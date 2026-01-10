Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia: „Nu îi vom permite să o ocupe”

10:50

Vacanțele în marile orașe și stațiuni din România vor veni cu un cost suplimentar începând cu 2026, după ce tot mai multe administrații locale au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice, potrivit DigiEconomic. De la București la Brașov și Sibiu, turiștii vor plăti mai mult pentru fiecare noapte de cazare, iar primăriile spun că banii sunt esențiali pentru bugete aflate sub presiune. În Capitală, taxa turistică va fi de 10 lei pe noapte pentru fiecare persoană cazată. Consiliul General al Municipiului București a aprobat deja măsura, iar autoritățile estimează că aceasta va aduce aproximativ 15 milioane de lei anual la bugetul local.