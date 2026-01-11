Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, are dureri de spate care necesită o perioadă de repaus

20:00

Ministrul Economiei, Irineu Darău, declară sâmbătă că acordul UE–MERCOSUR va duce la creşterea exporturilor României iar dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de export şi de reguli corecte pentru producători. Darău mai afirmă că agricultura este protejată şi România a obţinut asta prin insistenţe şi negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe pieţele MERCOSUR.