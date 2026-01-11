Tudor Băluță, după ce Universitatea Craiova a pierdut cu echipa de liga a treia

20:50

Newcastle și Bournemouth au oferit o ploaie de goluri în turul 3 al Cupei Angliei. Cele două au remizat 2-2 la capătul celor 90 de minute, în prelungiri s-a mai marcat de două ori, iar la loviturile de departajare Newcastle a obținut calificarea după ce ambele echipe au bătut de nouă ori de la punctul cu var. Spectacolul a început abia în repriza secundă, după ce la pauză s-a intrat cu scorul de 0-0. ...