O mamă a fost împușcată în locuința sa din Londra, în fața fiului ei de un an. Agresorii au tras șapte focuri de armă
StirileProtv.ro, 10 ianuarie 2026 16:30
O mamă a fost lăsată să lupte pentru viața ei după ce a fost împușcată de mai multe ori în fața fiului ei de un an de către doi bărbați cu glugă, a declarat poliția.
Acum 30 minute
16:30
16:20
Deputat PSD: „Se estimează o pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur, conform studiilor” # StirileProtv.ro
Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că, potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană.
Acum o oră
16:00
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine # StirileProtv.ro
Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE.
Acum 2 ore
15:40
Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție” # StirileProtv.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că un magistrat are responsabilitatea de a vorbi în mod deschis despre eventuale probleme din sistemul de justiţie, astfel încât acestea să poată fi cunoscute şi corectate.
15:40
„Firma de curierat falsă”, noua înșelătorie de pe WhatsApp. Victimele ajung să rămână fără toți banii din conturi # StirileProtv.ro
O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată accesat, ar transmite date despre un colet.
15:20
Patru persoane au fost confirmate decedate după alunecarea de teren din Filipine. Echipajele lucrează în condiții dificile # StirileProtv.ro
Echipele de salvare se grăbesc să găsească zeci de persoane care sunt încă date dispărute în urma unei alunecări de teren la o groapă de gunoi din centrul Filipinelor, la începutul acestei săptămâni, a declarat un oficial.
15:10
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață # StirileProtv.ro
Luminile nordice sunt cunoscute și sub denumirea de aurora boreală, care înseamnă „lumina zorilor”.
15:10
Trump, de neoprit: „Sunt un fan al Danemarcei, dar vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu” # StirileProtv.ro
Ca răspuns la ultima amenințare a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, partidele politice din regiunea autonomă daneză au emis o declarație comună în care afirmă că viitorul insulei trebuie decis de către groenlandezi. Însă, liderul SUA nu cedează.
15:00
Anunțul autorităților din Sinaia: nu se schiază din cauza înghețului și viscolului. Instalațiile care funcționează parțial # StirileProtv.ro
Domeniul schiabil din stațiunea Sinaia rămâne închis și sâmbătă, din cauza problemelor provocate de îngheț și viscol asupra instalațiilor de transport pe cablu. Administratorii au anunțat că nu se comercializează cartele de tip schi-pass.
Acum 4 ore
14:30
Un lider PNL intervine în scandalul din coaliție pe acordul UE-Mercosur: „PSD: europeni la Bruxelles, populiști la București” # StirileProtv.ro
PNL intervine în scandalul din coaliție pe tema acordului UE-Mercosur. Alexandru Muraru, vicepreședinte al liberalilor, acuză PSD de ipocrizie și dublu discurs pe acest subiect.
14:20
Moscova, îngropată în zăpadă. Aeroportul Șeremetievo a suspendat zborurile și mii de pasageri sunt blocați. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Toate zborurile către și dinspre Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, au fost suspendate din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă, transmite agenţia EFE.
14:10
Momente de panică în județul Mureș. Un autocar în care erau aproape 50 de oameni a luat foc # StirileProtv.ro
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime.
13:50
Obiecte de trei milioane de euro descoperite de polițiști pe Aeroportul din Otopeni. Ce ascundeau două femei în bagaje # StirileProtv.ro
Poliţiştii de frotnieră au descoperit în bagajele a două femei care veneau din Dubai 19 coliere, 34 de brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci.
13:40
Colegiul Medicilor: Fractura de femur, diagnosticul tânărului mort la SJU Buzău, este severă, cu risc vital # StirileProtv.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un punct de vedere profesional privind semnificaţia şi implicaţiile fracturii de diafiză femurală, diagnostic stabilit în cazul tânărului de 25 de ani decedat la spitalul Județean din Buzău.
13:30
Cum a fost găsit un ucrainean care a trecut ilegal frontiera prin apele râului Prut: „Era epuizat” # StirileProtv.ro
Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani.
13:20
Avionul Apocalipsei a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil | VIDEO # StirileProtv.ro
Avionul Boeing E-4B Nightwatch al Forțelor Aeriene ale SUA, cunoscut drept „avionul Apocalipsei”, a apărut pe Aeroportul Internațional din Los Angeles, pe fondul tensiunilor globale în creștere.
13:00
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu # StirileProtv.ro
Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.
13:00
Ministrul Justiției, despre funcțiile de conducere la DNA și DIICOT: „Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut” # StirileProtv.ro
Ministrul Justiţiei afirmă că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT, el dând asigurări că „nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut”.
Acum 6 ore
12:40
Pe măsură ce noul an se desfășoară, este firesc să te gândești la schimbările pe care vrei să le faci în viața ta.
12:30
Replica partidelor politice din parlamentul Groenlandei: „Nu vrem să fim americani. Washingtonul să nu mai desconsidere țara” # StirileProtv.ro
Partidele politice din Groenlanda și-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componența Danemarcei, relatează DPA și AFP.
12:00
Orașul din Europa care vrea restricții „comuniste” de circulație. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile # StirileProtv.ro
O capitală europeană ia în considerare introducerea unei măsuri drastice de reducere a ambuteiajelor din trafic. Este vorba despre sistemul comunist „par–impar”.
11:50
Euro doar cu buletinul în oficiile poștale din Bulgaria. Autoritățile introduc reguli stricte pentru schimburile de leva # StirileProtv.ro
Oficiile poștale din Bulgaria nu mai pot schimba leva în euro în mod anonim, indiferent de sumă. Oricine utilizează serviciul gratuit de schimb valutar oferit trebuie să prezinte un act de identitate valid.
11:40
Orașele din lume unde turiștii trebuie să plătească o taxă în 2026. O noapte poate costa și peste 26 de euro # StirileProtv.ro
Multe țări se confruntă cu efectele supraturismului, de la creșterea prețurilor locuințelor până la impactul asupra mediului.
11:40
Vreme deosebit de rece în România. Zonele cu ger năprasnic și temperaturi de -11 grade Celsius. HARTĂ # StirileProtv.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade.
11:20
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie # StirileProtv.ro
O tânără de 18 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune.
11:10
Horoscop săptămâna 12-18 ianuarie 2026. Schimbări, surprize și noi începuturi sub influența Lunii Noi și a lui Venus # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 12-18 ianuarie 2026 aduce o combinație de energii astrologice care invită la reflecție, schimbări și noi începuturi.
11:00
„Cadoul” pe care Bill Gates i l-a făcut fostei sale soții la patru ani de la divorț # StirileProtv.ro
Bill Gates a făcut o plată de divorț de 7,88 miliarde de dolari (5,9 miliarde de lire sterline) către fosta sa soție, Melinda French Gates.
Acum 8 ore
10:30
Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu” # StirileProtv.ro
Donald Trump spune că Statele Unite ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea integrității NATO.
10:30
Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Vama Albița # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră de la Vama Albița au descoperit și reținut un bărbat din Belarus, căutat de autorități după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa.
10:30
Nina Dobrev, vedeta din The Vampire Diaries, și-a sărbătorit ziua de naștere. Mesajul postat pe social media | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Nina Dobrev, actrița principală din serialul Vampires Diares, a împlinit 37 de ani, vineri. Ea a marcat momentul cu un videoclip amuzant, pe fundalul piesei „Feeling Good”, în interpretarea lui Michael Bublé.
10:00
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți # StirileProtv.ro
Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.
09:50
Noi imagini cu femeia ucisă de agentul ICE în Minneapolis. „Nu sunt supărată pe tine” | VIDEO # StirileProtv.ro
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite.
09:40
Netanyahu neagă că Israelul ar plănui intervenții în protestele din Iran: „Revoluţiile se fac cel mai bine din interior” # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran.
09:20
Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați. Unul ar fi fugit cu încasările în noaptea tragediei # StirileProtv.ro
Proprietarii francezi ai barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit într-un incendiu izbucnit de Revelion, au fost audiați. Unul dintre ei ar fi fugit, atunci, cu casa de marcat plină de bani.
09:10
Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina # StirileProtv.ro
Marea Britanie va aloca 230 de milioane de euro pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul Apărării.
09:10
Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență # StirileProtv.ro
Steven Bartlett, fondatorul și gazda podcastului The Diary of a CEO, și-a asumat un risc angajând un candidat cu un CV aproape gol. Unul dintre motive a fost comportamentul tinerei față de un paznic.
09:00
Persoanele fără adăpost sunt extrem de vulnerabile în nopțile friguroase. Autoritățile din Iași, unde vineri noapte s-au înregistrat minus 7 grade Celsius, au mers pe străzi în căutarea lor.
08:50
Piloții ucraineni sunt nevoiți să inventeze noi tactici de luptă pentru F-16: NATO i-a pregătit pentru alt război # StirileProtv.ro
Piloții ucraineni de avioane F-16 au fost nevoiți să-și dezvolte propriile tactici de luptă pentru că antrenamentul inițial urmat în cadrul NATO s-a bazat pe războaie „total diferite” de cel din Ucraina.
Acum 12 ore
08:40
Cum trec animalele exotice iarna geroasă la Grădina Zoologică din Craiova: „Nu rezistă la temperaturi cu minus” # StirileProtv.ro
În aceste zile geroase, animalele din grădinile zoo au nevoie de ceva mai multă grijă și atenție. Unele dintre ele nu sunt obișnuite cu temperaturi atât de scăzute. Și ca să le protejeze de frig, îngrijitorii le creează condiții speciale.
08:30
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni # StirileProtv.ro
Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.
08:30
Petreceri și voie bună în Capitală chiar și după sărbătorile de iarnă. Cum s-au distrat bucureștenii # StirileProtv.ro
Deși s-au încheiat sărbătorile de iarnă, mulți oameni încearcă să prelungească atmosfera festivă. În Capitală, continuă distracția și petrecerile.
08:20
Slănic Moldova a devenit „capitala distracției” și a gustului în acest weekend. Oamenii au dansat în horă: „E fantastic” # StirileProtv.ro
În acest weekend, Slănic Moldova devine capitala distracției și a gustului. La un nou festival, oamenii sunt ademeniți cu vițel gătit la foc domol, ciolan afumat și caracatiță la grătar.
08:20
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori # StirileProtv.ro
În diminețile de iarnă din Harbin, un oraș din nord-estul Chinei, unde aerul de afară îți poate îngheța genele, temperaturile de iarnă scad frecvent până la -30°C, iar în ianuarie chiar și cele mai calde zile depășesc rareori -10°C.
08:00
Două mașini au luat foc la Alba Iulia. Unul dintre autoturisme a ars în întregime. Care a fost cauza producerii incendiului # StirileProtv.ro
Două mașini au ars vineri pe o stradă din Alba Iulia. Incendiul a izbucnit la unul dintre autoturisme, după ce șoferul a pornit motorul și a observat că ieșea fum de sub capotă.
08:00
Vremea azi, 10 ianuarie. Ger și ninsoari în mare parte din țară. Zonele unde temperaturile ajung la -11 grade # StirileProtv.ro
Sâmbătă avem vreme foarte rece în jumătatea nordică a țării și precipitații în regiunile sudice. La început o să plouă sau o să fie lapoviță, dar apoi vor domina ninsorile.
07:40
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura # StirileProtv.ro
Ministrul polonez al Agriculturii a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional.
07:40
Incendiu într-un bloc din județul Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate: „Agitație mare, bubuitură și flăcări” # StirileProtv.ro
Zeci de persoane au fost evacuate vineri seară dintr-un bloc din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament.
07:30
Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără încălzire # StirileProtv.ro
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.
07:30
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toate capitalele.
Acum 24 ore
22:40
Averea lui Brigitte Bardot, miza unui proces exploziv. Fiul și soțul contestă testamentul de aproape 70 de milioane de euro # StirileProtv.ro
Fiul și soțul lui Brigitte Bardot contestă testamentul actriței. Averea de aproape 70 de milioane de euro a actriței, lăsată fundației pentru animale.
