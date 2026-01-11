Ofertă din Superliga pentru Edjouma, după plecarea de la FCSB: „Îi dau 10.000 pe lună”
Gazeta Sporturilor, 11 ianuarie 2026 08:00
Malcom Edjouma a plecat de la FCSB pe 1 ianuarie, fiind în acest moment liber de contract. Mijlocașul central ar putea rămâne în Superliga, fiind luat în calcul de Valeriu Iftime pentru o revenire la FC Botoșani.Patronul echipei de pe locul 3 în Superliga a declarat că e dispus să-i dea șui Edjouma un salariu de 10.000 de euro pe lună, peste media de la FC Botoșani.Mijlocașul central a mai jucat la clubul lui Valeriu Iftime din februarie 2021 până în februarie 2022. ...
• • •
Acum 15 minute
08:00
Malcom Edjouma a plecat de la FCSB pe 1 ianuarie, fiind în acest moment liber de contract. Mijlocașul central ar putea rămâne în Superliga, fiind luat în calcul de Valeriu Iftime pentru o revenire la FC Botoșani.Patronul echipei de pe locul 3 în Superliga a declarat că e dispus să-i dea șui Edjouma un salariu de 10.000 de euro pe lună, peste media de la FC Botoșani.Mijlocașul central a mai jucat la clubul lui Valeriu Iftime din februarie 2021 până în februarie 2022. ...
Acum 30 minute
07:50
Ce scrie presa din Olanda despre Dennis Man, după prestația de gală în tricoul lui PSV: „Superb” # Gazeta Sporturilor
Presa din Olanda a remarcat evoluția lui Dennis Man (27 de ani, extremă dreapta) în PSV- Excelsior 5-1, internaționalul român reușind să înscrie un gol și să ofere un assist.Man i-a pasat decisiv lui Wanner la golul de 1-0, iar în repriza a stabilit scorul final. Extrema dreapta a lovit și bara. Dennis a ajuns la 3 goluri și 6 assist-uri în 13 meciuri de Eredivisie în acest sezon. Are două goluri marcate și în Champions League la PSV, în 6 partide disputate. ...
07:50
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a decis să pluseze cu câte 50.000 de euro de jucător la prima oferită pentru câștigarea Supercupei. Finala Barcelona - Real Madrid e programată diseară, de la 21:00 (liveTEXT GSP.RO, în direct la Digi Sport 1și Prima Sport 1).Real Madrid se pregătește din toate punctele de vedere pentru finala Supercupei Spaniei cu Barcelona. ...
Acum 8 ore
01:50
Astăzi, Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a disputat ultima partidă de pregătire din Antalya, cu echipa secundă a celor de la Stuttgart. Nemții s-au impus cu 3-2, după o prestație neconvingătoare a oltenilor. După meci, Tudor Băluță a oferit declarații.Mijlocașul „juveților” transmite că rezultatul a contat mai puțin, accentul fiind pus pe pregătirea fizică și pe reintegrarea jucătorilor reveniți după accidentări. ...
Acum 12 ore
00:00
Bogdan Andone dezvăluie cum a decis să devină principal: „Petre Buduru ne-a umilit!” + Ce spune despre duelul cu FCSB de vineri: „Sunt cei mai buni, dar...” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul argeșenilor a împlinit miercuri 51 de ani și a vorbit în exclusivitate cu reporterii GSP despre începuturile sale ca antrenor principal, despre secretele care au dus echipa sa pe locul 5 în Liga 1 și despre meciul-vedetă al primei etape din 2026, cu FCSB- Domnule Andone, v-aţi serbat ziua de naştere pe 7 ianuarie în Antalya. La Mulţi Ani! A câta zi de naștere o faceți în cantonament?- Bună ziua și mulțumesc frumos pentru urări. ...
10 ianuarie 2026
23:50
CSU Sibiu a reușit revenirea anului în baschetul românesc! Adversarii au condus cu 65-39, dar a urmat ceva incredibil # Gazeta Sporturilor
CSU Sibiu a reușit sâmbătă, 10 ianuarie, o revenire incredibilă în confruntarea cu FC Argeș Basketball, din etapa a 16-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. În mai puțin de 15 minute, galben-albaștrii au recuperat un deficit de 26 de puncte și s-au impus cu 86-81. ...
23:40
Marius Șumudică a avut un debut exploziv pe banca celor de la Al Akhdoud. Antrenorul român a fost protagonistul unui scandal imediat după fluierul final al meciului pierdut cu Al Ahli, scor 0-1, în etapa a 14-a a campionatului Arabiei Saudite.La ieșirea spre tunelul stadionului, o filmare postată pe rețelele sociale a surprins un moment tensionat între Șumudică și Ivan Toney, autorul golului victoriei și fost atacant din Premier League, la Brentford și Newcastle.VIDEO. ...
23:30
Egipt s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, după ce a învins Coasta de Fildeș, deținătoarea trofeului, scor 3-2, în sferturile de finală.Egipt și Coasta de Fildeș au oferit un meci foarte spectaculos. Selecționata condusă în teren de Mohamed Salah (33 de ani), starul lui Liverpool, a obținut o victorie importantă și și-a asigurat prezența în semifinale.În semifinale, Egipt o va întâlni pe Senegal, pe 14 ianuarie, la Tanger. ...
23:30
Marius Șumudică a avut un debut exploziv pe banca celor de la Al Akhdoud. Antrenorul român a fost protagonistul unui scandal imediat după fluierul final al meciului pierdut cu Al Ahli, scor 0-1, în etapa a 14-a a campionatului Arabiei Saudite.La ieșirea spre tunelul stadionului, o filmare postată pe rețelele sociale a surprins un moment tensionat între Șumudică și Ivan Toney, autorul golului victoriei și fost atacant din Premier League, la Brentford și Newcastle.VIDEO. ...
23:30
Ter Stegen a dat undă verde transferului, dar cu o singură condiție » Ce își dorește portarul Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Trecut pe linie moartă la Barcelona, atât din cauza accidentărilor cât și a formei excelente pe care o traversează mai tânărul său coleg Joan Garcia (24 de ani), Marc Andre Ter Stegen (33) și-a dat acceptul pentru un transfer la Girona, însă mutarea se va face cu o singură condiție. ...
23:20
Interviu altfel cu puștiul-revelație din Liga 1: „Vin roșu, Mercedes și Las Vegas” + „Pe el l-aș mușca de gât dacă aș fi vampir” # Gazeta Sporturilor
Narcis Ilaș, 18 ani, a impresionat în acest sezon în tricoul Botoșaniului și, înainte de accidentarea teribilă suferită în luna octombrie, a pus umărul la parcursul de toamnă remarcabil al moldovenilor. Puștiul a acceptat un dialog neconvențional pentru publicul GSP. ...
23:20
CSM Slatina, a doua surpriză în cinci zile în Liga Florilor! „Revelația” campionatului a urcat pe locul 4 # Gazeta Sporturilor
CSM Slatina continuă să își respecte statutul de „revelație” a Ligii Florilor și a obținut sâmbătă, 10 ianuarie, o nouă victorie surprinzătoare. Pe teren propriu, oltencele au dominat confruntarea cu HC Dunărea Brăila și s-au impus cu 32-29. ...
23:00
Vineri seară, cerul orașului Birmingham a fost iluminat în roz, iar misterul acestui fenomen a fost rezolvat. Lămpile de creștere ale gazonului de la stadionul echipei Birmingham City FC sunt responsabile de producerea acestui fenomen.Culorile neobișnuite care au iluminat cerul în noaptea de vineri spre sâmbătă au generat o adevărată isterie pe rețelele de socializare. ...
23:00
Bătaie la finalul meciului Tottenham - Aston Villa: Radu Drăgușin a sprintat să calmeze spiritele # Gazeta Sporturilor
Aston Villa a obținut calificarea în turul al patrulea al Cupei Angliei, după ce a învins Tottenham cu 2-1. La finalul partidei a izbucnit un conflict între Morgan Rogers și Palhinha, iar jucătorii și membrii staff-ului au intervenit pentru a calma spiritele. Radu Drăgușin, rezervă neutilizată, a alergat și el spre zona incidentului pentru a calma spiritele.FOTO. ...
22:50
Cât s-a încheiat al doilea amical dintre Ungaria și România, cel jucat cu „porțile închise” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de handbal masculin a România a pierdut și al doilea amical cu Ungaria, scor 40-34. Partida s-a jucat la Gyor, fără spectatori, și a fost ultimul test al tricolorilor înaintea Campionatului European. ...
22:50
Lisav Eissat, din ce în ce mai departe de Dinamo » Ce s-a întâmplat în această seară # Gazeta Sporturilor
Dinamo caută un fundaș central în această perioadă de mercato. După ce Andrei Nicolescu a anunțat faptul că togolezul Kennedy Boateng (29 de ani) e aproape de prelungirea contractului, Zeljko Kopic așteaptă și noutăți pe piața transferurilor. Internaționalul român Lisav Eissat (20 de ani) reprezintă un fotbalist atractiv pentru dinamoviști.Mutarea este, însă, greu de realizat, ținând cont de suma de transfer pe care o solicită Maccabi Haifa, 1,5 milioane de euro. ...
22:50
Rareș Ilie a avut o seară specială în Italia. Fostul fotbalist al Rapidului a marcat golul victoriei pentru Empoli, care s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Cesena, în etapa a 19-a din Serie B.Internaționalul român a înscris în minutul 47, reușită care s-a dovedit decisivă pentru succesul oaspeților. Golul reprezintă primul al lui Rareș Ilie în campionatul intern și vine după 148 de zile de la ultima sa reușită. ...
22:30
Mihai Rotaru a devenit acționar la clubul de fotbal Universitatea Craiova în anul 2013, moment în care a intrat în lumea fotbalului și a preluat implicarea financiară în club.În noiembrie 2024, Mihai Rotaru a anunțat că nu mai este acționar majoritar, după ce a cedat o parte dintre acțiuni către alți investitori.Conform portalului termene.ro, profitul din ultimii cinci ani al lui Mihai Rotaru este de 16,5 milioane de euro, cu o cifră de afaceri de 41,5 milioane de euro. ...
22:20
Dan Nistor (37 de ani), veteranul lui U Cluj, a comentat transferul fundașului central Andrei Coubiș (22 de ani) la echipa lui. Stoperul lui AC Milan e împrumutat până la finalul sezonului, iar „studenții” au și opțiune de cumpărare.Deși n-a apucat să debuteze pentru echipa mare a lui Milan, Coubiș a acumulat o oarecare experiență la marele club din Italia, crede Nistor, iar aceasta o va ajuta pe U Cluj să-și îndeplinească obiectivele. ...
22:10
U-BT Cluj-Napoca, învinsă dramatic de Igokea, după o revenire spectaculoasă în ultimele minute ale timpului regulamentar # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Igokea, scor 114-108, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii Adriatice, jucat în Bosnia și Herțegovina. Gazdele au revenit spectaculos în ultimul sfert, au trimis partida în prelungiri și acolo i-au depășit pe oaspeți. ...
22:00
Plecarea lui Radu Drăgușin de la Spurs la AS Roma este din ce în ce mai complicată, iar cluburile nu au ajuns momentan la un acord. Pe fir au intrat și nemții de la RB Leipzig.Discuțiile pentru revenirea românului în Serie A au fost amânate până luni, 12 ianuarie. Cei de la AS Roma doresc să includă în contract și o clauză de cumpărare specială. ...
22:00
Cu Radu Drăgușin doar pe banca de rezerve, Tottenham a pierdut pe teren propriu cu Aston Villa, scor 1-2, în turul #3 din Cupa Angliei. Astfel, trupa lui Thomas Frank a fost eliminată din competiție.Programul complet din turul 3 în FA CupCei de la Spurs au început meciul în ofensivă, fiind prezenți în permanentă în preajma careului advers, însă elevii lui Thomas Frank nu au reușit să fructifice acțiunile, iar oaspeții au profitat. ...
21:50
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună # Gazeta Sporturilor
La doar câteva luni după despărțirea de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas (27 de ani) și-a reconstruit viața alături de o altă jucătoare de tenis: Kristen Thoms.Jucătorul de tenis a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu momente din vacanța celor doi din Namibia, oficializând astfel relația.FOTO. ...
21:40
„Poate o să fiu «pușcărie»” » Alex Chipciu, conferință-maraton în Turcia: despre viitorul ca antrenor, cazurile Stanciu și Deac și play-off: „Neluțu Sabău dovedește că este un mare om” # Gazeta Sporturilor
Într-o conferință de presă-maraton susținută în cantonamentul „studenților” din Antalya, Alex Chipciu, 36 de ani, a vorbit cu o maturitate și o luciditate rar întâlnite în fotbalul românesc. ...
21:40
PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a învins-o în deplasare pe Panetolikos, scor 3-0, în etapa 16 din campionatul Greciei, primul meci din 2026 în această competiție pentru român.La gazde a fost integralist mijlocașul ofensiv român Alexandru Mățan (26 de ani), fostul fotbalist al Farului Constanța. ...
21:40
Plecarea lui Radu Drăgușin de la Spurs la AS Roma este din ce în ce mai complicată, iar cluburile nu au ajuns momentan la un acord. Pe fir au intrat și nemții de la RB Leipzig.Discuțiile pentru revenirea românului în Serie A au fost amânate până luni, 12 ianuarie. Cei de la AS Roma doresc să includă în contract și o clauză de cumpărare specială. ...
21:30
Craiova, absenți importanți la ultimul amical din Antalya, în frunte cu vedeta Ștefan Baiaram # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a susținut astăzi a doua partidă de pregătire din cantonamentul de iarnă, cu cei de la VFB Stuttgart 2, însă câteva nume importante au absentat de pe foaia de joc a lui Filipe Coelho.Ștefan Baiaram, vdeta oltenilor, a resimțit o încărcătură pe mușchii piciorului stâng, staff-ul „juveților” preferând să-l menajeze în vederea jocurilor din Superligă. ...
21:30
Joan Laporta, declarație războinică înainte de El Clasico din finala Supercupei: „Relațiile cu Real Madrid sunt întrerupte. Vrem cu orice preț trofeul” # Gazeta Sporturilor
Președintele Barcelonei, Joan Laporta (63 de ani), a transmis un mesaj ferm înaintea finalei Supercupei Spaniei, programată duminică seară, la Jeddah. Șeful clubului catalan a subliniat motivația uriașă a echipei pentru cucerirea trofeului și a recunoscut deschis că relațiile cu Real Madrid sunt, în acest moment, extrem de tensionate. ...
21:20
După demisia Corinei Moroșan, un nume mare se întoarce la conducerea lotului feminin de gimnastică # Gazeta Sporturilor
Nicolae Forminte (68 de ani) va fi noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, după demisia Corinei Moroșan (59 de ani) în ultimele zile ale anului 2025. Cel care a mai condus lotul feminin în anii 2005-2010 și 2016-2019 a anunțat că, cel mai probabil, cantonamentul se va ține la Deva.În contextul problemelor uriașe din gimnastica feminină, Corina Moroșan, antrenoarea coordonatoare a lotului de gimnastică, a luat decizia de a-și da demisia. ...
21:10
Despărțirea de Adrian Șut nu a trecut neobservată în vestiarul FCSB. Căpitanul campioanei, Darius Olaru, a avut un mesaj emoționant după ce clubul a oficializat plecarea mijlocașului defensiv, unul dintre cei mai importanți jucători ai roș-albaștrilor din ultimii ani.FCSB a anunțat sâmbătă, la prânz, transferul lui Adrian Șut (26 de ani) la Al Ain, liderul campionatului din Emiratele Arabe Unite, mutarea fiind una dintre cele mai importante ale iernii în Superligă. ...
21:00
Fenerbahce, formația antrenată de Domenico Tedesco, a învins-o pe Galatasaray, scor 2-0, și a cucerit Supercupa Turciei.Este trofeul cu numărul 10 din palmaresul lui Fenerbahce, care și-a propus și câștigarea campionatului în acest sezon. Derby-ul a avut loc pe stadionul olimpic Atatürk din Istanbul. ...
21:00
Știm prima semifinală de la Cupa Africii pe Națiuni » Hakimi va da piept cu Osimhen # Gazeta Sporturilor
Nigeria s-a impus în fața selecționatei din Algeria, scor 2-0, în sferturile de finală de la CAN și s-a calificat astfel în penultimul act al competiției, acolo unde va întâlni țara gazdă, Maroc.În cealaltă semifinală, Senegal va juca cu învingătoarea dintre Egipt și Coasta de Fildeș;Marea finală va avea loc pe 18 ianuarie, la Rabat, pe stadionul Prince Moulay Abdellah. ...
20:50
Thriller în Cupa Angliei » La pauza era 0-0, dar apoi a venit o ploaie de goluri! Au avut nevoie de 18 lovituri de departajare # Gazeta Sporturilor
Newcastle și Bournemouth au oferit o ploaie de goluri în turul 3 al Cupei Angliei. Cele două au remizat 2-2 la capătul celor 90 de minute, în prelungiri s-a mai marcat de două ori, iar la loviturile de departajare Newcastle a obținut calificarea după ce ambele echipe au bătut de nouă ori de la punctul cu var. Spectacolul a început abia în repriza secundă, după ce la pauză s-a intrat cu scorul de 0-0. ...
20:50
Alex și David Irimia, gemenii lui Dinamo împrumutați la Metaloglobus, au un mesaj pentru Kopic: „Vrem să facem pasul următor” # Gazeta Sporturilor
Alex și David Irimia formează a treia pereche de gemeni care a evoluat vreodată în elita fotbalului românesc. Împrumutați de Dinamo la Metaloglobus pentru a prinde experiență la nivel de seniori, cei doi au contribuit decisiv la o promovare istorică a trupei din Pantelimon, iar acum își croiesc drumul în Liga 1.La doar 19 ani, gemenii Irimia impresionează nu doar prin prestațiile din teren, ci și printr-o maturitate ieșită din comun în discurs. ...
20:10
Un rezultat șocant a avut loc sâmbătă, în Cupa Angliei. Crystal Palace, deținătoarea trofeului, a fost învinsă în mod neașteptat de Macclesfield, formație din eșalonul al șaselea al fotbalului englez, scor 1-2. La finalul partidei, Marc Guehi, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Palace a fost protagonistul unui moment care a atras atenția în mediul online. ...
20:10
Le-au dat 10 (ZECE)! City a șters pe jos cu adversara din FA Cup și a egalat un record vechi de 40 de ani # Gazeta Sporturilor
Manchester City a dat de pământ cu Exeter, locul 14 din League One, scor 10-1, în Cupa Angliei. Trupa lui Pep Guardiola (54 de ani) n-a stat la discuții cu echipa din a treia ligă engleză și a egalat un record vechi de 40 de ani. S-a calificat în șaisprezeimile de finală.A debutat cu gol și atacantul Antoine Semenyo (26 de ani), transferat de la Bournemouth pentru 75 de milioane de euro. Vârful ghanez a reușit și o pasă decisivă la golul 5, marcat de Rico Lewis. ...
20:00
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din „Liga Florilor”, scor 29-29, s-a terminat cu un moment rar. Gheorghe Tadici, antrenorul gazdelor, a criticat arbitrajul, iar la final s-a dus să certe cei doi oficiali de joc. Un polițist local a intervenit.Echipa lui Gheorghe Tadici a egalat la ultima fază, iar HC Zalău a produs surpriza și a scos o remiză cu SCM Craiova. Golul care a adus un punct a fost marcat de pivotul tunisian Mouna Jlezi. ...
19:50
În ziua în care a anunțat despărțirea de 3 fotbaliști, divizionara secundă Gloria Bistrița a și prezentat 3 transferuri, jucători tineri, de 19-20 de ani, inclusiv unul adus de la FCSB.Locul 16 în Liga 2 după 17 etape, nou-promovata Gloria Bistrița pare să fi schimbat strategia pentru partea a doua a sezonului. ...
19:50
Ousmane Dembele (28 de ani), fotbalistul celor de la PSG și actualul deținător al Balonului de Aur, nu a dat curs primei oferte de prelungire a contractului pe care i-a propus-o clubul parizian.Programul complet al etapei #16 din Ligue 1Fotbalistul francez vine după cel mai bun sezon al carierei. În stagiunea 2024/2025, Dembele și PSG au fost de neoprit, reușind să câștige toate competițiile în care au participat. ...
19:50
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din „Liga Florilor”, scor 29-29, s-a terminat cu un moment rar. Gheorghe Tadici, antrenorul gazdelor, a criticat arbitrajul, iar la final s-a dus să certe cei doi oficiali de joc, iar un polițist local a intervenit.Echipa lui Gheorghe Tadici a egalat la ultima fază, iar HC Zalău a produs surpriza și a scos o remiză cu SCM Craiova. Golul care a adus un punct a fost marcat de pivotul tunisian Mouna Jlezi. ...
19:40
Lovitura începutului de an la Dinamo! Kennedy Boateng a spus „DA” și semnează: „Urmează să punem pe hârtie” # Gazeta Sporturilor
Veste majoră oferită de Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Fundașul central Kennedy Boateng (29 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu clubul și urmează să semneze prelungirea contractului!Înțelegerea stoperului cu Dinamo urma să expire în vară. Zilele trecute, Andrei Nicolescu anunțase faptul că Dinamo îi va oferi cel mai mare salariu din lot pentru a rămâne.Iar potrivit spuselor acestuia, Boateng a acceptat și urmează să semneze noua înțelegere. ...
19:40
19:40
19:40
19:40
Astăzi, Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a disputat ultima partidă de pregătire din Antalya, cu echipa secundă a celor de la Stuttgart. Nemții s-au impus cu 3-2, după o prestație neconvingătoare a oltenilor. După meci, Tudor Băluță a oferit declarații.Mijlocașul „juveților” transmite că rezultatul a contat mai puțin, accentul fiind pus pe pregătirea fizică și pe reintegrarea jucătorilor reveniți după accidentări. ...
19:40
19:30
Marian Aioani, surprins de zvonurile legate de colegul de la Rapid: „Da? Nu am auzit” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, titularul din poarta celor de la Rapid, a reacționat după ce echipa sa a pierdut primul meci de pregătire din cantonamentul din Antalya, scor 1-2, cu Wisla Plock.Portarul giuleștenilor a vorbit despre prestația echipei, despre faza penalty-ului care a adus primul gol al polonezilor, dar și despre zvonurile legat de plecarea lui Denis Ciobotariu la GKS Katowice. VIDEO. Marian Aioani, reacție după Wisla Plock - Rapid: „E bine că am greșit aici. ...
19:20
CFR Cluj a bifat un nou transfer în această iarnă. Așa cum GSP.ro anunța în exclusivitate încă de ieri, fundașul central Ilija Masic (26 de ani) a reziliat contractul cu Zrinjski Mostar și a semnat cu formația din Gruia. Bosniacul, care deține și pașaport croat, a semnat astăzi și s-a alăturat deja lotului aflat în cantonament în Spania, chiar dacă sosirea sa nu a fost lipsită de peripeții. ...
19:20
Mihai Lixandru, din cantonamentul campioanei FCSB: „Ne gândim doar la asta!” + Ce zice de plecarea lui Șut # Gazeta Sporturilor
Mihai Lixandru, mijlocașul defensiv al celor de la FCSB, a susținut azi o conferință de presă în cantonamentul din Antalya.Cu câteva zile rămase până la primul meci din Superligă (16 ianuarie, cu FC Argeș), Mihai Lixandru a vorbit despre lupta pentru clasarea în primele 6 la finalul sezonului regulat și se declară extrem de încrezător în șansele echipei de a prinde play-off-ul. ...
Acum 24 ore
19:10
Mirel Rădoi (44 de ani) nu va deveni, în cele din urmă, antrenorul celor de la Al Najma, formație aflată pe ultimul loc în campionatul Arabiei Saudite. Cele două părți au purtat mai multe discuții în ultimele zile, însă clubul a dat un comunicat oficial în care l-a reconfirmat în funcție pe Mario Silva, actualul antrenor. ...
