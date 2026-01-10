Recorduri și rezultate la casa de licitații Artmark. 2025 în imagini și cifre
Jurnalul.ro, 10 ianuarie 2026 10:30
Peste 10.000 de obiecte, în cele aproape 60 de licitații organizate în România, Bulgaria și Croația.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:00
Unii oameni se simt mai energici, creativi și echilibrați după lăsarea serii. Află ce luni de naștere sunt conectate natural cu noaptea și de ce întunericul le scoate adevărata personalitate la iveală.
09:50
De la 1 ianuarie 2026, WhatsApp nu mai funcționează pe telefoane vechi.
Acum 2 ore
09:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 10 ianuarie 2026. Sâmbăta cade într-o Zi a Pericolului Maimuței de Lemn, care semnalează consecințele.
09:20
52 de persoane au fost salvate vineri de pe munte, potrivit unui bilanț al Salvamont România.
09:10
Amenințarea lui Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea frumoasă, fie pe calea mai dificilă” # Jurnalul.ro
Donald Trump a lansat un avertisment de rău augur în campania sa de achiziționare a Groenlandei. În timpul întâlnirii sale de vineri cu directorii din industria petrolului și gazelor, președintele american a declarat: „Vom face ceva în privința Groenlandei, indiferent dacă le place sau nu”.
Acum 4 ore
08:40
Pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară se circulă sâmbătă dimineața în condiții de iarnă, din cauza ninsorii, avertizează Centrul Infotrafic.
08:30
Mulți stăpâni de pisici descoperă, mai devreme sau mai târziu, că firele și cablurile din casă devin ținta preferată a pisicii.
08:10
Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar și topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci și riscuri semnificative care afectează atât locuințele, cât și siguranța celor din jur.
07:50
Cercetătorii au descoperit că cei cărora le place să joace jocuri de societate la vârsta adultă posedă patru trăsături de personalitate din ce în ce mai rare.
07:30
Ce să mănânci în ianuarie dacă urmezi dieta mediteraneană: alimentele esențiale pentru sănătate # Jurnalul.ro
Dieta mediteraneană a fost desemnată cea mai bună dietă din lume în 2025. Descoperă cele 8 alimente recomandate de nutriționiști pentru sănătate, energie și echilibru.
07:10
Pe măsură ce energiile astrologice se schimbă în 2026, cinci zodii au șanse reale să trăiască o iubire profundă, stabilă și transformatoare.
06:50
O setare ascunsă pe iPhone reduce volumul alarmei de trezire, ceea ce are efecte negative asupra programului utilizatorilor.
Acum 6 ore
06:30
Blushingul, cunoscut în limba română drept „roșitul în obraji”, este o reacție fiziologică involuntară care apare atunci când trăim emoții precum rușinea, timiditatea sau stânjeneala.
06:10
Pe 10 ianuarie 2026, norocul prinde viteză pentru trei semne zodiacale.
Acum 12 ore
00:50
Chiar de la începutul anului, emisiunile de weekend ale staţiei Antena Stars, Vacanţă de vedetă, Petrecem în familie, Visul românesc - Succes american, Lumea nevăzută, Infiltraţi în culise şi Spynews TV revin în atenţia telespectatorilor cu noi sezoane pline de conţinut captivant.
00:30
Pe 10 ianuarie 2026, energia astrală de sâmbătă aduce revelații emoționale profunde pentru patru zodii.
00:20
Dumitru Chisăliță: Panica este cel mai scump combustibil. Ce se întâmplă cu prețul gazelor # Jurnalul.ro
Cu mai puțin de trei luni înainte de expirarea plafonării prețului la gaze naturale, statul readuce în discuție posibilitatea prelungirii acestui mecanism.
9 ianuarie 2026
23:50
Aproape jumătate dintre europeni vor un nou loc de muncă în 2026, dar se simt nepregătiți # Jurnalul.ro
Un studiu LinkedIn evidențiază un contrast puternic pe piața muncii europene: dorința de schimbare este ridicată, mulți vor un nou loc de muncă, însă încrederea și pregătirea candidaților rămân la un nivel scăzut, în timp ce angajatorii reclamă lipsa specialiștilor potriviți, arată Euronews.
23:40
MAE avertizează românii să evite orice călătorie în Iran, pe fondul escaladării protestelor # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o nouă avertizare de călătorie pentru Republica Islamică Iran, recomandând cetățenilor să evite călătoriile în această țară, pe fondul continuării protestelor de amploare.
23:20
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat lansarea a două noi apeluri de finanțare din fonduri europene în valoare totală de peste 270 de milioane de euro, pentru sprijinirea tinerilor și dezvoltarea energiei verzi
23:10
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a reacționat ironic, vineri, la postarea premierului Ilie Bolojan privind nivelul investițiilor publice din 2025.
23:00
Cel mai longeviv prim-ministru al Israelului este hotărât să recâștige încrederea națiunii sale și să repare imaginea țării peste hotare.
22:50
Radu Miruță, actualul Ministru al Apărării care a fost, până recent, ministru al Economiei, a declarat că acordul UE-Mercosur este benefic pentru industria românească, spre deosebire de impactul asupra agriculturii. Acesta a comparat, cu cifre, rezultatele exporturilor în anii anteriori.
22:50
Rogobete, despre sistemul de sănătate mintală: Legislație stufoasă și adesea ruptă de realitate # Jurnalul.ro
Primul pas este simplificarea legislației, astăzi mult prea stufoasă și adesea ruptă de realitatea din teren, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, referindu-se la sistemul de sănătate mintală din România.
22:40
Vineri, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), a făcut recomandări cu privire la debarasarea, dar și reciclarea brazilor de Crăciun.
22:30
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente # Jurnalul.ro
Singurul locuitor al unui sat din județul Alba a rămas izolat din cauza zăpezii din ultimele zile. Pentru că avea nevoie de medicamente pentru tensiune, polițiștii au străbătut pe jos doi kilometri ca să îl ajute.
22:30
Lia Olguța Vasilescu despre noile taxe: Nu acceptă niciun primar din România, indiferent de partid # Jurnalul.ro
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Guvernul urmează să își pună bazele bugetului pe 2026 pe taxele locale crescute fără a lăsa aceste sume la dispoziția autorităților locale. Aceasta a spus că un astfel de demers va fi respins de primari în unanimitate.
22:20
Bulgaria e țara din regiune considerată cea mai sigură de către Statele Unite. România și alte state din Europa de Est sunt și ele considerate sigure, însă necesită un nivel de vigilență al turiștilor ceva mai ridicat.
22:20
Premierul Starmer amenință platforma X pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok # Jurnalul.ro
Keir Starmer, premierul Regatului Unit, a anunțat joi că guvernul Regatului Unit va lua măsuri împotriva platformei X, deținută de Elon Musk, după ce asistentul său I.A., Grok, a generat imagini sexuale fără consimțământ, informează Politico.
22:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că Groenlanda este „critică” pentru apărarea Statelor Unite și a lumii împotriva unor posibile atacuri cu rachete din partea Rusiei sau Chinei și susține că Europa și Danemarca „nu au făcut o treabă bună” în securizarea zonei, relatează BBC.
22:00
O eroare administrativă a sistemului belgian și lipsa de comunicare între instituțiile belgiene au făcut ca un român să fie condamnat la doi ani și jumătate de pușcărie degeaba. La 25 de ani, tânărul cu nevastă și doi copii și-a petrecut sărbătorile după gratii.
21:50
Compania Națională Aeroporturi București, entitate care operează cu rezultate financiare consistente aerogările Otopeni și Băneasa, urmează să fie din nou controlată integral de stat, conform deciziei de vineri a acționarilor.
21:50
Zi de doliu național în Elveția pentru comemorarea victimelor incendiului din barul din Alpi # Jurnalul.ro
În Elveția are loc vineri o slujbă de comemorare, ca parte a unei zile naționale de doliu, pentru a onora cele 40 de persoane care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din Alpi în timpul sărbătorilor de Anul Nou.
Acum 24 ore
21:40
Institutul Cultural Român anunță organizarea ediției aniversare a Festivalului Filmului European – FFE 30 # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român invită instituțiile și operatorii culturali din diverse orașe ale țării să se alăture demersului de organizare a edițiilor locale ale Festivalului Filmului European, desfășurate în afara Bucureștiului.
21:40
Din iulie 2026, Bulgaria introduce cu titlu obligatoriu vaccinarea împotriva varicelei la copii. În Regatul Unit al Marii Britanii, vaccinarea împotriva varicelei a devenit gratuită, începând cu ianuarie 2026. În România, vaccinarea împotriva varicelei rămâne doar cu titlu de recomandare.
21:30
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a spus vineri seara că nu a știut că România va vota acordul UE-Mercosur.
21:20
Noile reguli privind cetățenia Republicii Moldova au determinat tot mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene să depună cereri într-un timp scurt, înainte ca legea să intre în vigoare.
21:20
Anul Nou Chinezesc are impact în întreaga lume, nu doar în Asia de Est. Calul de Foc aduce energie, ambiție și schimbări radicale.
21:10
Rogobete, despre gărzile din spitalele spaniole: Sunt probleme asemănătoare cu cele din România # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății a declarat, vineri, îtr-o conferință de presă de la finalul vizitei de lucru în Spania că ambele țări se confruntă cu acceași problematică a gărzilor în spitale.
20:50
Atenționare MAE: Restricții de trafic, din cauza vremii, pe mai multe drumuri din Bulgaria # Jurnalul.ro
Au fost impuse restricții temporare de trafic, din cauza vremii, pe mai multe drumuri din Bulgaria, potrivit unui atenționări de călătorie emise vineri seara de Ministerul Afacerilor Externe (MAE)
20:40
Un bărbat din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a mușcat trei agenți de poliție care au venit în apartamentul său în urma unui apel la 112.
20:40
Alarmă! Rezerviștii chemați la război în 15 zile – ce zice noua lege militară promulgată de Nicușor Dan? # Jurnalul.ro
Descoperă noua lege promulgată de Nicușor Dan: indemnizație de 3 salarii medii pentru pregătire militară voluntară, obligații rezerviști în război și mobilizare rapidă. Detalii despre programul 18-35 ani și excepții pentru cei din străinătate.
20:20
Donald Trump îi urează „mult succes” premierului ungar Viktor Orban în campania lui electorală # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a urat "mult succes" prim-ministrului ungar Viktor Orban, vechi aliat al său, în campania lui electorală, într-o scrisoare postată vineri pe pagina sa de Facebook, informează Reuters.
20:10
Ministrul Muncii cere rapoarte cu privire la abuzurile din piața muncii împotriva femeilor # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a cerut ITM rapoarte privind abuzurile din piața muncii împotriva femeilor și ANOFM o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare și formare profesională.
20:10
Sector 4 din Capitală vrea să plătească până la 19 milioane de euro pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal # Jurnalul.ro
Primăria Sectorului 4 a lansat o licitație pentru achiziționarea serviciilor de ridicare a mașinilor parcate ilegal și de blocare-deblocare roți.
19:50
Franța va respinge acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările din blocul sud-american Mercosur la votul programat vineri, informează Politico.
19:40
Ministerul Sănătății a semnat un contract de peste 34 de milioane de lei pentru digitalizarea instituției.
19:20
Papa Leon condamnă utilizarea forței militare în diplomație. Apel ferm pentru pace și dialog # Jurnalul.ro
Papa Leon a condamnat ferm utilizarea forței militare de către statele care urmăresc atingerea unor obiective diplomatice, avertizând că această practică subminează pacea globală și slăbește rolul instituțiilor internaționale.
19:10
Mai multe avalanșe spontane s-au produs în Munții Făgăraș. Avertismentul salvamontiștilor # Jurnalul.ro
Câteva avalanșe spontane de dimensiuni considerabile au avut loc în ultimele zile în Munții Făgăraș. Salvamontiștii atrag atenția că nu este recomandată deplasarea în zonele înalte fără experiență și echipament.
