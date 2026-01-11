Cluj: Autoturism în care se afla o familie cu doi copii, scos cu ajutorul jandarmilor dintr-un şanţ în care derapase - FOTO

23:20

Proprietarul francez al barului cuprins de flăcări în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana a declarat anchetatorilor că a descoperit imediat după tragedia soldată cu 40 de morţi că o „uşă de serviciu” era „încuiată din interior”. Audiat vineri de procuratura din Valais, Jacques Moretti a explicat că, la sosirea sa la bar imediat după incendiu, „a forţat această uşă” deoarece era „încuiată din interior”, potrivit unor extrase din procesele-verbale, relatează AFP.