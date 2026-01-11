Anul politic 2025: stabilitate în instabilitate, spun analistii români
MainNews.ro, 11 ianuarie 2026 05:20
Anul 2026 va aduce stabilitate în instabilitate pentru politica românească. Analistul George Jiglău anticipă o continuare a tensiunilor din 2025, cu un accent pe justiție și reforma pensiilor speciale. Coaliția PNL-PSD-USR-UDMR se confruntă cu provocări și neîncredere publică, dar nu există alternative viabile în peisajul politic. Anul 2026 va continua tensiunile politice din România, fără … Articolul Anul politic 2025: stabilitate în instabilitate, spun analistii români apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 15 minute
06:20
Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă că escortarea președintelui Nicușor Dan a fost o misiune de rutină, nu un gest de recunoștință. Jurnalistul Patrick Andre Hillerin evidențiază dezinformarea și clarificările primite, subliniind importanța comunicării corecte în contextul relațiilor internaționale. Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene a reconfirmat că escortarea președintelui Nicușor Dan a fost … Articolul Armata Elvețiană reconfirmă informațiile inițiale prin purtătorul de cuvânt apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
06:10
Focuri de armă au răsunat în Teheran în timpul protestelor antigovernamentale, soldate cu cel puțin 65 de morți și 2.300 de arestări. Autoritățile iraniene au impus o întrerupere a internetului, iar oficialii au avertizat că manifestanții vor fi tratați fără milă. Senatorul Lindsey Graham a promis ajutor. Noi manifestații în Iran, cu cel puțin 65 … Articolul Focuri de armă în Teheran: Proteste violente continuă după 14 zile apare prima dată în Main News.
06:10
Naționala de fotbal a Egiptului s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, învingând Coasta de Fildeș cu 3-2. Jucătorul Mohamed Salah a avut o contribuție esențială, iar echipa va lupta pentru finală alături de Maroc, Nigeria și Senegal. Detalii despre meci și performanțele jucătorilor. Naționala Egiptului s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni, … Articolul Egipt, în semifinale la Cupa Africii pe Națiuni! Cine accede în finală? apare prima dată în Main News.
06:10
Cine plătește reparația acoperișului la bloc? Conform Legii nr. 196/2018, reparațiile acoperișului sunt responsabilitatea tuturor locatarilor. Cheltuielile se împart proporțional cu cotele-părți, iar refuzul de a contribui nu este justificat. Proiectele de reparație protejează structura clădirii și siguranța locatarilor. Reparațiile acoperișului la bloc sunt responsabilitatea tuturor locatarilor conform Legii nr. 196/2018 Cheltuielile se împart între … Articolul Reparația acoperișului la bloc: Cine plătește convergența obligațiilor? apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
05:20
Anul 2026 va aduce stabilitate în instabilitate pentru politica românească. Analistul George Jiglău anticipă o continuare a tensiunilor din 2025, cu un accent pe justiție și reforma pensiilor speciale. Coaliția PNL-PSD-USR-UDMR se confruntă cu provocări și neîncredere publică, dar nu există alternative viabile în peisajul politic. Anul 2026 va continua tensiunile politice din România, fără … Articolul Anul politic 2025: stabilitate în instabilitate, spun analistii români apare prima dată în Main News.
05:10
New York Rangers a fost învinsă de Boston Bruins cu scorul de 10-2 în meciul de pe TD Garden. J.T. Miller și Marat Khusunutdinov au marcat pentru Rangers, dar Bruins au dominat partida prin Pavel Zacha și Fraser Minten. Boston se află aproape de locurile de play-off, în timp ce Rangers caută revenirea. Boston Bruins … Articolul Boston Bruins demolează New York Rangers cu 10-2 pe TD Garden apare prima dată în Main News.
05:10
Gestul unui român de a plăti impozitul cu 5 kilograme de monede a devenit viral pe internet. Acesta s-a prezentat la ghișeul fiscal cu o pungă plină de monede de 5, 10 și 50 de bani, protestând împotriva majorărilor de taxe din 2026. Acțiunea sa a generat zeci de mii de reacții pe rețelele sociale. … Articolul Impozit plătit cu 5 kg de monede: gestul viral al unui român! apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
04:30
Administrația Trump a suspendat plățile de 129 de milioane de dolari către Minnesota, acuzând fraudă pe scară largă. Autoritățile statale denunță această măsură ca o răzbunare politică și amenință cu un proces. Acest scandal a stârnit reacții aprinse și a atras atenția asupra impactului asupra celor vulnerabili. Administrația Trump a suspendat plățile federale de 129 … Articolul Trump provoacă cutremur financiar: 129 milioane dolari blocați pentru fraudă apare prima dată în Main News.
04:20
Costul alegerilor parțiale de anul trecut a depășit 67 de milioane de lei. Principalele cheltuieli au fost pentru MAI și Autoritatea Electorală. PNL și PSD au investit sume semnificative în campanie, cu venituri electorale egale pentru candidați, dar rezultate diferite, evidențiind impactul bugetului electoral. Alegerile parțiale din 7 decembrie au costat peste 67 milioane de … Articolul Costurile alegerilor parțiale: cheltuieli ale candidaților din 2022 apare prima dată în Main News.
04:10
Nicolae Forminte revine ca antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, preluând pentru a treia oară această funcție. După plecarea lui Corina Moroșan, Federația Română de Gimnastică a făcut această numire. Forminte va decide locul de cantonament între Onești și Deva, având preferințe clare. Nicolae Forminte revine ca antrenor coordonator al lotului feminin … Articolul Nou antrenor pentru echipa feminină de gimnastică a României apare prima dată în Main News.
04:10
O nouă înșelătorie prin WhatsApp în România vizează utilizatorii prin mesaje false de la firme de curierat. Infractorii cer coduri de autentificare WhatsApp, compromițând conturile utilizatorilor. Procurorii avertizează asupra riscurilor și recomandă activarea autentificării în doi pași pentru protecție. Verificați întotdeauna expeditorul real. Inșelătorie prin WhatsApp în România, atacatorii folosind mesaje false din partea firmelor … Articolul Victimele unei noi înșelătorii WhatsApp cu mesaje false de la curieri în România apare prima dată în Main News.
03:50
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, avertizează că noile taxe impuse de Guvernul Bolojan afectează grav primăriile din România. Aceasta subliniază că niciun primar, indiferent de partid, nu poate accepta condițiile actuale și speră într-o soluție de compromis pentru evitarea colapsului bugetar. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, critică Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor Noile taxe … Articolul Toți primarii resping propunerile, indiferent de partid apare prima dată în Main News.
03:50
Parlamentul European cere sancțiuni împotriva oficialilor iranieni și interzicerea Gărzii Principale # MainNews.ro
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, cere desemnarea Gărzii Revoluționare Islamice ca organizație teroristă și impunerea de sancțiuni împotriva oficialilor iranieni. Mesajul ei de solidaritate cu protestatarii iranieni subliniază hotărârea de a susține libertatea și demnitatea acestora. Iranul va fi liber. Roberta Metsola solicită includerea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste Se impun sancțiuni … Articolul Parlamentul European cere sancțiuni împotriva oficialilor iranieni și interzicerea Gărzii Principale apare prima dată în Main News.
03:50
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat un ghid consultativ pentru schema de fonduri europene DR 17, care permite fermierilor din România să obțină finanțări de până la 1 milion EUR pe proiect. Fondurile sunt destinate investițiilor în producția de hamei și struguri de masă. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat un ghid … Articolul Fonduri UE 2026: 1 milion EUR pentru hamei și struguri în România apare prima dată în Main News.
03:10
Traian Băsescu critică Guvernul Bolojan pentru creșterea taxelor, afirmând că măsurile fiscale afectează românii cu pensii mici. El subliniază că deficitul bugetar a fost generat de pensii și salarii, nu de sectorul privat, sugerând că soluțiile ar fi trebuit să vizeze direct aceste cheltuieli. Traian Băsescu critică Guvernul Bolojan pentru creșterea taxelor în loc de … Articolul Taxele crescute afectează românii: Traian Băsescu critică Guvernul Bolojan apare prima dată în Main News.
03:00
Rareș Ilie a marcat primul său gol în Serie B pentru Empoli, aducând o victorie importantă cu 1-0 în fața celor de la Cesena. Jucătorul împrumutat de Nice a înscris în minutul 47, contribuind la urcarea echipei pe locul 8, crucial pentru barajul de promovare. Empoli are acum 27 de puncte în campionat. Rareș Ilie … Articolul Rareș Ilie marchează primul său gol în Serie B, erou pentru echipa sa apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
02:30
Donald Trump a semnat un decret de urgență națională pentru a proteja activele venezuelene din SUA, inclusiv veniturile petroliere, împotriva confiscărilor. Decretul include un Fond de Depunere administrat de guvernul american și interzice confiscarea acestor resurse, promovând obiectivele de politică externă ale SUA. Donald Trump a semnat un decret de urgență națională pentru protejarea activelor … Articolul Trump semnează decret de urgență pentru protejarea activelor venezuelene în SUA apare prima dată în Main News.
02:20
Fostul premier Victor Ponta spune că ministrul Radu Miruță trebuie să explice cheltuielile cu banii românilor pentru Ucraina. Miruță răspunde că Ponta nu s-a ridicat la înălțimea titlului de „Micul Titulescu” și îi reproșează minciuni și lipsa onestității. Ponta, erosionat politic, îmbătrânește fără eleganță. Victor Ponta cere clarificări de la ministrul Radu Miruță despre fondurile … Articolul Domnule Ponta, nu ați experimentat niciodată această oportunitate apare prima dată în Main News.
02:00
Dennis Man a strălucit în meciul PSV – Excelsior, marcând un gol fabulos și oferind o pasă de gol. Cu o notă de 8,7 pe platforma Sofascore, el a fost desemnat omul meciului și a contribuit la victoria clară a echipei sale, care se află pe primul loc în Eredivisie, cu 49 de puncte după … Articolul Dennis Man, omul meciului cu gol și pasă decisivă în PSV – Excelsior apare prima dată în Main News.
02:00
Traian Băsescu avertizează că Nicușor Dan face o mare greșeală prezentând raportul anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Fostul președinte susține că Dan a fost influențat de alții și că acest demers nu era responsabilitatea sa. Băsescu insistă că instituțiile abilitate ar trebui să investigheze situația. Traian Băsescu critică decizia lui Nicușor Dan de a prezenta … Articolul Băsescu: Nicușor Dan cad în capcana unei mari greșeli apare prima dată în Main News.
01:30
Patronul barului din Crans-Montana, detalii necunoscute despre ușa încuiată și spuma de pe tavan # MainNews.ro
Managerul barului Le Constellation din Crans-Montana a dezvăluit anchetatorilor că ușa de serviciu era încuiată în noaptea incendiului tragic, soldat cu 40 de morți. De asemenea, el a admis că a înlocuit spuma de pe tavan, conștient de riscurile legate de aceasta. Autoritățile l-au arestat preventiv în urma tragediei. Managerul barului „Le Constellation” din Crans-Montana … Articolul Patronul barului din Crans-Montana, detalii necunoscute despre ușa încuiată și spuma de pe tavan apare prima dată în Main News.
01:20
AUR solicită PSD să semneze moțiunea simplă împotriva ministrului Oana Țoiu, ce urmează să fie depusă la Senat. Oana Țoiu este acuzată că a susținut un acord cu Mercosur, care ar dăuna fermierilor români. AUR consideră că PSD nu mai poate fi considerat partid de opoziție, fiind complice la decizii dăunătoare. AUR solicită PSD să … Articolul AUR solicită PSD să susțină moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu apare prima dată în Main News.
01:00
Marius Șumudică a debutat cu stângul pe banca echipei Al-Okhdood, pierzând meciul împotriva lui Al-Ahli. La final, antrenorul român s-a implicat într-un conflict cu starul englez Ivan Toney. Al-Okhdood nu a reușit niciun șut pe poartă, subliniind provocările din debutul lui Șumudică în Arabia. Marius Șumudică a debutat cu o înfrângere pe banca echipei Al-Okhdood … Articolul Marius Șumudică, scandal la debutul la noua echipă cu un star englez apare prima dată în Main News.
01:00
Un șofer român de TIR a pierdut controlul volanului într-un tunel din Austria, provocând un accident grav și un incendiu de proporții. Camionul a ars complet, iar șoferul, în vârstă de 41 de ani, a suferit răni ușoare. Autoritățile investighează cauzele accidentului și au închis autostrada în ambele direcții. Un șofer român de 41 de … Articolul Șofer român de TIR pierde controlul într-un tunel din Austria: camionul a ars complet apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
00:30
Planul lui Trump de anexare a Groenlandei, inițiat după intervenția din Venezuela, ar putea duce la distrugerea NATO și ar avantaja Rusia în conflictul din Ucraina. Liderii europeni își exprimă îngrijorarea și consideră că o astfel de acțiune ar submina securitatea internațională și valorile occidentale. Trump consideră Groenlanda un teritoriu strategic necesar pentru apărarea SUA … Articolul Planul lui Trump pentru Groenlanda: Impactul asupra NATO și Rusia în Ucraina apare prima dată în Main News.
00:20
Armata SUA a efectuat atacuri aeriene în Siria contra Statului Islamic, ca răspuns la un atac asupra personalului american. CENTCOM a confirmat că acțiunile sunt parte dintr-o operațiune mai amplă. Aproximativ 1.000 de trupe americane sunt încă desfășurate în Siria, cooperând cu forțele de securitate locale. Armata SUA a efectuat atacuri aeriene împotriva Statului Islamic … Articolul Atacuri aeriene americane în Siria împotriva Statului Islamic apare prima dată în Main News.
00:20
Traian Băsescu a avertizat că Nicușor Dan face o greșeală prezentând un raport despre anularea alegerilor din 2024. Băsescu consideră că responsabilitatea aparține procurorilor, nu politicianilor, subliniind necesitatea ca instituțiile statului să investigheze cazul pentru a proteja Constituția. Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru intenția de a prezenta un raport privind anularea alegerilor … Articolul Băsescu: Nicușor Dan în capcana raportului pentru anularea alegerilor apare prima dată în Main News.
00:00
Formația Tottenham Hotspur, cu Radu Drăgușin rezervă, a fost eliminată din Cupa Angliei de Aston Villa, scor 2-1. După meci, o altercație a izbucnit între jucători, iar Drăgușin a intervenit pentru a calma situația. Află detalii despre incidentul din Tottenham și despre evoluția jocului. Tottenham Hotspur a fost eliminată de Aston Villa în turul trei … Articolul Bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin intervine în scandal apare prima dată în Main News.
10 ianuarie 2026
23:50
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a respins memorandumul privind acordul UE-Mercosur, solicitând garanții pentru fermierii români. El a subliniat importanța respectării standardelor europene pentru importurile din statele terțe. Scandalul politic generat de acest acord continuă să afecteze coaliția guvernamentală. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a respins memorandumul privind acordul UE-Mercosur A cerut garanții pentru fermierii români și … Articolul Am respins memorandumul și am solicitat garanții esențiale apare prima dată în Main News.
23:50
Atacul rusești cu racheta Oreșnik a vizat aeroportul Sknyliv și Uzina de Reparații Aviației din Liov, avariind clădiri și vehicule. Oficialii sugerează că racheta nu era explozivă, utilizată pentru demonstrarea forței. Pe 9 ianuarie, atacul a provocat și morți și răniți în alte regiuni din Ucraina. Atacul rusesc cu racheta Oreșnik a vizat aeroportul Sknyliv … Articolul Țintele atacului cu rachete Oreșnik în Liov: Adevărul descoperit apare prima dată în Main News.
23:30
Cutremur de 6,4 grade s-a produs în largul Insulelor Talaud din Indonezia. Seismul, resimțit de localnici, a avut o adâncime de aproximativ 52 de kilometri. Autoritățile nu au raportat victime sau pagube semnificative. Se recomandă vigilenta în fața posibilelor replici, fără risc de tsunami. Cutremur de magnitudine 6,4 în largul Insulelor Talaud din Indonezia Seismul … Articolul Cutremur puternic de 6,4 în Indonezia, unde undele seismice au fost simțite apare prima dată în Main News.
23:20
Traian Băsescu a criticat decizia lui Nicușor Dan de a interveni în anularea alegerilor prezidențiale din 2024, afirmând că este într-o capcană și că trebuia să lase procurorii să gestioneze situația. Băsescu subliniază importanța colaborării între autorități și respectarea Constituției în acest context. Traian Băsescu acuză pe Nicușor Dan de o greșeală în gestionarea anulării … Articolul Traian Băsescu: Greșelile lui Nicușor Dan și capcana în care se află apare prima dată în Main News.
23:00
Gloria Bistrița a suferit o înfrângere surprinzătoare în Liga Campionilor, pierzând în fața echipei Buducnost Podgorica cu 38-34. Problemele din apărare au fost decisive, iar bistrițencele, deși au avut un start promițător, nu au reușit să mențină ritmul. Situația echipei se complică în grupă. Gloria Bistrița a pierdut acasă în fața lui Buducnost Podgorica cu … Articolul Gloria Bistrița, învinsă fără milă în Liga Campionilor, defensivă în criză apare prima dată în Main News.
23:00
Dacian Cioloș a răspuns acuzațiilor lui Petrișor Peiu, denunțându-le ca aberații politicianiste. Fostul premier a subliniat că ieșirea Marii Britanii din UE nu a avut legătură cu politica agricolă europeană. Cioloș a reafirmat importanța subvențiilor în agricultura românească și a criticat dezinformarea din sfera politică. Dacian Cioloș îi răspunde lui Petrișor Peiu, spunând că afirmațiile … Articolul Cioloș răspunde acuzelor lui Peiu: „Nu mă așteptam la atât de multă desconsiderare” apare prima dată în Main News.
22:50
Vladimir Putin s-a afișat de Crăciunul pe rit vechi într-o biserică a GRU, susținând că soldații ruși îndeplinesc „porunca Domnului”. Ceremonia a avut loc la Centrul Special Senej, implicat în acte de sabotaj în Europa, și a reunit ofițeri de rang înalt ai armatei ruse. Vladimir Putin s-a afișat de Crăciunul pe rit vechi într-o … Articolul Putin sărbătorește Crăciunul pe rit vechi în biserica GRU implicată în sabotaj apare prima dată în Main News.
22:40
Fostul președinte Traian Băsescu susține că deficitul bugetar ar fi trebuit redus prin tăieri de cheltuieli, nu prin creșteri de taxe. El acuză guvernele că au împovărat populația pentru erorile la pensii și salarii. Băsescu aduce în discuție măsurile din 2010 ca exemplu de abordare corectă. Traian Băsescu consideră că reducerea deficitului bugetar nu necesita … Articolul Cum ar fi putut Traian Băsescu reduce deficitul bugetar eficient apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:30
Cererile pentru cărți religioase cresc, iar tinerii devin cei mai mari cumpărători. Studiile arată un interes tot mai mare pentru Biblie, în special din partea tinerilor bărbați influențați de personalități online. Rețelele sociale joacă un rol crucial în popularizarea spiritualității. Vânzările de cărți religioase au crescut cu 11% în 2025, conform SPCK Group Tinerii, în … Articolul Cine sunt principalii cumpărători pe piață? apare prima dată în Main News.
22:10
Traian Băsescu analizează tensiunea internațională provocată de Donald Trump și planurile sale pentru Groenlanda. El subliniază importanța NATO și sugerează că Europa ar putea fi nevoită să negocieze direct cu Putin pentru a încheia războiul din Ucraina, considerând că retragerea SUA din NATO nu este plauzibilă. Traian Băsescu comentează declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda … Articolul Băsescu: Europa trebuie să negocieze cu Putin, Trump și planurile pentru Groenlanda apare prima dată în Main News.
22:00
Anul 2024, marcat de revirimentul gimnasticii românești, începe cu scandaluri și demisia antrenoarei Corina Moroșan, care a obținut prima medalie olimpică după 12 ani. FRG a numit un nou antrenor, Nicolae Forminte, în contextul dizolvării loturilor naționale. Detalii despre criza actuală și viitorul gimnasticii feminine din România. Gimnastica românească a înregistrat recent o regresie, cu … Articolul Gimnastica românească în criză după plecarea antrenoarei medaliate apare prima dată în Main News.
22:00
Film de groază surpriză, Sinners, regizat de Ryan Coogler, se evidențiază ca favorit la Premiile Oscar 2026. Cu Michael B. Jordan în rol dublu, filmul explorează teme profunde într-un cadru captivant. Acum disponibil pe HBO Max, Sinners promite să rescrie istoria Oscarurilor! Filmului Sinners, regizat de Ryan Coogler, i se prezice un succes mare la … Articolul Filmul surpriză din România are șanse la Oscar și e acum pe streaming apare prima dată în Main News.
21:50
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind racheta hipersonică Oreșnik, atingând 13.000 km/h. Acest atac a vizat Kievul și Liov, provocând 4 morți și 19 răniți. Ministerul Apărării rus a declarat că atacul este o reacție la un presupus atentat terorist asupra reședinței lui Putin. Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei folosind racheta … Articolul Rusia atacă Ucraina cu rachetă hipersonică: 4 morți în Kiev și Liov apare prima dată în Main News.
21:40
Firma poloneză care a livrat tramvaie în Iași și Craiova achiziționează o companie germană # MainNews.ro
PESA, producător polonez de material rulant, achiziționează HeiterBlick, companie germană de tramvaie, pentru a-și consolida prezența pe piața germană. Această fuziune strategică va facilita intrarea PESA pe o piață de patru ori mai mare, promițând dezvoltarea de tramvaie inovatoare și adaptate cerințelor germane. Firma poloneză PESA finalizează achiziția companiei germane HeiterBlick GmbH Obiectivul principal este … Articolul Firma poloneză care a livrat tramvaie în Iași și Craiova achiziționează o companie germană apare prima dată în Main News.
21:30
Salvatorii din Filipine au detectat semne de viață după o avalanșă de gunoaie care a ucis patru muncitori într-un depozit de deșeuri din Cebu. Eforturile de salvare continuă, cu 12 răniți recuperați. Primarul subliniază riscurile și nevoia de acțiuni atente pentru a preveni alte tragedii. Salvatorii au detectat semne de viață în urma prăbușirii unui … Articolul Salvatori în acțiune în Filipine: semne de viață după avalanșa de gunoaie apare prima dată în Main News.
21:10
Ministerul Economiei din România susține Acordul UE–Mercosur, care va aduce beneficii economice semnificative. Acesta va elimina aproape total taxele vamale pentru produsele românești, va stimula exporturile și va proteja interesele fermierilor. Acordul, programat pentru 17 ianuarie, promite o diversificare a piețelor comerciale. România sprijină Acordul comercial UE–Mercosur, aducând beneficii pentru industrie și agricultură Acordul va … Articolul Beneficiile Acordului UE–Mercosur pentru România – Ministerul Economiei apare prima dată în Main News.
21:00
Macclesfield, echipă din liga a 6-a, a şocat fotbalul englez prin eliminarea deţinătoarei trofeului FA Cup, Crystal Palace, cu 2-1. Proprietarul Rob Smethurst, surprins de victorie, a mărturisit că s-a temut de o înfrângere umilitoare. Această ispravă le aduce pe suporterii la stadium, dar şi un plan de vacanţă în Ibiza după sezon. Macclesfield, echipă … Articolul Surpriza din FA Cup: Echipa de Liga a 6-a câștigă în Ibiza, 7-0 prevăzut! apare prima dată în Main News.
21:00
Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține Acordul UE-Mercosur, afirmând că va aduce beneficii importante României. Acordul va reduce taxe vamale și va oferi acces la piețe noi, protejând totodată agricultura locală. Criticile din coaliție, inclusiv din partea PSD, evidențiază tensiuni politice legate de acest acord. Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține Acordul UE-Mercosur după negocieri ferme pentru … Articolul Ministrul Economiei denunță ipocrizia politicienilor în scandalul Mercosur apare prima dată în Main News.
20:20
Un exemplar rar al benzii desenate Action Comics nr. 1 din 1938, care l-a lansat pe Superman, a fost vândut pentru 15 milioane de dolari, stabilind un nou record. Această copie, evaluată la 9 din 10, a avut o poveste unică, fiind furată din casa lui Nicolas Cage și recuperată în 2011. Descoperă detalii despre … Articolul O bandă desenată veche de 88 de ani s-a vândut pentru un preț record apare prima dată în Main News.
20:10
Săpăturile în secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă, în ciuda vremii nefavorabile. Tehnologia avansată permite progresul constant al proiectului. Lucrările includ tunelul Robeşti și viaductul Boiţa, cu o valoare de 4,25 miliarde lei. Obiectivul este conectarea Portului Constanța cu frontiera vestică. Lucrările la secțiunea montană a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă în condiții meteo nefavorabile Tunelul Robeşti … Articolul Săpături în versant la autostrada Sibiu-Pitești: avans constant cu tehnologie modernă apare prima dată în Main News.
20:10
Teodor Paleologu a ironizat inițiativa AUR de a declara 2026 „Anul Americii în România”. Liderul AUR, George Simion, promovează importanța valorilor americane, în timp ce Paleologu subliniază umorul și criticile la adresa acestei propuneri. Detalii asupra reacțiilor și imaginii ironice apărute pe Facebook. Teodor Paleologu are o reacție ironică la propunerea AUR de a declara … Articolul Paleologu critică AUR: „Anul Americii în România” și mentalitatea de slugă apare prima dată în Main News.
20:00
Kennedy Boateng va semna în curând prelungirea contractului cu Dinamo, conform președintelui clubului, Andrei Nicolescu. Fundașul togolez a ajuns la un acord de principiu și va oficializa înțelegerea la întoarcerea din Antalya. Aceasta este o veste importantă pentru echipă, care își păstrează unul dintre cei mai buni jucători. Kennedy Boateng va semna prelungirea contractului cu … Articolul Kennedy Boateng a decis viitorul său la Dinamo: „Am ajuns la un acord” apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.