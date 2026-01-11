Taxele crescute afectează românii: Traian Băsescu critică Guvernul Bolojan
MainNews.ro, 11 ianuarie 2026 03:10
Traian Băsescu critică Guvernul Bolojan pentru creșterea taxelor, afirmând că măsurile fiscale afectează românii cu pensii mici. El subliniază că deficitul bugetar a fost generat de pensii și salarii, nu de sectorul privat, sugerând că soluțiile ar fi trebuit să vizeze direct aceste cheltuieli.
• • •
Rareș Ilie a marcat primul său gol în Serie B pentru Empoli, aducând o victorie importantă cu 1-0 în fața celor de la Cesena. Jucătorul împrumutat de Nice a înscris în minutul 47, contribuind la urcarea echipei pe locul 8, crucial pentru barajul de promovare. Empoli are acum 27 de puncte în campionat.
Donald Trump a semnat un decret de urgență națională pentru a proteja activele venezuelene din SUA, inclusiv veniturile petroliere, împotriva confiscărilor. Decretul include un Fond de Depunere administrat de guvernul american și interzice confiscarea acestor resurse, promovând obiectivele de politică externă ale SUA.
Fostul premier Victor Ponta spune că ministrul Radu Miruță trebuie să explice cheltuielile cu banii românilor pentru Ucraina. Miruță răspunde că Ponta nu s-a ridicat la înălțimea titlului de „Micul Titulescu" și îi reproșează minciuni și lipsa onestității. Ponta, erosionat politic, îmbătrânește fără eleganță.
Dennis Man a strălucit în meciul PSV – Excelsior, marcând un gol fabulos și oferind o pasă de gol. Cu o notă de 8,7 pe platforma Sofascore, el a fost desemnat omul meciului și a contribuit la victoria clară a echipei sale, care se află pe primul loc în Eredivisie, cu 49 de puncte după
Traian Băsescu avertizează că Nicușor Dan face o mare greșeală prezentând raportul anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Fostul președinte susține că Dan a fost influențat de alții și că acest demers nu era responsabilitatea sa. Băsescu insistă că instituțiile abilitate ar trebui să investigheze situația.
Patronul barului din Crans-Montana, detalii necunoscute despre ușa încuiată și spuma de pe tavan # MainNews.ro
Managerul barului Le Constellation din Crans-Montana a dezvăluit anchetatorilor că ușa de serviciu era încuiată în noaptea incendiului tragic, soldat cu 40 de morți. De asemenea, el a admis că a înlocuit spuma de pe tavan, conștient de riscurile legate de aceasta. Autoritățile l-au arestat preventiv în urma tragediei.
AUR solicită PSD să semneze moțiunea simplă împotriva ministrului Oana Țoiu, ce urmează să fie depusă la Senat. Oana Țoiu este acuzată că a susținut un acord cu Mercosur, care ar dăuna fermierilor români. AUR consideră că PSD nu mai poate fi considerat partid de opoziție, fiind complice la decizii dăunătoare.
Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca echipei Al-Okhdood, pierzând meciul împotriva lui Al-Ahli. La final, antrenorul român s-a implicat într-un conflict cu starul englez Ivan Toney. Al-Okhdood nu a reușit niciun șut pe poartă, subliniind provocările din debutul lui Șumudică în Arabia.
Un șofer român de TIR a pierdut controlul volanului într-un tunel din Austria, provocând un accident grav și un incendiu de proporții. Camionul a ars complet, iar șoferul, în vârstă de 41 de ani, a suferit răni ușoare. Autoritățile investighează cauzele accidentului și au închis autostrada în ambele direcții.
Planul lui Trump de anexare a Groenlandei, inițiat după intervenția din Venezuela, ar putea duce la distrugerea NATO și ar avantaja Rusia în conflictul din Ucraina. Liderii europeni își exprimă îngrijorarea și consideră că o astfel de acțiune ar submina securitatea internațională și valorile occidentale.
Armata SUA a efectuat atacuri aeriene în Siria contra Statului Islamic, ca răspuns la un atac asupra personalului american. CENTCOM a confirmat că acțiunile sunt parte dintr-o operațiune mai amplă. Aproximativ 1.000 de trupe americane sunt încă desfășurate în Siria, cooperând cu forțele de securitate locale.
Traian Băsescu a avertizat că Nicușor Dan face o greșeală prezentând un raport despre anularea alegerilor din 2024. Băsescu consideră că responsabilitatea aparține procurorilor, nu politicienilor, subliniind necesitatea ca instituțiile statului să investigheze cazul pentru a proteja Constituția.
Formația Tottenham Hotspur, cu Radu Drăgușin rezervă, a fost eliminată din Cupa Angliei de Aston Villa, scor 2-1. După meci, o altercație a izbucnit între jucători, iar Drăgușin a intervenit pentru a calma situația.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a respins memorandumul privind acordul UE-Mercosur, solicitând garanții pentru fermierii români. El a subliniat importanța respectării standardelor europene pentru importurile din statele terțe. Scandalul politic generat de acest acord continuă să afecteze coaliția guvernamentală.
Atacul rusești cu racheta Oreșnik a vizat aeroportul Sknyliv și Uzina de Reparații Aviației din Liov, avariind clădiri și vehicule. Oficialii sugerează că racheta nu era explozivă, utilizată pentru demonstrarea forței. Pe 9 ianuarie, atacul a provocat și morți și răniți în alte regiuni din Ucraina.
Cutremur de 6,4 grade s-a produs în largul Insulelor Talaud din Indonezia. Seismul, resimțit de localnici, a avut o adâncime de aproximativ 52 de kilometri. Autoritățile nu au raportat victime sau pagube semnificative. Se recomandă vigilenta în fața posibilelor replici, fără risc de tsunami.
Traian Băsescu a criticat decizia lui Nicușor Dan de a interveni în anularea alegerilor prezidențiale din 2024, afirmând că este într-o capcană și că trebuia să lase procurorii să gestioneze situația. Băsescu subliniază importanța colaborării între autorități și respectarea Constituției în acest context.
Gloria Bistrița a suferit o înfrângere surprinzătoare în Liga Campionilor, pierzând în fața echipei Buducnost Podgorica cu 38-34. Problemele din apărare au fost decisive, iar bistrițencele, deși au avut un start promițător, nu au reușit să mențină ritmul. Situația echipei se complică în grupă.
Dacian Cioloș a răspuns acuzațiilor lui Petrișor Peiu, denunțându-le ca aberații politicianiste. Fostul premier a subliniat că ieșirea Marii Britanii din UE nu a avut legătură cu politica agricolă europeană. Cioloș a reafirmat importanța subvențiilor în agricultura românească și a criticat dezinformarea din sfera politică.
Vladimir Putin s-a afișat de Crăciunul pe rit vechi într-o biserică a GRU, susținând că soldații ruși îndeplinesc „porunca Domnului". Ceremonia a avut loc la Centrul Special Senej, implicat în acte de sabotaj în Europa, și a reunit ofițeri de rang înalt ai armatei ruse.
Fostul președinte Traian Băsescu susține că deficitul bugetar ar fi trebuit redus prin tăieri de cheltuieli, nu prin creșteri de taxe. El acuză guvernele că au împovărat populația pentru erorile la pensii și salarii. Băsescu aduce în discuție măsurile din 2010 ca exemplu de abordare corectă.
Cererile pentru cărți religioase cresc, iar tinerii devin cei mai mari cumpărători. Studiile arată un interes tot mai mare pentru Biblie, în special din partea tinerilor bărbați influențați de personalități online. Rețelele sociale joacă un rol crucial în popularizarea spiritualității.
Traian Băsescu analizează tensiunea internațională provocată de Donald Trump și planurile sale pentru Groenlanda. El subliniază importanța NATO și sugerează că Europa ar putea fi nevoită să negocieze direct cu Putin pentru a încheia războiul din Ucraina, considerând că retragerea SUA din NATO nu este plauzibilă.
Anul 2024, marcat de revirimentul gimnasticii românești, începe cu scandaluri și demisia antrenoarei Corina Moroșan, care a obținut prima medalie olimpică după 12 ani. FRG a numit un nou antrenor, Nicolae Forminte, în contextul dizolvării loturilor naționale. Detalii despre criza actuală și viitorul gimnasticii feminine din România.
Film de groază surpriză, Sinners, regizat de Ryan Coogler, se evidențiază ca favorit la Premiile Oscar 2026. Cu Michael B. Jordan în rol dublu, filmul explorează teme profunde într-un cadru captivant. Acum disponibil pe HBO Max, Sinners promite să rescrie istoria Oscarurilor!
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind racheta hipersonică Oreșnik, atingând 13.000 km/h. Acest atac a vizat Kievul și Liov, provocând 4 morți și 19 răniți. Ministerul Apărării rus a declarat că atacul este o reacție la un presupus atentat terorist asupra reședinței lui Putin.
Firma poloneză care a livrat tramvaie în Iași și Craiova achiziționează o companie germană # MainNews.ro
PESA, producător polonez de material rulant, achiziționează HeiterBlick, companie germană de tramvaie, pentru a-și consolida prezența pe piața germană. Această fuziune strategică va facilita intrarea PESA pe o piață de patru ori mai mare, promițând dezvoltarea de tramvaie inovatoare și adaptate cerinț
Salvatorii din Filipine au detectat semne de viață după o avalanșă de gunoaie care a ucis patru muncitori într-un depozit de deșeuri din Cebu. Eforturile de salvare continuă, cu 12 răniți recuperați. Primarul subliniază riscurile și nevoia de acțiuni atente pentru a preveni alte tragedii. Salvatorii au detectat semne de viață în urma prăbușirii unui … Articolul Salvatori în acțiune în Filipine: semne de viață după avalanșa de gunoaie apare prima dată în Main News.
Ministerul Economiei din România susține Acordul UE–Mercosur, care va aduce beneficii economice semnificative. Acesta va elimina aproape total taxele vamale pentru produsele românești, va stimula exporturile și va proteja interesele fermierilor. Acordul, programat pentru 17 ianuarie, promite o diversificare a piețelor comerciale. România sprijină Acordul comercial UE–Mercosur, aducând beneficii pentru industrie și agricultură Acordul va … Articolul Beneficiile Acordului UE–Mercosur pentru România – Ministerul Economiei apare prima dată în Main News.
Macclesfield, echipă din liga a 6-a, a şocat fotbalul englez prin eliminarea deţinătoarei trofeului FA Cup, Crystal Palace, cu 2-1. Proprietarul Rob Smethurst, surprins de victorie, a mărturisit că s-a temut de o înfrângere umilitoare. Această ispravă le aduce pe suporterii la stadium, dar şi un plan de vacanţă în Ibiza după sezon. Macclesfield, echipă … Articolul Surpriza din FA Cup: Echipa de Liga a 6-a câștigă în Ibiza, 7-0 prevăzut! apare prima dată în Main News.
Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține Acordul UE-Mercosur, afirmând că va aduce beneficii importante României. Acordul va reduce taxe vamale și va oferi acces la piețe noi, protejând totodată agricultura locală. Criticile din coaliție, inclusiv din partea PSD, evidențiază tensiuni politice legate de acest acord. Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține Acordul UE-Mercosur după negocieri ferme pentru … Articolul Ministrul Economiei denunță ipocrizia politicienilor în scandalul Mercosur apare prima dată în Main News.
Un exemplar rar al benzii desenate Action Comics nr. 1 din 1938, care l-a lansat pe Superman, a fost vândut pentru 15 milioane de dolari, stabilind un nou record. Această copie, evaluată la 9 din 10, a avut o poveste unică, fiind furată din casa lui Nicolas Cage și recuperată în 2011. Descoperă detalii despre … Articolul O bandă desenată veche de 88 de ani s-a vândut pentru un preț record apare prima dată în Main News.
Săpăturile în secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda vremii nefavorabile. Tehnologia avansată permite progresul constant al proiectului. Lucrările includ tunelul Robeşti și viaductul Boiţa, cu o valoare de 4,25 miliarde lei. Obiectivul este conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică. Lucrările la secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă în condiții meteo nefavorabile Tunelul Robeşti … Articolul Săpături în versant la autostrada Sibiu-Pitești: avans constant cu tehnologie modernă apare prima dată în Main News.
Teodor Paleologu a ironizat inițiativa AUR de a declara 2026 „Anul Americii în România”. Liderul AUR, George Simion, promovează importanța valorilor americane, în timp ce Paleologu subliniază umorul și criticile la adresa acestei propuneri. Detalii asupra reacțiilor și imaginii ironice apărute pe Facebook. Teodor Paleologu are o reacție ironică la propunerea AUR de a declara … Articolul Paleologu critică AUR: „Anul Americii în România” și mentalitatea de slugă apare prima dată în Main News.
Kennedy Boateng va semna în curând prelungirea contractului cu Dinamo, conform președintelui clubului, Andrei Nicolescu. Fundașul togolez a ajuns la un acord de principiu și va oficializa înțelegerea la întoarcerea din Antalya. Aceasta este o veste importantă pentru echipă, care își păstrează unul dintre cei mai buni jucători. Kennedy Boateng va semna prelungirea contractului cu … Articolul Kennedy Boateng a decis viitorul său la Dinamo: „Am ajuns la un acord” apare prima dată în Main News.
Directorii companiilor petroliere, inclusiv ExxonMobil și ConocoPhillips, au avertizat că Venezuela necesită reforme esențiale pentru a atrage investiții. Deși Trump promite investiții de 100 miliarde de dolari în sectorul energetic, companiile mari ezită din cauza instabilității economice și riscurilor legale. Directorii companiilor petroliere au avertizat despre necesitatea reformelor majore în Venezuela pentru a atrage investiții … Articolul Directorii petroliere discută cu Trump despre investiții în Venezuela apare prima dată în Main News.
Protestele din Iran continuă, cu femei arzând poze cu liderul Khamenei și medicii copleșiți de răniți. Nemulțumirile față de guvern cresc, iar în București, diaspora iraniană manifestă în solidaritate. Situația de criză din Iran atrage atenția internațională, cu apeluri pentru drepturile omului și libertate de exprimare. Protestele anti-guvernamentale din Iran durează de aproape două săptămâni, … Articolul Protestele din Iran: femei ard poze cu Khamenei, diaspora protestează la București apare prima dată în Main News.
Școala românească în anii ’80, în perioadele de iarnă comunistă, se confrunta cu condiții extrem de dificile. Elevii sufereau din cauza frigului, mâncării proaste, păduchilor și râiei. Scrisorile lor către părinți reflectă o realitate sumbră, lipsită de căldură și igienă, similară cu cea din pușcărie. Învățământul românesc în anii ‘80 era afectat de lipsuri grave, … Articolul Școala comunistă în anii ’80: elevele dezvăluie viața greu de suportat apare prima dată în Main News.
Marius Budăi avertizează că Acordul UE-Mercosur ar putea cauza pierderea a 120.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Deputatul PSD solicită o poziție comună în coaliția de guvernare pentru protejarea fermierilor români. Critică inconsecvența USR și subliniază necesitatea amendării acordului în Parlamentul European. Marius Budăi avertizează că Acordul UE–Mercosur ar putea duce la pierderea … Articolul Budăi: Acordul UE–Mercosur ar putea pierde 120.000 locuri de muncă apare prima dată în Main News.
Transferul lui Matteo Duțu de la AC Milan la Dinamo este pe cale să se concretizeze. Tânărul fotbalist, în vârstă de 20 de ani, va veni în Liga 1 printr-un împrumut până la vară, cu o opțiune de cumpărare. Echipa din Ştefan cel Mare a ajuns la un acord cu jucătorul, fiind dorit și de … Articolul Transfer spectaculos: Românul de la AC Milan semnează cu Dinamo apare prima dată în Main News.
Scandalul Acordului Mercosur stârnește controverse în România, fermierii temându-se de impactul negativ asupra agriculturii locale. Adrian Mitroi și alți experți discută despre avantajele și dezavantajele acestui acord, evidențiind provocările și oportunitățile în contextul pieței globale. Scandalul acordului comercial UE-Mercosur generează controverse în România privind impactul asupra agricultorilor locali Producătorii români se tem de competitivitatea produselor … Articolul Politica afectează producătorii de hrană, spune Adrian Mitroi apare prima dată în Main News.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu oficiali din SUA pentru a conveni asupra cadrului încheierii războiului cu Rusia. Dialogul constructiv cu America este crucial, iar documentul de garanții de securitate este aproape de finalizare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o discuție între principalul negociator … Articolul Discuții cruciale între Ucraina și SUA: Anunțul lui Zelenski apare prima dată în Main News.
AUR solicită PSD să susțină o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu. Grupul senatorial afirmă că absența implicării PSD îl face parte din actuala guvernare, criticând acordul MERCOSUR. Declarațiile AUR sugerează trădarea intereselor agricultorilor români de către liderii politici actuali. AUR cere PSD să susțină o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, ministrul de … Articolul AUR cere PSD să voteze moțiunea împotriva Oanei Țoiu apare prima dată în Main News.
Universitatea Craiova a pierdut un meci intens cu Stuttgart II, cu scorul de 3-2, în al doilea amical din Antalya. Partida a fost marcată de un moment tensionat între jucători, dar oltenii au reușit să înscrie prin Houri și Nsimba. Echipa se va întoarce în România pe 16 ianuarie. Universitatea Craiova a pierdut amicalul cu … Articolul Craiova – Stuttgart II: Meci plin de goluri și dueluri intense apare prima dată în Main News.
Tăcerea lui Putin în cazul capturării lui Maduro de către SUA ar putea indica o strategie de a submina unitatea NATO, în schimbul influenței americane în Venezuela. Această manevră are loc pe fondul conflictului din Ucraina și ar putea redefine geopolitica globală, punând în pericol viitorul NATO. Lipsa de reacție a lui Putin la capturarea … Articolul Putin, Venezuela și miza Europei: Troc Trump și viitorul NATO apare prima dată în Main News.
Sute de mii de ruși, în special din regiunea Belgorod, au rămas fără curent, căldură și apă după un atac ucrainean. Guvernatorul Viaceslav Gladkov descrie situația ca fiind „extrem de dificilă”. În timp ce Rusia continue atacurile asupra Ucrainei, orașul Kiev se confruntă cu lipsa de căldură în mijlocul iernii aspre. 600.000 de locuitori din … Articolul Rușii rămân fără curent, căldură și apă după atacurile ucrainene apare prima dată în Main News.
O tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud a fost reținută după ce a comandat haine online în valoare de 20.000 de lei, refuzând să plătească sau să returneze articolele. Poliția a demarat o anchetă după sesizarea vânzătoarei, iar bunurile au fost recuperate în urma percheziției la locuința fetei. Tânără de 18 ani din Bistrița-Năsăud reținută … Articolul Tânără reținută după cumpărături online de 20.000 lei fără plată apare prima dată în Main News.
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete s-a întâlnit cu comunitatea medicală românească din Madrid, unde s-au discutat reformele din sistemul medical românesc. Reprezentanții diasporăi și-au exprimat dorința de a colabora pentru parteneriate reale între România și Spania, reunind expertiza și bune practici. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, s-a întâlnit cu comunitatea medicală românească din Madrid Reprezentanții comunității au … Articolul Alexandru Rogobete: Contribuții inovatoare în comunitatea medicală din Madrid apare prima dată în Main News.
Un bărbat din Pennsylvania a fost arestat după ce autoritățile au descoperit în locuința sa peste 100 de cranii și rămășițe umane, inclusiv copii. Acesta se confruntă cu 300 de capete de acuzare, inclusiv profanarea unui cimitir istoric. Ancheta continuă pentru a identifica rămășițele găsite. Bărbat din Pennsylvania, acuzat de profanarea unui cimitir istoric, a … Articolul Autoritățile descoperă o colecție terifiantă la un hoț acuzat de 300 de furturi apare prima dată în Main News.
