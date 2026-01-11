Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați străzile! Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute”
Digi24.ro, 11 ianuarie 2026
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a transmis un nou mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, adresându-se iranienilor care protestează deja de 14 zile în întreaga țară, îndemnându-i să reziste și amintind de faptul că președintele american Donald Trump a spus că „SUA sunt gata să ajute”. Sâmbătă seară, Trump a arătat disponibilitatea SUA de a ajuta, în contextul în care protestatarii se confruntă cu o represiune tot mai dură din partea autorităţilor Republicii Islamice.
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa # Digi24.ro
Nicolas Maduro se află acum într-o închisoare americană. Cu toate acestea, preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, dezvăluie Washington Post, citat de News.ro.
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe gunoi e cât impozitul pe locuințe: „Mult, foarte mult! Nu e normal!” # Digi24.ro
Este în continuare haos după majorarea taxelor și impozitelor. În unele orașe, ghișeele au fost deja deschise, în timp ce în altele încă se fac calcule. Oamenii sunt bulversați de noile impozite, unele au crescut chiar și de zece ori, în cazul mașinilor hibrid. În Constanța și Galați, de pildă, taxa de gunoi a ajuns să coste cât impozitul pe casă. „Nu e normal!”, spun revoltați localnicii.
Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg Lialin planurile de sabotaj ale Kremlinului și a salvat MI5 # Digi24.ro
Oleg Lialin, un agent KGB, a fost trimis la Londra, în 1969, în rolul unui oficial al delegației comerciale sovietice, fiind însă implicat în misiuni de spionaj și sabotaj. Doi ani mai târziu, el a devenit unul dintre cei mai importanți dezertori din timpul Războiului Rece, oferind serviciului de securitate MI5 informații secrete care au ajutat la restaurarea reputației spionajului britanic și la expulzarea a 105 spioni sovietici.
Sute de pantofi din Epoca Victoriană au fost aduși de valuri pe o plajă din Țara Galilor. Nimeni nu știe sigur de unde provin # Digi24.ro
Sute de cizme și pantofi de piele ce par a fi din secolul al XIX-lea au fost aduși de valuri pe o plajă din sudul Țării Galilor, unde au fost descoperiți de un grup de voluntari care curățau țărmul de deșeuri marine.
Aproape 200 de noi plante și ciuperci au fost descoperite în 2025, inclusiv o specie care transformă păianjenii în „zombi” # Digi24.ro
Oamenii de știință avertizează că activitățile umane „erodează natura până la punctul extincției” după publicarea unei liste cu noi specii numite în 2025. Aproape 200 de noi plante și ciuperci au fost descrise pentru prima dată de știință anul trecut, iar conservatoriștii spun că multe dintre ele sunt deja „amenințate cu extincția”.
Metoda prin care specialiștii vor să descopere de ce tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer. „O resursă unică” # Digi24.ro
Probe de cancer intestinal care au fost păstrate timp de până la un secol vor fi analizate de specialiști în încercarea de a găsi o explicație pentru creșterea misterioasă a incidenței acestei boli în rândul tinerilor, relatează BBC.
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox. Obicei important care aduce binecuvântare explicat de preot # Digi24.ro
În fiecare an, la 11 ianuarie, biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Cuviosul Teodosie cel Mare, o figură importantă a monahismului creștin, considerat părintele vieții de obște. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie, semn al unei zile cu o semnificație spirituală deosebită pentru credincioși.
Matt Damon a dezvăluit cum a reușit, la 55 de ani, să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu. A eliminat un lucru din dietă # Digi24.ro
Actorul Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că a făcut o schimbare majoră în dieta sa pentru a se pregăti pentru cel mai recent film al său, „The Odyssey”. El a spus că renunțarea la gluten l-a ajutat să slăbească până la 76 kg, o greutate pe care nu o mai atinsese de la liceu. Experții spun însă că dietele fără gluten nu sunt potrivite pentru toată lumea pentru pierderea în greutate sau pentru o sănătate mai bună, relatează Business Insider.
Cât l-ar costa pe Trump Groenlanda? Estimarea și activele. „O tranzacție imobiliară uriașă” # Digi24.ro
Achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite „ar fi, în esență, o tranzacție imobiliară uriașă”. Donald Trump a reiterat acest lucru în repetate rânduri din 2019, când a lansat pentru prima dată ideea de a cumpăra insula arctică de la Danemarca. Acum, când președintele american pare mai hotărât ca niciodată să-i facă o ofertă actualului proprietar, se pune firesc întrebarea: cât valorează Groenlanda, se întreabă Corriere della Sera, care încearcă să stabiliează și ordinul de mărime al sumei.
Cum va arăta Cecenia după Kadîrov? Care sunt scenariile de succesiune și ce riscuri prezintă pentru Putin # Digi24.ro
Dacă speculațiile privind starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov sunt întemeiate, acest lucru ar putea slăbi mai devreme sau mai târziu controlul său de fier asupra Republicii Cecene. De aproape două decenii, Cecenia este guvernată nu prin instituții, ci de un singur om: Kadîrov. Acum, pe măsură ce se adună întrebările privind starea lui de sănătate, viitorul republicii – și controlul Moscovei asupra acesteia – devine din ce în ce mai incert, scrie TVP World într-o analiză.
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele” # Digi24.ro
Gerul de afară este suportat cu greu și de animalele de la zoo. Îngrijitorii fac tot posibilul pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste această perioadă. Cele mai sensibile sunt ținute doar în interior. În plus, primesc mai multă mâncare, dar și vitamine.
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume # Digi24.ro
Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider.
SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide” # Digi24.ro
Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri la scară largă împotriva țintelor ISIS din Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), relatează BBC.
Noi detalii în cazul incendiului din Crans-Montana. Ce a dezvăluit coproprietarul barului elvețian în fața anchetatorilor # Digi24.ro
Au ieșit la iveală noi detalii în cazul incendiului devastator de la barul Le Constellation din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de victime în noaptea de Revelion. O ușă de serviciu de la subsol era încuiată din interior, relatează Euronews.
Donald Trump crede că Vladimir Putin nu se teme de Europa, ci de Statele Unite sub conducerea sa # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump consideră că, în ciuda eforturilor semnificative depuse de Europa pentru a sprijini Kievul, acestea nu sunt suficiente, iar liderul rus Vladimir Putin nu se teme de bătrânul continent, relatează Ukrinform.
„Părea prea puternic ca să fie real”. Descoperirea unui grup uriaș de galaxii antice, atât de fierbinți încât nu ar trebui să existe # Digi24.ro
O descoperire recentă din astronomie ridică semne de întrebare asupra modului în care se formează roiurile de galaxii. Cercetătorii au identificat un grup uriaș de galaxii antice, extrem de fierbinte, apărut la doar 1,4 miliarde de ani după Big Bang, mult mai devreme și mai intens decât ar indica modelele actuale ale evoluției cosmice, informează Live Science.
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză cerută de ministrul Energiei # Digi24.ro
Ministerul Energiei a anunțat, sâmbătă seara, că a fost informat de către Electrocentrale Craiova că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. Bogdan Ivan a dispus, de urgenţă, constituirea unei celule de criză la nivelul ministerului.
Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu a cărui populație vrea independența. Un „conflict cu SUA nu este benefic” # Digi24.ro
Când secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni săptămâna viitoare cu omologii săi danezi și groenlandezi, Danemarca va apăra un teritoriu care se îndepărtează constant de ea și se îndreaptă spre independență încă din 1979, relatează Reuters.
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă # Digi24.ro
Hatri Echazabal Orta locuiește în Madrid, Spania. Maykel Fernandez se află în Charlotte, în Statele Unite, în timp ce Cristian Cuadra rămâne în Havana, Cuba – pentru moment. Toți sunt cubanezi, toți au fost crescuți în spiritul idealurilor revoluționare și au studiat în școli de stat de renume, dar au devenit deziluzionați de narațiunea națională prețuită, potrivit căreia Cuba este o țară a revoluției și a rezistenței. Confruntați cu lipsa de deschidere politică și perspectivele economice sumbre, fiecare dintre ei a luat aceeași decizie: să plece, relatează The Guardian.
Un turist a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul, într-o râpă din Munţii Baiului. Salvamontiștii au intervenit de urgență # Digi24.ro
Salvatorii montani din Prahova au intervenit, sâmbătă, pentru recuperarea unui turist care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului.
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024 # Digi24.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024. El spune că datele şi documentele privind decizia de anulare trebuiau trimise către procurori, care să investigheze ce s-a întâmplat atunci.
Când se va întâlni Gustavo Petro cu Donald Trump la Casa Albă. Anunțul liderului SUA despre subiectul principal de pe agendă # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, pe platforma Truth Social, că îl va primi pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, la începutul lunii februarie, marcând o detensionare bruscă în relația dintre cei doi lideri, care au avut conflicte frecvente de când Trump a revenit în Biroul Oval, scrie Politico.
SUA au țintit, în timpul operațiunii din Venezuela, un institut științific care găzduia și un reactor nuclear. Pagube semnificative # Digi24.ro
La o săptămână după operaţiunea militară americană asupra capitalei venezuelene Caracas şi a împrejurimilor sale, pagubele cauzate principalului institut ştiinţific venezuelean, care adăpostea şi unul din primele reactoare nucleare din America Latină, nu au fost încă evaluate în întregime, în timp ce operaţiunile de curăţare şi de îndepărtare a rămăşiţelor continuă, inclusiv a fragmentelor de rachete, după cum a constatat agenţia EFE, potrivit unui comentariu difuzat sâmbătă.
Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica „precum licuricii”, la vedere. Noi ipoteze ale cercetătorilor # Digi24.ro
Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica prin intermediul unor lumini subtile, asemenea licuricilor de pe Pământ, arată un nou articol științific, citat de Live Science. Cercetătorii susțin că acest lucru ar putea face extratereștrii mult mai greu de detectat, dacă omenirea va continua să se bazeze pe tehnicile actuale de observare. Deși acest experiment mental ridică întrebări interesante despre inteligența extraterestră, el nu oferă nicio dovadă că aceste semnale există cu adevărat, subliniază, însă, unii dintre oamenii de știință citați în articol.
Relațiile energetice cu Rusia, obstacol în calea unui acord SUA-India. Cum încearcă New Delhi să răspundă preocupărilor Washingtonului # Digi24.ro
India a făcut un pas sensibil din punct de vedere politic în efortul său de a avansa negocierile comerciale cu Statele Unite, blocate de mult timp, solicitând rafinăriilor interne de petrol să prezinte săptămânal informații privind importurile de țiței rusesc. Această măsură reflectă îngrijorarea crescândă a New Delhi că relațiile sale energetice cu Moscova – deși avantajoase din punct de vedere economic – au devenit un obstacol structural în calea încheierii unui acord comercial cuprinzător cu Washingtonul, într-un moment în care perspectivele de creștere ale Indiei sunt din ce în ce mai legate de accesul la piețele occidentale, relatează Kyiv Post.
Un bărbat din Dâmboviţa, care era dat dispărut, a fost găsit mort în albia unui râu. Ce arată primele date ale polițiștilor # Digi24.ro
Un bărbat de 42 de ani, care vineri a fost dat dispărut, după ce a plecat de la o stână, a fost găsit mort, sâmbătă, în albia unui râu. Primele date indică faptul că pe trupul său nu sunt semne de violenţă.
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va duce la creșterea exporturilor. România are nevoie de piețe noi” # Digi24.ro
Irineu Darău a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că acordul UE - Mercosur va duce la creșterea exporturilor României. Ministrul Economiei a punctat faptul că țara noastră „are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte de pentru producătorii săi”, criticând și „ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării”.
Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia: „Nu îi vom permite să o ocupe” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către Statele Unite este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să ajungă primele să controleze teritoriul, relatează Kyiv Independent.
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico.
„Combustibilul viitorului”, care se găsește din abundență pe Lună, a fost descoperit în Minnesota. Ce tehnologii alimentează gazul # Digi24.ro
Heliul-3 este de obicei menționat ca o resursă lunară – ceva ce viitorii astronauți ar putea exploata din praful lunar pentru a alimenta reactoarele de fuziune sau a răci mașinile cuantice. Descoperirea sa sub pădurile și zonele umede din nordul statului american Minnesota a luat prin surprindere mulți oameni de știință, potrivit Earth.com.
Lucrările pe A1 Sibiu-Piteşti avansează și pe timp de iarnă. Șeful CNAIR: „Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme” # Digi24.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă sâmbătă continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. El precizează că această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar obiectivul rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.
Stațiunile montane, pline de turiști. Avertismentul salvamontiștilor după valul de accidentări din ultimele zile # Digi24.ro
În Poiana Brașov se anunță încă un weekend aglomerat. Se schiază pe aproape toate pârtiile din stațiune. Salvamontiștii trag, însă, și un semnal de alarmă, după ce au avut zeci de cazuri în care au fost nevoiți să-i salveze pe turiști de pe munte.
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv” # Digi24.ro
Așezat pe un scaun aurit în salonul verde al Marelui Palat Kremlin, Nicolas Maduro, liderul capturat al Venezuelei, s-a întors către președintele rus Vladimir Putin și a vorbit despre viitorul lor luminos împreună. „Vom vedea relații înfloritoare între marea Rusie, astăzi o putere de frunte a omenirii, și Venezuela”, a proclamat Maduro la întâlnirea din luna mai a anului trecut, relatează The New York Times.
Acţiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa # Digi24.ro
Salvamontiştii desfășoară, sâmbătă seara, o acţiune de căutare a trei copii rătăciti în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi din comuna Voineasa. Salvatorii folosesc două snowmobile şi schiuri de tură, încercând să acopere o suprafaţă cât mai mare de teren, întrucât temperaturile sunt foarte scăzute, s-a lăsat întunericul iar copiii au doar îmbrăcămintea obişnuită pentru schi.
Care sunt favoriții pentru Globurile de Aur 2026. Ceremonia de decernare va avea loc duminică noapte, iar așteptările sunt uriașe # Digi24.ro
Duminică seara va avea loc gala Globurilor de Aur în Beverly Hills, iar așteptările sunt uriașe. Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood care se încheie cu premiile Academiei americane de film, decernate pe 16 martie. Printre marii favoriți se numără pelicule precum „One battle after another", „Sinners" și „The Pitt".
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, fără garanţii din partea Comisiei Europene # Digi24.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur, el precizând că următoarea săptămână este vitală pentru a obţine clarificări suplimentare, a convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecţie şi a obţine un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri.
PSD susține că acordul UE - Mercosur ar duce la o pierdere de 120.000 de locuri de muncă. „Nu-i mai mințiți pe oameni” # Digi24.ro
Deputatul PSD Marius Budăi a transmis că potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană. El cere totodată un acord în coaliție pentru ca europarlamentarii partidelor să amendeze Acordul Mercosur în Parlamentul European.
Ambiția teritorială a lui Trump, un nou imperialism? „SUA au făcut asta dintotdeauna. Singura diferență este că acum o fac fără rușine” # Digi24.ro
Atacul asupra Venezuelei și capturarea președintelui său au reprezentat un început destul de șocant pentru anul 2026, dar abia a doua zi, când fumul s-a risipit și Donald Trump zbura triumfător din Florida spre Washington DC, a devenit clar că lumea intrase într-o nouă eră, notează The Guardian.
Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste și care spune că vrea „un Iran secular și democratic” # Digi24.ro
Reza Pahlavi avea 18 ani când tatăl său, ultimul șah al Iranului, a fugit din țară în 1979, în mijlocul protestelor de masă care au prevestit căderea monarhiei, potrivit The Times.
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați # Digi24.ro
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi mari pentru turiștii care se comportă necorespunzător. În această vară, Europa ia măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați, scrie BBC.
AUR cere PSD să semneze moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, șefa MAE: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum” # Digi24.ro
Grupul senatorial al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) aşteaptă ca moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, să fie semnată şi de reprezentanţii Partidului Social Democrat.
Inspectorul-şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Acesta se afla la birou și a fost găsit de către colegii săi, care l-au catalogat drept „un om care muncea foarte mult”.
Drone neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă, care trebuie să protejeze Europa # Digi24.ro
Dronele neidentificate au fost observate deasupra sistemului german de apărare antirachetă Arrow 3 — conceput pentru a proteja Europa de rachetele balistice hipersonice Oreșnik. Incidentul a avut loc la baza aeriană Annaburg, cu doar două zile înainte ca sistemul să intre în funcțiune. Sistemul Arrow 3 a fost achiziționat în cadrul Inițiativei europene Sky Shield și are scopul de a proteja spațiul aerian european. Sistemul este conceput pentru a intercepta rachete balistice, inclusiv Oreșnik din Rusia, potrivit united24media.com.
Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc”, a devenit un fenomen pe net # Digi24.ro
Îi imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, în vârstă de 42 de ani, a devenit un fenomen pe rețelele sociale cu videoclipurile sale umoristice. Între roboții umanoizi ai Boston Dynamics și cipurile AI Nvidia, imitatorul chinez al președintelui american, cu milioane de abonați, a putut măsura amploarea notorietății sale de această parte a Pacificului la ultima ediție CES de la Las Vegas.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 10 ianuarie
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în toată țara # Digi24.ro
Un val de aer polar cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi extrem de scăzute până marți dimineață. Meterorologii anunță și ninsori, polei și intensificări ale vântului.
Autocar cu aproape 50 de oameni a luat foc pe o șosea din Mureș. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor # Digi24.ro
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime. Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.
Taxele mărite pe proprietate, jalon în PNRR. Andrei Caramitru: „Problema fundamentală nu este asta” # Digi24.ro
Consultantul economic Andrei Caramitru a declarat în cadrul interviului În Fața Ta, difuzat sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 14:00, la Digi24, că noile taxe pe proprietate mărite, care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie, erau un jalon în PNRR iar măsura era prevăzută din urmă cu doi ani de zile. Acesta susține că problema fundamentală nu este legată de taxe, ci că noi avem 70% dintre localități care nu sunt sustenabile financiar.
Moscova se confruntă cu cele mai mari ninsori din această iarnă: zăpadă de 30 de centimetri, zboruri anulate, drumuri închise # Digi24.ro
Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, a suspendat sâmbătă toate zborurile din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă.
