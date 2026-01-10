Două momente bizare din timpul întâlnirii lui Trump cu giganții petrolieri ai Americii. „Uau, trebuie să văd asta cu ochii mei!”

09:30

Predecesorul lui Kirilo Budanov în funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, era cunoscut drept a doua persoană cea mai puternică din Ucraina. Cu toate acestea, el a avut mult mai puțin succes pe scena diplomatică, scriu jurnaliștii Meduza. Oficialii americani de ambele părți ale spectrului politic se săturaseră să mai aibă de-a face cu Iermak cu mult înainte de demiterea sa, în decembrie 2025. Iar negocierile directe între Ucraina și Rusia s-au împotmolit vara trecută. Acum, Budanov preia conducerea echipei de negociatori de la Kiev, în contextul ultimelor eforturi ale administrației Trump de a pune capăt războiului. Ajuns în fruntea agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), Budanov are o reputație excelentă drept spion de elită, este popular în rândul publicului și are contacte solide atât în SUA, cât și în Rusia.