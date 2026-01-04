Cutremur de intensitate mică înregistrat sâmbătă seară în județul Vrancea

16:10

Potrivit informațiilor pe care le deținem la această oră, mai multe echipe de intervenție acționează în zona de la intrarea în Chieile Tișiței după ce două persoane au căzut cu ATV-ul în râul Putna. Din ce știm, ar fi vorba despre un bărbat și o femeie. La fața locului s-au deplasat o autospecială a pompierilor […]