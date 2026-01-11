Româncele strălucesc la Adelaide, Sorana Cîrstea trece peste căzătură dramatică

07:10

Cartea Mersul Trenurilor, simbol al călătoriilor în România, a fost tipărită în peste un milion de exemplare în anii '80, dar acum numărul acestora a scăzut sub 30.000. Digitalizarea și aplicarea platformelor online au dus la scăderea semnificativă a cererii pentru această publicație istorică. Mersul Trenurilor, o carte de referință din România, a scăzut de …