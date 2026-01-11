Proteste în Minneapolis după împușcarea fatală a lui Renee de către agent ICE

22:10

Traian Băsescu analizează tensiunea internațională provocată de Donald Trump și planurile sale pentru Groenlanda. El subliniază importanța NATO și sugerează că Europa ar putea fi nevoită să negocieze direct cu Putin pentru a încheia războiul din Ucraina, considerând că retragerea SUA din NATO nu este plauzibilă. Traian Băsescu comentează declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda … Articolul Băsescu: Europa trebuie să negocieze cu Putin, Trump și planurile pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.