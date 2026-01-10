Dennis Man a făcut un meci mare în Olanda

23:00

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să negocieze cu partidele în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de şefi ai serviciilor de informaţii. „Nicuşor Dan nu are de ce să accepte o târguială în zona asta. Adică nu trebuie să aibă negocieri cu partidele … The post Băsescu crede că Nicușor Dan face o greșeală: Nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui appeared first on spotmedia.ro.