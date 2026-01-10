Patru zodii primesc un semn puternic de la Univers pe 11 ianuarie 2026

14:30

Această problemă trebuia pusă cu mult timp în urmă, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, întrebat cum i se pare că în SUA un magistrat de 92 de ani îl judecă pe Maduro, în timp ce în România se pensionează la 48 de ani. Ministrul a mai precizat, de asemenea, că procurorii trebuie să fie apolitici.