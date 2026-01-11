Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului

15:10

Discuțiile cu ceilalți ar trebui să-ți aducă multe idei noi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 11 ianuarie 2026. Berbec Un vechi prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult timp ar putea să apară. Ar trebui să fie o surpriză plăcută, deoarece veți avea multe de povestit. S-ar putea să […]