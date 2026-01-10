Proteste în Iran – „de data aceasta” este ceva diferit
10 ianuarie 2026
Peste Iran s-a așternut o liniște aproape totală. Nu pentru că s-ar fi oprit protestele, ci pentru că autoritățile au blocat comunicațiile. Peste tăcerea Iranului se aude zgomotul restului lumii, care anunță iar potențiala cădere a regimului islamic, cu formula „de data aceasta...”. The post Proteste în Iran – „de data aceasta” este ceva diferit appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Trump dă cărțile pe față în cazul Groenlandei: Dacă nu o facem pe calea uşoară, o vom face pe calea grea # Cotidianul de Hunedoara
„Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu” The post Trump dă cărțile pe față în cazul Groenlandei: Dacă nu o facem pe calea uşoară, o vom face pe calea grea appeared first on Cotidianul RO.
Scade numărul bugetarilor din teritoriu chiar și în lipsa reformei Guvernului Bolojan ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția de guvernare tergiversează reforma administrației publice locale de cinci luni. Însă și în lipsa acesteia, numărul de angajați din teritoriu e într-o ușoară scădere. The post Scade numărul bugetarilor din teritoriu chiar și în lipsa reformei Guvernului Bolojan ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Lia Olguța Vasilescu: Banii din majorarea taxelor locale trebuie să rămână la primării, nu să meargă la bugetul național # Cotidianul de Hunedoara
Lia Olguța Vasilescu susține că majorarea taxelor locale trebuie să se reflecte în bugete mai mari pentru primării, nu în veniturile statului, și avertizează că primarii din toată țara se opun preluării acestor sume de către Guvern. The post Lia Olguța Vasilescu: Banii din majorarea taxelor locale trebuie să rămână la primării, nu să meargă la bugetul național appeared first on Cotidianul RO.
Erou la 12 ani: Victor, un băiețel de doar 12 ani, și-a salvat frații și prietenul, apelând 112 # Cotidianul de Hunedoara
Victor, un băiat de 12 ani, și-a salvat frații și un prieten după ce copiii au fost speriați de câini agresivi la ieșirea din localitatea Sarichioi, în zona lacului Razelm. Rămași blocați și fără posibilitatea de a se întoarce în siguranță, s-au ascuns în stuf, iar Victor a sunat la 112 și a cerut ajutor. The post Erou la 12 ani: Victor, un băiețel de doar 12 ani, și-a salvat frații și prietenul, apelând 112 appeared first on Cotidianul RO.
Cu ”axa de rezistență” decapitată, șansa regimului teocratic din Iran este absența unei opoziții unite The post După Venezuela urmează Iran? appeared first on Cotidianul RO.
Dacă erați avocat în SUA, l-ați fi apărat pe Nicolas Maduro? Cum răspunde ministrul Justiției VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Interviul integral cu ministrul Justiției din emisiunea Insider politic poate fi urmărit sâmbătă, la ora 12.00, la Prima TV. The post Dacă erați avocat în SUA, l-ați fi apărat pe Nicolas Maduro? Cum răspunde ministrul Justiției VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Premierul italian Giorgia Meloni îndeamnă Europa să se așeze la masa tratativelor cu Putin # Cotidianul de Hunedoara
Giorgia Meloni susține reluarea dialogului Europei cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, dar consideră prematură discutarea reintegrării Moscovei în G8. The post Premierul italian Giorgia Meloni îndeamnă Europa să se așeze la masa tratativelor cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
VIDEO. Șefa Comisiei Europene a calculat avantajele MERCOSUR: plus 50 de miliarde de euro până în 2040 # Cotidianul de Hunedoara
Ursula von der Leyen salută acordul comercial UE–Mercosur, pe care îl numește istoric, subliniind că va stimula creșterea economică, va diversifica comerțul și va consolida parteneriatele internaționale. Potrivit Comisiei Europene, exporturile UE către Mercosur ar urma să crească cu aproape 50 de miliarde de euro până în 2040, iar acordul va crea o piață comună de 700 de milioane de oameni, cu beneficii pentru companii, inclusiv IMM-uri, și cu garanții pentru fermierii europeni. The post VIDEO. Șefa Comisiei Europene a calculat avantajele MERCOSUR: plus 50 de miliarde de euro până în 2040 appeared first on Cotidianul RO.
Thuma și Ciolacu sar, la unison, la gâtul lui Bolojan. Unul pe investiții, altul pe impozite # Cotidianul de Hunedoara
Tubert Thuma a făcut postarea pe Facebook la ora 18:29, iar Marcel Ciolacu la 18:42. The post Thuma și Ciolacu sar, la unison, la gâtul lui Bolojan. Unul pe investiții, altul pe impozite appeared first on Cotidianul RO.
Îngrășămintele rusești fără sancțiuni, arma secretă a țărilor Mercosur în competiția cu fermierii UE – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Noi nu putem cultiva cu semințe modificate genetic, cum se cultivă în America de Sud”, spune analistul Agricolumn, Cezar Gheorghe, într-un interviu acordat Cotidianul. The post Îngrășămintele rusești fără sancțiuni, arma secretă a țărilor Mercosur în competiția cu fermierii UE – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
FOTO. Pericol major în Munții Făgăraș: mai multe avalanșe de proporții la Bâlea Lac # Cotidianul de Hunedoara
În Munţii Făgăraş, la altitudini de peste 1.800 de metri s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative și au avut loc câteva avalanşe spontane de dimensiuni considerabile. The post FOTO. Pericol major în Munții Făgăraș: mai multe avalanșe de proporții la Bâlea Lac appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Energiei: Doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei anunță că doar 4.000 de gospodării mai sunt fără curent după ninsori și viscol. Sistemul Energetic Național funcționează fără probleme. The post Ministrul Energiei: Doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică appeared first on Cotidianul RO.
Judecătorul a asigurat la finalul procesului că mărturiile reclamantelor împotriva lui P. Diddy au determinat pedeapsa pronunţată. The post Trump a respins cererea de graţiere pentru starul hip-hop P. Diddy appeared first on Cotidianul RO.
În răspăr cu PSD, Nicușor Dan explică ce avantaje aduce acordul MERCOSUR pentru România # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan: „România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante”. The post În răspăr cu PSD, Nicușor Dan explică ce avantaje aduce acordul MERCOSUR pentru România appeared first on Cotidianul RO.
Ce le-a cerut Florin Barbu în decembrie miniștrilor USR legat de MERCOSUR – DOCUMENT # Cotidianul de Hunedoara
Un document transmis în luna decembrie de Ministerul Agriculturii către Ministerul de Externe și Ministerul Economiei arată că România nu avea, cel puțin la acel moment, o poziție unitară în privința acordului UE-Mercosur. The post Ce le-a cerut Florin Barbu în decembrie miniștrilor USR legat de MERCOSUR – DOCUMENT appeared first on Cotidianul RO.
Ordinul care aprobă programele pentru învățământul liceal, publicat în Monitor # Cotidianul de Hunedoara
Reforma curriculumului pentru învăţământul liceal este un proces complicat, pe care l-am început eu, era normal să-l închei tot eu, arată ministrul. The post Ordinul care aprobă programele pentru învățământul liceal, publicat în Monitor appeared first on Cotidianul RO.
Președintele Donald Trump nu poate avea încredere în aliații care au mizat de la bun început pe dispariția sa politică The post O chestiune de încredere pentru Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
„Extremiștii vă vor adormiți cu povești de doi lei, nu cumva să vă gândiți la problemele mari, reale”, a scris europarlamentarul despre retorica AUR de după controversa iscată de avioanele elvețiene care au escortat zborul în care se afla președintele României. The post Ștefănuță, către AUR: De ce urâți România așa mult? appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Agriculturii torpilează votul României pe Mercosur: „O decizie regretabilă. Este o zi tristă” # Cotidianul de Hunedoara
„Normal că trebuie să ne protejăm fermierii, pentru că noi nu știm ce standard aplică în aceste țări pe produsele agroalimentare”. The post Ministrul Agriculturii torpilează votul României pe Mercosur: „O decizie regretabilă. Este o zi tristă” appeared first on Cotidianul RO.
Combatanţii kurzi refuză să fie evacuaţi. Vor să ”reziste” armatei siriene care i-a încercuit # Cotidianul de Hunedoara
Europenii sunt alarmaţi de puseuri ale unor violenţe intercomunitare care au afectat în ultimul an minorităţile alawită, din care provine Bashar al-Assad, druză şi kurdă din Siria. The post Combatanţii kurzi refuză să fie evacuaţi. Vor să ”reziste” armatei siriene care i-a încercuit appeared first on Cotidianul RO.
România conduce clasamentul negativ din UE la scăderea vânzărilor cu amănuntul potrivit Eurostat pe fondul inflației și al reducerii consumului. The post România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE appeared first on Cotidianul RO.
UE a adoptat tratatul cu MERCOSUR în ciuda protestelor fermierilor europeni # Cotidianul de Hunedoara
Din perspectiva Bruxellesului, acordul este un pas înainte făcut într-o piață în care influența Chinei este în plină creștere. Totuși, fermierii europeni sunt alarmați de posibilele consecințe ale acordului, care le-ar putea face munca nesustenabilă. The post UE a adoptat tratatul cu MERCOSUR în ciuda protestelor fermierilor europeni appeared first on Cotidianul RO.
Comisionar vamal, arestat după ce a introdus în sistemul vamal documente false # Cotidianul de Hunedoara
Au vrut să obţină beneficii materiale din transportul ilegal, fără timbru fiscal de accizareși și fără acte de provenienţă pentru export. The post Comisionar vamal, arestat după ce a introdus în sistemul vamal documente false appeared first on Cotidianul RO.
INTERVIU Vor mai merge românii în vacanță în Bulgaria după trecerea la euro? Economist: „Vom vedea niște scumpiri” # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă România dorește, cu adevărat, dacă cetățenii români și politicienii români doresc, cu adevărat, să trecem la moneda euro, lucrul acesta se poate întâmpla. Noi am mai avut parametrii sau au fost foarte aproape de a avea parametrii necesari ca să putem să luăm decizia politică de a face acest lucru și am optat pentru o altă cale”. The post INTERVIU Vor mai merge românii în vacanță în Bulgaria după trecerea la euro? Economist: „Vom vedea niște scumpiri” appeared first on Cotidianul RO.
Trump vrea să cumpere locuitorii din Groenlanda și le plătește între 10.000 și 100.000 de dolari # Cotidianul de Hunedoara
SUA iau în calcul plăți către locuitorii Groenlandei pentru a obține sprijin politic în vederea unei apropieri a insulei strategice, într-un plan controversat respins de autoritățile locale și daneze. The post Trump vrea să cumpere locuitorii din Groenlanda și le plătește între 10.000 și 100.000 de dolari appeared first on Cotidianul RO.
Polițiști mușcați în timpul unei intervenții. Nu de un câine, ci chiar de scandalagiu # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei şi urmează să fie luate măsurile legale ce se impun. The post Polițiști mușcați în timpul unei intervenții. Nu de un câine, ci chiar de scandalagiu appeared first on Cotidianul RO.
Un bărbat din Hunedoara a cerut ajutorul poliției după ce a fost agresat fizic de propria soție. The post Și bărbații plâng, la poliție appeared first on Cotidianul RO.
Bolojan se laudă cu cele mai mari investiții din ultimii 36 de ani: 7,2% din PIB # Cotidianul de Hunedoara
În 2025 România a înregistrat cele mai mari investiții publice din istoria post-decembristă, susținute în mare parte din fonduri europene. The post Bolojan se laudă cu cele mai mari investiții din ultimii 36 de ani: 7,2% din PIB appeared first on Cotidianul RO.
„La fiecare termen de judecată am pe rol cel puţin un dosar cu abuzuri sexuale. Şi da, de cele mai multe ori, ale părinţilor, victime fiind proprii copii”, a spus Stoicescu. The post Judecătoarea Stoicescu o „cutremură” pe Alina Gorghiu appeared first on Cotidianul RO.
Prinsă fără anvelope de iarnă. Și amendată drastic, rămasă și fără drept de circulaţie # Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii reamintesc proprietarilor de autovehicule că nerespectarea prevederilor legale privind dotarea cu anvelope de iarnă constituie contravenţie. The post Prinsă fără anvelope de iarnă. Și amendată drastic, rămasă și fără drept de circulaţie appeared first on Cotidianul RO.
Jurnalist de origine iraniană: Cel mai tare mă sperie o intervenție a SUA și Israel în Iran # Cotidianul de Hunedoara
Amir Kiarash vede trei posibile scenarii pentru finalul protestelor izbucnite pe străzile din Iran împotriva regimului teocratic. Dintre cele trei posibilități, cel mai frică îi este de o intervenție externă pe teritoriul țării, a declarat jurnalistul la emisiunea „Proiect de Țară” de la Prima News. The post Jurnalist de origine iraniană: Cel mai tare mă sperie o intervenție a SUA și Israel în Iran appeared first on Cotidianul RO.
Trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Jebel au fost diagnosticați cu scabie și izolați pentru tratament. Direcția de Sănătate Publică Timiș a trimis o echipă de control pentru a verifica situația. Cazurile au fost confirmate inițial pe 30 decembrie. The post Focar de infecție în spital. Pacienți, diagnosticați cu râie appeared first on Cotidianul RO.
Un nou tip de control la frontieră pentru cetățenii non-UE a fost extins în cinci puncte de trecere din România, pentru verificări mai rapide și digitale. The post Un nou tip de control la frontieră pentru cetățenii non-UE appeared first on Cotidianul RO.
Suveranul Pontif critică „diplomația forței” și avertizează că lumea e cuprinsă de o „febră războinică”, pacea fiind căutată acum doar prin arme și dominație. The post Papa, îngrijorat de posibilitatea unui război appeared first on Cotidianul RO.
Lăsat în libertate de judecători după ce și-a bătut concubina și i-a fracturat oasele # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii au arătat că femeia a fost lovită cu picioarele, în mod repetat, de concubin, și că leziunile suferite se pot vindeca după 22 - 24 de zile de îngrijiri medicale. The post Lăsat în libertate de judecători după ce și-a bătut concubina și i-a fracturat oasele appeared first on Cotidianul RO.
Nu e despre avion, escorte și zăpadă: istoria se întâmplă și dacă politicienii români nu o pricep # Cotidianul de Hunedoara
În doar câteva zile, deși toate semnalele fuseseră trase, arhitectura lumii în care trăim s-a modificat, odată cu intrarea Statelor Unite ale Americii în rândul puterilor revizioniste, pliat pe validarea unui curent autoritarist pe care societatea americană l-a ținut până acum la cote joase, așa cum remarcă istoricul Cosmin Popa. Regimul de teocrație din Iran […] The post Nu e despre avion, escorte și zăpadă: istoria se întâmplă și dacă politicienii români nu o pricep appeared first on Cotidianul RO.
După apeluri insistente și amenințări la 112, că dă foc ”la bloc”, a fost săltat de poliție # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul a început să coopereze cu forţele de ordine după ce a fost informat că se va pătrunde în forţă în casă. The post După apeluri insistente și amenințări la 112, că dă foc ”la bloc”, a fost săltat de poliție appeared first on Cotidianul RO.
„Poziţia mea şi a fermierilor români nu s-a schimbat, cu privire la Acordul UE – Mercosur”, spune Florin Barbu. The post Modificările cerute de ministrul Agriculturii la acordul UE-MERCOSUR appeared first on Cotidianul RO.
INS: sosirile turiștilor în structurile de cazare din România au scăzut cu 2,2% în primele 11 luni din 2025, ajungând la 13,01 milioane de persoane. The post Turismul din România în 2025 a fost în scădere appeared first on Cotidianul RO.
Anul deciziilor în USR. Două Congrese planificate pentru 2026. Când se schimbă garnitura – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Mandatele actualului Birou Național expiră în iunie. The post Anul deciziilor în USR. Două Congrese planificate pentru 2026. Când se schimbă garnitura – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
PIB-ul României a ajuns la 518,092 miliarde lei în trimestrul III 2025, în creștere cu 1,7% față de 2024, potrivit datelor INS, cu o ușoară încetinire trimestrială. The post PIB-ul României a crescut cu 1,7% în trimestrul III din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
Pe 8 ianuarie, în urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus reţinerea unui tânăr, de 23 de ani, din comuna Tarcea, judeţul Bihor. Acesta se află pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor. Tânărul va fi cercetat ”pentru săvârşirea infracţiunii […] The post Reținut de poliție după ce a omorât cu o bâtă câinele unui localnic appeared first on Cotidianul RO.
Zăpada a provocat pagube record. Un român a primit peste 30.000 de euro de la asigurator # Cotidianul de Hunedoara
UNSAR a anunțat că cea mai mare despăgubire plătită recent pentru greutatea zăpezii a depășit 30.000 de euro. Asigurările facultative acoperă prăbușirea acoperișurilor sau daunele produse vecinilor de țurțuri și gheață. The post Zăpada a provocat pagube record. Un român a primit peste 30.000 de euro de la asigurator appeared first on Cotidianul RO.
Pijamale deosebite pentru aniversări sau cadouri: 5 idei care îi vor încânta pe copii # Cotidianul de Hunedoara
Așadar, atunci când te gândești la un cadou pentru o aniversare sau o sărbătoare, pijamalele pentru copii pot fi o alegere minunată. The post Pijamale deosebite pentru aniversări sau cadouri: 5 idei care îi vor încânta pe copii appeared first on Cotidianul RO.
Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open la ultimul sezon în circuit. Kyrgios nu va juca decât la dublu # Cotidianul de Hunedoara
Fostul număr trei mondial, în vârstă de 40 de ani, a câştigat primul dintre cele trei titluri majore ale sale la Melbourne Park. The post Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open la ultimul sezon în circuit. Kyrgios nu va juca decât la dublu appeared first on Cotidianul RO.
„Prea mult am ascultat de politicieni care aruncă cu etichete precum „soroșiști”, „extremiști”, „drogați”, „pleava societății” sau orice alt apelativ menit doar să ne întoarcă unii împotriva altora.” The post Război între „favoriții” tinerilor din politică. Motivul: Trump appeared first on Cotidianul RO.
Conformunei noi cercetări LinkedIn, 47% ar face acest pas, însă 77% se arată nepregătiți pentru acest lucru. The post Jumătate dintre europeni vor să își caute un nou loc de muncă în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
„Un Premiu Nobel nu poate fi revocat sau transferat altora. Odată ce laureatul sau laureaţii au fost anunţaţi, decizia este definitivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Institulului Nobel Erik Aasheim după ce Machado a declarat că ar vrea să împartă premiul cu Donald Trump. The post Trump ar accepta cu brațele deschise Nobelul lui Machado appeared first on Cotidianul RO.
PSD s-ar putea bate pentru șefia SRI, nu pentru SIE. Ce nume se vehiculează pentru servicii – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
PSD ar putea răsturna negocierile de la Cotroceni pentru șefia celor două servicii de informații. Potrivit unor surse politice, înțelegerea inițială de la Cotroceni, ar fi fost ca PSD să rămână cu șefia SIE, iar PNL să ia șefia SRI. Surse social-democrate au declarat pentru Cotidianul că de fapt nu există nicio înțelegere, iar PSD ar putea să ceară șefia Serviciului Român de Informații, mergând pe principiul rotației care s-a mai practicat în trecut. De exemplu, atunci când Eduard Hellvig de la PNL i-a urmat lui George Maior, de la PSD. The post PSD s-ar putea bate pentru șefia SRI, nu pentru SIE. Ce nume se vehiculează pentru servicii – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
