Spectacolul de teatru în care Simona Halep este subiect principal. Biletele au fost puse deja în vânzare
Fanatik, 11 ianuarie 2026 07:50
Cum se numește spectacolul de teatru în care Simona Halep joacă un rol esențial. Regizorul are în prim-plan un episod neplăcut din cariera jucătoarei de tenis.
• • •
Acum 10 minute
08:00
Cine este fostul fotbalist de la FCSB care se iubește cu Elena de la Mandinga. E mai mic cu 13 ani decât artista # Fanatik
Un cunoscut sportiv care a evoluat pentru FSCB și-a oficializat relația amoroasă cu o cântăreață mai mare cu 13 ani. A fost surprins cu Elena Ionescu.
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:30
Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar avea peste 23 de frați # Fanatik
Un nume celebru din fotbal a vorbit despre drama care i-a marcat viața. Deși a făcut peformanță în sport, nu va uita prea curând povestea prin care a trecut.
07:10
“Oamenii nu înțeleg asta!” Reacția lui Răzvan Lucescu, după ce echipa lui a șutat de 23 de ori la poartă la un meci în deplasare # Fanatik
PAOK Salonic a pornit în tromba în 2026, anul centenarului clubului, în care echipa lui Răzvan Lucescu are misiunea de a aduce un nou titlu în vitrina clubului
Acum 2 ore
06:40
“Mă îngraș șase kilograme în două săptămâni” Dezvăluire șocantă a celei mai bune jucătoare de tenis din lume # Fanatik
Liderul mondial WTA a dezvăluit ce face în vacanțele competiționale, atunci când nu pune mâna pe racheta de tenis, preferând să se rupă total de sport
06:10
S-a căsătorit ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”! Valentina Vignali și Fabio Stefanini au optat pentru o ținută neașteptată în ziua cea mare # Fanatik
Valentina Vignali, supranumită drept ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”, s-a căsătorit. Ea și soțul ei au optat pentru niște ținute aparte la eveniment.
Acum 8 ore
00:40
Radu Drăgușin a prevenit o bătaie generală la Tottenham – Aston Villa 1-2! De la ce a pornit totul. Video # Fanatik
Cum s-a remarcat Radu Drăgușin în duelul dintre Tottenham și Aston Villa din FA Cup. Fundașul naționalei României a sărit să își apere colegii pe finalul partidei.
00:20
Ireal! Deținătoarea FA Cup, eliminată de o echipă din liga a 6-a! Nebunie totală în Anglia. Fanii au invadat terenul. Video # Fanatik
Rezultat incredibil în FA Cup! Deținătoarea trofeului a fost scoasă din competiție de o formație din liga a 6-a, într-un meci nebunesc care a șocat Anglia și a intrat direct în istoria competiției.
00:10
Fiul risipitor al Italiei, acuzații dure după despărțirea de Genoa. Cum l-a caracterizat pe Cristi Chivu # Fanatik
Unul dintre jucătorii italieni care au scris istorie în ultimii ani a semnat în Arabia Saudită. Ce acuzații a făcut, de fapt, acesta după ce a fost dat afară de la Genoa.
Acum 12 ore
00:00
Scene terifiante în FA Cup! Meciul lui Chelsea a fost oprit din cauza unei urgențe medicale # Fanatik
Clipe de coșmar în timpul meciului jucat de Chelsea în FA Cup. Partida a fost oprită și jucătorii au mers la vestiare din cauza unei urgențe medicale.
10 ianuarie 2026
23:40
Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB știe ce pași are de urmat atacantul pe care Gigi Becali speră că încaseze o avere.
23:10
Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video # Fanatik
Nu au lipsit nervii în meciul de debut al lui Marius Șumudică la Al-Okhdood! Antrenorul român s-a luat la ceartă cu vedeta celor de la Al Ahli. Imagini incredibile.
23:00
Secretul lui Cristi Chivu la Inter, dezvăluit de un fost coechipier. Cum a reușit să câștige vestiarul: ”Acesta a fost întotdeauna unul dintre punctele sale forte” # Fanatik
Cristi Chivu a dat peste cap toate așteptările și s-a impus într-un vestiar plin de vedete cum este cel al Interului. Care este, de fapt, secretul tehnicianului român.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 11 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos de 509 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal. „El Clasico”, în prim-plan.
22:30
Moment special în timpul cantonamentului de iarnă al celor de la Rapid. Un jucător și-a serbat ziua de naștere chiar în Antalya. Surpriza făcută de staff.
22:10
Dennis Man a început 2026 în forță pentru PSV! Fază fabuloasă în flanc, finalizată cu pasă de gol. Video # Fanatik
Dennis Man a fost folosit titular în PSV - Excelsior și și-a făcut simțită prezența încă din debutul partidei. Internaționalul român și-a umilit adversarul direct
21:20
Mihai Lixandru, avertisment pentru rivalele FCSB direct din Antalya: „Avem foame de trofee!”. Ce spune despre plecarea lui Adrian Șut. Video # Fanatik
Mihai Lixandru știe cum va arăta acest an pentru FCSB. Ce a spus mijlocașul campioanei României direct din cantonamentul din Antalya și cum a comentat plecarea lui Adrian Șut de la echipă.
21:10
Scandal total în Liga Florilor! Poliția a intrat pe teren pentru a-l calma pe Gheorghe Tadici # Fanatik
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din Liga Florilor s-a soldat cu scandal! Gheorghe Tadici a fost în lumina reflectoarelor: de ce a fost oprit de poliție
20:50
Andrei Borza vrea să joace cu Cristiano Ronaldo! Fotbalistul Rapidului rupe tăcerea despre oferta de la Al Nassr : „Când auzi că e interes să joci cu el, te gândeşti că eşti jucător mare”. Video exclusiv # Fanatik
Andrei Borza a vorbit, în premieră, într-un interviu FANATIK, despre oferta lui Al Nassr. Fundaşul Rapidului s-a simţit ca un jucător mare când a auzit că e dorit de echipa lui Ronaldo.
20:30
FCSB a ratat transferul! Dinamo a bătut palma cu fotbalistul dorit de Gigi Becali. Andrei Nicolescu a făcut anunțul. „Am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie”.
20:10
Președintele în fața căruia Giovanni Becali a căzut în genunchi: „Gică Popescu a răsuflat liniștit” # Fanatik
Giovanni Becali a rememorat la „Don Giovanni” un moment fabulos din cariera sa de agent. De ce a căzut în genunchi impresarul în fața unui președinte de club.
19:50
Cea mai tare glumă din 2026: Donald Trump, în locul lui Ruben Amorim! „Make Man United Great Again!” # Fanatik
"Donald Trump, antrenor la Manchester United", gluma momentului în online. Cum au ajuns președintele SUA și echipa din Premier League motiv de ironii pe internet.
19:20
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Nicolae Stanciu a fost aspru criticat că a ratat penalty în minutul 90+9: „Acolo sunt cei mai șmecheri, dar tremură toți de frică!”. Video # Fanatik
Alexandru Chipciu a văzut ce a pățit fostul său coleg de la FCSB. Ce a spus despre situația lui Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat în ultimul minut al meciului AC Milan - Genoa 1-1.
19:20
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj își „betonează” defensiva. Cine este noul fundaș central cu care ardelenii au semnat chiar în cantonamentul din Spania. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
19:10
Medicamentele pentru slăbit nu sunt o soluție permanentă: medicii explică de ce revin kilogramele. Care este secretul și care sunt riscurile # Fanatik
De ce pacienții care iau medicamente pentru slăbit revin la greutatea anterioară? Experții explică ce se întâmplă, de fapt, după întreruperea tratamentului și ce trebuie făcut ulterior
Acum 24 ore
18:50
Andre Duarte, noul jucător de la FCSB, la un pas să renunțe la fotbal. Care este povestea fundașului portughez # Fanatik
Andre Duarte a ajuns în această iarnă la campioana României, însă în urmă cu mai mulți ani era gata să renunțe la fotbal. Ce l-a făcut pe portughez să vrea să ia această decizie
18:30
Jucătorii Rapidului au spus lucrurilor pe nume după amicalul cu Wisla Plock: „Obiectivul nu e să termini pe locul 1 de Crăciun” # Fanatik
Rapid a pierdut prima poziție chiar înaintea pauzei competiționale, însă acest lucru nu-i afectează pe jucători. Ce au declarat Marian Aioani și Alexandru Pașcanu după amicalul cu Wisla Plock
18:10
Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici”, cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga, poate reveni în țară. Cine este clubul care l-ar putea reține totuși în străinătate # Fanatik
Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici” are șanse mari să se despartă de clubul unde a evoluat până acum. Cine este interesat acum de jucătorul cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga.
18:10
Universitatea Craiova a pierdut cu Stuttgart II, dar Tudor Băluță se gândește la titlu: „Cel mai important e ce se va întâmpla la finalul lunii mai!” # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut cu Stuttgart II în Antalya, însă Tudor Băluță a explicat prioritățile echipei și obiectivul clar de la finalul lunii mai: titlul de campioană!
17:50
Cum a răspuns TVR după oferta de la Antena 1 pentru a prelua CM 2026: ”Suntem în Evul Mediu și voi vreți investiții în fotbal” # Fanatik
Reacția oferită de către TVR la propunerea venită de la Antena 1, în ceea ce privește preluarea Campionatului Mondial 2026. Nu te-ai fi așteptat la asta.
17:00
Mesaj tulburător al DDB Italia pentru Mihai Stoica și fiica sa Teodora. „Darul lui Dumnezeu!” # Fanatik
DDB Italia a oferit un mesaj tulburător pentru Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și fiica sa, Teodora. Ce au transmis rivalii.
16:40
Tavanul a cedat! Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya. Video exclusiv # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut la meciul dintre Universitatea Craiova și Stuttgart II. Tavanul lojei în care se aflau oficialii olteni a cedat. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:30
Fabulos! Ce au găsit oltenii lângă vestiarul Universității Craiova la meciul cu Stuttgart II. Turcii i-au luat prin surprindere. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova, surprinsă în cantonamentul din Turciia. Ce au găsit oltenii în vestiar la meciul amical cu Stuttgart II. Vezi pe FANATIK momentul inedit.
16:20
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar au găsit hotelul închis. Video # Fanatik
Concediu ruinat pentru doi români după ce au mers să schieze în Ucraina și au găsit hotelul închis. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat.
16:10
Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova dispută ultimul amical din cantonamentul din Antalya. Cine a venit să-i spioneze pe ”alb-albaștri” la duelul cu echipa a doua a lui Stuttgart.
16:00
„Nu există comparație între mine și Conte”. Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter – Napoli # Fanatik
Crisit Chivu a prefațat meciul dintre Inter și Napoli, din etapa 20 de Seria A. Antrenorul român a vorbit și despre rivalul de pe banca campioanei, Antonio Conte.
15:30
Mirel Rădoi se află în negocieri cu o echipă din Arabia Saudită. Deși lucrurile păreau puse la punct pentru sosirea românului, clubul a făcut un anunț neașteptat.
15:10
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu # Fanatik
O poză extrem de rară cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu. Cum au apărut cei 3 într-un moment istoric pentru fotbalul românesc.
15:10
Pericolul ChatGPT Health pentru pacienți. Psihiatrii avertizează asupra „malpraxisului digital”: „Nu poate fi făcut responsabil pentru că dă răspunsul greșit” # Fanatik
O nouă funcție a ChatGPT promite să ajute utilizatorii cu informații medicale, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Ce ascunde „malpraxisul digital” și cât de sigur este pentru pacienți?
14:50
Alex Chipciu a vorbit despre marea pierdere înainte de derby-ul Dinamo – U Cluj. „E greu să înlocuiești cifrele” # Fanatik
Alex Chipciu a vorbit din cantonamentul din Antalya despre viitorul lui U Cluj. Căpitanul „șepcilor roșii” se teme înaintea primului meci oficial, cu Dinamo. Cristiano Bergodi a rămas fără cel mai important jucător
14:10
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul” # Fanatik
Anamaria Prodan a oferit o primă reacție după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice pentru noul ei look. Ce spune impresara, de fapt?
14:00
Arabii sunt deja la picioarele lui Adrian Șut! Fostul fotbalist de la FCSB, primele declarații la noua echipă: „Îmi pun inima pe teren”. Video # Fanatik
Adrian Șut a fost prezentat oficial la Al-Ain. Ce mesaj a transmis jucătorul român și cum îi va cuceri pe suporterii noului său club. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
13:40
MM Stoica a rămas plăcut surprins de un jucător de la FCSB. Cum s-a descurcat, de fapt, fotbalistul portughez aflat la debut.
13:30
Nicolae Stanciu are tot mai multe șanse să părăsească Genoa în această iarnă. Gigi Becali a văzut ce s-a întâmplat cu fostul său jucător și i-a anunțat noua destinație.
13:10
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să îl vadă zi de zi la muncă # Fanatik
Un fost fotbalist român care a jucat în Liga Campionilor a ajuns șofer de Bolt și nu regretă deloc alegerea făcută. Apropiații s-au obișnuit deja cu noua lui ocupație.
12:40
FCSB a anunțat transferul iernii printr-un mesaj plin de emoție: „Unul dintre jucătorii de bază” # Fanatik
Adrian Șut este istorie la FCSB. Vezi pe FANATIK mesajul postat de clubul bucureștean la despărțirea oficială de mijlocașul român.
12:30
A semnat cu Universitatea Craiova, dar fostul club refuză să îi dea drumul! Toate sumele transferului. Exclusiv # Fanatik
Alex Iamandache a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, dar CS Afumaţi refuză să îl lase din această iarnă la olteni, deşi Mihai Rotaru e gata să dea şi o sumă de bani. Toate detaliile.
12:10
E gata! CFR Cluj s-a despărțit de Kurt Zouma. Fanatik a aflat că echipa patronată de Neluțu Varga a reziliat sâmbătă contractul cu vedeta din Gruia.
12:10
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris, Verstappen, Russell și Leclerc # Fanatik
Cum arată iubitele celor mai importanți piloți din Formula 1, în frunte cu campionul Lando Norris și rivalii său tradiționali Verstappen, Russell și Leclerc.
11:50
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița, rezultate complete și clasament # Fanatik
Urmărește în direct etapa 9 din EHF Champions League la handbal feminin. Scoruri live, analize și situația echipelor românești în lupta pentru sferturile de finală.
