În timp ce gerul și zăpada devorează jumătate din Europa, există un loc aproape de România unde sunt 27ºC și se face plajă, în mijlocul lui ianuarie
Gândul, 11 ianuarie 2026 07:50
Este „cel mai nebunesc eveniment din istoria climatică europeană”, potrivit unor experți, scrie xataca.com. În timp ce Spania sau alte țări din Europa pregăteau să experimenteze cele mai reci noapți din ultimii 40 de ani, iar Europa de Vest se confrunta cufurtună de frig și zăpadă, există părți ale continentului unde practic este vară. Și […]
• • •
Acum 30 minute
07:50
07:40
Adrian Severin: „Conflictul dintre SUA și Venezuela nu a început acum, este vechi de câteva decenii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin explica contextul istoric și politic care a dus la tensiunile actuale din Venezuela și la intervenția recentă a Statelor Unite în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin afirmă cum conflictul Statelor Unite cu Venezuela nu este unul […]
Acum o oră
07:30
Spune adio limitei de 100 ml de lichide în avioane: regulile privind bagajele de mână din UE se vor schimba în 2026 # Gândul
Uniunea Europeană va unifica definitiv regulile privind bagajele de mână în 2026, eliminând și restricția de 100 ml pentru lichide, iar asta datorită noii tehnologii de scanare, scrie Que.es. Anul 2026 marchează un punct de cotitură pentru transportul aerian în Europa. După aproape două decenii de limitări stricte și reglementări care variau de la o […]
07:20
11 Ianuarie, calendarul zilei: Se naște Carroll Shelby. Moare Anita Ekberg. Primul tratament de succes al unui diabetic cu insulină # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 11 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Carroll Shelby a fost un pilot de curse și constructor auto american legendar, cunoscut pentru contribuția sa majoră la dezvoltarea mașinilor sport de înaltă performanță. Născut pe 11 ianuarie 1923, în Texas, […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre motivul pentru care NATO a fost creată și de ce el consideră inutilă alianța în acest moment al istoriei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că, din perspectiva sa, Alianța Nord-Atlantică ar fi […]
Acum 4 ore
05:10
După ce a anunțat vremuri mai bune și o evoluție a economiei în acest an, Guvernul Bolojan vine cu o surpriză în plus pentru români. Prognoza publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, instituția de profil a guvernului, arată că inflația României va scădea până la 3,6% spre finalul lui 2026. După un an […]
05:10
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului # Gândul
Un așa zis pastor român de orgine braziliană a postat pe platformele de socialiazare zeci de clipuri în care diverse persoane susțin că, după ce i-au frecventat slujbele, s-au videcat, în mod miraculos, de boli incurabile. Autoritățile se declară neputincioase, în absența unor plângeri venite din partea eventualelor victime. Originar din Brazilia, Hilton Santos a […]
05:10
Povestea și istoria de 100 de ani a dinastiei Pahlavi. „Prințul Persiei” este cerut la conducerea Iranului de către protestari. Cum arată succesiunea # Gândul
Povestea dinastiei Pahlavi. Începutul anului 2026 aduce un dezechilibru major în regimul teocratic iranian. Au trecut aproape două săptămâni de când străzile Teheranului, precum și cele din majoritatea orașelor mari sunt pline de protestatari. De la o zi la alta, situația pare să se înrăutățească, iar Reza Pahlavi, fostul prinț moștenitor al coroanei imperiale iraniene […]
Acum 12 ore
23:40
Un fenomen spectaculos s-a format în județul Harghita, în ianuarie 2026. Cascada Toplița a înghețat complet, creând un adevărat spectacol vizual natural pentru cei prezenți. Vizitatorii aflați în zona cascadei au oprit să fotografieze frumusețea naturii, rămânând uimiți de peisaj. Vizitatorii ajunși în județul Harghita au putut fi martori în fața unui fenomen natural, printre […]
23:40
Aparatele de luptă americane au lansat atacuri asupra a 35 de obiective ale grupării Daesh (Statul Islamic) pe teritoriul Siriei, potrivit Al Arabiya.
22:40
Trump intră în scenă: Iranul privește spre libertate, poate cum nu a mai făcut-o niciodată. SUA sunt gata să ajute! # Gândul
Potrivit lui Mario Nawfal, care citează Wall Street Journal, echipa administrației prezidențiale americane discută posibilitatea unui atac aerian asupra Iranului la scară largă. Aeronavele ar viza multiple ținte militare ale regimului ayatollahului. Anterior, Donald Trump a amenințat că va lovi dur regimul dacă vor fi împușcați protestatari care manifestă pașnic. ceea ce s-a și întâmplat […]
22:40
O altă metodă de înșelătorie circulă în rândul utilizatorilor WhatsApp din România. Este vorba despre metoda „Curierul” prin intermediul căreia utilizatorul este informat, inițial, că ar avea un colet din partea unei firme de curierat. Apoi, i se cere să acceseze un anumit link. Vezi mai jos cum funcționează înșelătoria. Despre metoda de înșelătorie a […]
22:30
Americanii au staționat portavioane și 180 de aeronave în apropierea Iranului. Mișcări de trupe de ultimă oră # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, mai multe aeronave C-17 Globemasters zboară din bazele SUA către Regatul Unit, și ulterior, către baza Al Udeid din Qatar și Arabia Saudită. Aeronavele de atac AC-130J au aterizat lângă baza aeriană RAF Fairford din Marea Britanie, iar regimentul aeropurtat pentru operațiuni speciale, 160th SOAR, se antrenează.Dronele MQ-4C patrulează deasupra […]
22:20
Te-ai gândit vreodată cum se prepară cele mai delicioase sarmale? De data acesta nu este vorba despre o rețetă românească, ci despre una cu iz turcesc. Se prepară simplu și rapid, diferit față de sarmalele clasice cu foi de varză. Vezi mai jos cum se fac sărmăluțele turcești. Sarmalele turcești sunt tot mai populare printre […]
22:10
Deputatul Mihai Weber îl somează pe Ilie Bolojan să continue investițiile: „Drumul de mare viteză Craiova–Târgu Jiu va deveni realitate” # Gândul
Deputatul Mihai Weber a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că proiectul drumului de mare viteză Craiova-Târgu Jiu rămâne pe lista proiectelor strategice. Răspunsul acestuia a venit ca reacție la discuțiile generate de publicarea unui document al Ministerului Finanțelor. Mihai Weber a explicat că documentul publicat de Ministerul Finanțelor conține date din luna noiembrie […]
21:40
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, crede că pentru reducerea deficitului bugetar nu era nevoie de creșterea taxelor, ci de reducerea cheltuielilor statului. Acesta susține că deficitul nu a fost provocat de întreaga populație și spune că guvernul ar fi trebuit să intervină la nivelul pensiilor, salariilor și sporurilor. Traian Băsescu a explicat că pentru […]
21:20
Un copil de 2 ani a ajuns în moarte cerebrală, după o operație la spitalul din Constanța. Medicii îi dau zero șanse, iar părinții acuză erori grave # Gândul
Un caz revoltător aduce în atenție lupta dintre viață și moarte a unei fetiței de 2 ani și 5 luni. Micuța a ajuns în moarte cerebrală, după o operație la spitalul din Constanța și după ce a fost transferată în stare critică la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Părinții acuză erori grave în spitalul constănțean, […]
21:10
Cine este Reza Pahlavi, supranumit Prințul Persiei, pe care protestatarii din Iran îl cheamă sǎ preia conducerea # Gândul
Reza Pahlavi, fiul fostului Șah al Iranului, s-a născut pe 31 octombrie 1960. Numele său este scandat pe străzile Teheranului și a altor mari orașe din Iran pe durata revoltelor. „Acesta este ultimul război, Pahlavi se întoarce” și „Trăiască regele”, scandează aceștia. El este văzut ca o alternativcă la unul dintre cei mai opresivi dictatori […]
21:10
După mai bine de un sfert de secol de negocieri intermitente, Uniunea Europeană a decis să închidă dosarul Mercosur, semnând un acord de liber-schimb cu piața integrată sud-americană formată din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia. Documentul este prezentat publicului european ca un succes strategic major: un instrument geopolitic menit să ancoreze Uniunea într-un parteneriat […]
20:50
După Macron, a doua voce din Uniunea Europeană spune că Europa trebuie să discute cu Putin. Meloni: „Să vorbim cu o singură voce” # Gândul
După Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, a doua voce din Uniunea Europeană, spune că Europa trebuie să discute cu Vladimir Putin. Prim-ministrul italian a susținut că trebuie „să vorbim cu o singură voce”. Giorgia Meloni, a doua voce din Uniunea Europeană, a cerut ca Europa să restabilească o comunicare directă cu Rusia, cu scopul de a […]
20:50
Ultima filmare transmisă via STARLINK arată cum forțele de ordine din Iran împușcă protestatarii. Știre în curs de actualizare
20:40
Ministrul Agriculturii iese la atac în scandalul Mercosur: „Am respins memorandumul. Am cerut garanții” # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus în cadrul unei emisiuni transmise de Antena 3, că a respins memorandumul cu privire la acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur. De asemenea, oficialul a transmis că a cerut mai multe garanții pentru fermierii români și cei din UE. Ministrul Agriculturii spune că este alături de fermierii români și […]
20:10
Țările Uniunii Europene nu au o strategie coerentă pentru a contracara posibilele tentative ale Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei, relatează ziarul britanic Financial Times. Potrivit publicației, țările europene nu au o strategie nici pentru a preveni mituirea locuitorilor Groenlandei, nici pentru pentru a împiedica constrângerea regiunii autonome de a se separa de […]
20:00
China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus # Gândul
În cursul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, China, Rusia și Iran au început exerciții militare în Africa de Sud. Astfel de exerciții militare sunt efectuate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus și au loc într-un moment de tensiuni sporite între Administrația Trump și mai multe state care fac parte din această organizație. Urmează […]
19:30
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi # Gândul
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Începutul anului 2026 vine cu vești surprinzătoare pentru doi nativi. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru ei. Astrele se vor alinia favorabil, iar zona carierei și planul amoros vor fi în centrul atenției. Va fi un an în care acești nativi se vor dedica lucrurilor care contează, […]
19:10
Von der Leyen condamnă represiunea violentă a manifestaţiilor din Iran și cere eliberarea protestatarilor reținuți # Gândul
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara. „Străzile din Teheran și orașele din întreaga lume răsună de pașii femeilor și bărbaților iranieni care cer libertate. Libertatea de a vorbi, de a se aduna, […]
Acum 24 ore
19:00
Salariul uriaș primit de această româncă în Spania, la cules de fistic. Câți euro ia Andreea pe oră # Gândul
O tânără româncă în Spania, Andreea, munceșe la o fermă uriașă, acolo unde culege fistic. Cel puțin pe teritoriul spaniol, domeniul agriculturii se confruntă cu o lipsă tot mai vizibilă de forță de muncă. Românca Andreea, însă, în mediul online, a dorit să transmită un mesaj clar, reliefând realitatea de la locul de muncă, precum […]
18:50
Motivul pentru care un blogger francez a inclus Bucureștiul în „Top 5-orașe de evitat”: „Uneori, capitalele sunt supraevaluate” # Gândul
Vinicius Costa, un blogger francez care a călătorit în peste 100 de orașe europene a realizat o listă cu 5 destinații de pe bătrânul continent în care nu s-ar mai întoarce, printre care a inclus și Bucureștiul. EL a afirmat, într-un articol pe site-ul Travel Off Path, că a călătorit în toate țările europene, cu […]
18:30
18:20
Un virusolog american susține că a inventat vaccinul care se administrează prin bere. Cercetătorul a explicat și cum ar funcționa acesta # Gândul
Un virusolog american susține că a dezvoltat un vaccin ingerabil care poate fi administrat prin bere, folosind drojdie modificată genetic pentru a transporta particule asemănătoare virusurilor în organism. Potrivit Futurism.com, Chris Buck, care e cercetător la Institutul Național al Cancerului (NCI) din Statele Unite, lucrează de mai mulți ani la o metodă alternativă de vaccinare împotriva […]
18:20
Expoziție inedită la Craiova. Găini, porumbei și iepuri gigantici au fost prezentați publicului de cei mai buni crescători din regiune. În total, au fost 950 de animale expuse. „Peste 90 de crescători și 950 de exemplare din speciile de curte, respectiv găini de rasă și curte, porumbei de agrement și iepuri de rasă. În funcție […]
18:20
Acordul UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund # Gândul
Scandalul care a izbucnit în urma pasului făcut de către Consiliul UE pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur aduce în discuție ce pierde și ce câștigă România în urma acestei înțelegeri pentru schimbul liber. În lipsa informațiilor oficiale și a studiilor de impact pentru țară pe acest acord, Gândul a făcut un […]
18:10
Indicatorul rutier nou, care dă bătăi de cap șoferilor. A apărut pe 1 ianuarie 2026 și 600.000 de șoferi români sunt afectați # Gândul
Un indicator rutier nou, apărut pe drumurile publice începând cu data de 1 ianuarie 2026, a ajuns să dea bătăi de cap multor șoferi, în Spania. Noul indicator care a fost introdus de autorități este, practic, parte a unui noi reguli care a intrat în vigoare și care impactează milioane de conducători auto, printre care […]
17:50
Evenimentul sportiv al anului 2026. Campionatul Mondial de fotbal. În ce perioadă se desfășoară, cât costă cazările și biletele la meciuri # Gândul
Campionatul Mondial de fotbal din 2026, programat între 11 iunie și 19 iulie, se anunță nu doar un spectacol sportiv istoric – primul cu 48 de echipe și 104 meciuri – ci și un test de rezistență financiară pentru suporteri. Organizarea în trei țări (SUA, Mexic, Canada) a amplificat cererea, iar piața hotelieră și sistemul […]
17:50
Râsul nu va putea fi niciodată capturat. Colecția de glume la adresa arestării lui Nicolas Maduro # Gândul
Administraţia Trump a executat o operaţiune militară de extragere a dictatorului venezuelean şi a soţiei sale, Nicolas Maduro şi Cilia Flores, pe care i-a trecut graniţa în SUA, cu ajutorul forleor de elită militare ale Delta Force. Totul s-a întâmplat în nici măcar o oră. Nici internauţii n-au pierdut vremea, mai ales că apărarea venezueleană […]
17:50
La o săptămână după ce SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și au obținut control asupra rezervelor de petrol , directorii celor mai mari companii petroliere i-au transmis președintelui american Donald Trump un avertisment: Venezuela are nevoie urgentă de reforme majore pentru a atrage investiții. Cu toate că Trump a declarat la conferința de vineri că […]
17:40
Miruţă îi dă replica lui Ponta, după ce i s-a cerut să explice ce face cu banii românilor: „Dumneavoastră, domnule Ponta, nu ați avut-o niciodată” # Gândul
Recent, fostul premier al României, actualmente deputat, Victor Ponta, a spus că ministrul Radu Miruţă este obligat să explice ce face cu banii românilor. Atins de spusele acestuia, şeful Apărării spune că Ponta „nu mai poate avea nici măcar un weekend liniștit fără grija mea.” Pentru că avea ceva timp liber, ministrul Radu Miruţă s-a […]
17:40
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că se lucrează intens la Autostrada Sibiu-Pitești (A1). În prezent, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) continuă în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. Lucrările la secțiunea montană de pe Autostrada Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere pentru că vremea […]
17:30
Imaginile cu Pongo, un pui de dalmațian care doarme în drum spre noua sa casă, s-au viralizat rapid. „Începe un nou capitol” # Gândul
Stăpânul unui pui de dalmațian a filmat momentul în care cățelușul doarme în drum spre noua lui casă, iar imaginile postate pe internet au devenit rapid virale după ce i-a cucerit pe toți privitorii… În videoclip, Pongo apare pe bancheta din spate a unei mașini, cu burtica sa roz la vedere, complet relaxat și fericit, […]
17:30
Un bărbat a fost găsit viu după ce a zăcut, timp de 4 zile, în condiții meteorologice extreme. Salvatorii l-au identificat pe bărbat cu ajutorul unei drone. Trupul său, nemișcat în zăpadă, era înconjurat de doi lupi. Deși se temeau de ce este mai rău, salvatorii au făcut, însă, o descoperire uimitoare. Și anume, bărbatul […]
17:20
Cu mai puțin de o lună înainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, Eurosport dezvăluie echipa de experți și comentatori care vor însoți fanii din România pe parcursul fiecărei competiții olimpice. De asemenea, noi producții documentare originale vor aduce în prim-plan povești impresionante din lumea sporturilor de iarnă. Mutare importantă făcută înainte […]
17:10
Astăzi, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare învingea otomanii la Podul Înalt. Cum a reușit domnitorul să îngenuncheze armata superioară # Gândul
Pe 10 ianuarie, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare obținea una dintre cele mai importante victorii împotriva otomanilor în Bătălia de la Podul Înalt. Confruntarea rămâne una dintre cele mai importante pentru domnitor și una dintre cele mai mari înfrângeri suferite de armata otomană în fața unei coaliții creștine din secolul al XV-lea. În […]
17:10
Sfârșit tragic. Bărbat găsit decedat în râul Cricovul Dulce. Era dispărut de la o stână din Dâmbovița # Gândul
Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Butimanu au fost sesizați de o persoană cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 42 de ani, care lucra la o stână situată în afara localității Ungureni. În urma sesizării, polițiștii au demarat căutările, fiind sprijiniți de un câine de serviciu, precum și de pompierii din cadrul Inspectoratului […]
16:50
Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni pentru a discuta despre utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia # Gândul
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generație Oreșnik, transmite BFM TV. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război și al crimelor împotriva umanității în atacurile sale contra civililor și infrastructurilor civile din […]
16:40
Elon Musk susține că „economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, în următoarele 2 decenii. „Nu va conta” # Gândul
Elon Musk (54 de ani), cel mai bogat om la nivel de mapamond, cu o avere netă ce depășește 600 de miliarde de dolari, a susținut faptul că „economisirea pentru pensie va fi irelevantă”. CEO-ul Tesla și SpaceX a susținut faptul că în următoarele două decenii astfel de lucruri „nu vor mai conta”. Invitat în […]
16:10
De ce ne spun experții să evităm plata cu cardul, deși aceasta este o modalitate de plată tot mai des folosită # Gândul
Plata cu cardul a devenit, treptat, metoda de plată cea mai folosită, după ce s-a remarcat prin rapiditatea și comoditatea sa. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atât de inofensiv pe cât credem… sau cel puțin asta arată din ce în ce mai multe studii, potrivit El Economista. Conform unui studiu publicat în […]
15:40
Un avocat a făcut un experiment social și a încercat să se înscrie în USR: „Partidele românești au ajuns niște structuri defensive, construite mai degrabă pentru a ține oamenii afară” # Gândul
Un avocat din București, Alexandru Dumitrescu, a făcut un experiment social și a încercat să se înscrie în partidul USR, filiala Voluntari. Care sunt concluziile avocatului: „Nu USR e miza aici. Ar fi o greșeală comodă să fie redus totul la un partid anume. Problema e tiparul. Partidele românești au ajuns niște structuri defensive, construite mai […]
15:30
Un autocar cu aproape de 50 de pasageri la bord a luat foc pe o şosea din judeţul Mureş. Pompierii din Sighișoara au intervenit de urgență # Gândul
Un autocar în care se aflau 47 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime, toți pasagerii fiind transferaţi cu ajutorul autorităţilor sosite de urgență la fața locului. Evenimentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Soromiclea, din judeţul Mureş. Şoferul […]
15:30
Care sunt următorii pași în scandalul acordului Mercosur. Gândul publică scenariul în care acordul nu va fi votat # Gândul
Acordul Mercosur cu America de Sud este susţinut pentru prima oară în istorie de UE. Acesta a trecut de votul preliminar al consiliului, COREPER, unde au drept de vot şi ministrii de externe şi cei ai Economiei, din statele membre. Până la votul în plenul Parlamentului European, care ar trebui să fie în intervalul 19-22 […]
15:20
Guvernul Bolojan anunță vremuri bune. PIB-ul României sparge borna de 2.000 de miliarde de lei în 2026 # Gândul
Guvernul Bolojan anunță vremuri bune pentru economia românească și mizează pe o evoluție în acest an. Prognoza publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, instituția de profil a guvernului, arată că PIB-ul României va sparge borna de 2.000 de miliarde de lei în 2026, deși creșterea economică reală va fi de numai 1%. În […]
