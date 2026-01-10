Criza de șoferi de TIR în România îi atrage pe asiatici să aleagă țara noastră. Ce salarii primesc

12:30

Adda și Cătălin Rizea de la Power Couple 2026 au explicat de ce s-au supărat pe Oase în urma voturilor de salvare de la eliminare. Chiar dacă el și Adda au fost salvați de superputerea gladiatorilor, Cătălin Rizea și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa votului se susținere a cuplului Oase-Maria.