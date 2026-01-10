Se lucrează fără întrerupere pe secțiunea montană din Autostrada Sibiu-Pitești: Săpăturile avansează în tunelul de aproape 1 km (Video)
SportMedia, 11 ianuarie 2026 01:00
Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă sâmbătă continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. El precizează că această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar obiectivul rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.
• • •
Acum o oră
01:00
Dennis Man a făcut un meci mare în Olanda în victoria pe care PSV a obținut-o contra lui Excelsior, scor 5-1. Încă din minutul 5, Dennis Man a produs prima mare ocazie, după o acțiune personală finalizată cu un șut de la limita careului, balonul lovind bara porții. Presiunea s-a transformat rapid în gol.
01:00
Se lucrează fără întrerupere pe secțiunea montană din Autostrada Sibiu-Pitești: Săpăturile avansează în tunelul de aproape 1 km (Video)
01:00
Statele Unite au lansat atacuri la scară largă asupra unor ținte ISIS din Siria (Video) # SportMedia
SUA au anunțat sâmbătă că au efectuat atacuri „la scară largă" împotriva grupării jihadiste Stat Islamic (IS) din Siria, ca parte a răspunsului său la atacul în decembrie, în care au fost uciși doi militari americani și un traducător. Într-o declarație publicată pe rețeaua X, Comandamentul Central al SUA (Centcom) a explicat că a lovit
Acum 4 ore
23:00
Căile Ferate ale Ucrainei sunt de neînfrânt: Vagoane speciale pentru cei care vor să se încălzească (Foto) # SportMedia
Ucraina a inaugurat primele „vagoane de invincibilitate" pentru a ajuta persoanele afectate de lipsa de energie electrică provocate de atacurile Rusiei. Șapte „vagoane de invincibilitate" au fost deschise în regiunea Kiev ca răspuns la întreruperile majore de curent cauzate de recentele atacuri rusești. Este vorba de vagoanele de tren staționare și încălzite, menite să ajute
23:00
Băsescu crede că Nicușor Dan face o greșeală: Nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui # SportMedia
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să negocieze cu partidele în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de şefi ai serviciilor de informaţii. „Nicuşor Dan nu are de ce să accepte o târguială în zona asta. Adică nu trebuie să aibă negocieri cu partidele
Acum 6 ore
21:00
Miliardarul american a declarat în cadrul unui podcast că economisirea pentru pensie va deveni inutilă în curând. Economisirea pentru pensie a fost o piatră de temelie a finanțelor personale timp de peste un secol, dar ar putea deveni inutilă în curând, spune Elon Musk. „O recomandare pe care o am este: Nu vă faceți griji
21:00
Ziua în care s-a născut „Doctrina Donroe”: Va dura o generație pentru a reclădi crebilitatea pierdută a Americii # SportMedia
Acesta va fi un an de cotitură. Cea mai mare sursă de instabilitate globală nu va fi China, Rusia, Iranul sau oricare dintre cele aproximativ 60 de conflicte care ard pe planetă, ci Statele Unite. Această concluzie se regăsește în raportul Top Risks 2026 al Eurasia Group. Cea mai puternică țară din lume și arhitectul
21:00
China, Rusia și Iranul au început sâmbătă o săptămână de exerciții militare comune în apele Africii de Sud, desfășurate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus. Deși Africa de Sud desfășoară în mod obișnuit exerciții navale cu China și Rusia, acestea au loc într-un moment de tensiuni sporite între administrația președintelui american Donald Trump și
Acum 8 ore
19:00
Carlos Alcaraz l-a învins în două seturi, 7-5, 7-6 (8/6), pe italianul Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ pe care cei mai buni doi tenismeni ai plantei l-au disputat sâmbătă în Coreea de Sud, informează DPA. Partida s-a disputat pe suprafață dură, la Inspire Arena din Incheon, oferindu-se celor 15.000 de spectatori ocazia să asiste la
19:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit despre o posibilă introducere a unui sistem AI, bazat pe inteligență artificială în Justiție. Întrebat, în cadrul unui interviu-fulger, într-o emisiune în direct la Prima TV, dacă ar prefera, pe plan personal, inteligența nativă sau inteligența artificială, Marinescu nu a exclus folosirea AI în sistemul de Justiție. „Inteligența nativă
19:00
AUR cere PSD să semneze moțiunea împotriva ministrului Oana Țoiu: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum” # SportMedia
Grupul senatorial al Alianței pentru Unirea Românilor așteaptă ca moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, să fie semnată și de reprezentanții Partidului Social Democrat. „În legătură cu moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, preconizată a fi depusă la Senat, Grupul senatorial AUR anunță că așteaptă ca acest demers să fie inițiat
19:00
Agenția spațială americană, NASA, a anunțat că procedura de revenire anticipată a echipajului său Crew-11, alcătuit din patru membri, de pe Stația Spațială Internațională (ISS), va începe miercuri. NASA intenționează să realizeze desprinderea navetei spațiale cel mai devreme la ora locală 17:00 (22:00 GMT), dacă vremea va permite, potrivit unui comunicat al agenției spațiale.
Acum 12 ore
17:00
Zi perfectă la Adelaide: Victorii pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse # SportMedia
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse au obținut victorii, sâmbătă, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani. Jaqueline Cristian (27 ani, 38 WTA) a trecut de australianca Sarah Mildren (17 ani, 1.080 WTA), cu
17:00
FCSB se pregătește de o revenire spectaculoasă în lot. Recuperarea lui Mihai Popescu decurge mult mai bine decât se așteptau doctorii, iar jucătorul va începe antrenamentele alături de echipă într-o lună și jumătate. Inițial, Mihai Popescu ar fi trebuit să nu mai joace niciun meci în acest sezon, dar cei de la FCSB îl așteaptă
17:00
9 europarlamentari PSD au votat pentru Mercosur. Acum partidul acuză MAE de „trădarea” fermierilor români # SportMedia
PSD a acuzat Ministerul de Externe că a „trădat interesele fermierilor români" prin decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. Numai că în decembrie mai
17:00
Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la birou. Acesta avea 51 de ani. Anunțul privind decesul acestuia a fost făcut de către IPJ Dolj. „Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.
15:00
FCSB s-a reorientat după ce negocierile cu un fotbalist din străinătate au picat. Campioana a pus ochii pe Aldair Ferreira (27 de ani), jucătorul de la FC Botoșani, conform DigiSport.ro. Angolezul se află deja în ultimele șase luni ale contractului său cu moldovenii, ceea ce îi permite să poarte negocieri de acum. Becali nu vrea
15:00
Un magistrat de 92 de ani îl judecă pe Maduro, în România se pensionează la 48. Ce crede ministrul Marinescu # SportMedia
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost întrebat cum este posibil ca în America un judecător de 92 de ani să îl judece pe Nicolas Maduro, iar în România magistraţii se pensionează la 47-48 de ani. „Această întrebare ar fi mai potrivit să fie pusă celor care au redus vârsta de pensionare decât celor care se
15:00
Adrian Șut a fost transferat de la echipa de fotbal FCSB la liderul din Emiratele Arabe Unite, Al Ain FC, a anunțat, sâmbătă, campioana României, pe pagina sa de Facebook. "FCSB anunță transferul lui Adrian Șut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite. În cei peste cinci ani în care
15:00
Anul marilor proiecte: Finanțele au publicat lista marilor investiții publice de infrastructură din 2026 # SportMedia
Ministerul Finanțelor a publicat lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative, practic cele mai importante proiecte de infrastructură ale Guvernului. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane de lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare. Printre obiectivele principale se numără autostrăzile A7, A1 şi A8, construcţia spitalelor regionale de
15:00
Protestele din Iran se intensifică. Spitalele sunt copleșite de oameni care vin împușcați. Sunt zeci de morți, inclusiv copii (Video) # SportMedia
Protestele antiguvernamentale din Iran continuă în zeci de oraşe, în timp ce spitalele sunt copleşite de numărul mare de răniţi, iar organizaţiile pentru drepturile omului raportează cel puţin 50 de morţi, inclusiv copii. Medicii vorbesc despre o situaţie de criză, cu pacienţi aduşi în valuri, mulţi dintre ei împuşcaţi, în special la cap şi ochi.
13:00
Meloni nu crede că SUA vor ataca Groenlanda. „Nu vrem să fim americani”, spun cele 5 partide de pe insula daneză # SportMedia
Premierul italian Giorgia Meloni nu crede că Statele Unite vor recurge la forță militară pentru a prelua controlul Groenlandei și a subliniat importanța unei prezențe NATO consolidate în regiunea arctică, pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale Washingtonului. În același timp, liderii principalelor partide din Groenlanda au afirmat că viitorul insulei trebuie decis de locuitorii
13:00
FCSB a reușit să dea o lovitură financiară majoră la început de an. Campioana a renegociat contractul cu sponsorul principal, iar acesta a fost mărit. Drept urmare, FCSB va încasa 250 de mii de euro în plus în acest an și cu 750 de mii de euro mai mult sezonul următor. Astfel, FCSB va ajunge
13:00
Arina Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), după ce a învins-o cu 6-3, 6-4, pe Karolina Muchova din Cehia, sâmbătă, în penultimul act al acestei competiții, dotată cu premii totale de .691.602 dolari. Sabalenka, deținătoarea trofeului, care a eliminat-o în optimile
13:00
Medic: Văd un colaps total al sistemului public de sănătate. Nu există nicăieri în România cineva care să calculeze peste 5 ani câți medici vor mai rămâne # SportMedia
Dr. Andrei Dumitrescu, medic primar obstetrică-ginecologie și purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Călărași, avertizează că sistemul public de sănătate se apropie de un punct critic, pe fondul lipsei acute de medici, al plății neactualizate a gărzilor și al supraaglomerării serviciilor de urgență. Într-un interviu acordat News.ro, acesta spune că vede „un colaps
13:00
Noul an a început ca o furtună pentru cancelarul Friedrich Merz; el a produs stupoare printr-o schimbare de personal în Cancelaria Federală. Friedrich Merz traversează o perioadă foarte stresantă pentru el: o aprig controversată răpire executată de SUA, ameninţări deschise proferate de şeful Casei Albe, Donald Trump, în direcţia Groenlanda. Apoi anunţul lui Merz, că
13:00
Ministrul Justiției respinge negocierile politice pentru șefia DNA și DIICOT: Orice procuror eligibil este încurajat să candideze # SportMedia
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că numirea viitorilor procurori-șefi ai DNA și DIICOT nu va fi rezultatul unor negocieri politice, ci se va face strict conform legii, fără „rezultat dinainte cunoscut". El încurajează toți procurorii eligibili să participe la concurs, respinge ideea revocării șefului DNA fără probe și susține că fenomenul corupției există în societate,
13:00
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026 # SportMedia
Celebrul ziar britanic The Guardian a inclus Delta Dunării într-un amplu articol dedicat destinațiilor turistice recomandate pentru anul 2026, intitulat „50 de idei de călătorie care inspiră pentru 2026, alese de cititori: plaje, escapade urbane, vacanțe de familie și altele". Materialul este realizat pe baza rubricii sale de succes „Sfaturile cititorilor noștri", care este publicată
Acum 24 ore
11:00
„Nu sunt supărată pe tine”. Un nou clip arată ultimele cuvinte ale femeii ucise de agentul ICE (Video) # SportMedia
Un videoclip filmat în ultimele clipe ale vieții lui Renee Nicole Good a scos la iveală, pas cu pas, confruntarea care a precedat moartea sa. Imaginile arată cum o oprire aparent banală pe o stradă din Minneapolis s-a
11:00
Întăriri la FCSB: Campioana a recuperat doi titulari pentru primul meci oficial al anului # SportMedia
FCSB a anunțat că beneficiază de întăriri pentru primul meci oficial al anului 2026. Roș-albaștrii nu s-au putut baza pe Florin Tănase și Valentin Crețu în meciul amical cu Beșiktaș. Totuși, accidentările lor nu sunt grave, iar Mihai Stoica a declarat că aceștia vor fi titulari în primul meci oficial din 2026, contra lui FC … The post Întăriri la FCSB: Campioana a recuperat doi titulari pentru primul meci oficial al anului appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori # SportMedia
În diminețile de iarnă din Harbin, un oraș din nord-estul Chinei, unde aerul de afară îți poate îngheța genele, temperaturile scad frecvent până la -30°C, iar în ianuarie chiar și cele mai calde zile depășesc rareori -10°C. Cu aproximativ 6 milioane de locuitori în prezent, Harbin este, fără îndoială, cel mai mare oraș din lume … The post Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori appeared first on spotmedia.ro.
11:00
The Telegraph: Zelenski și Trump vor semna la Davos un acord de 800 de miliarde de dolari # SportMedia
Ucraina și Statele Unite urmează să semneze un acord de „prosperitate” destinat reconstrucției Ucrainei în cadrul unei întâlniri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit oficialilor occidentali citați de The Telegraph. Președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump vor merge personal în stațiunea montană elvețiană, unde se așteaptă să finalizeze acordul, care ar urma să … The post The Telegraph: Zelenski și Trump vor semna la Davos un acord de 800 de miliarde de dolari appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB a anunțat negocieri avansate cu un fotbalist român care evoluează în străinătate. Este vorba despre un tânăr internațional de tineret, al cărui nume nu a fost făcut public de cei de la FCSB. „Negociem cu un fotbalist român din afara. E sub 21 de ani. Nu vă pot spune numele pentru că apoi o … The post Transfer la FCSB: Roș-albaștrii vor să rezolve marea problemă appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ziua 1417 Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd. Trump le vinde rușilor petrolul Venezuelei. Consiliul de Securitate se reunește pentru Oreșnik # SportMedia
În ziua 1417 de război, aflăm că Donald Trump e dispus să vândă Rusiei petrolul din Venezuela, iar Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a dezbate atacul Moscovei cu racheta Oreșnik. Pe front, o zi obişnuită, cu forțele ruse care au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 121 de drone, … The post Ziua 1417 Incendiu la un depozit de petrol din Volgograd. Trump le vinde rușilor petrolul Venezuelei. Consiliul de Securitate se reunește pentru Oreșnik appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Val de ger până marți, cu minime de -15 grade. Cod galben în mai mult de jumătate din țară. Cea mai rece lună ianuarie din ultimii 7 ani # SportMedia
Un val de ger va cuprinde toată ţara. ANM a emis sâmbătă dimineaţa o informare meteo valabilă până marţi, care anunţă vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului. Mai mult de jumătate de ţară intră de sâmbătă noaptea sub atenţionare de tip … The post Val de ger până marți, cu minime de -15 grade. Cod galben în mai mult de jumătate din țară. Cea mai rece lună ianuarie din ultimii 7 ani appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Oficiali, diplomați, experți din cadrul NATO schițează potențiale strategii de descurajare a președintelui american Donald Trump care își dorește cu ardoare Groenlanda. Dacă înainte guvernele europene nu și-au dat seama că amenințările lui Trump de a ocupa Groenlanda erau serioase, acum înțeleg cu cine au de-a face. Factorii de decizie politică nu mai ignoră retorica … The post Cum va încerca Europa să salveze Groenlanda de Trump: 4 strategii posibile appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Conducerea FCSB a fost întrebată dacă îl transferă pe Nicolae Stanciu. Roș-albaștrii au anunțat că această mutare este imposibilă, deoarece jucătorul are un salariu foarte mare. Stanciu câștigă 1.5 milioane de euro pe an la Genoa, dar situația sa este sub semnul întrebării după ce a ratat un penalty în meciul cu AC Milan. „Dacă … The post FCSB, anunț despre transferul lui Nicolae Stanciu appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Radu Drăgușin este tot mai aproape de plecarea de la Tottenham în această perioadă de transferuri. Conform informațiilor oferite de jurnalistul specializat în mercato Nicolo Schira, AS Roma este foarte aproape să obțină serviciile fundașului român. Transferul ar urma să se facă sub forma unui împrumut până la finalul sezonului 2025/2026, cu opțiune de cumpărare, … The post Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham: Contractul a fost pregătit appeared first on spotmedia.ro.
09:00
După ce i-a vândut pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu, CFR Cluj se pregătește să și aducă jucători. Fundașul central Ilija Masic (26 de ani) și-a încheiat contractul cu Zrinjski Mostar, iar informațiile obținute de Gsp.ro arată că următoarea destinație a bosniacului va fi, cel mai probabil, CFR Cluj. Negocierile dintre clubul din Gruia și … The post Transfer la CFR Cluj: Ardelenii aduc un fundaș central appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Donald Trump și-a petrecut după-amiaza de vineri în Aripa de Est a Casei Albe încercând să-i convingă pe şefii marilor companii petroliere americane să susțină un „New Deal” de 100 de miliarde de dolari pentru Venezuela. În timp ce șefii ExxonMobil, Chevron și ai altor giganți priveau cu rezervă ideea de a investi într-o țară … The post Un raid împotriva lui Putin? O întrebare pe care Trump n-o mai poate ignora appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunțat că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că va utiliza toate căile legale pentru a proteja sectorul agricol național. Krajewski a declarat că „Executivul menține aceeași poziție ca și cea a protestatarilor care se … The post Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Trupe occidentale în Ucraina? Marea Britanie alocă deja 200 de milioane de lire în acest scop # SportMedia
Guvernul britanic a anunțat alocarea a 200 de milioane de lire sterline pentru pregătirea eventualei desfășurări de trupe în Ucraina, în contextul în care Regatul Unit și Franța au convenit că vor trimite soldați dacă se va ajunge la un acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut vineri la Kiev de ministrul britanic … The post Trupe occidentale în Ucraina? Marea Britanie alocă deja 200 de milioane de lire în acest scop appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Trump: O să facem ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu! Altfel, o va prelua Rusia sau China # SportMedia
Donald Trump susţine că o preluare americană a Groenlandei este „necesară” pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe teritoriul arctic. Afirmațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor, vineri seara, la Casa Albă, în cadrul unei reuniuni cu lideri ai marilor companii americane de petrol și gaze. „O să facem ceva cu Groenlanda, fie că … The post Trump: O să facem ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu! Altfel, o va prelua Rusia sau China appeared first on spotmedia.ro.
07:00
În opinia lui Maurizio Murroni, conferențiar universitar în domeniul telecomunicațiilor la Universitatea din Cagliari, Italia, Războiul Stelelor este mai mult decât o franciză de film științifico-fantastic – este o sursă de inspirație pentru munca sa. „În universul din Războiul Stelelor, se proiectează în mod obișnuit holograme ale oamenilor pentru a purta conversații în întreaga galaxie”, … The post Din universul Star Wars în sufrageria ta: UE face revoluția hologramelor appeared first on spotmedia.ro.
07:00
Zelenski avertizează: Racheta balistică Oreșnik reprezintă o amenințare directă și pentru București # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că folosirea de către Rusia a rachetei balistice cu rază medie Oreșnik nu reprezintă o amenințare numai pentru Ucraina, ci și pentru alte state europene, inclusiv România. Declarația a fost făcută vineri seara, în discursul său video nocturn, citat de agenția Ukrinform. „Oreșnik a fost folosită din nou – … The post Zelenski avertizează: Racheta balistică Oreșnik reprezintă o amenințare directă și pentru București appeared first on spotmedia.ro.
03:00
De ce a sărit Trump în ajutorul unui agent ICE care a omorât o femeie? Republicanii se distanțează de președinte # SportMedia
La câteva străzi de locul unde în luna mai 2020 George Floyd a fost ucis de polițiști – tragicul eveniment declanșând seria de proteste Black Lives Matter, cu o contribuție importantă la înfrângerea în alegerile prezidențiale din acel an a lui Donald Trump – un agent ICE (Poliția Vămilor și a Imigrației) a împușcat-o mortal … The post De ce a sărit Trump în ajutorul unui agent ICE care a omorât o femeie? Republicanii se distanțează de președinte appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
01:00
Cea mai sigură destinație turistică din Europa de Est, potrivit celei mai recente evaluări a autorităților americane, se află în regiunea Balcanilor. Bulgaria a primit cel mai bun calificativ de risc din partea Departamentului de Stat al SUA, fiind încadrată la Nivel 1 – categoria care presupune doar măsuri de precauție obișnuite pentru călători. România … The post Țara din Europa de Est considerată cea mai sigură pentru turiști. Nu e România appeared first on spotmedia.ro.
9 ianuarie 2026
22:50
După sărbători, românii sunt nevoiți să se despartă de brazii de Crăciun. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate explică unde trebuie duși aceștia, ce practici sunt interzise și ce opțiuni există pentru reciclare sau reutilizare. Potrivit ANMAP, brazii naturali sunt un material reciclabil valoros. Din păcate, după sărbători, mulți ajung abandonați la stâlp, pe … The post Unde arunci bradul după Sărbători ca să eviți amenzile appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Horoscop de weekend pentru zilele de 10 si 11 ianuarie 2026. The post Horoscop de weekend: 10 – 11 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Ministrul Agriculturii contestă votul României pentru Mercosur. De ce spun economiștii că acordul ne avantajează # SportMedia
Reacțiile stârnite de votul României în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur au scos la iveală atât tensiuni în interiorul guvernului, cât și o diferență clară de abordare între discursul politic și analiza pe cifre. În timp ce ministrul Agriculturii spune că nu a știut de decizia de vot și reclamă lipsa … The post Ministrul Agriculturii contestă votul României pentru Mercosur. De ce spun economiștii că acordul ne avantajează appeared first on spotmedia.ro.
