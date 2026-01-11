VIDEO Momentul în care un avion se prăbușește și ia foc în Columbia. La bord se afla un artist renumit
HotNews.ro, 11 ianuarie 2026 10:50
Incidentul aviatic a avut loc sâmbătă, în apropierea orașului Paipa, departamentul Boyacá, Columbia. Avionul de mici dimensiuni avea la bord șase pasageri, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez. Aoritățile anunță că nu există supraviețuitori, potrivit AFP,…
• • •
Acum 5 minute
11:10
Prințul exilat al Iranului, Reza Pahlavi, le-a spus protestarilor ce să facă. „Președintele Trump este gata să vă ajute” # HotNews.ro
Fiul ultimului șah al Iranului, prințul Reza Pahlavi, le-a transmis iranienilor că îi susține în demersul lor de protesta împotriva regimului și că întreaga lume apreciază „revoluția națională”, îndemnându-i să continue manifestările începute în urmă…
Acum 15 minute
11:00
Tragerile LOTO de duminică, 11 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,23 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 11 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49 este de peste 2,89 de milioane de euro, iar cel de la Joker…
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Minus 13 grade prognozate în București luni noapte. Meteorolog: Ninsorile scad în intensitate, dar valul de ger rămâne în toată țara # HotNews.ro
Cele mai scăzute temperaturi, de -18 și -17 grade au fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Satu Mare și la Oradea. Valul de ger va persista în România până vineri, spune meteorologul Mihai…
10:20
Traficul aerian se desfăşoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, au transmis, duminică, autoritățile, după ce în București…
Acum 2 ore
10:00
Planul secret al Vaticanului negociat cu SUA pentru exilul lui Maduro înainte de raid: „Să plece şi să se bucure de banii săi” / Care era rolul lui Putin # HotNews.ro
Preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane pe 3 ianuarie, iar una dintre acestea a fost oferta…
09:30
Iranul stă pe un butoi de pulbere. Israelul, în stare de alertă maximă din cauza posibilității unei intervenții americane. Teheranul avertizează Washingtonul cu riposta # HotNews.ro
Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest la nivel național din Iran, au declarat surse familiarizate cu problema pentru Reuters. Iranul…
Acum 4 ore
09:10
Centrele de date par să fie afaceri de viitor în România, dacă este să ne luăm după estimările analiștilor pieței de profil. Potrivit acestora, capacitățile ar putea crește de cel puțin trei ori până în…
09:10
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită „Coloana sonoră a României”, aflată pe piață din 1932, a ieșit după 8 ani din insolvență, după ce controlul asupra sa a fost preluat de către o persoană…
08:50
Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din New York. Liderul venezuelean dezvăluie ce se întâmplă cu el în spatele gratiilor # HotNews.ro
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro a rupt tăcerea. Fostul lider de la Caracas a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la Metropolitan Detention Center (MDC) din New York, unitatea federală unde…
08:40
Meteorologii au actualizat prognoza pentru Capitală în timpul nopții. Duminică dimineața, străzile și drumurile din București sunt acoperite de un strat de zăpadă. Pe princpalele artere se circulă bine. Meteorologii au transmis că începând de…
08:00
România, sub alertă de ninsori, ger și viscol: Cum se circulă după ninsorile de azi-noapte / Harta zonelor afectate și prognoza ANM # HotNews.ro
România trece printr-un episod autentic de iarnă, cu mai multe atenționări de vreme severă emise de meteorologi. Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani, iar temperaturile scăzute vor persista și săptămâna viitoare.…
07:40
VIDEO Masacru în Iran sub „blackout” digital: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran # HotNews.ro
Protestele în Iran au continuat pentru a 14-a seară, cu forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de cadavre în saci…
07:30
Demonstrații masive în Minneapolis după împușcarea fatală a unei femei de către un agent ICE: „Cerem dreptate pentru Renee” # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă prin Minneapolis pentru a condamna împușcarea mortală a unei femei de către un agent al serviciului de imigrări din SUA, parte a celor peste 1.000 de mitinguri…
Acum 6 ore
07:10
Cartea de referință pe care internetul aproape a scos-o de pe piață. În 1983 se tipăreau peste un milion de exemplare, acum s-a ajuns la sub 30.000. Nu e Cartea de Telefoane # HotNews.ro
Una dintre cele mai vândute cărți din România secolului XX aproape a dispărut de pe piață. Tipărită în peste un milion de exemplare în anii ’80, abia mai ajunge azi la 30.000. Timp de un…
07:00
Târgurile de artă ale anului 2026 – De la Art Basel, Frieze și ARCOmadrid la evenimente din București # HotNews.ro
Art Basel și Frieze, cu ramificații consacrate și noi, TEFAF, ARCOmadrid și Armory Show, dar și RAD și MOBU de la București sunt cele mai de interes târguri de artă internaționale și naționale care au…
Acum 12 ore
23:50
Armata SUA a anunțat, sâmbătă, că a efectuat mai multe lovituri împotriva organizației Statul Islamic, în Siria, ca parte dintr-o operațiune lansată de Washington în decembrie, după un atac asupra personalului american, transmite Reuters. În…
23:40
SuperLiga: A plecat de la FCSB și nu regretă, deși „toată lumea vede mutarea ca pe un pas înapoi” # HotNews.ro
Andrei Gheorghiță, fotbalist care evoluează în banda stângă a atacului, a vorbit despre transferul său de la FCSB la Universitatea Cluj. În februarie 2025, Gheorghiță era transferat de FCSB de la Poli Iași. Nu a…
23:10
SuperLiga: Revenire importantă la Universitatea Cluj, înaintea de meciul cu Dinamo: „99% voi fi pe teren” # HotNews.ro
Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul echipei Universitatea Cluj, a anunțat că se va afla pe teren la meciul cu Dinamo din etapa cu numărul 22 din SuperLiga, prima din 2026. Accidentat la un antrenamentul…
23:00
Cioloș îi răspunde liderului AUR Petrișor Peiu, care îl acuzase inclusiv că „a provocat Brexit”. „Nu credeam că vă puteți înjosi atât de mult” # HotNews.ro
Fostul premier Dacian Cioloș i-a oferit o replică lui Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, și a spus că afirmațiile făcute de acesta sunt un „studiu de caz pentru aberații politicianiste, dezinformare…
Acum 24 ore
22:10
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la România TV, că actualul șef al statului va comite „o mare greșeală” dacă va prezenta raportul referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, deoarece „nu era treaba…
21:50
„Oriunde se mișcă românul, îl izbeşte o taxă crescută. S-a greşit foarte mult”. Traian Băsescu, critici la Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat măsurile Guvernului, sâmbătă, la România TV, și susține că „nu era nevoie de creșteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor” statului, transmite News.ro. Băsescu reclamă că fiscalitatea a crescut…
21:50
Un film care a trecut sub radar în România se conturează ca favoritul surpriză la Premiile Oscar și poate fi văzut acum în streaming # HotNews.ro
„Sinners”, filmul de anul trecut al tânărului regizor american Ryan Coogler, a fost una dintre revelațiile lui 2025 la box office-ul nord american iar acum e considerat nu doar unul dintre marii favoriți la următoarea…
21:20
Patronul barului din Crans-Montana, noi dezvăluiri în fața anchetatorilor: Ușa de serviciu era încuiată / Ce a spus despre spuma de pe tavan # HotNews.ro
Managerul barului „Le Constellation” din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a 40 de persoane, a recunoscut în fața anchetatorilor că ușa de serviciu de la parterul…
21:10
„Iranul va fi liber”. Șefa Parlamentului European solicită interzicerea armatei de elită a Teheranului și impunerea de sancțiuni asupra oficialilor iranieni # HotNews.ro
Roberta Metsola, președinta Parlamentului European (PE), a solicitat sâmbătă Uniunii Europene să includă Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste și să impună sancțiuni aspre oficialilor iranieni implicați în suprimarea violentă a manifestațiilor.…
20:40
Ministrul Economiei intervine în scandalul din coaliție privind acordul Mercosur și vorbește despre „ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării” # HotNews.ro
Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, a declarat sâmbătă că România și-a exprimat susținerea pentru Acordul UE-Mercosur „după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură”. Poziția României față de acest acord…
20:20
Cutremur financiar la ordinul lui Trump: 129 de milioane de dolari blocați sub acuzația de fraudă masivă într-un stat american # HotNews.ro
Administrația Trump a anunțat suspendarea plăților federale în valoare de 129 de milioane de dolari destinate statului Minnesota, pe fondul acuzațiilor de fraudă pe scară largă. În replică, autoritățile statale denunță măsura drept o „răzbunare…
20:00
JD Vance e de acord că imaginile sexualizate făcute de AI de pe platforma lui Elon Musk sunt „complet inacceptabile”, spune vicepremierul britanic # HotNews.ro
Vicepremierul britanic David Lammy a declarat pentru The Guardian că vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a fost de acord ca este „complet inacceptabil” pentru platforme ca X să permită răspândirea de imagini sexualizate cu femei…
20:00
INTERVIU Povestea unei actrițe din România care a ajuns să joace la Hollywood în filme cu Halle Berry și Kathy Bates: „Am amintiri de la țară hrănind găinile” # HotNews.ro
„Au existat roluri în care faptul că am un background european mi-a oferit un avantaj”, povestește Andra Nechita, o actriță născută în Onești și care acum, la 28 de ani, are în palmares participarea în…
19:40
Actorul turc Can Yaman, cunoscut din numeroase telenovele, a fost reținut sâmbătă la Istanbul, împreună cu alte șase persoane, pentru presupusă posesie de droguri, relatează agenția EFE, care citează publicația turcă Hürriyet. Can Yaman, cunoscuta…
19:20
Șefa Comisiei Europene condamnă „represiunea violentă” din Iran: „Europa îi susține pe deplin” pe protestatari # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate față de protestatarii din Iran, sâmbătă, și a cerut „eliberarea imediată a tuturor demonstraților închiși”. În Iran, sâmbătă, are loc a 14-a…
19:00
Premieră istorică: Anunțul NASA după ce un astronaut de pe Stația Spațială Internațională suferă de o problemă de sănătate „gravă” # HotNews.ro
NASA va începe miercuri evacuarea anticipată a echipajului Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională (ISS), din cauza unei probleme medicale „grave” suferite de un astronaut. Potrivit BBC, este prima dată în istoria de 25 de ani a…
18:40
Victor Negrescu susține că PSD nu va vota Acordul UE-Mercosur fără „garanții ferme din partea Comisiei Europene” # HotNews.ro
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat sâmbătă că „Partidul Social Democrat nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur” dacă nu vor exista „garanții ferme” pentru „protejarea reală a fermierilor…
18:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu reprezentanți ai Statelor Unite, sâmbătă, în condițiile în care părțile caută să ajungă la un consens asupra cadrului de…
17:50
FOTO Europa a bătut China la ea acasă: Un automobil al unei mărci europene a fost desemnat Mașina Anului # HotNews.ro
Noile abordări ale companiilor din Europa pentru piața din China încep să dea rezultate. Premiul Mașina Anului în China 2026 a fost desemnat de juriul chinez modelul Audi E5. Citește mai multe pe Profit.ro.
17:50
Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată” # HotNews.ro
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin în ceea ce privește capturarea de către SUA a aliatului său, președintele venezuelean Nicolas Maduro, ar putea fi o manevră strategică de a submina unitatea NATO, un compromis…
17:30
Ghidul Michelin a făcut o listă a „celor mai bune locuri de călătorit în 2026 pentru iubitorii de mâncare”, explicând că evenimente majore, cum ar fi, de exemplu, Cupa Mondială din vară, servesc drept catalizatori…
17:20
Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale care au zguduit Iranul, spun activiștii pentru drepturile omului. Procurorul general al Iranului, Mohammad…
16:50
Fonduri UE 2026: Max. 1 milion EUR/proiect pentru fermierii din România. Ghidul consultativ DR 17-producție de hamei și struguri # HotNews.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat, vineri, în consultare publică, proiectul de ghid al solicitantului pentru schema de fonduri europene DR 17, prin care fermierii din România vor putea obține finanțări de până…
16:50
AUR transmite PSD „să înceteze jocul dublu și să semneze o moțiune împotriva ministrului de Externe” # HotNews.ro
Grupul AUR de la Senat a declarat, sâmbătă, că „așteaptă” ca demersul privind moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, „să fie inițiat prin semnare de către senatorii PSD”. AUR a acuzat PSD că…
16:30
Vânzările Bibliei în Regatul Unit au atins, în 2025, cel mai înalt nivel înregistrat până acum, crescând cu 134% față de 2019, până la aproximativ 6,3 milioane de lire sterline în valoare totală. Este un…
16:10
Recomandări pentru iubitorii de artă, natură sau vinuri. 20 de destinații de vacanță pentru 2026, recomandate de BBC / Patru țări europene, pe listă # HotNews.ro
O insulă în Oceanul Pacific, podgorii din Chile sau locuri care impresionază prin sălbăticia lor. Jurnaliștii de la BBC au realizat un top cu cele mai bune destinații de vacanță pentru cei care vor să…
16:00
Spitale copleșite de numărul mare de pacienți în Iran, unde protestele împotriva regimului continuă # HotNews.ro
În Iran, unde protestele antiguvernamentale au intrat în a 14-a zi, două cadre medicale de la două spitale au declarat pentru BBC că unitățile lor sanitare sunt copleșite de numărul răniților. Un medic a dezvăluit…
15:40
O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată…
15:30
Sute de mii de ruși fără curent, căldură și apă, după un atac al forțelor ucrainene. O situație „extrem de dificilă”, spune guvernatorul # HotNews.ro
Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat sâmbătă că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă și căldură, după un atac cu rachetă al forțelor ucrainene, transmite Reuters. Într-o…
15:30
Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe o şosea din judeţul Mureş. În autocarul care a luat foc se aflau 47 de oameni, dar nu au existat victime, potrivit autorităților. Autocarul mergea pe…
15:20
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric # HotNews.ro
Blocada internetului impusă în Iran începând cu 8 ianuarie 2026 reprezintă cel mai sofisticat nivel de cenzură de până acum, avertizează experții în securitate digitală. Deși autoritățile au adoptat măsura pentru a înăbuși protestele declanșate…
15:10
Un ucrainean a trecut frontiera prin apele înghețate ale râului Prut. Ce se va întâmpla cu el # HotNews.ro
Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani, scrie Agerpres. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, bărbatul…
14:50
De ce susține ministrul Justiției că „e puțin paradoxală retorica” legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD care au blocat pensile magistraților # HotNews.ro
„Nu putem să stăm la infinit, dar nici nu este bine să grăbim actul de justiţie”, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, comentând amânările succesive ale Curții Constituționale pe proiectul privind pensiile magistraților. El susține că…
14:40
Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj și fundașul francez Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunțat gruparea din Gruia, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. Zouma (31 ani) a jucat…
