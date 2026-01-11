Trump sugerează Cubei să încheie un acord cu SUA, "până nu e prea târziu"

13:00

Poliţiştii bucureşteni au reţinut, sub acuzaţia de înşelăciune şi furt, un bărbat care îşi făcuse un obicei din a face cumpărăturile într-un magazin cu case de marcat de tip self-pay, plătind doar o parte din produsele pe care le lua de pe rafturi. Anchetatorii au documentat mai multe situaţii în care bărbatul opera în acelaşi mod: scana unele produse, dar trecea de linia caselor cu produse mai multe şi mai scumpe. În una dintre situaţii, el a schimbat un aspirator pe are îl plătise, plecând cu unul de zece ori mai scump.