Româncele strălucesc la Adelaide, Sorana Cîrstea trece peste căzătură dramatică
MainNews.ro, 11 ianuarie 2026 15:20
Toate cele trei românce, Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, s-au calificat pe tabloul principal la Adelaide. Cîrstea a avut emoții după o căzătură, dar a câștigat meciul cu 7-6, 6-3. Ruse și Cristian au înfruntat adversare puternice, având acum meciuri dificile în primul tur. Toate cele trei românce din calificările de la Adelaide
• • •
Acum 10 minute
15:40
Armata israeliană pregătește o nouă ofensivă în Fâșia Gaza, cu operațiuni militare intense ce vor începe în martie, vizând orașul Gaza și extinderea controlului Israelului. O astfel de acțiune necesită sprijinul Statelor Unite, menținând acordul de încetare a focului din 2025 în fața temerilor de escaladare a conflictului. Armata israeliană plănuiește o nouă ofensivă în
Acum 30 minute
15:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că viscolul recent a lăsat fără curent aproape 95.000 de gospodării. Până vineri, doar 4.000 erau deconectate. Ieri seară, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW. Sistemul energetic național funcționează fără probleme, iar intervențiile continuă. Viscolul recent a afectat rețeaua de electricitate din mai multe județe 95.000 de
15:20
15:20
România trebuie să-și redefinească prioritățile strategice pentru a deveni un partener de încredere pentru SUA. Iulia Joja, expert în securitate, subliniază importanța creșterii bugetului pentru apărare și a implementării serviciului militar voluntar. Nicușor Dan ar trebui să arate că România are ceva de oferit pentru a câștiga sprijinul american. România trebuie să își crească bugetul
Acum o oră
15:00
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea impozitelor locale de la 1 ianuarie, estimând venituri suplimentare de 3,7 miliarde lei în 2026. Aceasta se va traduce prin majorări de 70-80% la impozitele pe clădiri și terenuri, cu scopul de a actualiza baza de impozitare și a pregăti trecerea la impozitarea la valoarea de piață. Guvernul a majorat
15:00
Rușii au folosit, în premieră, drona de atac Geran-5 în conflictul cu Ucraina, conform GUR. Cu un motor cu reacție și o rază de acțiune de aproape 1.000 km, Geran-5 poate transporta 90 kg de muniție. Campania aeriană rusească vizează intensificarea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene. Rușii au folosit noua dronă de atac Geran-5 în conflictul
Acum 2 ore
14:40
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, trăiește în exil în SUA și îndeamnă protestatarii din Iran să se ridice împotriva regimului. După decenii de represalii, el își afirmă intenția de a prelua puterea, cerând sprijin internațional, inclusiv o posibilă intervenție a Statelor Unite în sprijinul poporului iranian. Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, susține
14:30
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere demiterea ministrului Oana Țoiu, acuzându-l că a trădat interesele fermierilor români în negocierile pentru acordul UE-Mercosur. PUSL susține că mandatul României pune în pericol agricultura autohtonă, solicitând intervenția premierului Ilie Bolojan pentru apărarea producătorilor locali. PUSL cere demiterea ministrului Oana Țoiu pentru că afectează fermierii români în acordul UE-Mercosur
14:20
Târgul de Crăciun din Craiova și festivalul Untold din Cluj-Napoca devin motoare economice pentru turismul românesc. Analizăm impactul economic generat de fiecare eveniment, atracția turiștilor și încasările, pentru a determina care dintre cele două atrage mai mulți bani și vizitatori. Descoperiți detaliile comparației. Târgul de Crăciun din Craiova a generat un impact economic total estimat
14:20
Laurențiu Reghecampf se confruntă cu o situație fără precedent, antrenând Al-Hilal Omdurman în două campionate simultan: Sudan și Rwanda. Cu zece jucători convocați la Cupa Africii, provocările se înmulțesc. Reghecampf trebuie să gestioneze un calendar extrem de încărcat, având meciuri la fiecare 3 zile. Laurențiu Reghecampf antrenează echipa Al-Hilal Omdurman în două competiții simultan, în
14:20
Donald Trump a fost contrazis de oficiali nordici cu acces la secrete NATO, care afirmă că informațiile despre o amenințare ruso-chineză în jurul Groenlandei sunt false. Diplomatul norvegian Espen Barth Eide și alții subliniază că activitatea militară rusă se concentrează departe de coastele Groenlandei, invitând la o colaborare mai strânsă cu SUA. Oficialii nordici contrazic
Acum 4 ore
13:40
Guvernul României a majorat impozitele pe proprietăți și mașini pentru alinierea la standardele europene și reducerea deficitului bugetar. Măsurile vizează creșterea veniturilor locale, actualizarea bazei de impozitare și penalizarea autovehiculelor mai poluante, contribuind astfel la o reformă fiscală necesară. Guvernul României a majorat impozitele pe proprietăți și mașini pentru a reduce deficitul bugetar și a
13:40
Un avion privat s-a prăbușit în Columbia, provocând moartea a șase persoane, inclusiv cunoscutul cântăreț Yeison Jimenez. Aeronava a căzut imediat după decolare, în apropierea aeroportului din Paipa, Boyaca. Autoritățile confirmă că nu există supraviețuitori, iar cauza accidentului este investigată. Un avion privat s-a prăbușit în Columbia, provocând moartea a șase persoane Printre victime se
13:20
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, caută un fundaș dreapta pentru a înlocui accidentatul Denzel Dumfries. Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano este printre posibilii candidați, fiind apreciat pentru intensitate și abilitatea de a acoperi flancul drept. Inter este în căutarea unei soluții rapide înainte de finalul perioadei de mercato. Inter căută un fundaș lateral dreapta
13:20
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea impozitelor pe locuințe și mașini cu 70-80% pentru a reforma sistemul de impozitare. Aceasta va aduce venituri suplimentare estimative de 3,7 miliarde lei până în 2026. Noua politică vizează corectarea disproporțiilor și creșterea gradului de încasare. Guvernul Bolojan anunță creșteri de 70-80% la impozitele pe proprietăți pentru 2026 Reforma impozitării
13:00
Dedeman, afacerea de succes a fraților Pavăl, a devenit cel mai mare retailer de bricolaj din România. Fondată în 1992 la Bacău, a crescut rapid, atingând o valoare estimată de 3 miliarde de euro. Numele brandului provine din combinația inițialelor familiei Pavăl, oferind astfel o conexiune personală cu clienții. Dedeman, brandul fraților Pavăl, este cel
13:00
Zelenski cere SUA să-și intensifice presiunile asupra Rusiei pentru un acord de pace în Ucraina, citând modelul operațiunii împotriva lui Maduro în Venezuela. Liderul ucrainean face apel pentru capturarea lui Kadîrov, subliniind abuzurile sale din Cecenia și provocând o reacție din partea Kremlinului. Președintele Zelenski solicită SUA să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru un acord
12:40
Naypyidaw, capitala militară a Myanmarului, reflectă luxul generalilor în contrast cu suferința populației. După lovitura de stat din 2021, orașul a devenit un simbol al represiunei, cu vieți distruse de război și politică. În timp ce generalii locuiesc în vile luxoase, poporul îndură penurii și frică. Naypyidaw, capitala buncăr a Myanmarului, este un oraș aproape
12:30
Scandal la Bruxelles: România nu a semnat acordul UE-Mercosur din cauza ignorării opiniei fermierilor români. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, protestează și solicită garanții privind standardele de siguranță alimentară și protecția mediului. Acordul ar putea afecta grav agricultura românească. Acordul UE-Mercosur nu a fost semnat de România din cauza absenței semnăturii ministrului Agriculturii, Florin Barbu Barbu
12:10
Adrian Șut a transmis un mesaj emoționant de rămas-bun după plecarea sa de la FCSB, echipă la care a evoluat timp de cinci ani și jumătate. Mijlocașul a subliniat durerea despărțirii și recunoștința față de experiențele trăite, dorind succes foștilor coechipieri în viitor. A acceptat un transfer la Al-Ain pentru 1,5 milioane de euro. Adrian
12:10
Cosmin Zuleam, fugarul român condamnat la 30 de ani pentru uciderea lui Adrian Kreiner, a fost inclus pe lista Most Wanted a Europol. Acesta este singurul autor al crimei rămas în libertate, în timp ce complicii săi au fost condamnați la închisoare pe viață. Căutările continuă, Zuleam fiind considerat extrem de periculos. Cosmin Zuleam, condamnat
12:00
Can Yaman, celebrul actor turc cunoscut din seria Sandokan, a fost arestat în Istanbul într-o operațiune antidrog. Împreună cu alte șase persoane, inclusiv actrița Selen Görgüzel, actorul a fost reținut după ce poliția a descoperit substanțe interzise în timpul raidurilor în cluburi de noapte. Ancheta continuă. Can Yaman a fost arestat în Istanbul în cadrul
12:00
Poșta Română a eliminat serviciul de scrisoare recomandată, afectând avocații și eficiența justiției. UNBR solicită Ministerului Justiției măsuri urgente pentru a asigura respectarea legii și continuitatea activității profesionale. Această decizie contravine Codului de procedură civilă și complică procedurile legale. UNBR a sesizat Ministerul Justiției după ce Poșta Română a eliminat serviciul de scrisoare recomandată cu
Acum 6 ore
11:30
PSD o acuză pe Oana Țoiu de trădare pentru votul său în favoarea Acordului UE-Mercosur, fără consultarea Ministerului Agriculturii. Ministrul Florin Barbu avertizează asupra riscurilor pentru fermierii români. Reacțiile și controversele din Guvern intensifică tensiunile pe tema protecției agriculturii locale. Oana Țoiu a votat pentru Acordul comercial UE-Mercosur fără consultarea Ministerului Agriculturii PSD o acuză
11:10
Descoperă vila de lux a lui Novak Djokovic, situată pe malul lacului Pavlovac, unde prețul unei nopți de cazare începe de la 15.000 de euro. Cu 8 dormitoare, zone de wellness, piscină și grădini, acest refugiu exclusivist oferă o experiență de neuitat. Afla mai multe despre investițiile unice ale tenismenului! Vila de lux a lui
11:10
Bucureștiul se confruntă cu ger și ninsori în perioada 11-13 ianuarie 2026, cu temperaturi atingând -10 grade. Avertizările ANM indică precipitații mixte, polei și un strat de zăpadă de până la 15 cm. Vântul va fi slab, iar vremea se va menține rece, afectând regiunile sudice ale țării. Bucureștiul va fi sub un cod de
11:00
Rusia a pierdut 19 generali în aproape patru ani de război în Ucraina. Unele decese sunt recunoscute oficial, altele nu. Generalii au murit în diverse condiții, inclusiv în atacuri și accidente. Pierderile totale ale Rusiei sunt estimate de NATO la 1,15 milioane de soldați uciși sau răniți grav. Rusia a pierdut cel puțin 19 generali
10:40
Regimul de la Teheran se află într-o criză profundă, cu proteste masive și o economie în colaps. Cele cinci semne ale prăbușirii sunt evidente: tensiuni între elite, furia populară și izolarea internațională. Istoria
10:30
Nicușor Dan solicită reexaminarea legii fondurilor europene pentru respectarea bicameralismului # MainNews.ro
Nicușor Dan solicită reexaminarea legii fondurilor europene, acuzând încălcarea bicameralismului parlamentar. Președintele argumentează că legislația recent aprobată nu respectă procedurile constituționale, subliniind implicarea ambelor Camere în procesul de legiferare. Dezbaterile parlamentare trebuie reluate pentru respectarea normelor legale. Nicușor Dan solicită reexaminarea legii privind fondurile europene, invocând încălcarea principiului bicameralismului parlamentar Legea criticată aprobă Ordonanța de … Articolul Nicușor Dan solicită reexaminarea legii fondurilor europene pentru respectarea bicameralismului apare prima dată în Main News.
10:10
Trei bărbați au fost uciși pe un teren de fotbal din Ecuador, în timpul unui meci, de către atacatori înarmați. Incidentul a fost surprins de camere de supraveghere și a șocat comunitatea. Oficialii sugerează că atacul ar fi fost o răzbunare legată de rivalități între bande. Anchetatorii continuă căutările pentru identificarea autorilor. Trei jucători au … Articolul Tragedie pe terenul de fotbal: trei oameni împușcați mortal apare prima dată în Main News.
10:10
ANAF a descoperit tranzacții artificiale la Asociația Pfane Environmental din Sălaj, care a reîncadrat 21 milioane lei în venituri impozabile. Investigarea a scos la iveală investiții profitabile pentru entități din SUA și Canada, sub pretextul sponsorizărilor. Decizia fiscală a generat contestații legale. Articolul ANAF descoperă tranzacții artificiale cu ONG-uri pentru investiții din SUA și Canada apare prima dată în Main News.
10:00
Centrele de date din România sunt în plină expansiune, cu o creștere estimată de cel puțin trei ori până în 2030. Îmbinarea acestora cu parcurile fotovoltaice și investițiile din energia regenerabilă subvenționată de UE oferă o strategie promițătoare pentru viitorul afacerilor în tehnologie. Centrele de date în România au un potențial semnificativ de creștere până … Articolul Parcuri fotovoltaice și centre de date: o afacere profitabilă integrată apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:40
Statele Unite au realizat atacuri aeriene masive împotriva ISIS în Siria, ordonate de președintele Trump ca răspuns la un atac mortal asupra soldaților americani. Operațiunea Hawkeye Strike a folosit peste 90 de muniții de precizie. Centcom avertizează că orice atac va răspunde cu forță. ISIS, deși slăbit, rămâne activ în nord-estul Siriei. Statele Unite au … Articolul Lovituri decisive ale SUA împotriva ISIS în Siria: angajament ferm față de securitate apare prima dată în Main News.
09:30
Ce va face Trump cu România? Cristian Tudor Popescu analizează posibilele repercusiuni ale politicii lui Trump asupra parteneriatului strategic cu SUA. În contextul unei atitudini agresive și a lipsei de interes pentru România, CTP avertizează că acest parteneriat poate deveni nul peste noapte. Un articol esențial pentru înțelegerea relațiilor internaționale. Analiza lui Cristian Tudor Popescu … Articolul Impactul lui Trump asupra României: Pericolul unui parteneriat strategic instabil apare prima dată în Main News.
09:10
Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz la finala de gimnastică de la Jocurile Olimpice Paris 2024, dar apelul Statelor Unite la TAS contestă această decizie. În ciuda acceptării ofertei de la Stanford, americanii continuă să solicite medalia lui Jordan Chiles. Un nou apel este așteptat în 2026. Ana Bărbosu a câștigat medalia de bronz … Articolul Americanii o susțin pe Ana Bărbosu, dar îi contestă medalia olimpică apare prima dată în Main News.
09:10
Electrecord, prima casă de discuri românească, revenește după 8 ani de insolvență. Cu o istorie începută în 1932, brandul cunoscut ca „Coloana sonoră a României” a fost preluat de un investitor care a achitat datoriile. Descoperă cum acest brand istoric își recâștigă locul pe piață. Electrecord, prima casă de discuri românească, revine pe piață după … Articolul Brand românesc istoric revine, sprijinit de investitor surpriză apare prima dată în Main News.
09:00
Lindsey Graham anunță sancțiuni bipartizane împotriva Rusiei, subliniind că Putin continuă să ucidă nevinovați în Ucraina. Proiectul de lege va permite președintelui Trump să sancționeze țările care cumpără petrol rusesc, vizând influența asupra Chinei, Indiei și Braziliei pentru a opri finanțarea mașinii de război. Lindsey Graham a anunțat proiectul de lege pentru sancțiuni împotriva Rusiei, … Articolul Uciderea oamenilor nevinovați: Acțiunile continua ale lui Putin apare prima dată în Main News.
09:00
A apărut Brick, gadgetul pentru dependenții de rețele sociale, care blochează accesul la aplicații precum TikTok și Instagram. Costă 59 de dolari și functionează ca o cheie externă. Utilizatorii observă o reducere semnificativă a timpului petrecut pe telefon. Soluția ideală pentru o distragere digitală controlată. Brick este un gadget care blochează accesul la rețelele sociale … Articolul Gadgetul ideal pentru dependenții de rețele sociale: preț și funcționare apare prima dată în Main News.
08:40
Guvernul Bolojan a realizat investiții record în 2025, totalizând 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Totuși, critica vine de la Ciolacu: România nu are încă buget pentru 2026, menționând lipsa progreselor în intrarea Schengen și Autostrada Moldovei. Acest articol analizează aceste aspecte. Guvernul Bolojan a anunțat un buget record pentru 2025, cu investiții publice … Articolul Guvernul Bolojan finalizează bugetul pe 2025, dar întâmpină întârzieri pentru 2026 apare prima dată în Main News.
08:40
Masacru în Iran: Forțele de securitate trag în protestatari, provocând zeci de morți. Martorii descriu scene șocante cu cadavre îngrămădite în spitale, în timp ce regimul impune un blackout digital pentru a cenzura informațiile. Protestele, începute pe 28 decembrie 2025, au escaladat în violențe extrem de brutale. Protestele din Iran au continuat timp de 14 … Articolul Masacru în Iran: Forțele de securitate împușcă protestatarii în orașul Teheran apare prima dată în Main News.
08:10
Inter Milano, liderul Serie A, se confruntă cu Napoli în meciul crucial de pe Giueseppe Meazza. Cu toate că echipa antrenată de Cristi Chivu a avut un parcurs slab în derby-uri, românul a fost numit antrenorul lunii decembrie. Meciul promite intensitate și o căutare a revanșei în fața rivalilor. Inter Milano lider în Serie A, … Articolul Chivu, la un pas de carieră: Inter – Napoli, meci decisiv după derby-uri pierdute apare prima dată în Main News.
08:10
Judecarea cazului unei mame din Timișoara, care nu și-a văzut copiii de peste 500 de zile, evidențiază problemele sistemului judiciar românesc. Procesul în regim de urgență stagnat la Tribunalul Timiș subliniază birocrația și lipsa resurselor, afectând relațiile familiale. O mamă din Timișoara nu și-a văzut copiii de peste 500 de zile din cauza întârzierilor în … Articolul Judecarea unui caz de custodie: mama din Timișoara se plânge că nu-și vede copiii apare prima dată în Main News.
07:50
Zeci de mii de oameni au protestat în Minneapolis după împușcarea fatală a Renee Good de către un agent ICE. Mitingurile au avut loc în întreaga țară, cerând dreptate și abrogarea serviciului de imigrări. Tensiunile dintre autoritățile federale și statale cresc, în contexte de violență și controverse politice. Zeci de mii de oameni au protestat … Articolul Proteste în Minneapolis după împușcarea fatală a lui Renee de către agent ICE apare prima dată în Main News.
07:50
Guvernul Bolojan anunță o scădere a inflației în România până la 3,6% în 2026, după un an de presiuni fiscale. Deși previziunile rămân optimiste, economistii avertizează că 2026 ar putea fi la fel de greu precum 2025. Află mai multe despre impactul măsurilor fiscale și despre economia românească. Guvernul Bolojan anunță o scădere a inflației … Articolul Inflația din 2026: Surpriza Guvernului și scăderea anticipată apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
07:20
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, critică guvernul român pentru ignorarea problemelor economice interne în favoarea subiectelor geopolitice, subliniind inflația galopantă, creșterea taxelor și datoria publică. În timp ce politicienii se concentrează pe evenimente externe, economia României suferă, afectând milioane de români. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, criticized guvernanții pentru neglijarea problemelor economice interne în favoarea … Articolul Petrișor Peiu: România ignoră economia pentru geopolitica îndepărtată apare prima dată în Main News.
07:10
Dennis Man a avut o evoluție spectaculoasă în primul meci din 2026, contribuind decisiv la victoria PSV Eindhoven împotriva Excelsior Rotterdam. Cu un gol și o pasă decisivă, românul a demonstrat calitățile sale ofensiv, consolidându-și poziția în echipă și ajungând la zece contribuții în acest sezon. Dennis Man a avut o prestație remarcabilă în meciul … Articolul Dennis Man strălucește la PSV: victorie impresionantă cu gol și assist! apare prima dată în Main News.
07:10
Cartea Mersul Trenurilor, simbol al călătoriilor în România, a fost tipărită în peste un milion de exemplare în anii ’80, dar acum numărul acestora a scăzut sub 30.000. Digitalizarea și aplicarea platformelor online au dus la scăderea semnificativă a cererii pentru această publicație istorică. Mersul Trenurilor, o carte de referință din România, a scăzut de … Articolul Cartea uitată de pe piață: vânzări scăzute de la 1 milion la sub 30.000 apare prima dată în Main News.
07:00
Jane Odintsova, solista trupei rock Imperial Age, a fost nevoită să părăsească Rusia în 2022 din cauza criticilor aduse invaziei Ucrainei. Într-un interviu, ea discută despre provocările exilului, impactul regimului și legătura dintre muzica clasică și heavy metal, evidențiind curajul trupei în fața adversității. Jane Odintsova și Alexander „Aor” Osipov au fondat trupa Imperial Age, … Articolul Jana Odintsova, solista rock exilată: „Regimul, o boală cronică” apare prima dată în Main News.
06:40
Maduro a folosit abuziv puterea sa pentru a transforma Venezuela într-un narco-stat. Recent, procurorii americani au dezvăluit acuzații grave legate de trafic de droguri la scară largă, implicându-l pe fostul lider în orchestrarea unor operațiuni complexe de contrabandă cu cocaină spre Europa și America. Descoperirile subliniază corupția extremă și legăturile cu carteluri internaționale. Agenții vamali … Articolul Cum a consolidat Maduro un narco-stat folosind puterea sa? apare prima dată în Main News.
06:20
Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă că escortarea președintelui Nicușor Dan a fost o misiune de rutină, nu un gest de recunoștință. Jurnalistul Patrick Andre Hillerin evidențiază dezinformarea și clarificările primite, subliniind importanța comunicării corecte în contextul relațiilor internaționale. Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene a reconfirmat că escortarea președintelui Nicușor Dan a fost … Articolul Armata Elvețiană reconfirmă informațiile inițiale prin purtătorul de cuvânt apare prima dată în Main News.
