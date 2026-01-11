Cine este fostul fotbalist de la FCSB care se iubește cu Elena de la Mandinga. E mai mic cu 13 ani decât artista
Fanatik, 11 ianuarie 2026 08:00
Un cunoscut sportiv care a evoluat pentru FSCB și-a oficializat relația amoroasă cu o cântăreață mai mare cu 13 ani. A fost surprins cu Elena Ionescu.
Acum 10 minute
08:10
Doar două din trei! Câți bani vor câștiga româncele care au acces pe tabloul principal al turneului de la Adelaide # Fanatik
Două jucătoare din România și-a asigurat prezența pe tabloul principal al competiției de la Adelaide, premergătoare primului Grand Slam al anului, care începe la Melbourne pe 18 ianuarie
Acum 30 minute
08:00
07:50
Spectacolul de teatru în care Simona Halep este subiect principal. Biletele au fost puse deja în vânzare # Fanatik
Cum se numește spectacolul de teatru în care Simona Halep joacă un rol esențial. Regizorul are în prim-plan un episod neplăcut din cariera jucătoarei de tenis.
Acum o oră
07:30
Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar avea peste 23 de frați # Fanatik
Un nume celebru din fotbal a vorbit despre drama care i-a marcat viața. Deși a făcut peformanță în sport, nu va uita prea curând povestea prin care a trecut.
Acum 2 ore
07:10
“Oamenii nu înțeleg asta!” Reacția lui Răzvan Lucescu, după ce echipa lui a șutat de 23 de ori la poartă la un meci în deplasare # Fanatik
PAOK Salonic a pornit în tromba în 2026, anul centenarului clubului, în care echipa lui Răzvan Lucescu are misiunea de a aduce un nou titlu în vitrina clubului
06:40
“Mă îngraș șase kilograme în două săptămâni” Dezvăluire șocantă a celei mai bune jucătoare de tenis din lume # Fanatik
Liderul mondial WTA a dezvăluit ce face în vacanțele competiționale, atunci când nu pune mâna pe racheta de tenis, preferând să se rupă total de sport
Acum 4 ore
06:10
S-a căsătorit ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”! Valentina Vignali și Fabio Stefanini au optat pentru o ținută neașteptată în ziua cea mare # Fanatik
Valentina Vignali, supranumită drept ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”, s-a căsătorit. Ea și soțul ei au optat pentru niște ținute aparte la eveniment.
Acum 8 ore
00:40
Radu Drăgușin a prevenit o bătaie generală la Tottenham – Aston Villa 1-2! De la ce a pornit totul. Video # Fanatik
Cum s-a remarcat Radu Drăgușin în duelul dintre Tottenham și Aston Villa din FA Cup. Fundașul naționalei României a sărit să își apere colegii pe finalul partidei.
00:20
Ireal! Deținătoarea FA Cup, eliminată de o echipă din liga a 6-a! Nebunie totală în Anglia. Fanii au invadat terenul. Video # Fanatik
Rezultat incredibil în FA Cup! Deținătoarea trofeului a fost scoasă din competiție de o formație din liga a 6-a, într-un meci nebunesc care a șocat Anglia și a intrat direct în istoria competiției.
Acum 12 ore
00:10
Fiul risipitor al Italiei, acuzații dure după despărțirea de Genoa. Cum l-a caracterizat pe Cristi Chivu # Fanatik
Unul dintre jucătorii italieni care au scris istorie în ultimii ani a semnat în Arabia Saudită. Ce acuzații a făcut, de fapt, acesta după ce a fost dat afară de la Genoa.
00:00
Scene terifiante în FA Cup! Meciul lui Chelsea a fost oprit din cauza unei urgențe medicale # Fanatik
Clipe de coșmar în timpul meciului jucat de Chelsea în FA Cup. Partida a fost oprită și jucătorii au mers la vestiare din cauza unei urgențe medicale.
10 ianuarie 2026
23:40
Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru Tavi Popescu. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB știe ce pași are de urmat atacantul pe care Gigi Becali speră că încaseze o avere.
23:10
Marius Șumudică, scandal la primul meci la Al-Okhdood! S-a contrat cu starul de 50 de milioane de euro. Video # Fanatik
Nu au lipsit nervii în meciul de debut al lui Marius Șumudică la Al-Okhdood! Antrenorul român s-a luat la ceartă cu vedeta celor de la Al Ahli. Imagini incredibile.
23:00
Secretul lui Cristi Chivu la Inter, dezvăluit de un fost coechipier. Cum a reușit să câștige vestiarul: ”Acesta a fost întotdeauna unul dintre punctele sale forte” # Fanatik
Cristi Chivu a dat peste cap toate așteptările și s-a impus într-un vestiar plin de vedete cum este cel al Interului. Care este, de fapt, secretul tehnicianului român.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 11 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos de 509 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal. „El Clasico”, în prim-plan.
22:30
Moment special în timpul cantonamentului de iarnă al celor de la Rapid. Un jucător și-a serbat ziua de naștere chiar în Antalya. Surpriza făcută de staff.
22:10
Dennis Man a început 2026 în forță pentru PSV! Fază fabuloasă în flanc, finalizată cu pasă de gol. Video # Fanatik
Dennis Man a fost folosit titular în PSV - Excelsior și și-a făcut simțită prezența încă din debutul partidei. Internaționalul român și-a umilit adversarul direct
21:20
Mihai Lixandru, avertisment pentru rivalele FCSB direct din Antalya: „Avem foame de trofee!”. Ce spune despre plecarea lui Adrian Șut. Video # Fanatik
Mihai Lixandru știe cum va arăta acest an pentru FCSB. Ce a spus mijlocașul campioanei României direct din cantonamentul din Antalya și cum a comentat plecarea lui Adrian Șut de la echipă.
21:10
Scandal total în Liga Florilor! Poliția a intrat pe teren pentru a-l calma pe Gheorghe Tadici # Fanatik
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din Liga Florilor s-a soldat cu scandal! Gheorghe Tadici a fost în lumina reflectoarelor: de ce a fost oprit de poliție
20:50
Andrei Borza vrea să joace cu Cristiano Ronaldo! Fotbalistul Rapidului rupe tăcerea despre oferta de la Al Nassr : „Când auzi că e interes să joci cu el, te gândeşti că eşti jucător mare”. Video exclusiv # Fanatik
Andrei Borza a vorbit, în premieră, într-un interviu FANATIK, despre oferta lui Al Nassr. Fundaşul Rapidului s-a simţit ca un jucător mare când a auzit că e dorit de echipa lui Ronaldo.
20:30
FCSB a ratat transferul! Dinamo a bătut palma cu fotbalistul dorit de Gigi Becali. Andrei Nicolescu a făcut anunțul. „Am ajuns la un acord. Urmează să îl punem pe hârtie”.
20:10
Președintele în fața căruia Giovanni Becali a căzut în genunchi: „Gică Popescu a răsuflat liniștit” # Fanatik
Giovanni Becali a rememorat la „Don Giovanni” un moment fabulos din cariera sa de agent. De ce a căzut în genunchi impresarul în fața unui președinte de club.
19:50
Cea mai tare glumă din 2026: Donald Trump, în locul lui Ruben Amorim! „Make Man United Great Again!” # Fanatik
"Donald Trump, antrenor la Manchester United", gluma momentului în online. Cum au ajuns președintele SUA și echipa din Premier League motiv de ironii pe internet.
19:20
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Nicolae Stanciu a fost aspru criticat că a ratat penalty în minutul 90+9: „Acolo sunt cei mai șmecheri, dar tremură toți de frică!”. Video # Fanatik
Alexandru Chipciu a văzut ce a pățit fostul său coleg de la FCSB. Ce a spus despre situația lui Nicolae Stanciu după penalty-ul ratat în ultimul minut al meciului AC Milan - Genoa 1-1.
19:20
El e noul fundaș central al CFR Cluj. A semnat în cantonamentul din Spania al ardelenilor. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj își „betonează” defensiva. Cine este noul fundaș central cu care ardelenii au semnat chiar în cantonamentul din Spania. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Acum 24 ore
19:10
Medicamentele pentru slăbit nu sunt o soluție permanentă: medicii explică de ce revin kilogramele. Care este secretul și care sunt riscurile # Fanatik
De ce pacienții care iau medicamente pentru slăbit revin la greutatea anterioară? Experții explică ce se întâmplă, de fapt, după întreruperea tratamentului și ce trebuie făcut ulterior
18:50
Andre Duarte, noul jucător de la FCSB, la un pas să renunțe la fotbal. Care este povestea fundașului portughez # Fanatik
Andre Duarte a ajuns în această iarnă la campioana României, însă în urmă cu mai mulți ani era gata să renunțe la fotbal. Ce l-a făcut pe portughez să vrea să ia această decizie
18:30
Jucătorii Rapidului au spus lucrurilor pe nume după amicalul cu Wisla Plock: „Obiectivul nu e să termini pe locul 1 de Crăciun” # Fanatik
Rapid a pierdut prima poziție chiar înaintea pauzei competiționale, însă acest lucru nu-i afectează pe jucători. Ce au declarat Marian Aioani și Alexandru Pașcanu după amicalul cu Wisla Plock
18:10
Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici”, cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga, poate reveni în țară. Cine este clubul care l-ar putea reține totuși în străinătate # Fanatik
Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici” are șanse mari să se despartă de clubul unde a evoluat până acum. Cine este interesat acum de jucătorul cu trei retrogradări consecutive din SuperLiga.
18:10
Universitatea Craiova a pierdut cu Stuttgart II, dar Tudor Băluță se gândește la titlu: „Cel mai important e ce se va întâmpla la finalul lunii mai!” # Fanatik
Universitatea Craiova a pierdut cu Stuttgart II în Antalya, însă Tudor Băluță a explicat prioritățile echipei și obiectivul clar de la finalul lunii mai: titlul de campioană!
17:50
Cum a răspuns TVR după oferta de la Antena 1 pentru a prelua CM 2026: ”Suntem în Evul Mediu și voi vreți investiții în fotbal” # Fanatik
Reacția oferită de către TVR la propunerea venită de la Antena 1, în ceea ce privește preluarea Campionatului Mondial 2026. Nu te-ai fi așteptat la asta.
17:00
Mesaj tulburător al DDB Italia pentru Mihai Stoica și fiica sa Teodora. „Darul lui Dumnezeu!” # Fanatik
DDB Italia a oferit un mesaj tulburător pentru Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și fiica sa, Teodora. Ce au transmis rivalii.
16:40
Tavanul a cedat! Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya. Video exclusiv # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut la meciul dintre Universitatea Craiova și Stuttgart II. Tavanul lojei în care se aflau oficialii olteni a cedat. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:30
Fabulos! Ce au găsit oltenii lângă vestiarul Universității Craiova la meciul cu Stuttgart II. Turcii i-au luat prin surprindere. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova, surprinsă în cantonamentul din Turciia. Ce au găsit oltenii în vestiar la meciul amical cu Stuttgart II. Vezi pe FANATIK momentul inedit.
16:20
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar au găsit hotelul închis. Video # Fanatik
Concediu ruinat pentru doi români după ce au mers să schieze în Ucraina și au găsit hotelul închis. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat.
16:10
Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova dispută ultimul amical din cantonamentul din Antalya. Cine a venit să-i spioneze pe ”alb-albaștri” la duelul cu echipa a doua a lui Stuttgart.
16:00
„Nu există comparație între mine și Conte”. Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter – Napoli # Fanatik
Crisit Chivu a prefațat meciul dintre Inter și Napoli, din etapa 20 de Seria A. Antrenorul român a vorbit și despre rivalul de pe banca campioanei, Antonio Conte.
15:30
Mirel Rădoi se află în negocieri cu o echipă din Arabia Saudită. Deși lucrurile păreau puse la punct pentru sosirea românului, clubul a făcut un anunț neașteptat.
15:10
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu # Fanatik
O poză extrem de rară cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu. Cum au apărut cei 3 într-un moment istoric pentru fotbalul românesc.
15:10
Pericolul ChatGPT Health pentru pacienți. Psihiatrii avertizează asupra „malpraxisului digital”: „Nu poate fi făcut responsabil pentru că dă răspunsul greșit” # Fanatik
O nouă funcție a ChatGPT promite să ajute utilizatorii cu informații medicale, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Ce ascunde „malpraxisul digital” și cât de sigur este pentru pacienți?
14:50
Alex Chipciu a vorbit despre marea pierdere înainte de derby-ul Dinamo – U Cluj. „E greu să înlocuiești cifrele” # Fanatik
Alex Chipciu a vorbit din cantonamentul din Antalya despre viitorul lui U Cluj. Căpitanul „șepcilor roșii” se teme înaintea primului meci oficial, cu Dinamo. Cristiano Bergodi a rămas fără cel mai important jucător
14:10
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul” # Fanatik
Anamaria Prodan a oferit o primă reacție după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice pentru noul ei look. Ce spune impresara, de fapt?
14:00
Arabii sunt deja la picioarele lui Adrian Șut! Fostul fotbalist de la FCSB, primele declarații la noua echipă: „Îmi pun inima pe teren”. Video # Fanatik
Adrian Șut a fost prezentat oficial la Al-Ain. Ce mesaj a transmis jucătorul român și cum îi va cuceri pe suporterii noului său club. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
13:40
MM Stoica a rămas plăcut surprins de un jucător de la FCSB. Cum s-a descurcat, de fapt, fotbalistul portughez aflat la debut.
13:30
Nicolae Stanciu are tot mai multe șanse să părăsească Genoa în această iarnă. Gigi Becali a văzut ce s-a întâmplat cu fostul său jucător și i-a anunțat noua destinație.
13:10
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să îl vadă zi de zi la muncă # Fanatik
Un fost fotbalist român care a jucat în Liga Campionilor a ajuns șofer de Bolt și nu regretă deloc alegerea făcută. Apropiații s-au obișnuit deja cu noua lui ocupație.
12:40
FCSB a anunțat transferul iernii printr-un mesaj plin de emoție: „Unul dintre jucătorii de bază” # Fanatik
Adrian Șut este istorie la FCSB. Vezi pe FANATIK mesajul postat de clubul bucureștean la despărțirea oficială de mijlocașul român.
12:30
A semnat cu Universitatea Craiova, dar fostul club refuză să îi dea drumul! Toate sumele transferului. Exclusiv # Fanatik
Alex Iamandache a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, dar CS Afumaţi refuză să îl lase din această iarnă la olteni, deşi Mihai Rotaru e gata să dea şi o sumă de bani. Toate detaliile.
12:10
E gata! CFR Cluj s-a despărțit de Kurt Zouma. Fanatik a aflat că echipa patronată de Neluțu Varga a reziliat sâmbătă contractul cu vedeta din Gruia.
12:10
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris, Verstappen, Russell și Leclerc # Fanatik
Cum arată iubitele celor mai importanți piloți din Formula 1, în frunte cu campionul Lando Norris și rivalii său tradiționali Verstappen, Russell și Leclerc.
