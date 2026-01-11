Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, are dureri de spate care necesită o perioadă de repaus
11 ianuarie 2026
Regele Marocului, Mohammed al VI-lea, suferă de dureri de spate „fără semne de gravitate”, dar care necesită repaus, a anunţat, sâmbătă seară, agenţia oficială MAP, citându-l pe medicul său personal.
General Motors va înregistra o pierdere de 6 miliarde de dolari după retragerea parţială din investiţiile în vehicule electrice # News.ro
General Motors va înregistra o ajustare contabilă de 6 miliarde de dolari pentru a reduce o parte dintre investiţiile sale în vehicule electrice, devenind cel mai recent mare producător auto care face un pas înapoi din strategia pentru aceste vehicule, pe fondul politicilor administraţiei Trump şi al cererii în scădere, transmite Reuters.
Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale de ieşire înainte de capturarea sa, dezvăluie Washington Post # News.ro
Nicolas Maduro se află acum într-o închisoare americană. Cu toate acestea, preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, dezvăluie Washington Post .
China reduce decalajul tehnologic faţă de SUA, în pofida constrângerilor, spun cercetătorii în inteligenţă artificială # News.ro
China are potenţialul de a reduce decalajul tehnologic faţă de Statele Unite, impulsionată de o creştere a apetitului pentru risc şi de inovare, însă lipsa echipamentelor avansate pentru fabricarea cipurilor rămâne un obstacol major, au declarat sâmbătă cercetători de top în inteligenţă artificială din China, citaţi de Reuters.
Columbia: Şase persoane, între care şi un cunoscut cântăreţ, au murit într-un accident aviatic # News.ro
Şase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP.
Pentru librăriile creştine, veştile bune despre vânzările de Biblii au fost rare. Dar cifrele recente din comerţul cu amănuntul au arătat o revigorare. Vânzările cărţii sfinte au atins un nivel record în Marea Britanie în 2025, crescând cu 134% faţă de 2019 – cel mai mare nivel de când au început înregistrările – potrivit cercetărilor din industrie. Anul trecut, vânzările totale de Biblii în Marea Britanie au atins 6,3 milioane de lire sterline, cu 3,61 milioane de lire sterline mai mult decât vânzările din 2019, relatează The Guardian.
Călătorii care au rămas blocaţi temporar în străinătate după operaţiunea Statelor Unite din Venezuela au descoperit pe propria piele limitele reale ale asigurărilor de călătorie. Deşi aceste poliţe sunt percepute ca o plasă de siguranţă financiară pentru situaţii neprevăzute, de la cheltuieli medicale în afara ţării până la nopţi de hotel plătite din cauza întârzierilor sau anulărilor de zboruri, acestea includ numeroase excluderi care pot lua prin surprindere consumatorii, relatează CNBC.
Jucătoarele de tenis Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au acces pe tabloul principal la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
Guvernul din Nicaragua a anunţat, sâmbătă, că a eliberat zeci de persoane din sistemul penitenciar naţional, la o zi după ce Statele Unite au cerut eliberarea a peste 60 de prizonieri politici din ţară, relatează Reuters.
Circumcizia, clasificată ca posibil abuz asupra copiilor într-un proiect de document în Marea Britanie # News.ro
Circumcizia va fi clasificată ca o formă potenţială de abuz asupra copiilor în conformitate cu noile orientări pentru procurori, pe fondul îngrijorărilor judecătorilor şi medicilor legişti cu privire la decesele şi vătămările grave cauzate de această procedură.
Bob Weir, chitarist şi fondator al formaţiei Grateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani # News.ro
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock americane Greateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat familia sa.
Generaţia Z nu este considerată ”pregătită pentru muncă”; În Marea Britanie, aproape un milion de tineri sunt şomeri # News.ro
Tot mai mulţi tineri din Generaţia Z întâmpină dificultăţi serioase în obţinerea primului loc de muncă, iar explicaţiile merg dincolo de contextul economic. Potrivit datelor publicate de Office for National Statistics (ONS), aproape un milion de tineri britanici cu vârste între 16 şi 24 de ani erau NEET (nu urmau studii, nu erau angajaţi şi nu participau la programe de formare) în perioada iulie–septembrie 2025, relatează CNBC.
Un atac cu drone ucrainene s-a soldat cu patru răniţi la Voronej, afirmă guvernatorul din Rusia # News.ro
Un atac cu drone ucrainene în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică a rănit cel puţin patru persoane şi a avariat mai multe clădiri în oraşul Voronej, din sudul Rusiei, a declarat guvernatorul regiunii Voronej, citat de Reuters.
Forţele kurde din Siria au anunţat duminică evacuarea luptătorilor lor din cele două cartiere în care se baricadaseră în Alep, după mai multe zile de lupte sângeroase împotriva forţelor guvernamentale, relatează AFP.
Producţia de petrol a OPEC a scăzut în decembrie din cauza Iranului şi Venezuelei, arată un sondaj Reuters # News.ro
Producţia de petrol a OPEC a scăzut în luna decembrie, pe fondul reducerii livrărilor din Iran şi Venezuela, care a contrabalansat acordul OPEC+ de creştere a producţiei pentru această perioadă, potrivit unui sondaj Reuters publicat vineri.
„Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolás Maduro din închisoarea sa din Statele Unite, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat sâmbătă de partidul aflat la putere din Venezuela.
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela: Există informaţii despre grupuri de miliţii înarmate care au instalat baraje rutiere şi percheziţionează vehiculele în căutarea cetăţenilor americani # News.ro
Departamentul de Stat a solicitat sâmbătă cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela.
Iran - Imagini video apărute în pofida întreruperii internetului şi a reţelelor de telefonie mobilă arată că demonstraţiile continuă / Comentariul lui Donald Trump / Circulă informaţii despre cel puţin 72 de morţi şi peste 2,300 de arestări # News.ro
Manifestanţii au continuat să iasă în stradă sâmbătă, în Iran, sfidând o represiune tot mai severă din partea autorităţilor împotriva unei mişcări de protest în creştere, relatează The Guardian.
Cupa Africii pe Naţiuni: Egiptul lui Salah a învins deţinătoarea trofeului, Coasta de Fildeş, şi este în semifinale # News.ro
Naţionala Egiptului s-a calificat, sâmbătă seară, în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, eliminând în sferturi deţinătoarea trofeului, Coasta de Fildeş, scor 3-2.
Dennis Man, gol şi assist pentru PSV Eindhoven în campionatul olandez. Echipa sa s-a impus cu 5-1 # News.ro
Fotbalistul echipei PSV Eindhoven, Dennis Man, a înscris un gol în meciul câştigat sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Excelsior, în etapa a 18-a a campionatului Ţărilor de Jos.
Armata americană anunţă, sâmbătă, că a desfăşurat „atacuri la scară largă” împotriva mai multor ţinte ISIS în Siria, relatează Sky News.
Fotbalistul echipei Empoli, Rareş Ilie, a înscris unicul gol în partida câştigată, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, în faţa formaţiei Cesena, în etapa a 19-a a ligii secunde din Italia.
Incendiul din Crans-Montana: Uşă „încuiată din interior” în bar, prezenţa minorilor... Ce a declarat propietarul Jacques Moretti la audiere # News.ro
Proprietarul francez al barului cuprins de flăcări în noaptea de Anul Nou în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana a declarat anchetatorilor că a descoperit imediat după tragedia soldată cu 40 de morţi că o „uşă de serviciu” era „încuiată din interior”. Audiat vineri de procuratura din Valais, Jacques Moretti a explicat că, la sosirea sa la bar imediat după incendiu, „a forţat această uşă” deoarece era „încuiată din interior”, potrivit unor extrase din procesele-verbale, relatează AFP.
Băsescu, despre numirile şefilor serviciilor de informaţii: Preşedintele nu trebuie să aibă negocieri cu partidele pe această situaţie. El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să negocieze cu partidele în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de şefi ai serviciilor de informaţii. ”El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui”, argumentează Băsescu.
Băsescu: Trump are 78-79 de ani, Putin are şi el vreo 74 de ani. Mai au puţin şi închid becul. Or, având în vedere funcţiile pe care le au, trebuie să-şi pună problema ce lume lasă în urma lor # News.ro
Traian Băsescu, fost preşedinte al României, spune că, având în vedere vârstele înaintate pe care le au liderii SUA şi Federaţiei Ruse, Donald Trump şi Vladimir Putin, cei doi ar trebui să se gândească ce fel de lume lasă în urma lor.
Cupa Angliei: Tottenham-ul lui Drăguşin, eliminat în turul trei de Aston Villa / Manchester City, 10-1 cu Exeter City # News.ro
Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost eliminată, sâmbătă, de Aston Villa în turul trei al Cupei Angliei.
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa lui Alexandru Măţan, Panetolikos, într-un meci din etapa a 16-a a campionatului Greciei.
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a anunţat sâmbetă premierul slovac Robert Fico, în contextul în care ţara se îndreaptă spre încheierea unui acord pentru construirea unei noi centrale nucleare cu ajutorul SUA, relatează Reuters.
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare / Celulă de criză cerută de ministrul Ivan # News.ro
Ministerul Energiei anunţă, sâmbătă seara, că a fost informat de către Electrocentrale Craiova că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. Ministrul Bogdan Ivan a dispus, de urgenţă, constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei. Potrivit ministerului, pe baza analizelor efectuate în cadrul celulei de criză, regimul normal de funcţionare va fi restabilit la nivelul întregii reţele cel târziu până la data de 11 ianuarie, ora 12:00.
Băsescu: Sunt convins că Pahonţu, dacă nu era oprit, aducea avionul de la TAROM în două ore la Paris şi pleca cu preşedintele şi delegaţia. A fost inadmisibilă imaginea şi chiar faptul că preşedintele a acceptat să nu fie adus acasă imediat # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu cataloghează drept „urâtă” situaţia în care s-a aflat preşedintele Nicuşor Dan nevoit să aştepte pe aeroportul de lângă Paris pentru a ajunge în România. El se arată convins că dacă şeful SPP, Lucian Pahonţu, nu ar fi fost „oprit”, un avion TAROM care să îl preia pe preşedinte ar fi fost la Paris în două ore.
Formaţia Fenerbahce a câştigat Supercupa Turciei, sâmbătă, învingând cu scorul de 2-0 echipa Galatasaray, în finala disputată pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul.
Băsescu: Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea # News.ro
Traian Băsescu, fost preşedinte al României, este de părere că autorităţile din România nu au dovezi solide care să fi stat la baza deciziei de anulare a alegerilor prezidenţiale din anul 2024. „Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea”, spune Băsescu, adăugând că, în opinia sa, Călin Georgescu e un „şarlatan” despre care nu e convins că ar fi câştigat al doilea tur de scrutin în faţa Elenei Lasconi.
Salvamont Prahova: Intervenţie pentru salvarea unui turist ce a suferit multiple traumatisme după ce a căzut cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului # News.ro
Salvatorii montani din Prahova au intervenit, sâmbătă, pentru salvarea unui turist ce a suferit multiple traumatisme după ce a căzut peste 70 m cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului.
Traian Băsescu: Cred că preşedintele face o mare greşeală şi este într-o capcană, de fapt, să prezinte raportul cu motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidenţiale în 2024 # News.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului. Nicuşor Dan, „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024. El spune că datele şi documentele privind decizia de anulare trebuia trimise către procurori, care să investigheze ce s-a întâmplat atunci.
Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, anunţă Institutul Nobel după sugestia lui Machado # News.ro
Institutul Nobel din Norvegia a anunţat că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, împărţit sau revocat. Precizarea a venit în urma declaraţiilor liderului opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, care a sugerat că ar putea să-i ofere premiul din 2025 preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.
Ministrul Agriculturii: Sunt convins că în perioada următoare se va lua în discuţie, în coaliţie, partea de Mercosur şi ceea ce trebuie să facem în continuare, pentru că votul care s-a dat în Parlamentul European nu a fost unul pe acest acord # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sâmbătă că este convins că în perioada următoare se va lua în discuţie, în coaliţie, partea de Mercosur şi ceea ce trebuie să facem în continuare, el arătând că votul care s-a dat în Parlamentul European nu a fost unul pe acest acord.
Crimă într-o locuinţă din staţiunea Buşteni. Un bărbat a fost ucis, presupusul autor e în custodia organelor de anchetă # News.ro
O crimă a avut loc, sâmbătă seară, într-o locuinţă din oraşul Buşteni din judeţul Prahova. Un bărbat a fost ucis, echipajul medical trimis la faţa locului neputând face nimic pentru a-l salva. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că un bărbat suspectat de comiterea faptei se află în custodia autorităţilor judiciare.
Traian Băsescu: Deficitul nu s-a făcut de toată populaţia, sectorul privat nu a avut nicio contribuţie, marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii şi pe celebrele sporuri, aici trebuia operat # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că nu era nevoie de creşteri de taxe pentru populaţie, ci de reducerea cheltuielilor statului. El a amintit măsurile luate în anul 2010, subliniind că nu îi face plăcere să vorbească despre măsurile luate atunci, însă aminteşte că la acel moment măsurile s-au îndreptat către „zona care a generat deficitul”.
Cupa Africii pe Naţiuni: Impresionanta Nigeria a învins Algeria şi s-a calificat în semifinale # News.ro
Atacanţii Victor Osimhen şi Akor Adams au marcat în repriza a doua, iar Nigeria s-a impus cu 2-0 în faţa Algeriei în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, sâmbătă, calificându-se astfel în semifinalele turneului, unde va întâlni gazda Maroc.
Handbal masculin: România pierde şi al doilea amical cu Ungaria, jucat fără public, la Gyor # News.ro
Naţionala României a încheiat meciurile test dinaintea Campionatului European cu încă un eşec, scor 40-36, cu Ungaria. Partida de la Gyor s-a jucat fără public.
Zeci de persoane au fost reţinute de poliţie în timpul protestelor din Minneapolis, după uciderea unei femei de către un agent ICE # News.ro
Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, au anunţat autorităţile locale într-un comunicat, potrivit CNN.
Echipa Minaur Baia Mare a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Larvik, scor 28-26 (12-13), în primul meci din grupa A a European League.
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în Liga Adriatică, în deplasare şi după prelungiri, cu Igokea # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă sâmbătă, în deplasare şi după prelungiri, de formaţia bosniacă Ikokea, scor 114-108 (47-51, 100-100), în etapa a XIV-a din grupa A. U BT Cluj şi-a asigurat calificarea în Top 8 din etapa precedentă.
Mii de fermieri irlandezi au protestat faţă de acordul comercial al UE cu Mercosur, la o zi după ce statele UE au aprobat tratatul, în ciuda opoziţiei Irlandei şi Franţei, relatează AFP.
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Acordul UE–MERCOSUR va duce la creşterea exporturilor României! Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de export şi de reguli corecte pentru producători # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, declară sâmbătă că acordul UE–MERCOSUR va duce la creşterea exporturilor României iar dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de export şi de reguli corecte pentru producători. Darău mai afirmă că agricultura este protejată şi România a obţinut asta prin insistenţe şi negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse româneşti cu indicaţie geografică vor fi protejate pe pieţele MERCOSUR.
Circulaţia pe drumul naţional 1 A este deviată, sâmbătă seară, în zona localităţii Tânţăreni din judeţul Prahova, din cauza unui accident rutier. În eveniment au fost implicate trei autoturisme.
Superliga: Farul, Universitatea Craiova şi Rapid, înfrângeri în meciurile amicale de sâmbătă # News.ro
Formaţiile Farul Constanţa, Universitatea Craiova şi FC Rapid au înregistrat înfrângeri în partidele disputate sâmbătă.
Surpriză imensă în Cupa Angliei: Deţinătoarea trofeului a fost eliminată de o echipă din liga a şasea / Antrenorul învingătorilor este fratele lui Wayne Rooney # News.ro
Formaţia Crystal Palace, deţinătoarea Cupei Angliei, a fost eliminată, sâmbătă, în turul trei al competiţiei, de echipa Macclesfield, care activează în liga a şasea.
Trei bărbaţi din judeţul Maramureş au fost arestaţi preventiv, sâmbătă, într-un dosar în care sunt inculpaţi pentru infracţiunea de viol. Victima este o tânără de 20 de ani, mama acesteia fiind cea care a reclamat faptele la Poliţie.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, relatează Politico.
