Scandalul Avioanele elvețiene ne avertizează să nu stăm liniștiți câtă vreme Nicușor Dan e președinte
Gândul, 10 ianuarie 2026 11:50
„Încercând să explic personalitatea complet alandala, dezarticulată, a lui Nicușor Dan, o personalitate asemănătoare unui robot care duce lipsă de o baterie, și atunci, una din părțile componente, și anume, creierul personalității respective, funcționează alandala, am sugerat o comparație, și anume, cea cu a unui câine căruia stăpânul îi aruncă un băț în apă, și […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
12:10
Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti, din 2026. Ce sume se plătesc acum în București, Brașov sau Sibiu # Gândul
Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare, care vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea […]
Acum 15 minute
12:00
Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti, din 2026. Ce sume se plătesc în Brașov, Constanța, Oradea, Sibiu și București # Gândul
Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare, care vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea […]
Acum 30 minute
11:50
Scandalul Avioanele elvețiene ne avertizează să nu stăm liniștiți câtă vreme Nicușor Dan e președinte # Gândul
„Încercând să explic personalitatea complet alandala, dezarticulată, a lui Nicușor Dan, o personalitate asemănătoare unui robot care duce lipsă de o baterie, și atunci, una din părțile componente, și anume, creierul personalității respective, funcționează alandala, am sugerat o comparație, și anume, cea cu a unui câine căruia stăpânul îi aruncă un băț în apă, și […]
Acum o oră
11:30
Cât gaz consumă centrala la 19°C, 21°C sau 23°C, la un apartament de 50 mp. Cât arată pe factură # Gândul
Iată cât gaz consumă centrala la 19°C, 21°C sau 23°C, la un apartament de 50 mp și cât arată pe factură. Setarea termostatului determină direct cât gaz arde centrala și cât ai putea să plătești la final de lună. O diferență aparent mică între 19°C, 21°C sau 23°C înseamnă cicluri de funcționare mai lungi, dar […]
11:20
Franța ar putea trimite 6.000 de soldați în Ucraina după sfârșitul războiului, potrivit Le Monde # Gândul
Potrivit cotidianului Le Monde, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în cadrul unei întâlniri private către Parlamentul și Guvernul francez un plan de a trimite 6.000 de soldați francezi în Ucraina, după semnarea unui acord de pace. Șeful Statului Major, Fabien Mandon, a explicat că nu vor fi forțe de descurajare sau stabilizare, ci „forțe […]
Acum 2 ore
11:10
Dan Dungaciu: „România nu ar trebui să comenteze situația lui Maduro. Tocmai a trecut un an de când am anulat alegerile” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, vorbește despre poziția României, dar și despre reacția presei naționale și internaționale cu privire la intervenția Statelor Unite în Venezuela. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a acuzat […]
11:00
România este sub cod galben de ger, dar este o iarnă grea și în Republica Moldova. Autoritățile sunt în alertă. Astfel, Administrația Națională a Drumurilor anunță că și în această dimineață se mențin condiții de iarnă pe traseele naționale. Drumurile sunt practicabile, dar carosabilul este umed, pe alocuri cu ghețuș sau zăpadă. Pe parcursul nopții, […]
11:00
Zodiile care își găsesc perechea, la finalul lunii ianuarie. Fericirea bate la ușa pentru acești nativi, care află adevărata iubire # Gândul
Luna ianuarie a anului 2026 vine promite surprize plăcute pe plan sentimental, deci și multă fericire, pentru anumiți nativi. Astfel, după perioade de incertitudine și așteptare, trei zodii vor simți, în sfârșit, că iubirea adevărată le bate la ușă. Astrele indică momente favorabile pentru întâlniri speciale, conexiuni profunde și relații care promit să dureze. Potrivit […]
10:40
Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius # Gândul
Un ger năprasnic în România, unde temperaturile se vor apropia de pragul de minus 20 grade. Un ciclon mediteranean, care aduce un val de ger, o să acopere şi sud-estul României, iar în mai multe zone montane există riscul de avalanşe. Meteorologii anunţă că vom avea parte de ger chiar și săptămâna viitoare. Astfel, în […]
10:20
Pensii cu 1.4% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Decizia este finală # Gândul
Sunt pensii cu 1.4% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Decizia este una finală. Află despre ce categorie este vorba, în articol. În acest, pensiile din Italia cresc ușor, cu 1,4%, prin „perequazione” (indexarea la inflație), dar majorarea nu se aplică identic tuturor. Pentru cei care primesc pensia socială, se va […]
Acum 4 ore
10:10
Valentin Stan: Consiliul European nu a ieșit cu o poziție proprie, ci au pus-o pe Kallas să emită un comunicat # Gândul
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre lipsa unei poziții din partea Uniunii Europene în legătură cu incidentele recente din Venezuela. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan: Ghici ce? Oamenii de la UE se chinuie și reușesc să iasă cu […]
10:10
„Bărbatul fără zâmbet”. Vânat fără succes de ruși, fostul șef al spionilor din Ucraina are o misiune ingrată. Trebuie să-l ajute pe Zelenski să „vândă” ucrainenilor un eventual acord de pace favorabil lui Putin # Gândul
Predecesorul lui Kyrylo Budanov ca șef de cabinet al președintelui Zelenski, Andriy Yermak, era cunoscut ca a doua cea mai puternică persoană din Ucraina. Cu toate acestea, a avut mult mai puțin succes pe arena diplomatică. Oficialii americani de ambele părți se săturaseră să negocieze cu Yermak cu mult înainte de înlăturarea sa în decembrie 2025. […]
10:00
Cu ce avere a rămas Călin Donca după sechestru? Câți bani a ajuns să cheltuiască lunar actualul concurent Survivor 2026 de la Antena 1 # Gândul
Iată ce avere i-a rămas lui Călin Donca după sechestru și câți bani a ajuns să cheltuiască lunar actualul concurent Survivor 2026 de la Antena 1. Viața lui Călin Donca de la Survivor România 2026 se poate împărți în două etape importante: înainte și după sechestrul pe avere. Astfel, înainte de acesta, Faimosul deținea un […]
09:40
2026, un nou an decisiv pentru climă. Conferințe globale și acțiuni urgente în fața schimbărilor climatice # Gândul
Anul 2026 se prefigurează a fi unul încărcat din perspectivă climatică. Anul 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani, anume că schimbările climatice nu mai sunt doar un scenariu de viitor, ci o realitate prezentă, cu efecte vizibile și tot mai frecvente. Episoadele de temperaturi extreme, perioadele prelungite de secetă, […]
09:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Groenlanda ca miză strategică pentru Statele Unite. Analiza sa pornește de la statutul juridic ambiguu al teritoriului și ajunge la capacitatea Americii de a construi rapid acorduri de securitate, dincolo de Uniunea Europeană și Danemarca. Urmăriți aici, […]
09:40
Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ciudată vară din acest secol în România. Ce se întâmplă în iunie, iulie și august 2026 # Gândul
Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ciudată vară din acest secol în România. Iată ce se întâmplă în iunie, iulie și august 2026. Suntem în plină iarnă, dar atunci când avem de-a face cu un ger de crapă pietrele, ne gândim la sezonul estival și la vacanțele din zilele toride de vară. Și dacă sunteți preocupați […]
09:10
Valentin Stan: Popoarele suverane decid soarta lor doar atunci când nu sunt îngrădite de forțe care le încalcă drepturile # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat reacțiile venite din Europa după capturarea lui Nicolás Maduro. Ținta principală este poziția oficială a Franței, exprimată public pe platforma X, invocând dreptul internațional și principiile Cartei ONU. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Franța invocă dreptul internațional Valentin Stan pornește de […]
09:10
Orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026. Cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari # Gândul
Care este orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026 și cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari. Pensionarii înstăriți locuiesc adesea în marile orașe din țară. În vreme ce unii seniori trăiesc de la o lună la alta, cei mai norocoși dintre ei beneficiază de un venit lunar decent, scrie Cancan.ro. […]
08:50
Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă # Gândul
O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional poate să nu fie un procent de speriat, însă dacă situaţia este privită în profunzime, se constată că, de fapt, că trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje mari de la o regiune la alta. Și mai îngrijorător este că, în rândul tinerilor […]
08:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre procesului electoral, în contextul acuzațiilor de ilegitimitate ale președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre procesul electoral și în ce condiții se poate stabili dacă niște alegeri au fost […]
08:20
Ciocolata, un aliat pentru sănătatea inimii. Cum o alegi pe cea potrivită, conform unui specialist în cardiologie # Gândul
Ciocolata poate fi un real aliat pentru sănătatea inimii. Dar iată cum trebuie să alegi ciocolata potrivită, conform unui medic cardiolog spaniol, scrie LaRazon.es. Aurelio Rojas, cardiolog de profesie, este cunoscut în lumea rețelelor de socializare pentru distribuirea de conținut medical legat de prevenția cardiovasculară, insuficiența cardiacă și subiecte precum lipoproteinele. De asemenea, lucrează la […]
Acum 6 ore
08:10
Dan Dungaciu: „Israelul va ataca Iranul, iar America va proteja Israelul. Nu se va mai spune nimic de dreptul internațional atunci” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, critică atitudinea Europei cu privire la situația din Venezuela, anticipând evenimente viitoare în care, spune el, nu se va mai ține cont de legitimitate sau de dreptul internațional. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius […]
08:00
Care este filmul horror care s-a lansat și în cinematografele din România, la început de an, 2026. Este un film cu buget redus, lansat în cinematografele de la noi pe data de 9 ianuarie 2026. Este vorba despre filmul Primate: Instinct Primar, în regia lui Johannes Roberts, cu actori ca: Kevin McNally, Johnny Sequoyah, Troy […]
07:40
Dacă primești acest mesaj pe WhatsApp, nu-l deschide, te poate lăsa fără bani în cont. Cum funcționează escrocheria cu „fiul fals” # Gândul
Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnica apelând la cel mai elementar instinct: protejarea unui copil aflat în dificultate și fac astfel încât ignorarea semnelor de avertizare să îi poată costa pe cei păgubiți mulți bani în doar câteva minute, înainte ca aceștia să bănuiască măcar ceva, scrie Que.es. Verificarea conturilor de WhatsApp a devenit un răspuns […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat miza conflictului dintre Statele Unite și Venezuela. Discuția a pornit de la naționalizările operate de statul venezuelean. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Acest război economic, care e purtat de americani, nu numai în Venezuela, […]
07:20
10 Ianuarie, calendarul zilei: Rod Stewart împlinește 81 de ani, Remy Bonjasky 50. Anna Lesko face 47 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Rod Stewart este un cântăreț și compozitor britanic legendar, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și pentru cariera sa impresionantă care se întinde pe mai bine de cinci decenii. Născut pe 10 ianuarie […]
07:10
Adrian Severin: „SUA a încălcat dreptul internațional, dar acum discuțiile sunt dacă această acțiune a fost bine întemeiată” # Gândul
Într-o intervenție amplă la Marius Tucă Show din 7 ianuarie 2026, Adrian Severin a vorbit despre legitimitatea intervențiilor externe în Venezuela și, mai larg, filosofia politică ce justifică încălcarea dreptului internațional în numele unor scopuri morale declarate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Fostul ministru de Externe a argumentat că, indiferent de percepția asupra […]
06:40
Când se va adopta legea femicidului în România. Alina Gorghiu: „Fiecare zi de întârziere e un risc pentru femei și copii” # Gândul
Se spune că gradul de civilizaţie al unei naţii se vede cel mai bine în modul în care îşi tratează femeile. Statisticile arată că în ultimii 10 ani, aproape 500 de românce au fost ucise de către bărbaţii lor, actuali sau foşti. Numai în 2025, România a numărat de pe margine până la omorul cu […]
06:40
Ion Cristoiu: „Președintele pleacă cu aceeași echipă de media. Acești oameni nu sunt jurnaliști, sunt tovarăși de drum” # Gândul
Ion Cristoiu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 8 ianuarie 2026 jurnaliștii care însoțesc președintele României în deplasări oficiale, precum cea de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază că acești jurnaliști, veniți de la instituții de stat nu sunt adevărați profesioniști, ci „tovarăși de drum” ai președintelui, plătiți […]
Acum 8 ore
06:10
Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional # Gândul
Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1, din perioada în care Raluca Rogoz era șefă peste achizițiile sectorului, spun despre aceasta că „era foarte arogantă”, asta în condițiile în care nu era pregătită profesional și pica examenele pe domeniul pe care activa. „Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul primarului Clotilde Armand”, […]
05:10
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută # Gândul
Un militar american aflat în rezervă, care a luptat în mai multe teatre de operațiuni, a fost găsit mort, la jumătatea acestei săptămâni, într-un apartament din orașul ilfovean Otopeni. Anchetatorii nu au putut stabili încă ce a provocat decesul bărbatului, potrivit surselor noastre. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ilfov au intrat în […]
Acum 12 ore
02:50
SUA și Ucraina au anunțat că vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari # Gândul
Statele Unite și Ucraina vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari, potrivit The Telegraph. Trump și Zelenski vor semna un acord privind „prosperitatea” post-război și garanțiile de securitate la Davos. Cei doi lideri sunt în drum spre Elveția pentru a stabili planuri pentru reconstrucția Ucrainei postbelice (numai în […]
01:00
„Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni # Gândul
Președintele Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Europa a rămas în urmă comparativ în comparație cu Rusia. De aceea Vladimir Putin nu se teme de o posibilă ofensivă din partea liderilor europeni. În contextul tensiunilor dintre SUA și liderii Uniunii Europene, din cauza războiului din Ucraina și, mai nou, […]
00:40
Trump a fost întrebat dacă îl capturează și pe Vladimir Putin, după Nicolas Maduro. Ce a răspuns liderul american # Gândul
Donald Trump a susținut o conferință de presă la Casa Albă, vineri, în care a fost întrebat cu privire la un posibil ordin de capturare a lui Vladimir Putin, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Maduro. Întrebarea a făcut referire la comentariile lui Zelenski cu privire la prinderea lui Maduro, în care a sugerat […]
00:20
Trump amenință că va anexa Groenlanda: „Dacă nu vor cu frumosul, atunci va fi cu urâtul”. Ce spune liderul SUA despre cumpărarea teritoriului # Gândul
TRUMP a amenințat Groenlanda cu anexarea din nou într-o conferință de presă organizată la aproape o săptămână de la capturarea dictatorului Nicolas Maduro și preluarea controlului a 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela. Președintele SUA a spus că Groenlanda este liberă să accepte de bunăvoie să fie anexată, iar în caz contrar, […]
00:10
Donald Trump a numit Cuba o țară din lumea a treia, în cadrul unei conferințe de presă, susținute vineri la Casa Albă. Afirmațiile președintelui vin într-n moment, în care politica de expansiune a liderului de la Casa Albă se manifestă în plină forță. După capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, una dintre țările asupra căreia SUA […]
9 ianuarie 2026
23:50
Donald Trump a declarat în timpul unei conferințe de presă că susține în continuare NATO și își asumă rolul pentru existența organizației nord-atlantice la momentul actual. Afirmațiile liderului de la Casa Albă vin la doar câteva zile după ce a declarat că ar fi pregătit să sacrifice apartanența SUA la NATO pentru anexarea Groenlandei. „Am […]
23:40
Donald Trump anunță că este deschis pentru afaceri cu Rusia și China după ce a preluat tot petrolul Venezuelei # Gândul
În cea mai recentă conferință de presă a Casei Albe, președintele Donald Trump a declarat că este „deschis” să facă afaceri cu Rusia și China după ce a preluat tot petrolul Venezuelei, cu toate că atât Moscova și Beijingul au denunțat capturarea dictatorului Nicolas Maduro. SUA controlează țara cu cele mai mari rezerve de PETROL […]
23:20
Unde mai poți găsi apartamente sub o sută de mii de euro în București. Ce face diferența între cartierele Capitalei # Gândul
În 2026, în doar câteva zone din Capitală se mai ofereau apartamente cu două camere sub 100.000 de euro. Piața imobiliară arată tot mai clar o polarizare accentuată a prețurilor. În mare, diferența nu o face faima cartierului, ci accessul la mijloacele de transport. Metroul este cheia. Creșterea anuală de aproximativ 18% a prețurilor pentru […]
Acum 24 ore
23:10
Care este alimentul pe care-l credeai sănătos, dar care poate crește glicemia. Deși acest aliment are un gust bun și este apreciat, el poate să provoace creșteri ale nivelului de zahăr din sânge, în special în rândul celor care suferă de diabet. Diabetul este boala cronică ce apare ca urmare a producerii insufieciente de insulină sau […]
23:10
Protestatarii iranieni au preluat controlul asupra orașului Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran # Gândul
Protestatarii iranieni anti-regim au preluat practic controlul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashhad. Imaginile surprinse arată cum mulțimi de oameni mărșăluiesc pe străzi și strigă lozinci împotriva liderului Khamenei. Forțele de securitate ale regimului s-au retras în doar câteva clădiri guvernamentale și nu se mai mișcă de acolo. Protestele antiguvernamentale din […]
22:40
Austeritate la nunți. Strategiile prin care mirii reduc costurile și preferă să rămână „pe zero” # Gândul
Tot mai mulţi miri renunță la fast, la liste lungi de invitați și la ideea de profit, iar organizarea ajunge, de cele mai multe ori, exclusiv pe umerii lor. Selena şi Codruţ au nunta programată anul acesta în luna mai, iar acum fac calculele. „A fost o sperietură, dar nu pot spune că a fost […]
22:30
Cununii pe vreme de restriște. Nunțile nu mai aduc profit…Explicațiile mirilor și organizatorilor # Gândul
Tot mai mulţi miri renunță la fast, la liste lungi de invitați și la ideea de profit, iar organizarea ajunge, de cele mai multe ori, exclusiv pe umerii lor. Selena şi Codruţ au nunta programată anul acesta în luna mai, iar acum fac calculele. „A fost o sperietură, dar nu pot spune că a fost […]
22:20
Donald Trump a anunțat că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că petrolierul Olina, confiscat de autoritățile americane în Caraibe, în apropiere de Trinidad, vineri, se îndreaptă înapoi spre Venezuela. Liderul de la Casa Albă a precizat că petrolul va fi vândut în baza acordului „The Great Energy Deal”. „Astăzi, Statele Unite ale Americii, în coordonare cu autoritățile interimare din Venezuela, […]
22:20
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei # Gândul
Un român a trăit un adevărat șoc când a primit decizia de pensionare, după o carieră de peste 40 de ani și un salariu net de 7.000 de lei. Astfel, cu un stagiu total de cotizare de 42 de ani, 12 luni și 12 zile, dintre care aproape 38 de ani contribuind efectiv, pensia acordată […]
21:30
Mașina devine un lux în România anului 2026. Creșterile de preț la impozite, RCA sau carburanți sunt numai câteva exemple ale cheltuielilor majore pe care un șofer trebuie să le suporte în acest an. La un calcul simplu, poți plăti, ca șofer, în medie în jur de 11.000 de lei pe an pentru confortul unui […]
21:20
Lia Olguța Vasilescu nu cedează presiunilor Guvernului Bolojan: „Este o discuție pe care o vom tranșa în coaliție” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu a explicat că taxele impuse de Ilie Bolojan pentru primării pentru anul 2026 este un subiect care poate genera noi tensiuni în coaliție. Primarița Craiovei a argumentat că taxele pe care premierul le percepe din partea primăriilor pot fi utilizate pentru proiecte de infrastructură și investiții. Lia Olguța a subliniat că nu […]
21:10
Operatorii de turism ar putea încheia anul pe minus, după ce datele oficiale arată o scădere de peste 4% a numărului de clienți români în primele 11 luni din 2025. De vină ar fi reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari. Specialiștii spun că tendinţa va continua și anul acesta. În schimb, România […]
21:00
Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte” # Gândul
Primarul craiovei, Lia Olguței Vasilescu, a criticat dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor care nu pot face față cheltuielilor, având în vedere că suma alocată este la același nivel ca anul trecut. Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre efectele dezastruoase pe care le au noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan asupra primăriilor. Aceasta […]
20:50
Un val mare de credincioși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun. Număr record de vizitatori în 2025 # Gândul
Numărul creștinilor ortodocși care vor participa la slujba de la Muntele Athos este așteptat să fie deosebit de mare în următoarele zile, pentru sărbătoarea Bobotează, pe 18 și 19 ianuarie, scrie Protothema. Un val mare de ortodocși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun, care s-a sărbătorit pe 7 ianuarie, conform calendarului vechi (iulian). Surse […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.