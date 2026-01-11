Boston Bruins demolează New York Rangers cu 10-2 pe TD Garden

20:00

Kennedy Boateng va semna în curând prelungirea contractului cu Dinamo, conform președintelui clubului, Andrei Nicolescu. Fundașul togolez a ajuns la un acord de principiu și va oficializa înțelegerea la întoarcerea din Antalya. Aceasta este o veste importantă pentru echipă, care își păstrează unul dintre cei mai buni jucători.