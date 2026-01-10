Două momente bizare din timpul întâlnirii lui Trump cu giganții petrolieri ai Americii. „Uau, trebuie să văd asta cu ochii mei!”
Digi24.ro, 10 ianuarie 2026 11:50
Două momente mai puțin obișnuite au marcat întâlnirea președintelui american Donald Trump cu giganții din domeniul petrolului, cu care a purtat discuții ca urmare a evoluțiilor de ultimă oră din Venezuela. Ele au devenit virale, fiind postate pe rețelele de socializare.
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc # Digi24.ro
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, citate de Reuters.
10:50
Câți bani vor încasa marile orașe din taxele pentru turiști în 2026. Capitala estimează 15 milioane de lei pe an # Digi24.ro
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu un cost suplimentar începând cu 2026, după ce tot mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice, potrivit DigiEconomic. De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sunt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În Capitală, taxa turistică va fi de 10 lei pe noapte pentru fiecare persoană cazată. Consiliul General al Municipiului București a aprobat deja măsura, iar autoritățile estimează că aceasta va aduce aproximativ 15 milioane de lei anual la bugetul local.
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP, preluate de Agerpres.
Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost prins când încerca să intre în România # Digi24.ro
Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din ţara sa pe data de 8 ianuarie, a fost descoperit de autorităţi în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, la intrarea în România.
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea până la -15 grade # Digi24.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm.
„Realitatea în care trăim este extrem de incertă. Donald Trump e un lider instinctual, care pare să acționeze unilateral, în afara normelor internaționale", spune Florin Negruțiu. „Lumea se reîmparte în sfere de influență, iar întrebarea e simplă: în ce sferă va ajunge România?", adaugă Claudiu Pândaru.
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război” # Digi24.ro
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generaţie Oreşnik, transmite sâmbătă agenţia France Presse.
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț # Digi24.ro
Bill Gates a plătit 7,88 miliarde de dolari fostei sale soții, Melinda French Gates, în urma divorțului. Fondatorul Microsoft a făcut o donație de miliarde de dolari către fundația privată a doamnei French Gates, Pivotal Philanthropies Foundation, care lucrează pentru a sprijini femeile, relatează The Telegraph.
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro # Digi24.ro
Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe președintele Donald Trump dacă ar „ordona vreodată o misiune de capturare” a președintelui rus Vladimir Putin, similară operațiunii desfășurate sâmbătă, în cadrul căreia Delta Force l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro.
De la spion de elită la negociator. Cum influențează noul șef de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, procesul de pace în Ucraina # Digi24.ro
Predecesorul lui Kirilo Budanov în funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, era cunoscut drept a doua persoană cea mai puternică din Ucraina. Cu toate acestea, el a avut mult mai puțin succes pe scena diplomatică, scriu jurnaliștii Meduza. Oficialii americani de ambele părți ale spectrului politic se săturaseră să mai aibă de-a face cu Iermak cu mult înainte de demiterea sa, în decembrie 2025. Iar negocierile directe între Ucraina și Rusia s-au împotmolit vara trecută. Acum, Budanov preia conducerea echipei de negociatori de la Kiev, în contextul ultimelor eforturi ale administrației Trump de a pune capăt războiului. Ajuns în fruntea agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), Budanov are o reputație excelentă drept spion de elită, este popular în rândul publicului și are contacte solide atât în SUA, cât și în Rusia.
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile # Digi24.ro
O capitală europeană ia în considerare o măsură drastică pentru a reduce ambuteiajele din trafic: introducerea sistemului par-impar, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare. Sistemul a fost folosit și în România comunistă, însă în weekenduri.
Un băiat de 12 ani din județul Tulcea și-a salvat frații și prietenul de niște câini agresivi. Băiatul a sunat la 112, iar o echipă de jandarmi le-a venit în ajutor.
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară # Digi24.ro
În cea de-a 13-a zi de mobilizare împotriva regimului mollahilor din Iran, represiunea se înăsprește. Zeci de persoane ar fi fost ucise de Gărzile Revoluției, brațul armat al puterii, în ciuda avertismentelor președintelui american. Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor lovi Iranul cu forță dacă regimul va ataca poporul. Prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a difuzat un nou mesaj către poporul iranian, îndemnând la presiuni mai mari asupra puterii și la grevă generală.
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în toată țara # Digi24.ro
Un val de aer polar cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi extrem de scăzute până marți dimineață. Meterorologii anunță și ninsori, polei și intensificări ale vântului.
„Soarele artificial” al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune nucleară # Digi24.ro
Reactorul EAST de fuziune nucleară, supranumit „Soarele” artificial al Chinei, a reuşit să menţină stabilă plasma superfierbinte la densităţi extreme, depăşind o barieră majoră pe drumul eficientizării tehnologiei de fuziune nucleară care promite să ofere omenirii energie curată nelimitată, transmite Live Science care citează un material publicat la 1 ianuarie în revista Science Advances.
Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline pentru armată, în vederea desfăşurării de trupe în Ucraina # Digi24.ro
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat vineri Ministerul Apărării.
Premierul francez a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, concomitent cu municipalele # Digi24.ro
Premierul francez Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, la date prevăzute pentru municipale, relatează AFP, citând o sursă din cadrul Executivului, în contextul în care Adunarea Naţională urmează să examineze două moţiuni de cenzură, relatează AFP, preluată de Agerpres.
A fost nevoie de sânge, sudoare, lacrimi și discuții chinuitoare pentru a ajunge la acest rezultat, dar țările UE au susținut în cele din urmă acordul cu blocul Mercosur, deschizând calea către crearea unei zone de liber schimb care acoperă peste 700 de milioane de oameni din Europa și America Latină, informează Politico.
Donald Trump consideră că deținerea Groenlandei este o nevoie psihologică „pentru a avea succes” (presă) # Digi24.ro
Prezența militară americană în Groenlanda nu este suficientă pentru președintele SUA, care își dorește să dețină insula înghețată, scrie site-ul serviciului public de radio-televiziune groenlandez, preluând extrase dintr-un amplu interviu acordat de Donald Trump cotidianului The New York Times. Deținerea este o condiție psihologică „pentru a avea succes”, consideră Donald Trump, citat în interviu.
„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum arată drumurile din țară, după ninsorile din ultimele zile # Digi24.ro
Pericole la tot pasul pe șoselele din vestul țării. Drumurile naționale și autostrăzile sunt pline de „cratere”, după primul strat de zăpadă. Poliția a amendat compania de drumuri, pentru că i-a pus în pericol pe șoferi. Cu toate acestea, singurele soluții găsite de autorități sunt unele pompieristice. Gropile sunt doar plombate și vor reapărea în săptămânile următoare. Abia în martie, șoselele ar putea să fie reparate cu adevărat.
Vacanțe mai scumpe în 2026: Destinațiile populare care introduc taxe noi pentru turiști sau le măresc pe cele existente # Digi24.ro
Vacanțe mai scumpe în 2026. Se introduc taxe noi și se măresc cele existente în multe destinații populare. Totul pentru a combate supraturismul. Thailanda, Scoția și Spania sunt doar câteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult.
7,5 miliarde de leva în numerar au ieșit „la lumină” datorită euro. Bulgaria a lansat euro pe fondul entuziasmului și al fricii # Digi24.ro
Un amestec de euforie festivă și o frică adânc înrădăcinată de creștere a prețurilor a marcat primele zile ale Bulgariei în zona euro. Așa descrie ziarul spaniol El País schimbarea istorică care a avut loc la 1 ianuarie 2026 în Bulgaria. Mulți experți anticipează creșteri de prețuri odată cu moneda euro, deși se așteaptă ca aceasta să stimuleze comerțul și turismul în țara UE cu cel mai mic venit pe cap de locuitor.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate vorbi deschis cu Trump despre sfera sa de influență” # Digi24.ro
Schimbarea regimului în Venezuela poate afecta reputația Rusiei ca aliat de încredere, însă consecințele politice și economice pentru Moscova vor fi probabil limitate, arată o analiză realizată de The Moscow Times. Mai mult, experții susțin că operațiunea militară a SUA pentru capturarea lui Nicolas Maduro e de fapt o veste bună pentru Vladimir Putin, care acum poate discuta deschis cu Donald Trump despre împărțirea lumii.
Gestul banal pentru care un CEO a angajat o candidată cu „un CV de două rânduri” și zero experiență # Digi24.ro
Cei care își caută un loc de muncă ar putea crede că o diplomă obținută la o universitate de top sau experiența profesională într-o mare companie le va aduce jobul dorit, dar sunt gesturi mici care, din punctul de vedere al unor manageri, contează mai mult decât studiile sau experiența.
Moartea generalilor. Cine sunt cei 19 comandanți ruși care au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina # Digi24.ro
De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, cel puțin 19 generali ruși au fost uciși, conform datelor publice și rapoartelor din surse ruse și ucrainene. Nu toate aceste decese au fost confirmate oficial de către Moscova.
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm speranțe deșarte”. Există, însă, și un aspect pozitiv în economie # Digi24.ro
Fostul premier Theodor Stolojan a avertizat, în direct la Digi24, că anul 2026 va aduce o nouă scădere a puterii de cumpărare, pe fondul corectării unor decizii politice greșite. El spune că România riscă pierderea fondurilor europene și instabilitate economică dacă nu-și respectă angajamentele bugetare asumate în fața Comisiei Europene. „Aspectul pozitiv este că ne îndreptăm spre reducerea deficitului bugetar, aspectul negativ este că pensiile sunt înghețate”, a precizat Stolojan.
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times) # Digi24.ro
Ministrul venezuelean de Interne, Diosdado Cabello, a cerut SUA să-l elibereze pe Nicolas Maduro, amenințând că „răpirea” acestuia „se va întoarce împotriva guvernului american”. Cabello deține o putere imensă în Venezuela, iar potrivit unor surse citate de Financial Times, „este esențial pentru supraviețuirea regimului lui Delcy Rodriguez în acest moment”.
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada” # Digi24.ro
Ger năprasnic peste România, zilele acestea. În vestul țării, temperaturile au scăzut brusc, până la minus 18 grade Celsius. Gheața depusă pe șosele i-a pus în dificultate până și pe cei mai experimentați șoferi. Și pietonii au de suferit, însă: camerele de gardă ale spitalelor sunt pline de pacienți cu diverse fracturi, după ce au alunecat gheață. Numai într-o singură zi, la Iași, 40 de oameni au ajuns la spital cu mâini și picioare rupte.
Ultimul act al celei care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei. Christine Lagarde: „Vom trăi într-o lume fragmentată” # Digi24.ro
Femeia care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei se apropie de ultima parte a carierei sale într-o lume abia recognoscibilă față de cea pe care o știa odinioară. La două decenii de la prima sa intrare într-o funcție publică, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, poate fi încurajată de perspectivele unei inflații stabile, dublate de o oarecare rezistență a creșterii economice. Însă ascensiunea populismului și dificultățile continentului de a naviga în politica globală o pun pe gânduri, scrie Bloomberg.
Acordul UE - Mercosur: Criza politică din Franța diminuează influența lui Emmanuel Macron la Bruxelles # Digi24.ro
Criza politică din Franța, declanșată de dizolvarea Adunării Naționale în 2024, a redus capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a influența deciziile de la Bruxelles. Acordul comercial UE – Mercosur a avansat, în condițiile în care Parisul nu a mai reușit să îl blocheze.
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni # Digi24.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale, citate de AFP. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează News.ro.
„Parteneriat de 100 de ani UK-Ucraina”. Secretarul britanic al Apărării și omologul său ucrainean au semnat documentele la Kiev # Digi24.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, aflat în vizită la Kiev, și omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal, au semnat o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul apărării pe o perioadă de 100 de ani, semnat anterior de cele două țări, anunță European Pravda.
9 ianuarie 2026
Femeia din Minneapolis, filmată cu câteva secunde înainte de a fi ucisă de un agent ICE. Care au fost ultimele ei cuvinte # Digi24.ro
Au apărut primele imagini cu Renee Nicole Good femeia în vârstă de 37 de ani care a fost împușcată mortal în Minneapolis, statul Minnesota de un agent în timpul unei operațiuni anti-migrație. Este filmarea dinaintea incidentului. Conform relatărilor, femeia a încercat să se îndepărteze, moment în care ofițerul federal a tras prin parbriz și prin geamul mașinii, rănind-o mortal. Pentru prima oară o să o auzim și vorbind, e practic dialogul dinaintea uciderii. Autoritățile federale susțin că agentul a acționat în legitimă apărare, argumentând că mașina ar fi fost folosită ca o armă. Însă această acțiune a generat controverse intense. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, a condamnat cu fermitate prezența și tactica agenților federali, cerând retragerea acestora din oraș.
„Sunt gata să-l găsesc și să-l aduc pe criminalul Zelenski la Groznîi”, a declarat Adam, fiul de 18 ani al lui Ramzan Kadîrov # Digi24.ro
Adam, al treilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, i-a promis lui Volodimir Zelenski că îl va duce la Groznîi pentru a fi judecat, dacă va primi ordinul de la tatăl său sau de la Putin.
Volodimir Zelenski, avertisment după atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei: „Aceeași provocare pentru Varșovia, București, Budapesta” # Digi24.ro
După atacul cu racheta Oreșnik în apropierea frontierei cu UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „rușii exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalațiile noastre energetice” și a atenționat că utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune reprezintă „aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale”.
Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani. Macron „a modificat cu amabilitate” datele summitului G7 # Digi24.ro
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro.
„Cortina de 16 KB”. Cum Rusia a pierdut 12 miliarde de dolari în urma unor întreruperi ale internetului, ordonate de Kremlin # Digi24.ro
Rusia a pierdut aproape 12 miliarde de dolari din producția economică într-o serie de întreruperi „fără precedent” ale internetului ordonate de Kremlin în 2025, potrivit unui raport.
Raidul asupra lui Nicolas Maduro: ce știm și ce rămâne secret în cazul operațiunii SUA, orchestrată cu luni înainte # Digi24.ro
La o săptămână de la operațiunea-surpriză a forțelor americane, în urma căreia a fost capturat președintele venezuelean Nicolas Maduro, detalii privind planificarea din spatele misiunii rămân neclare. Deși mai mult aspecte au ieșit deja la iveală, o serie de întrebări-cheie persistă. Printre acestea: cine este sursa umană din interiorul regimului și ce soartă i‑a fost rezervată după misiune? Cât de mult s‑au implicat forțe cibernetice americane și dacă au fost folosite tehnici de război electronic pentru a paraliza sistemele de apărare sau infrastructura din Venezuela? Deși planificarea și execuția au fost descrise public ca funcționând „precum un ceas elvețian”, mulți analiști de politică externă se întreabă dacă există motive politice interne care au grăbit succesul aparent, fără o opoziție militară mai puternică, arată BBC.
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei # Digi24.ro
În ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, al doilea în ierarhia papală și mediator diplomatic de lungă durată, l-a convocat de urgență pe Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, pentru a obține detalii despre planurile Americii în Venezuela, potrivit documentelor guvernamentale obținute de The Washington Post.
Daniel Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale: examene din patru arii şi medii ponderate pentru admiterea la liceu # Digi24.ro
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a criticat actualul model de Evaluare Naţională, care testează elevii doar la limba română şi matematică, susţinând că acesta produce efecte negative asupra întregului curriculum.
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), susţine că banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale ar trebui să rămână la primării şi nu să fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, ea precizând că acest lucru va fi tranşat în coaliţie.
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care Putin încearcă să-și reafirme autoritatea: „O acțiune de PR” # Digi24.ro
Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, în apropierea frontierei cu UE, are ca scop intimidarea aliaților occidentali ai Kievului și semnalează nemulțumirea lui Vladimir Putin față de recentele eșecuri în politica externă, inclusiv în Venezuela, au declarat vineri analiștii, relatează The Moscow Times.
Copil de doi ani, în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța. Familia acuză neglijență medicală # Digi24.ro
Familia unui copil în vârstă de doi ani și cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Județean Constanța că nu l-ar fi îngrijit corespunzător după ce acesta a fost operat, fiind diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și disfuncția multiplă de organe. Familia susține că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operație și că minorul nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București și se află în moarte cerebrală.
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud # Digi24.ro
Manevrele navale în largul Africii de Sud reunesc nave de război rusești, chineze și iraniene sub steagul BRICS+, într-un moment de tensiune crescândă cu Washingtonul și de extindere a cooperării blocului.
Venezuela anunţă discuţii „exploratorii” cu SUA pentru restabilirea relaţiilor diplomatice # Digi24.ro
Venezuela a anunţat vineri discuţii „exploratorii” cu SUA în vederea restabilirii relaţiilor diplomatice între cele două ţări, rupte în 2019, potrivit unui comunicat al ministrului afacerilor externe Yvan Gil, relatează AFP şi Reuters.
Radu Miruţă apără acordul Mercosur: „Astfel de înțelegeri se fac pe date și argumente, nu pe cancan. Se judecă pe cifre, nu pe ţipete” # Digi24.ro
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naţionale, afirmă că decizia României de a susţine acordul UE - Mercosur este net avantajoasă pentru ţara noastră. Miruţă susține că „acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe cancan, iar acordul Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete”. Fostul ministru al Economiei arată că în 2023, România a exportat către ţările Mercosur produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale, iar după semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero - un câştig direct şi substanţial pentru economia românească.
MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9: Evitaţi orice călătorie pe teritoriul iranian. Cetăţenii români să contacteze ambasada # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, vineri, în contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian. MAE reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. Instituția recomandă cetăţenilor români aflaţi în această ţară să evite participarea la demonstraţii şi locurile aglomerate şi să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară şi să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran.
Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul UE-Mercosur. Florin Barbu: „L-am respins de acum 2 săptămâni” # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, în direct la Digi24, că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur de acum două săptămâni, dar nu a mai primit nicio reacție, nici din partea Ministerului Economiei, nici a Ministerului de Externe.
