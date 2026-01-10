Salvamontiştii caută trei copii rătăciți lângă pârtia de schi de la Voineasa
Cotidianul de Hunedoara, 10 ianuarie 2026 19:40
Trei copii s-au rătăcit într-o pădure lângă pârtia de schi din Voineasa, iar salvamontiştii intervin în condiţii dificile de frig şi întuneric pentru a-i găsi utilizând snowmobile şi schiuri de tură.
• • •
Salvamontiştii caută trei copii rătăciți lângă pârtia de schi de la Voineasa
Trei bărbați din Maramureș au fost reținuți și arestați preventiv sub acuzația de viol, după ce mama unei tinere de 20 de ani a reclamat agresiunea la Poliție. Ancheta este în desfășurare.
19:20
Anunțul NASA după ce un astronaut de pe Stația Spațială suferă de o problemă de sănătate „gravă” # Cotidianul de Hunedoara
NASA efectuează prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională, după ce un astronaut a avut o problemă gravă de sănătate. Echipajul se va întoarce anticipat pe Pământ.
19:00
Carlos Alcaraz l‑a învins pe Jannik Sinner într‑un meci demonstrativ la Seul # Cotidianul de Hunedoara
Carlos Alcaraz a câștigat un meci demonstrativ în fața lui Jannik Sinner la Seul, în fața a 12.000 de spectatori. Cei doi au primit sume generoase pentru participare, pregătindu-se astfel pentru Australian Open.
18:30
Prințesa Kate a sărbătorit 44 de ani cu un mesaj video despre vindecare și conexiunea cu natura, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul primit în perioada dificilă.
18:10
Un bărbat dat dispărut în Dâmbovița a fost găsit decedat în albia unui râu. Poliția investighează circumstanțele morții, fără indicii de violență.
17:50
Algeria finalizează Western Mining Railway, prima linie feroviară de mare capacitate construită în Sahara, cu 580 km de şină montată în condiții extreme pentru a susține transportul de marfă și pasageri.
17:10
Legi absurde care te pot lăsa fără bani: amenzi pentru lucruri pe care le faci zilnic! # Cotidianul de Hunedoara
Ai tras apa după ora 22? Amendă. Ai mestecat gumă pe stradă? Amendă. Ai talia prea mare? Surpriză… amendă!! Deși par glume sau mituri urbane, unele dintre cele mai ciudate legi din lume sunt reale și încă aplicate.
17:10
Descoperă 17 opere de artă celebre și locurile reale ilustrate de acele picturi, de la peisaje franțuzești și venețiene până la scene olandeze și lucrări românești, și află cum au influențat arta și turismul.
16:50
Donald Trump nu exclude complet ideea unei misiuni pentru al captura pe Vladimir Putin, similar cu arestarea lui Nicolás Maduro, dar spune că nu crede că va fi necesar, după ce președintele Zelenski a făcut o referire la „pașii următori".
16:10
Putem preveni infarctul, înainte să se întâmple? Da, spune medicul. Ce investigații ne ajută în acest sens # Cotidianul de Hunedoara
Medicul Alexandru Calancea, medic specialist cardiolog la Suceava, a explicat pentru Cotidianul cum putem avea grijă de sănătatea noastră astfel încât să putem preveni un infarct înainte ca acesta să se manifeste.
16:00
Un autocar cu 47 de persoane a luat foc sâmbătă pe o șosea din județul Mureș. Pompierii au intervenit, toți pasagerii s-au evacuat în siguranță, iar niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
15:50
O schemă de phishing prin WhatsApp folosește linkuri false ce par trimise de o firmă de curierat și fură conturile utilizatorilor prin solicitarea codului de autentificare. Activează autentificarea în doi pași și evită linkurile suspecte.
15:40
Senatorii PACE și AUR depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu # Cotidianul de Hunedoara
Senatorii PACE și AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că reprezentarea României privind acordul UE-Mercosur ar afecta agricultura națională.
15:10
A încălcat Nicuşor Dan Constituţia când a anunţat referendum în rândurile magistraţilor? Răspunsul ministrului Justiţiei # Cotidianul de Hunedoara
Radu Marinescu afirmă că primul anunț al președintelui Nicușor Dan privind o consultare sau referendum în rândul magistraților nu constituie o încălcare a Constituției. Este însă necesar să se prezinte detalii concrete despre modul de desfășurare.
14:50
Un grup internațional de specialiști în sănătate susține că măștile chirurgicale, folosite pe scară largă în spitale și clinici, nu oferă protecție adecvată împotriva infecțiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, inclusiv împotriva virusului SARS-CoV-2 care provoacă Covid-19, scrie News.ro. Experții au adresat o scrisoare directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății , Tedros Adhanom Ghebreyesus.
14:40
Suntem copleșiți de evenimente istorice, de mare importanță pentru țară. Două avioane au trecut pe lîngă marfarul militar aerian care îl căra pe Nicușor Dan pe ruta Zăpezi la Paris-Zăpezi și Ceață prin România.
14:40
Inspectorul-șef al IPJ Dolj, Marius-Daniel Mîrzacu, a decedat la 51 de ani, sâmbătă, în timpul programului de lucru. Decesul ar fi fost cauzat de un infarct.
14:10
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc pe o șosea în Mureș # Cotidianul de Hunedoara
Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.
13:40
Îți dorești să fii independent și să ai propria ta afacere, dar te temi că ești prea tânăr sau nu știi de unde să începi? Hai să explorăm câteva idei cu mare potențial de viitor, simplu de pus în practică de tinerii ambițioși și la început de drum.
13:20
Captură de milioane de euro pe aeroportul din Otopeni: bani, bijuterii și ceasuri # Cotidianul de Hunedoara
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite ascunse în bagajele unor cetățeni români, la Aeroportul Henri Coandă
13:10
Cel mai bogat europarlamentar român este un descendent al unui fost domnitor al Moldovei.
12:50
Ministrul Justiției ia apărarea judecătorilor CCR care blochează reforma pensiilor speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Nu putem să stăm la infinit, dar pe de altă parte, repet, nici nu este bine să grăbim actul de justiţie"
12:30
Ministrul Justiției nu vrea să-l revoce pe șeful DNA înainte de terminarea mandatului: „Să existe probe” # Cotidianul de Hunedoara
„Sigur că un material de presă ridică semne de întrebare"
12:20
De ce Groenlanda este la fel de importantă, pentru politica externă a României, precum înzăpezirea Spartan-ului românesc la Paris! # Cotidianul de Hunedoara
Începe să fie greu să faci diplomație în România! Până mai ieri, politica externă era ceva abstract, departe de pulsiunile societății, românii fiind îngrijorați mai mult de creșterea TVA, a impozitelor pe proprietate și autoturisme etc! Dar ce ne facem când lumea largă vine peste noi? Când istoria se rescrie și România este, vrând nevrând,
12:10
Cadastru și succesiune gratuite. Statul acoperă cheltuielile pentru proprietari # Cotidianul de Hunedoara
Proprietarii din mediul rural beneficiază de cadastru și succesiune gratuite. Se pot intabula inclusiv casele fără acte, pe baza măsurătorilor din teren.
12:10
Ghinion pentru turiștii din Sinaia. Domeniul schiabil, închis sâmbătă. Motivul invocat # Cotidianul de Hunedoara
„Echipele de la telescaune mai au de lucru şi instalaţiile nu pornesc, deocamdată".
11:50
Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, prins în România. Pe cine a mai prins Poliția de Frontieră # Cotidianul de Hunedoara
Un cetățean al Belarusului și un bulgar au fost prinși la două dintre punctele de frontieră ale țării.
11:10
Proteste în Iran. Fiul şahului detronat îndeamnă lumea să preia controlul asupra centrelor urbane # Cotidianul de Hunedoara
„Vă rog pe toţi să ieşiţi în stradă cu steaguri, imagini şi simboluri naţionale şi să vă revendicaţi spaţiile publice ca fiind ale voastre"
10:40
Credit ipotecar 2026. Câți bani cer băncile din România ca avans la o locuință. Minimul nu e 15% pentru toți # Cotidianul de Hunedoara
Te interesează accesarea unui credit ipotecar, dar îți faci griji cu privire la nivelul avansului solicitat de bănci? Află de aici care sunt condițiile și care este bugetul de care trebuie să dispui.
10:30
Temperaturile minime minime vor fi cuprinse între –18 și 0 grade
10:10
Lecțiile lui Walt Disney despre cum să relaționezi cu ceilalți
10:10
Noile vouchere de vacanță 2026 bombardează turismul local. Afacerile de pe litoral și de la munte, în pericol # Cotidianul de Hunedoara
Turismul local va traversa un 2026 dificil, pe fondul noilor condiții legate de acordarea voucherelor de vacanță.
09:50
Achiziția unei locuințe. Obligatoriu de știut înainte, ca să nu ai bătăi de cap după # Cotidianul de Hunedoara
Verificarea actelor, înțelegerea zonei, analiza stării clădirii și colaborarea cu profesioniști sunt esențiale pentru siguranța tranzacției tale. Acestea sunt însă minime în comparație cu riscurile unei decizii pripite.
09:50
Pe ce mai dă statul bani pentru cei din închisori: de la prezervative cu aromă de banane până la cătușe # Cotidianul de Hunedoara
Instituțiile statului nu cumpără doar produse alimentare, ci și o gamă extinsă a produselor de igienă.
09:30
Rachetele Oreşnik ale rușilor, pericol și pentru București. Avertismentele lui Zelenski # Cotidianul de Hunedoara
„Din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale"
09:10
Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în Iran, dar pune paie pe foc # Cotidianul de Hunedoara
„Revoluţiile se fac cel mai bine din interior"
08:40
Peste Iran s-a așternut o liniște aproape totală. Nu pentru că s-ar fi oprit protestele, ci pentru că autoritățile au blocat comunicațiile. Peste tăcerea Iranului se aude zgomotul restului lumii, care anunță iar potențiala cădere a regimului islamic, cu formula „de data aceasta...".
08:10
Trump dă cărțile pe față în cazul Groenlandei: Dacă nu o facem pe calea uşoară, o vom face pe calea grea # Cotidianul de Hunedoara
„Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu"
06:10
Scade numărul bugetarilor din teritoriu chiar și în lipsa reformei Guvernului Bolojan ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția de guvernare tergiversează reforma administrației publice locale de cinci luni. Însă și în lipsa acesteia, numărul de angajați din teritoriu e într-o ușoară scădere.
22:50
Lia Olguța Vasilescu: Banii din majorarea taxelor locale trebuie să rămână la primării, nu să meargă la bugetul național # Cotidianul de Hunedoara
Lia Olguța Vasilescu susține că majorarea taxelor locale trebuie să se reflecte în bugete mai mari pentru primării, nu în veniturile statului, și avertizează că primarii din toată țara se opun preluării acestor sume de către Guvern.
22:00
Erou la 12 ani: Victor, un băiețel de doar 12 ani, și-a salvat frații și prietenul, apelând 112 # Cotidianul de Hunedoara
Victor, un băiat de 12 ani, și-a salvat frații și un prieten după ce copiii au fost speriați de câini agresivi la ieșirea din localitatea Sarichioi, în zona lacului Razelm. Rămași blocați și fără posibilitatea de a se întoarce în siguranță, s-au ascuns în stuf, iar Victor a sunat la 112 și a cerut ajutor.
20:40
Cu "axa de rezistență" decapitată, șansa regimului teocratic din Iran este absența unei opoziții unite
20:10
Dacă erați avocat în SUA, l-ați fi apărat pe Nicolas Maduro? Cum răspunde ministrul Justiției VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Interviul integral cu ministrul Justiției din emisiunea Insider politic poate fi urmărit sâmbătă, la ora 12.00, la Prima TV.
19:40
Premierul italian Giorgia Meloni îndeamnă Europa să se așeze la masa tratativelor cu Putin # Cotidianul de Hunedoara
Giorgia Meloni susține reluarea dialogului Europei cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina, dar consideră prematură discutarea reintegrării Moscovei în G8.
19:40
VIDEO. Șefa Comisiei Europene a calculat avantajele MERCOSUR: plus 50 de miliarde de euro până în 2040 # Cotidianul de Hunedoara
Ursula von der Leyen salută acordul comercial UE–Mercosur, pe care îl numește istoric, subliniind că va stimula creșterea economică, va diversifica comerțul și va consolida parteneriatele internaționale. Potrivit Comisiei Europene, exporturile UE către Mercosur ar urma să crească cu aproape 50 de miliarde de euro până în 2040, iar acordul va crea o piață comună de 700 de milioane de oameni, cu beneficii pentru companii, inclusiv IMM-uri, și cu garanții pentru fermierii europeni.
19:20
Thuma și Ciolacu sar, la unison, la gâtul lui Bolojan. Unul pe investiții, altul pe impozite # Cotidianul de Hunedoara
Tubert Thuma a făcut postarea pe Facebook la ora 18:29, iar Marcel Ciolacu la 18:42.
18:40
Îngrășămintele rusești fără sancțiuni, arma secretă a țărilor Mercosur în competiția cu fermierii UE – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Noi nu putem cultiva cu semințe modificate genetic, cum se cultivă în America de Sud", spune analistul Agricolumn, Cezar Gheorghe, într-un interviu acordat Cotidianul.
18:30
FOTO. Pericol major în Munții Făgăraș: mai multe avalanșe de proporții la Bâlea Lac # Cotidianul de Hunedoara
În Munţii Făgăraş, la altitudini de peste 1.800 de metri s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative și au avut loc câteva avalanşe spontane de dimensiuni considerabile.
17:40
Ministrul Energiei: Doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei anunță că doar 4.000 de gospodării mai sunt fără curent după ninsori și viscol. Sistemul Energetic Național funcționează fără probleme.
