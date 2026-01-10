Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia: „Nu îi vom permite să o ocupe”
Digi24.ro, 10 ianuarie 2026 19:40
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către Statele Unite este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să ajungă primele să controleze teritoriul, relatează Kyiv Independent.
Acum 30 minute
19:40
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va duce la creșterea exporturilor. România are nevoie de piețe noi” # Digi24.ro
Irineu Darău a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că acordul UE - Mercosur va duce la creșterea exporturilor României. Ministrul Economiei a punctat faptul că țara noastră „are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte de pentru producătorii săi”, criticând și „ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării”.
19:40
Trump susține că SUA trebuie să „dețină" Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia: „Nu îi vom permite să o ocupe"
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către Statele Unite este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să ajungă primele să controleze teritoriul, relatează Kyiv Independent.
Acum o oră
19:10
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico.
Acum 2 ore
18:50
„Combustibilul viitorului”, care se găsește din abundență pe Lună, a fost descoperit în Minnesota. Ce tehnologii alimentează gazul # Digi24.ro
Heliul-3 este de obicei menționat ca o resursă lunară – ceva ce viitorii astronauți ar putea exploata din praful lunar pentru a alimenta reactoarele de fuziune sau a răci mașinile cuantice. Descoperirea sa sub pădurile și zonele umede din nordul statului american Minnesota a luat prin surprindere mulți oameni de știință, potrivit Earth.com.
18:40
Lucrările pe A1 Sibiu-Piteşti avansează și pe timp de iarnă. Șeful CNAIR: „Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme” # Digi24.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă sâmbătă continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. El precizează că această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar obiectivul rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.
18:20
Stațiunile montane, pline de turiști. Avertismentul salvamontiștilor după valul de accidentări din ultimele zile # Digi24.ro
În Poiana Brașov se anunță încă un weekend aglomerat. Se schiază pe aproape toate pârtiile din stațiune. Salvamontiștii trag, însă, și un semnal de alarmă, după ce au avut zeci de cazuri în care au fost nevoiți să-i salveze pe turiști de pe munte.
Acum 4 ore
18:00
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv” # Digi24.ro
Așezat pe un scaun aurit în salonul verde al Marelui Palat Kremlin, Nicolas Maduro, liderul capturat al Venezuelei, s-a întors către președintele rus Vladimir Putin și a vorbit despre viitorul lor luminos împreună. „Vom vedea relații înfloritoare între marea Rusie, astăzi o putere de frunte a omenirii, și Venezuela”, a proclamat Maduro la întâlnirea din luna mai a anului trecut, relatează The New York Times.
17:50
Acţiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa # Digi24.ro
Salvamontiştii desfășoară, sâmbătă seara, o acţiune de căutare a trei copii rătăciti în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi din comuna Voineasa. Salvatorii folosesc două snowmobile şi schiuri de tură, încercând să acopere o suprafaţă cât mai mare de teren, întrucât temperaturile sunt foarte scăzute, s-a lăsat întunericul iar copiii au doar îmbrăcămintea obişnuită pentru schi.
17:50
Care sunt favoriții pentru Globurile de Aur 2026. Ceremonia de decernare va avea loc duminică noapte, iar așteptările sunt uriașe # Digi24.ro
Duminică seara va avea loc gala Globurilor de Aur în Beverly Hills, iar așteptările sunt uriașe. Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood care se încheie cu premiile Academiei americane de film, decernate pe 16 martie. Printre marii favoriți se numără pelicule precum „One battle after another", „Sinners" și „The Pitt".
17:40
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, fără garanţii din partea Comisiei Europene # Digi24.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, el precizând că următoarea săptămână este vitală pentru a obţine clarificări suplimentare, a convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecţie şi a obţine un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri.
17:10
PSD susține că acordul UE - Mercosur ar duce la o pierdere de 120.000 de locuri de muncă. „Nu-i mai mințiți pe oameni” # Digi24.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a transmis că potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană. El cere totodată un acord în coaliție pentru ca europarlamentarii partidelor să amendeze Acordul Mercosur în Parlamentul European.
17:10
Ambiția teritorială a lui Trump, un nou imperialism? „SUA au făcut asta dintotdeauna. Singura diferență este că acum o fac fără rușine” # Digi24.ro
Atacul asupra Venezuelei și capturarea președintelui său au reprezentat un început destul de șocant pentru anul 2026, dar abia a doua zi, când fumul s-a risipit și Donald Trump zbura triumfător din Florida spre Washington DC, a devenit clar că lumea intrase într-o nouă eră, notează The Guardian.
16:40
Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste și care spune că vrea „un Iran secular și democratic” # Digi24.ro
Reza Pahlavi avea 18 ani când tatăl său, ultimul șah al Iranului, a fugit din țară în 1979, în mijlocul protestelor de masă care au prevestit căderea monarhiei, potrivit The Times.
16:10
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați # Digi24.ro
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care se comportă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați, scrie BBC.
Acum 6 ore
16:00
AUR cere PSD să semneze moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, șefa MAE: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum” # Digi24.ro
Grupul senatorial al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) aşteaptă ca moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, să fie semnată şi de reprezentanţii Partidului Social Democrat.
15:40
Inspectorul-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Acesta se afla la birou și a fost găsit de către colegii săi, care l-au catalogat drept „un om care muncea foarte mult”.
15:40
Drone neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă, care trebuie să protejeze Europa # Digi24.ro
Dronele neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă Arrow 3 — conceput pentru a proteja Europa de rachetele balistice hipersonice Oreșnik. Incidentul a avut loc la baza aeriană Annaburg, cu doar două zile înainte ca sistemul să intre în funcțiune. Sistemul Arrow 3 a fost achiziționat în cadrul Inițiativei europene Sky Shield și are scopul de a proteja spațiul aerian european. Sistemul este conceput pentru a intercepta rachete balistice, inclusiv Oreșnik din Rusia, potrivit united24media.com.
15:10
Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc”, a devenit un fenomen pe net # Digi24.ro
Îi imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, în vârstă de 42 de ani, a devenit un fenomen pe rețelele sociale cu videoclipurile sale umoristice. Între roboții umanoizi ai Boston Dynamics și cipurile AI Nvidia, imitatorul chinez al președintelui american, cu milioane de abonați, a putut măsura amploarea notorietății sale de această parte a Pacificului la ultima ediție CES de la Las Vegas.
15:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 10 ianuarie
14:40
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în toată țara # Digi24.ro
Un val de aer polar cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi extrem de scăzute până marți dimineață. Meterorologii anunță și ninsori, polei și intensificări ale vântului.
14:30
Autocar cu aproape 50 de oameni a luat foc pe o șosea din Mureș. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor # Digi24.ro
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime. Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.
14:20
Taxele mărite pe proprietate, jalon în PNRR. Andrei Caramitru: „Problema fundamentală nu este asta” # Digi24.ro
Consultantul economic Andrei Caramitru a declarat în cadrul interviului În Fața Ta, difuzat sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 14:00, la Digi24, că noile taxe pe proprietate mărite, care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie, erau un jalon în PNRR iar măsura era prevăzută din urmă cu doi ani de zile. Acesta susține că problema fundamentală nu este legată de taxe, ci că noi avem 70% dintre localități care nu sunt sustenabile financiar.
14:20
Moscova se confruntă cu cele mai mari ninsori din această iarnă: zăpadă de 30 de centimetri, zboruri anulate, drumuri închise # Digi24.ro
Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, a suspendat sâmbătă toate zborurile din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă.
14:20
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # Digi24.ro
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că "va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
Acum 8 ore
13:50
Marinescu, despre „referendumul” anunțat de Nicușor Dan în justiție: „Mi-e foarte greu să spun că ar fi ceva în afara legii” # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu spune că preşedintele Nicuşor Dan are „toată îndreptăţirea” să cunoască problemele din sistemul de justiție și că declanşarea unui referendum intern în rândurile magistraţilor nu poate fi catalogată drept o încălcare a Constituţiei. „Simpla utilizare a termenului referendum nu mă poate conduce la concluzia că acolo ar fi ceva în neregulă”, a spus Radu Marinescu.
13:50
Concluzia Colegiului Medicilor în cazul tânărului care a murit la spitalul Buzău. Ce complicații grave ar fi putut apărea # Digi24.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un punct de vedere profesional privind semnificaţia şi implicaţiile fracturii de diafiză femurală, diagnostic stabilit în cazul tânărului de 25 de ani decedat în SJU Buzău, după un accident rutier.
13:50
Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik. „Micron continuă cu această prostie patetică” # Digi24.ro
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, a reacționat, sâmbătă, la informațiile din presa franceză, potrivit cărora Franța se pregătește să trimită circa 6.000 de militari în Ucraina, după ce se va încheia un acord de pace. Enervat la culme pe Franța și președintele ei, Emmanuel Macron, Medvedev a ajuns să amenințe Europa cu un atac cu rachete balistice hipersonice Oreșnik, exemplificând cu imagini de la atacul cu o astfel de rachetă lansat cu două zile în urmă de Rusia în Ucraina.
13:00
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil, atrăgând atenția analiștilor # Digi24.ro
Avionul istoric al Comandamentului Strategic American a aterizat pe un aeroport civil foarte aglomerat, un eveniment fără precedent, care a atras atenția analiștilor, observatorilor și mass-media internaționale, scrie Il Messaggero.
12:50
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza România. „Nici noi nu suntem perfecți” # Digi24.ro
România mai are multe reforme de îndeplinit însă nu s-a abătut de la direcția pro-europeană, spre deosebire de guvernul condus de Viktor Orban, a explicat profesorul de economia Christian Năsulea la Digi24. Reacția lui vine după ce presa din Ungaria acuzat-o pe Ursula von der Leyen că ar favoriza România
12:40
Președintele francez Emmanuel Macron a prezentat, la 8 ianuarie, un plan detaliat pentru desfășurarea a până la 6.000 de soldați francezi în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Trupele ar urma să fie staționate departe de linia frontului, cu rol exclusiv de suport logistic, escortă, antrenament și garanție a securității, nu ca forțe de luptă, demarcație sau stabilizare. Informația, dezvăluită inițial de Le Monde, vine la numai câteva zile după summitul Coaliției de Voință organizat la Paris pe 6 ianuarie.
12:40
Marinescu, despre conducerile DNA şi DIICOT: Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Încurajez procurorii să se înscrie # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu afirmă că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT. El a încurajat „orice procuror care are o viziune managerială” să se înscrie la concursul pentru conducerea celor două parchete.
12:20
Două românce care veneau din Dubai au fost prinse pe aeroportul Otopeni cu bijuterii, ceasuri și bani, în valoare de 3 milioane de euro # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Henri Coandă au descoperit, ascunse în bagajele unor femei, 2 kilograme de bijuterii din aur, 5 ceasuri de lux și 73.400 de euro și 2.718.500 de dirhami, pe care cele două au încercat să le introducă ilegal în țară.
Acum 12 ore
11:50
Două momente bizare din timpul întâlnirii lui Trump cu giganții petrolieri ai Americii. „Uau, trebuie să văd asta cu ochii mei!” # Digi24.ro
Două momente mai puțin obișnuite au marcat întâlnirea președintelui american Donald Trump cu giganții din domeniul petrolului, cu care a purtat discuții ca urmare a evoluțiilor de ultimă oră din Venezuela. Ele au devenit virale, fiind postate pe rețelele de socializare.
11:30
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc # Digi24.ro
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, citate de Reuters.
10:50
Câți bani vor încasa marile orașe din taxele pentru turiști în 2026. Capitala estimează 15 milioane de lei pe an # Digi24.ro
Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu un cost suplimentar începând cu 2026, după ce tot mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice, potrivit DigiEconomic. De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sunt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În Capitală, taxa turistică va fi de 10 lei pe noapte pentru fiecare persoană cazată. Consiliul General al Municipiului București a aprobat deja măsura, iar autoritățile estimează că aceasta va aduce aproximativ 15 milioane de lei anual la bugetul local.
10:40
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP, preluate de Agerpres.
10:40
Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost prins când încerca să intre în România # Digi24.ro
Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din ţara sa pe data de 8 ianuarie, a fost descoperit de autorităţi în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, la intrarea în România.
10:40
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea până la -15 grade # Digi24.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm.
10:10
„Realitatea în care trăim este extrem de incertă. Donald Trump e un lider instinctual, care pare să acționeze unilateral, în afara normelor internaționale", spune Florin Negruțiu. „Lumea se reîmparte în sfere de influență, iar întrebarea e simplă: în ce sferă va ajunge România?", adaugă Claudiu Pândaru.
09:50
Reuniune ONU după ultimele atacuri ale Moscovei în Ucraina. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război” # Digi24.ro
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generaţie Oreşnik, transmite sâmbătă agenţia France Presse.
09:50
Fondatorul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari, la cinci ani de la divorț # Digi24.ro
Bill Gates a plătit 7,88 miliarde de dolari fostei sale soții, Melinda French Gates, în urma divorțului. Fondatorul Microsoft a făcut o donație de miliarde de dolari către fundația privată a doamnei French Gates, Pivotal Philanthropies Foundation, care lucrează pentru a sprijini femeile, relatează The Telegraph.
09:30
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro # Digi24.ro
Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe președintele Donald Trump dacă ar „ordona vreodată o misiune de capturare” a președintelui rus Vladimir Putin, similară operațiunii desfășurate sâmbătă, în cadrul căreia Delta Force l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro.
09:30
De la spion de elită la negociator. Cum influențează noul șef de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, procesul de pace în Ucraina # Digi24.ro
Predecesorul lui Kirilo Budanov în funcția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, era cunoscut drept a doua persoană cea mai puternică din Ucraina. Cu toate acestea, el a avut mult mai puțin succes pe scena diplomatică, scriu jurnaliștii Meduza. Oficialii americani de ambele părți ale spectrului politic se săturaseră să mai aibă de-a face cu Iermak cu mult înainte de demiterea sa, în decembrie 2025. Iar negocierile directe între Ucraina și Rusia s-au împotmolit vara trecută. Acum, Budanov preia conducerea echipei de negociatori de la Kiev, în contextul ultimelor eforturi ale administrației Trump de a pune capăt războiului. Ajuns în fruntea agenției de informații militare a Ucrainei (HUR), Budanov are o reputație excelentă drept spion de elită, este popular în rândul publicului și are contacte solide atât în SUA, cât și în Rusia.
09:30
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile # Digi24.ro
O capitală europeană ia în considerare o măsură drastică pentru a reduce ambuteiajele din trafic: introducerea sistemului par-impar, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare. Sistemul a fost folosit și în România comunistă, însă în weekenduri.
09:20
Un băiat de 12 ani din județul Tulcea și-a salvat frații și prietenul de niște câini agresivi. Băiatul a sunat la 112, iar o echipă de jandarmi le-a venit în ajutor.
08:40
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară # Digi24.ro
În cea de-a 13-a zi de mobilizare împotriva regimului mollahilor din Iran, represiunea se înăsprește. Zeci de persoane ar fi fost ucise de Gărzile Revoluției, brațul armat al puterii, în ciuda avertismentelor președintelui american. Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor lovi Iranul cu forță dacă regimul va ataca poporul. Prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a difuzat un nou mesaj către poporul iranian, îndemnând la presiuni mai mari asupra puterii și la grevă generală.
08:40
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în toată țara
Un val de aer polar cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi extrem de scăzute până marți dimineață. Meterorologii anunță și ninsori, polei și intensificări ale vântului.
08:10
„Soarele artificial” al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune nucleară # Digi24.ro
Reactorul EAST de fuziune nucleară, supranumit „Soarele” artificial al Chinei, a reuşit să menţină stabilă plasma superfierbinte la densităţi extreme, depăşind o barieră majoră pe drumul eficientizării tehnologiei de fuziune nucleară care promite să ofere omenirii energie curată nelimitată, transmite Live Science care citează un material publicat la 1 ianuarie în revista Science Advances.
07:50
Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline pentru armată, în vederea desfăşurării de trupe în Ucraina # Digi24.ro
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat vineri Ministerul Apărării.
07:40
Premierul francez a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, concomitent cu municipalele # Digi24.ro
Premierul francez Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, la date prevăzute pentru municipale, relatează AFP, citând o sursă din cadrul Executivului, în contextul în care Adunarea Naţională urmează să examineze două moţiuni de cenzură, relatează AFP, preluată de Agerpres.
