Cluj: Autoturism în care se afla o familie cu doi copii, scos cu ajutorul jandarmilor dintr-un şanţ în care derapase - FOTO
News.ro, 11 ianuarie 2026 12:20
Jandarmii montani din Cluj au intervenit, duminică, în sprijinul unei familii cu doi copii, după ce autoturismul în care cei patru se aflau a derapat, pe un drum acoperit cu zăpadă, şi s-a oprit într-un şanţ de pe marginea şoselei.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Maşini vandalizate în Drobeta Turnu Severin, după o provocare pe Tik Tok. Autorul e un adolescent de 16 ani - VIDEO # News.ro
Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe Tik Tok.
Acum 15 minute
12:30
UPDATE - Arina Sabalenka a câştigat turneul de la Brisbane. Este al 22-lea titlu al carierei pentru numărul 1 mondial / Marta Kostiuk a refuzat să dea mâna cu Sabalenka - VIDEO # News.ro
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, locul 1 mondial, a câştigat turneul de la Brisbane, reuşind să obţină al 22-lea titlu al carierei.
12:30
Suceava: Intervenţie dificilă a salvatorilor ISU, pentru salvarea a peste 20 de vaci care au căzut într-un iaz - FOTO # News.ro
Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava intervin, duminică dimineaţă, pentru salvarea a 23 de vaci care au căzut într-un iaz. Până la ora transmiterii acestei ştiri, 21 dintre animalele aflate în pericol au fost salvate.
12:30
Uniunea Europeană trebuie să-şi protejeze mai bine piaţa, potrivit ministrului francez al Industriei # News.ro
Uniunea Europeană trebuie să-şi protejeze piaţa internă într-un mod „mai rapid, mai coordonat şi mai eficient”, în special în faţa produselor chinezeşti, a afirmat duminică ministrul francez al Industriei, Sébastien Martin.
Acum 30 minute
12:20
12:20
„Un holocaust absolut”: Shay Given a cerut scuze, după declaraţii controversate legate de eşecul francezului Wilfried Nancy la Celtic Glasgow # News.ro
Fostul internaţional irlandez şi actual consultant pentru BBC, Shay Given şi-a cerut rapid scuze pentru o declaraţie controversată, care a provocat polemică în Marea Britanie.
Acum o oră
12:00
Şeful securităţii naţionale din Iran afirmă că protestele „legitime” au fost cooptate de „valul distructiv” # News.ro
Şeful securităţii naţionale a Iranului, Ali Larijani, a declarat că protestele împotriva problemelor economice din ţară sunt „cereri legitime ale poporului”, dar a afirmat că un „val distructiv şi organizat” a cooptat mişcarea şi a transformat-o în revolte, scrie CNN.
Acum 2 ore
11:30
11:20
Iranul va riposta împotriva oricăror atacuri ale SUA, avertizează preşedintele Parlamentului # News.ro
Teheranul va trata bazele militare şi comerciale ale SUA ca ţinte pentru represalii, dacă Washingtonul va interveni militar în Iranul afectat de tulburări, a avertizat preşedintele Parlamentului iranian, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă, citează CNN.
11:00
Primăria Capitalei: 312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăţă zăpada şi împrăştie material antiderapant # News.ro
Primăria Capitalei anunţă că 312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, duminică dimineaţă, pentru a curăţa zăpada şi a împrăştia material antiderapant.
10:50
Schi alpin: Proba feminină de Super-G de la Zauchensee, anulată din cauza condiţiilor meteorologice # News.ro
Proba feminină de Super-G, programată pentru duminică dimineaţă, la Altenmarkt-Zauchensee, în Austria, în cadrul Cupei Mondiale, a fost anulată din cauza condiţiilor meteorologice.
Acum 4 ore
10:30
Hunedoara - Intervenţie a salvamontiştilor pentru recuperarea unor turişti care au rămas blocaţi pe munte # News.ro
Salvamontiştii din Hunedoara intervin duminică dimineaţă pentru recuperarea unor turişti care au rămas blocaţi pe munte.
10:30
Venezuela - Un poliţist acuzat de „trădare de patrie” a murit în detenţie, potrivit unor ONG-uri # News.ro
Un poliţist în vârstă de 52 de ani, arestat în decembrie anul trecut în Venezuela pentru "trădare de patrie", a murit sâmbătă în timpul detenţiei, a anunţat duminică un colectiv de ONG-uri pentru apărarea drepturilor omului, la scurt timp după ce autorităţile au început să elibereze opozanţii sub presiunea Statelor Unite, potrivit AFP.
10:20
L'Equipe: Cum a readus Cristian Chivu echipa Inter Milano pe linia de plutire după finala Ligii Campionilor pierdută în faţa formaţiei PSG # News.ro
Condusă de un antrenor aproape nou, care iese în evidenţă printre colegii săi, Cristian Chivu, Inter Milano a reuşit să-şi revină după înfrângerea din finala Ligii Campionilor împotriva PSG, scrie lequipe.fr, într-un material dedicat tehhnicianului român.
09:30
Salvamontiştii anunţă un număr ingrijorător de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui sezon de iarnă - 121 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă şi 123 de persoane salvate # News.ro
Dispeceratul naţional Salvamont anunţă duminică un număr ingrijorător de mare de evenimente montane şi un record nedorit al acestui sezon de iarnă înregistrat în ultimele 24 de ore, în condiţiile în care au fost înregistrate 121 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, 123 de persoane fiind salvate.
09:30
Datele sensibile aparţinând unui număr de 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri, în urma a ceea ce pare a fi o breşă de securitate ţinută „sub preş” de companie.
09:20
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat înaltul cler să asculte mărturiile victimelor abuzurilor sexuale comise de preoţi, în cadrul consistoriului care a reunit săptămâna aceasta cardinalii din întreaga lume la Vatican, într-o intervenţie a cărei transcriere a fost făcută publică sâmbătă.
09:20
Antrenorul Liam Rosenior a debutat cu victorie la Chelsea, scor 5-1 cu Charlton în Cupa Angliei # News.ro
Antrenorul Liam Rosenior a debutat cu o victorie la Chelsea, câştigând cu 5-1 împotriva echipei Charlton Athletic (D2), sâmbătă, în turul al treilea al Cupei Angliei.
09:10
Constanţa: Opt autoturisme au rămas înzăpezite în cursul nopţii / Circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă - FOTO # News.ro
Opt autoturisme au rămas înzăpezite în cursul nopţii în mai multe localităţi din judeţul Constanţa, acestea fiind deblocate în urma intervenţiilor echipajelor din cadrul unor primării şi de la Drumuri Judeţene Constanţa. Circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă.
09:10
INTERVIU - Iulia Joja, asistent universitar la Georgetown University: România are foarte mult de recuperat. Ca să-şi asigure o vizită la Casa Albă, trebuie să pună ceva pe masă! Capacitatea şi resursele există. Problema e voinţa politică # News.ro
Pentru a reuşi să obţină o vizită la Casa Albă, preşedintele Nicuşor Dan trebuie să pună ceva pe masă în discuţiile cu Administraţia Trump, care nu ascunde deloc că este una tranzacţională, afirmă Iulia Joja, profesor adjunct la Georgetown University, din Washington, într-un interviu acordat News.ro. În acest moment, România este foarte mult rămasă în urmă în relaţiile cu partenerii şi nu se vede voinţa politică de a se recupera aceste decalaje enorme, spune interlocutoarea.
09:00
Influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un a cerut Seulului să furnizeze o „explicaţie detaliată” cu privire la survolarea teritoriului său de către o dronă la începutul lunii ianuarie, potrivit unui comunicat difuzat duminică.
08:50
Şase candidaţi în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene, în locul spaniolului Luis de Guindos # News.ro
Şase candidaţi au depus cereri pentru funcţia de vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană, urmând să îl înlocuiască pe spaniolul Luis de Guindos, al cărui mandat expiră la finalul lunii mai, relatează Reuters.
Acum 6 ore
08:40
Israelul este în stare de alertă în faţa posibilităţii unei intervenţii americane în Iran - surse # News.ro
Israelul se află în stare de alertă maximă în faţa posibilităţii unei intervenţii americane în Iran, în timp ce autorităţile de la Teheran se confruntă cu o val de proteste în toată ţara, afirmă trei surse israeliene familiarizate cu problema, citate de Reuters.
08:40
„Groenlanda este un teritoriu european”, spune ministrul francez al Afacerilor Externe care solicită Statelor Unite să înceteze „şantajul” asupra insulei arctice # News.ro
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat Statele Unite să „înceteze şantajul” pentru a obţine controlul direct asupra teritoriului Groenlandei, aflat sub jurisdicţia Danemarcei, într-un interviu difuzat sâmbătă de mai multe mass-media europene, printre care şi cotidianul francez Ouest-France.
08:30
UPDATE - Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au acces pe tabloul principal la Adelaide # News.ro
Jucătoarele de tenis Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian au acces pe tabloul principal la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
08:20
08:10
ANM - În intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, Bucureştiul se află sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, polei, ninsori şi strat de zăpadă. Temperaturile ajung până la -10 grade # News.ro
Capitala se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă, anunţă meteorologii.
08:00
General Motors va înregistra o pierdere de 6 miliarde de dolari după retragerea parţială din investiţiile în vehicule electrice # News.ro
General Motors va înregistra o ajustare contabilă de 6 miliarde de dolari pentru a reduce o parte dintre investiţiile sale în vehicule electrice, devenind cel mai recent mare producător auto care face un pas înapoi din strategia pentru aceste vehicule, pe fondul politicilor administraţiei Trump şi al cererii în scădere, transmite Reuters.
07:50
Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, are dureri de spate care necesită o perioadă de repaus # News.ro
Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, suferă de dureri de spate „fără semne de gravitate”, dar care necesită repaus, a anunţat, sâmbătă seară, agenţia oficială MAP, citându-l pe medicul său personal.
07:20
Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale de ieşire înainte de capturarea sa, dezvăluie Washington Post # News.ro
Nicolas Maduro se află acum într-o închisoare americană. Cu toate acestea, preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, dezvăluie Washington Post .
07:20
China reduce decalajul tehnologic faţă de SUA, în pofida constrângerilor, spun cercetătorii în inteligenţă artificială # News.ro
China are potenţialul de a reduce decalajul tehnologic faţă de Statele Unite, impulsionată de o creştere a apetitului pentru risc şi de inovare, însă lipsa echipamentelor avansate pentru fabricarea cipurilor rămâne un obstacol major, au declarat sâmbătă cercetători de top în inteligenţă artificială din China, citaţi de Reuters.
07:20
Columbia: Şase persoane, între care şi un cunoscut cântăreţ, au murit într-un accident aviatic # News.ro
Şase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP.
07:10
Pentru librăriile creştine, veştile bune despre vânzările de Biblii au fost rare. Dar cifrele recente din comerţul cu amănuntul au arătat o revigorare. Vânzările cărţii sfinte au atins un nivel record în Marea Britanie în 2025, crescând cu 134% faţă de 2019 – cel mai mare nivel de când au început înregistrările – potrivit cercetărilor din industrie. Anul trecut, vânzările totale de Biblii în Marea Britanie au atins 6,3 milioane de lire sterline, cu 3,61 milioane de lire sterline mai mult decât vânzările din 2019, relatează The Guardian.
Acum 8 ore
06:40
Călătorii care au rămas blocaţi temporar în străinătate după operaţiunea Statelor Unite din Venezuela au descoperit pe propria piele limitele reale ale asigurărilor de călătorie. Deşi aceste poliţe sunt percepute ca o plasă de siguranţă financiară pentru situaţii neprevăzute, de la cheltuieli medicale în afara ţării până la nopţi de hotel plătite din cauza întârzierilor sau anulărilor de zboruri, acestea includ numeroase excluderi care pot lua prin surprindere consumatorii, relatează CNBC.
06:30
06:20
Guvernul din Nicaragua a anunţat, sâmbătă, că a eliberat zeci de persoane din sistemul penitenciar naţional, la o zi după ce Statele Unite au cerut eliberarea a peste 60 de prizonieri politici din ţară, relatează Reuters.
06:10
Circumcizia, clasificată ca posibil abuz asupra copiilor într-un proiect de document în Marea Britanie # News.ro
Circumcizia va fi clasificată ca o formă potenţială de abuz asupra copiilor în conformitate cu noile orientări pentru procurori, pe fondul îngrijorărilor judecătorilor şi medicilor legişti cu privire la decesele şi vătămările grave cauzate de această procedură.
06:00
Bob Weir, chitarist şi fondator al formaţiei Grateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani # News.ro
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock americane Greateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat familia sa.
05:50
Generaţia Z nu este considerată ”pregătită pentru muncă”; În Marea Britanie, aproape un milion de tineri sunt şomeri # News.ro
Tot mai mulţi tineri din Generaţia Z întâmpină dificultăţi serioase în obţinerea primului loc de muncă, iar explicaţiile merg dincolo de contextul economic. Potrivit datelor publicate de Office for National Statistics (ONS), aproape un milion de tineri britanici cu vârste între 16 şi 24 de ani erau NEET (nu urmau studii, nu erau angajaţi şi nu participau la programe de formare) în perioada iulie–septembrie 2025, relatează CNBC.
05:40
Un atac cu drone ucrainene s-a soldat cu patru răniţi la Voronej, afirmă guvernatorul din Rusia # News.ro
Un atac cu drone ucrainene în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică a rănit cel puţin patru persoane şi a avariat mai multe clădiri în oraşul Voronej, din sudul Rusiei, a declarat guvernatorul regiunii Voronej, citat de Reuters.
05:40
Forţele kurde din Siria au anunţat duminică evacuarea luptătorilor lor din cele două cartiere în care se baricadaseră în Alep, după mai multe zile de lupte sângeroase împotriva forţelor guvernamentale, relatează AFP.
05:20
Producţia de petrol a OPEC a scăzut în decembrie din cauza Iranului şi Venezuelei, arată un sondaj Reuters # News.ro
Producţia de petrol a OPEC a scăzut în luna decembrie, pe fondul reducerii livrărilor din Iran şi Venezuela, care a contrabalansat acordul OPEC+ de creştere a producţiei pentru această perioadă, potrivit unui sondaj Reuters publicat vineri.
05:20
„Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolás Maduro din închisoarea sa din Statele Unite, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat sâmbătă de partidul aflat la putere din Venezuela.
Acum 12 ore
02:00
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela: Există informaţii despre grupuri de miliţii înarmate care au instalat baraje rutiere şi percheziţionează vehiculele în căutarea cetăţenilor americani # News.ro
Departamentul de Stat a solicitat sâmbătă cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela.
01:10
Iran - Imagini video apărute în pofida întreruperii internetului şi a reţelelor de telefonie mobilă arată că demonstraţiile continuă / Comentariul lui Donald Trump / Circulă informaţii despre cel puţin 72 de morţi şi peste 2,300 de arestări # News.ro
Manifestanţii au continuat să iasă în stradă sâmbătă, în Iran, sfidând o represiune tot mai severă din partea autorităţilor împotriva unei mişcări de protest în creştere, relatează The Guardian.
00:00
Cupa Africii pe Naţiuni: Egiptul lui Salah a învins deţinătoarea trofeului, Coasta de Fildeş, şi este în semifinale # News.ro
Naţionala Egiptului s-a calificat, sâmbătă seară, în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, eliminând în sferturi deţinătoarea trofeului, Coasta de Fildeş, scor 3-2.
Acum 24 ore
23:40
Dennis Man, gol şi assist pentru PSV Eindhoven în campionatul olandez. Echipa sa s-a impus cu 5-1 # News.ro
Fotbalistul echipei PSV Eindhoven, Dennis Man, a înscris un gol în meciul câştigat sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Excelsior, în etapa a 18-a a campionatului Ţărilor de Jos.
23:30
Armata americană anunţă, sâmbătă, că a desfăşurat „atacuri la scară largă” împotriva mai multor ţinte ISIS în Siria, relatează Sky News.
23:20
Fotbalistul echipei Empoli, Rareş Ilie, a înscris unicul gol în partida câştigată, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Cesena, în etapa a 19-a a ligii secunde din Italia.
23:20
Incendiul din Crans-Montana: Uşă „încuiată din interior” în bar, prezenţa minorilor... Ce a declarat propietarul Jacques Moretti la audiere # News.ro
Proprietarul francez al barului cuprins de flăcări în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana a declarat anchetatorilor că a descoperit imediat după tragedia soldată cu 40 de morţi că o „uşă de serviciu” era „încuiată din interior”. Audiat vineri de procuratura din Valais, Jacques Moretti a explicat că, la sosirea sa la bar imediat după incendiu, „a forţat această uşă” deoarece era „încuiată din interior”, potrivit unor extrase din procesele-verbale, relatează AFP.
