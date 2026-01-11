Siria: Luptătorii kurzi au acceptat să evacueze localitatea Alep

21:50

Traian Băsescu, fost preşedinte al României, este de părere că autorităţile din România nu au dovezi solide care să fi stat la baza deciziei de anulare a alegerilor prezidenţiale din anul 2024. „Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea”, spune Băsescu, adăugând că, în opinia sa, Călin Georgescu e un „şarlatan” despre care nu e convins că ar fi câştigat al doilea tur de scrutin în faţa Elenei Lasconi.