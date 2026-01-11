Doliu în învățământul vrâncean: s-a stins din viață profesoara Daniela Danciu

09:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău au fost la datorie pe parcursul nopții și în această dimineață, intervenind pe toate drumurile naționale și pe autostrada A7 din regiune, pentru a menține carosabilul practicabil în condiții de iarnă. Potrivit informațiilor transmise de DRDP Buzău, s-a acționat cu utilaje dotate cu lamă pentru deszăpezire și […]