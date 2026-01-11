TikToker din UK, condamnat la 9 ani de închisoare după ce a ucis o bunică cu maşina. A încercat să arunce vina pe un român
StirileProtv.ro, 11 ianuarie 2026 08:00
Un TikToker din Marea Britanie care a ucis o bunică în timp ce conducea o mașină care avea frânele defecte, a fost condamnat la nouă ani de închisoare.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
08:00
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală # StirileProtv.ro
Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.
08:00
TikToker din UK, condamnat la 9 ani de închisoare după ce a ucis o bunică cu maşina. A încercat să arunce vina pe un român # StirileProtv.ro
Un TikToker din Marea Britanie care a ucis o bunică în timp ce conducea o mașină care avea frânele defecte, a fost condamnat la nouă ani de închisoare.
08:00
Vremea azi, 11 ianuarie. Va fi ger în toată țara. Temperaturile ajung și la - 9 grade. Zonele unde va ninge # StirileProtv.ro
Duminică se face foarte frig în toată țara. Atmosfera se menține închisă și o să ningă în multe zone.
Acum o oră
07:40
De ce nu reușesc tinerii din Generația Z să se angajeze. Aproape un milion de persoane din Marea Britanie nu au loc de muncă # StirileProtv.ro
Tot mai mulţi tineri din Generaţia Z întâmpină dificultăţi serioase în obţinerea primului loc de muncă, iar explicaţiile merg dincolo de contextul economic
07:30
Celulă de criză după avaria de la Electrocentrale Craiova. Compania nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură # StirileProtv.ro
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare.
07:30
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock americane Greateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat familia sa.
Acum 12 ore
22:10
Institutul Nobel, poziție clară după sugestia lui Machado pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi trasferat” # StirileProtv.ro
Institutul Nobel din Norvegia a anunţat că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, împărţit sau revocat.
22:00
Trump declară „urgență națională” pentru activele Venezuelei. Veniturile petroliere sunt puse sub protecția SUA # StirileProtv.ro
Donald Trump a semnat un decret de „urgenţă naţională” destinat să plaseze sub protecţie specială activele venezuelene, printre care veniturile petroliere, de pe teritoriul SUA, pentru a împiedica să fie confiscate de tribunale sau creditori.
22:00
Turist prăbușit 70 de metri într-o râpă, cu ATV-ul. Salvamontiștii l-au dus până la ambulanță # StirileProtv.ro
Salvatorii montani din Prahova au intervenit sâmbătă pentru recuperarea unui turist care a căzut cu ATV-ul într-o râpă din Munții Baiului, de la o înălțime de peste 70 de metri.
22:00
Un bărbat de 59 de ani a fost ucis în Bușteni de prietenul său. Victima și agresorul consumase alcool în stațiune # StirileProtv.ro
Un bărbat de 59 de ani a fost ucis, sâmbătă seară, în staţiunea prahoveană Buşteni, autorul crimei fiind un prieten alături de care victima consumase băuturi alcoolice, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.
21:40
Horoscop 11 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu emoții de tot felul. O să ne recuperăm încet, încet și o să îndreptăm lucrurile care ne-au rămas de rezolvat de anul trecut: o prietenie, o relație sentimentală, o căsnicie.
21:20
Proteste la Minneapolis după moartea unei femei împușcate de un agent ICE. Poliția a reținut zeci de manifestanți # StirileProtv.ro
Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, au anunţat autorităţile locale.
21:20
Traian Băsescu: „De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor” # StirileProtv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu susține că majorările de taxe nu erau necesare pentru populație și că soluția corectă ar fi fost reducerea cheltuielilor statului, în special în zonele care au generat deficitul bugetar.
21:10
Drapelul Republicii Islamice Iran a fost înlocuit temporar la Londra. Un manifestant a arborat steagul fostei monarhii VIDEO # StirileProtv.ro
Drapelul Republicii islamice Iran a fost înlocuit sâmbătă, pentru scurt timp, cu cel al fostului regim monarhic pe frontonul ambasadei iraniene la Londra.
20:50
Institutul științific din Venezuela, sub resturile bombelor. Se derulau cercetări pe celule stem pentru copii și petrol # StirileProtv.ro
La o săptămână de la operațiunea militară americană desfășurată asupra capitalei venezuelene Caracas și a zonelor învecinate, amploarea pagubelor provocate principalului institut științific al țării nu a fost încă stabilită în totalitate.
20:30
Ministrul Economiei: „Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României, dincolo de ipocrizia unor politicieni” # StirileProtv.ro
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău.
20:20
Vinul de Porto – printre cele mai apreciate vinuri din lume. De ce este atât de special și cum se bea # StirileProtv.ro
Dacă există un lucru pe care nu ai voie să-l ratezi într-o călătorie în Portugalia, acela este experiența vinului de Porto.
20:00
Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare # StirileProtv.ro
Șefii marilor companii petroliere privesc cu scepticism capacitatea ori voința administrației Trump de a asigura stabilitatea pe termen lung a Venezuelei.
19:50
Trei copii, dispăruți în pădurea de lângă pârtia Voineasa. E frig și sunt în pericol # StirileProtv.ro
O operațiune de căutare este în desfășurare, sâmbătă seara, în comuna Voineasa, unde trei copii s-au rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi.
19:40
Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână # StirileProtv.ro
Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat 8 decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.
19:40
Aglomerație pe pârtiile din Poiana Brașov, în ciuda prețurilor piperate. „Foarte mari pentru ce oferă, pentru cât e pârtia” # StirileProtv.ro
În stațiunile montane, zăpada rezistă bine pe pârtii spre satisfacția celor care au avut grijă să nu-și epuizeze tot bugetul de distracție în vacanța de iarnă.
19:40
Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului # StirileProtv.ro
Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.
19:40
Escape room și sala de distrugere, la mare căutare de orășeni. Locurile sunt pline și atrag jucători de toate vârstele # StirileProtv.ro
În weekend, mulți orășeni caută să își consume energia și timpul la sala de cățărat ori în acele camere tematice de unde trebuie să evadeze contra-conometru.
19:40
Producătorii de băuturi ar putea fi obligați să folosească materiale reciclate. Noile măsuri vizează sticlă și metal # StirileProtv.ro
Noi măsuri pentru protecția mediului. Producătorii și importatorii de băuturi ar putea fi obligați să includă sticlă și metal reciclate în ambalajele produse, la fel ca în cazul recipientelor din plastic.
19:30
Cazuri revoltătoare la Spitalul din Constanța. Doi copii au ajuns în moarte cerebrală după ce au ieșit din mâinile medicilor # StirileProtv.ro
Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.
19:30
Incendiu într-un bloc din Cisnădie, pornit de la o instalație de brad. „Împărțea” același prelungitor cu un șemineu electric # StirileProtv.ro
Pe un ger năpraznic, 30 de persoane au fost evacuate vineri seară dintr-un bloc din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament.
19:30
Sistemul original despre starea pacienților de la Spitalul Județean Brașov. Nu a costat niciun leu # StirileProtv.ro
O soluție originală implementată la Spitalul Județean din Braşov asigură de acum comunicarea medicilor cu rudele bolnavilor, care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe.
19:20
Ursula Von der Leyen condamnă violența împotriva protestatarilor iranieni și a cerut eliberarea imediată a celor închişi # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, relatează POLITICO.
19:20
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben # StirileProtv.ro
Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.
Acum 24 ore
18:40
Ungurul lui Liverpool a refuzat Real Madrid și Bayern Munchen și și-a prelungit contractul cu „cormoranii”. Ce cifre are acum # StirileProtv.ro
Mijlocaşul echipei Liverpool, Dominik Szoboszlai, ar fi ajuns la un acord de principiu privind un nou contract la gruparea de pe Anfield, anunţă presa engleză.
18:30
Un bărbat de 42 de ani dat dispărut a fost găsit mort în apele râului Cricovul Dulce. Plecase de la o stână vineri # StirileProtv.ro
Un bărbat de 42 de ani, care vineri a fost dat dispărut, după ce a plecat de la o stână, a fost găsit mort, sâmbătă, în albia unui râu. Primele date indică faptul că pe trupul său nu sunt semne de violenţă.
18:00
Un gigant japonez vrea să lanseze livrări cu drone. Serviciile ar putea deveni operaționale până în martie 2029 # StirileProtv.ro
ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone până în martie 2029, spun oficialii companiei.
18:00
Atac armat de proporții, în Mississippi. Suspectul ar putea fi un criminal în serie # StirileProtv.ro
Un atac armat soldat cu cel puțin șase morți a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în comitatul Clay, din statul american Mississippi.
17:20
Naufragiu cu migranți în Marea Egee. O persoană a murit, iar alte șapte sunt date dispărute # StirileProtv.ro
O persoană a murit şi alte şapte sunt date dispărute în naufragiul unei ambarcaţiuni cu migranţi sâmbătă dimineaţă în Marea Egee în largul Turciei, au anunţat gărzile de coastă turce, transmite AFP.
17:20
Un mic dejun fără ouă poate fi la fel de hrănitor, gustos și ușor de pregătit ca unul clasic.
17:00
Coproprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de oameni în noaptea de Revelion, arestat. Ce trecut penal are # StirileProtv.ro
Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, a fost plasat vineri în detenție preventivă.
16:30
O mamă a fost împușcată în locuința sa din Londra, în fața fiului ei de un an. Agresorii au tras șapte focuri de armă # StirileProtv.ro
O mamă a fost lăsată să lupte pentru viața ei după ce a fost împușcată de mai multe ori în fața fiului ei de un an de către doi bărbați cu glugă, a declarat poliția.
16:20
Deputat PSD: „Se estimează o pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur, conform studiilor” # StirileProtv.ro
Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că, potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană.
16:00
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine # StirileProtv.ro
Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE.
15:40
Marinescu cere transparență: „Un judecător sau un procuror are responsabilitatea de a vorbi despre problemele din justiție” # StirileProtv.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat sâmbătă că un magistrat are responsabilitatea de a vorbi în mod deschis despre eventuale probleme din sistemul de justiţie, astfel încât acestea să poată fi cunoscute şi corectate.
15:40
„Firma de curierat falsă”, noua înșelătorie de pe WhatsApp. Victimele ajung să rămână fără toți banii din conturi # StirileProtv.ro
O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată accesat, ar transmite date despre un colet.
15:20
Patru persoane au fost confirmate decedate după alunecarea de teren din Filipine. Echipajele lucrează în condiții dificile # StirileProtv.ro
Echipele de salvare se grăbesc să găsească zeci de persoane care sunt încă date dispărute în urma unei alunecări de teren la o groapă de gunoi din centrul Filipinelor, la începutul acestei săptămâni, a declarat un oficial.
15:10
Cum se formează aurora boreală. Fenomenul spectaculos care merită admirat cel puțin o dată în viață # StirileProtv.ro
Luminile nordice sunt cunoscute și sub denumirea de aurora boreală, care înseamnă „lumina zorilor”.
15:10
Trump, de neoprit: „Sunt un fan al Danemarcei, dar vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu” # StirileProtv.ro
Ca răspuns la ultima amenințare a lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, partidele politice din regiunea autonomă daneză au emis o declarație comună în care afirmă că viitorul insulei trebuie decis de către groenlandezi. Însă, liderul SUA nu cedează.
15:00
Anunțul autorităților din Sinaia: nu se schiază din cauza înghețului și viscolului. Instalațiile care funcționează parțial # StirileProtv.ro
Domeniul schiabil din stațiunea Sinaia rămâne închis și sâmbătă, din cauza problemelor provocate de îngheț și viscol asupra instalațiilor de transport pe cablu. Administratorii au anunțat că nu se comercializează cartele de tip schi-pass.
14:30
Un lider PNL intervine în scandalul din coaliție pe acordul UE-Mercosur: „PSD: europeni la Bruxelles, populiști la București” # StirileProtv.ro
PNL intervine în scandalul din coaliție pe tema acordului UE-Mercosur. Alexandru Muraru, vicepreședinte al liberalilor, acuză PSD de ipocrizie și dublu discurs pe acest subiect.
14:20
Moscova, îngropată în zăpadă. Aeroportul Șeremetievo a suspendat zborurile și mii de pasageri sunt blocați. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Toate zborurile către și dinspre Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, au fost suspendate din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă, transmite agenţia EFE.
14:10
Momente de panică în județul Mureș. Un autocar în care erau aproape 50 de oameni a luat foc # StirileProtv.ro
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime.
13:50
Obiecte de trei milioane de euro descoperite de polițiști pe Aeroportul din Otopeni. Ce ascundeau două femei în bagaje # StirileProtv.ro
Poliţiştii de frotnieră au descoperit în bagajele a două femei care veneau din Dubai 19 coliere, 34 de brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci.
13:40
Colegiul Medicilor: Fractura de femur, diagnosticul tânărului mort la SJU Buzău, este severă, cu risc vital # StirileProtv.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un punct de vedere profesional privind semnificaţia şi implicaţiile fracturii de diafiză femurală, diagnostic stabilit în cazul tânărului de 25 de ani decedat la spitalul Județean din Buzău.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.