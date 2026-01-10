Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară

20:30

Theodor Stolojan a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația economică a României. Fostul premier a spus că până la următoarele alegeri, după ce PSD va prelua funcția de prim-ministru, „are suficient timp să dea iar cu căruța în gard”. Stolojan a subliniat faptul că România ar fi trebuit să treacă la moneda euro, lucru pentru care a militat întotdeauna, pentru a evita astfel de derapaje economice. „A fost o rezistență incredibilă și din partea sistemului bancar, teoreticieni care încercau să demonstreze că România nu poate trece la euro până nu e suficient de dezvoltată”, a afirmat acesta, după care a dat ca exemple Croația și Bulgaria, aceasta din urmă putând să aibă în viitor performanțe mai notabile decât țara noastră.