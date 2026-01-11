Inter - Napoli, LIVE TEXT, ora 21:45! Derby de foc pe San Siro: toate detaliile înainte de meci
Sport.ro, 11 ianuarie 2026 10:50
Cristi Chivu are ocazia să dea șah-mat campioanei en-titre în această seară, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, într-un duel stelar Inter - Napoli.
• • •
Acum 5 minute
11:10
Dan Șucu pregătește o mutare de orgoliu la Genoa! Atacantul care ar „trăda” rivala pentru echipa românului # Sport.ro
Dan Șucu, proprietarul clubului Genoa din decembrie 2024, a demarat o campanie spectaculoasă de transferuri în această iarnă, vizând aducerea lui Duvan Zapata, actualul vârf al lui Torino, sub comanda lui Daniele De Rossi.
11:10
Materazzi nu a stat pe gânduri înainte de Inter - Napoli: „Este favorită și este mai puternică” + Ce a spus despre Chivu # Sport.ro
Cristi Chivu se pregătește de derby-ul cu Napoli din Serie A.
Acum 30 minute
10:50
10:50
Vladislav Blănuță (23 de ani) s-ar putea despărți de Dinamo Kiev în această iarnă, la doar câteva luni după ce a semnat cu clubul din Ucraina.
Acum o oră
10:30
Meci bizar cu Aleix Garcia protagonist: echipa gazdă care a dominat clar, condusă la pauză cu 4-0! # Sport.ro
Bayer Leverkusen și VfB Stuttgart s-au întâlnit în etapa 16 din Bundesliga.
10:30
Olimpiu Moruțan (26 de ani) ar urma să se despartă de Aris Salonic în această iarnă, conform ultimelor informații din presa greacă.
Acum 2 ore
10:10
Dinamo, „groapa” lui Dănciulescu!? Câți bani a pierdut atacantul în Ștefan cel Mare: „S-au prescris” # Sport.ro
Ionel Dănciulescu (49 de ani), actualul manager general de la CS Dinamo, a dezvăluit sumele considerabile pe care nu le-a mai recuperat niciodată din perioadele petrecute ca jucător în Ștefan cel Mare.
10:00
Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta” # Sport.ro
Gigi Becali a abordat anumite probleme din fotbalul românesc de-a lungul timpului.
09:50
Sezon excelent pentru Tony Strata în Portugalia! Cifrele românului după primul trofeu câștigat # Sport.ro
Vitoria Guimaraes a câștigat Cupa Ligii după 2-1 cu Sporting Braga în finală.
09:50
Înlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: "Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali" # Sport.ro
FCSB l-a vândut pe Adrian Șut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, iar campioana României caută un înlocuitor.
09:40
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: „Un pas înainte, mai ales financiar” # Sport.ro
Mihai Lixandru a vorbit din cantonamentul FCSB-ului din Antalya despre mutarea momentului, plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain, și a recunoscut că fostul său partener de la mijlocul terenului aștepta cu nerăbdare acest transfer care îi asigură viitorul familiei.
09:20
CS Universitatea Cluj-Napoca a învins-o pe CSU Politehnica Timişoara cu scorul de 94-39, sâmbătă, în etapa a 13-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.
09:20
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan # Sport.ro
Stadionul Municipal din Bacău este o arenă pustie, fără fotbal și lipsită de fani. Sport.ro a fost la fața locului pentru a surprinde ce a mai rămas din ruina din centrul orașului.
Acum 4 ore
09:10
Mihai Stoica a trasat linia pentru Tavi Popescu! Condiția ca să joace la FCSB după ce a picat transferul în Arabia # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lămurit sâmbătă seară situația lui Octavian Popescu, după ce speculațiile privind un posibil împrumut la Al-Okhdood au fost infirmate categoric de Marius Șumudică.
09:10
"Disperați" să plece la FCSB: "Când să dea Bacalaureatul, a fugit! Și-ar fi rupt și un deget" # Sport.ro
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre câteva afaceri pe care le-a făcut cu FCSB în urmă cu câțiva ani.
09:00
Vor să îl „fure” pe Radu Drăgușin și au făcut oferta! AS Roma are probleme și mutare poate pica # Sport.ro
Radu Drăguișn este foarte aproape de o plecare de la Tottenham în această iarnă.
09:00
08:50
Succes clar al echipei din Ștefan cel Mare.
08:40
Dennis Man a început anul cu gol la PSV! Ce au scris olandezii, după ce românul a închis tabela cu Excelsior # Sport.ro
Dennis Man a debutat perfect în a doua jumătate a sezonului din Eredivisie, reușind să marcheze ultimul gol al victoriei categorice obținute de PSV Eindhoven, scor 5-1, pe teren propriu în fața celor de la Excelsior, într-o partidă disputată la reluarea campionatului pe o vreme extrem de rece.
08:30
Tony Strata a câștigat dramatic Cupa Ligii Portugaliei! Adversara a ratat un penalty în '90+11 # Sport.ro
Românul a fost integralist în finala Vitoria Guimaraes - Sporting Braga.
08:30
Dinamo a oficializat până acum un singur transfer în fereastra de mercato din această iarnă, însă "câinii" vizează cel puțin alte trei mutări.
07:40
Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea pleca în această iarnă de la Tottenham Hotspur.
07:40
„Îl cunosc pe Djokovic” Anunțul momentului, după ce sârbul s-a retras din turneul de la Adelaide # Sport.ro
Novak Djokovic va debuta în sezonul 2026 la Australian Open (18 ianuarie - 1 februarie).
Acum 12 ore
01:30
Adevărul doare: „Performanța cere și duritate.” Dubla campioană olimpică, Monica Roșu, a răspuns la „întrebările-fulger” # Sport.ro
Monica Roșu a răspuns cu îndemânare la „întrebările-fulger,” în emisiunea Poveștile Sport.ro.
00:50
„Voi nu uitați nimic, nu-i așa?”. Dani Carvajal s-a enervat pe jurnaliștii care l-au întrebat despre conflictul cu Lamine Yamal # Sport.ro
Ce a transmis Dani Carvajal (33 de ani) despre conflictul cu Lamine Yamal (18 ani), înainte de Barcelona - Real Madrid.
00:00
Nici n-a ajuns bine în Arabia Saudită, că tehnicianul de 54 de ani a „reușit“ să facă „circ“, la Al-Okhdood.
10 ianuarie 2026
23:50
Dennis Man i-a ”vrăjit” iremediabil după prestația din meciul cu Excelsior: ”Când atingea mingea, părea că urmează ceva magic!” # Sport.ro
Dennis Man a avut o prestație la nivel înalt în meciul cu Excelsior, scor 5-1 în favoarea lui PSV Eindhoven, în etapa 18 din Eredivisie.
23:50
Rareș Ilie (22 de ani) evoluează în Serie B pentru FC Empoli sub formă de împrumut.
23:40
România pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor. Cu ce scos s-a terminat meciul # Sport.ro
Campionatul European de handbal masculin va fi transmis de VOYO.
23:30
PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 5-1 în fața lui Excelsior în etapa cu numărul 18 din Eredivisie.
23:30
Stoperul de la Tottenham e disputat de două cluburi care provin din campionate puternice. Dorința sa e însă clară și a fost transmisă și apropiaților.
23:30
Atacantul a costat doar 5 milioane de euro.
22:50
Verdictul BBC după bătaia din Tottenham – Aston Villa la care a luat parte și Drăgușin: ”Haos” # Sport.ro
Tottenham a fost eliminată din FA Cup, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.
22:50
PSV o întâlnește pe Excelsior în etapa #18 din Eredivisie.
22:40
La 54 de ani, Marius Șumudică e „incurabil“. Pentru că, oriunde se duce, imediat ajunge în prim-plan din motive nedorite.
22:40
Joan Laporta, discurs ferm înainte de Barcelona - Real Madrid: „Relațiile sunt proaste, sunt rupte”. Avantajul catalanilor # Sport.ro
Joan Laporta, președintele Barcelonei, a vorbit despre relațiile clubului său cu marea rivală, Real Madrid.
Acum 24 ore
22:10
PSV Eindhoven s-a distrat în prima jumătate a meciului cu Excelsior, din etapa 18 din Eredivisie
22:10
Alexandru Maxim, propus la națională de turcul care antrenează 3 români: „Un căpitan foarte bun” # Sport.ro
Alexandru Maxim, considerat suficient de bun pentru echipa națională de antrenorul turc care pregătește 3 români.
22:00
S-a lăsat cu scandal la finalul meciului Tottenham - Villa! Radu Drăgușin a sprintat 50 de metri și a intervenit în mijlocul bătăii # Sport.ro
Tottenham - Aston Villa s-a încheiat 1-2.
22:00
Lucescu jr, victorie zdrobitoare: PAOK, de neoprit în Grecia, într-o luptă sufocantă pentru titlu # Sport.ro
Semne bune are anul pentru PAOK Salonic! Ne convingem de acest lucru, când vedem rezultatele grecilor din ultima perioadă.
21:50
Meci agonizant pentru Marius Șumudică, la Al-Okhdood, la doar câteva zile după sosirea sa în Regat.
21:20
Fostul golgheter al FCSB-ului a primit un moment rar de atenție, la postul Al-Kass, după doi ani în care a cam fost „omul invizibil“, la Al-Gharafa.
21:00
Pentru Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, urmează un duel capital în lupta la titlu, cu Napoli, în etapa 20 din Serie A.
21:00
Adrian Șut (26 de ani) va evolua la arabi din această iarnă.
20:50
Mijlocașul defensiv de 26 de ani e la începutul unei aventuri fotbalistice bănoase, care vine „la pachet“ cu o mare presiune.
20:30
Formaţiile Farul Constanţa, Universitatea Craiova şi FC Rapid au înregistrat înfrângeri în partidele disputate sâmbătă.
20:30
Campioana U BT Cluj a fost învinsă sâmbătă, în deplasare şi după prelungiri, de formaţia bosniacă Ikokea, scor 114-108 (47-51, 100-100), în etapa a XIV-a din grupa A. U BT Cluj şi-a asigurat calificarea în Top 8 din etapa precedentă.
20:20
Dinamo a rezolvat cea mai importantă mutare în această iarnă.
19:50
Adrian Șut (26 de ani) a plecat în această iarnă de la campioana României.
19:50
Crystal Palace, câștigătoarea Cupei Angliei de anul trecut, eliminată de o echipă din Liga a 6-a! # Sport.ro
Crystal Palace a furnizat cea mai mare surpriză în turul al treilea din Cupa Angliei.
