Egipt, în semifinale la Cupa Africii pe Națiuni! Cine accede în finală?

Un exemplar rar al benzii desenate Action Comics nr. 1 din 1938, care l-a lansat pe Superman, a fost vândut pentru 15 milioane de dolari, stabilind un nou record. Această copie, evaluată la 9 din 10, a avut o poveste unică, fiind furată din casa lui Nicolas Cage și recuperată în 2011.