un coșmar de neînțeles, greu de acceptat”: durerea s-a transformat în furie după incendiul care a devastat barul din Crans-Montana # Digi24.ro
La fel ca mulți tineri din Elveția, Kenzo Ronnow, student la universitatea din Lausanne, a dormit până târziu în ziua de 1 ianuarie, după ce a sărbătorit Anul Nou. Dar, când s-a trezit și a început să-și verifice telefonul, a văzut că știrea principală de pe un site de știri străin era despre Elveția. Un incendiu a distrus Le Constellation, un bar din Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais din Elveția și un loc frecventat de obicei de petrecăreții de Revelion, relatează The Guardian.
19:00
Donald Trump este dispus să acorde garanții de securitate Ucrainei doar pentru că nu se așteaptă ca Rusia să invadeze din nou # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este dispus să își asume angajamente privind participarea SUA la viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina, deoarece consideră că Rusia nu va încerca o nouă invazie.
19:00
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024 # Digi24.ro
Lansarea de către președintele Vladimir Putin a rachetei hipersonice Oreșnik pare să aibă drept scop intimidarea Ucrainei și transmiterea unui semnal privind puterea militară a Rusiei către Europa și Statele Unite, într-un moment crucial al negocierilor pentru încheierea războiului. Putin s-a lăudat în repetate rânduri cu viteza și puterea distructivă a rachetei Oreșnik, pe care Rusia a lansat-o pentru prima dată asupra Ucrainei în noiembrie 2024. De atunci, Rusia a păstrat arma în rezervă, scrie Reuters, într-o analiză.
18:40
Polonia este îngrijorată de tensiunile create în interiorul NATO de subiectul Groenlanda, afirmă premierul Donald Tusk # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk s-a declarat vineri îngrijorat de tensiunile create în interiorul NATO de ameninţarea SUA cu preluarea Groenlandei, el adăugând că în calitate de aliat loial Polonia va fi onestă cu Washingtonul în această privinţă, informează Reuters.
18:40
Iran: Kaja Kallas critică „un regim ce se teme de propriul popor”. ONU cere o anchetă independentă # Digi24.ro
Şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas a declarat vineri că reprimarea dură de către conducerea iraniană a protestarilor „arată un regim căruia îi este frică de propriul popor”, în timp ce Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut o anchetă „rapidă” şi „independentă” asupra morţilor în manifestaţiile care zguduie Iranul de mai multe zile, relatează dpa şi AFP.
18:40
Încă 8 decese din cauza gripei. Medicii anunță de patru ori mai multe cazuri față de media ultimelor cinci sezoane # Digi24.ro
Gripa face noi victime. Opt români si-au pierdut viața în ultima săptămână, conform Digi24. Institutul de Sănătate Publică anunță că sunt de aproape patru ori mai multe cazuri de gripă acum în România, față de media ultimelor cinci sezoane.
Acum 24 ore
18:30
Ursula von der Leyen s-ar putea confrunta cu o moțiune de cenzură după acordul cu Mercosur (Politico) # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va confrunta probabil cu o moțiune de cenzură privind acordul comercial cu Mercosur în următoarele săptămâni, potrivit grupului de extremă dreapta Patrioți pentru Europa, relatează Politico.
18:20
Polonia l-a convocat pe ambasadorul ungar, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil în Ungaria # Digi24.ro
Ministerul polonez de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul Ungariei pentru a-i transmite un protest, după ce doi cetăţeni polonezi au primit azil din partea guvernului de la Budapesta, relatează Reuters, identitatea celor doi nefiind precizată, însă ar putea fi vorba despre oficiali ai fostului guvern conservator polonez care s-au refugiat în Ungaria din motive politice.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.