Israelul „monitorizează îndeaproape” situația din Iran. Netanyahu speră că „națiunea persană va fi curând eliberată sub jugul tiraniei”
HotNews.ro, 11 ianuarie 2026 18:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că Israelul „monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran”, în contextul protestelor din țară, și a lăudat „imensul curaj” al cetățenilor iranieni, potrivit AFP și Iran International. „Sperăm cu toții…
Acum 5 minute
19:00
Ninsori în București. La cât ajunge stratul de zăpadă și cum arată prognoza meteo pentru luni # HotNews.ro
București se află sub avertizare meteo „ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, precum și ninsori și strat de zăpadă” până pe 13 ianuarie, anunță ANM în prognoza specială pentru București. Duminică,…
Acum 30 minute
18:40
Cuba răspunde amenințărilor lui Trump, acuzând SUA că se comportă într-un mod „criminal” care amenință pacea globală # HotNews.ro
Cuba este „o națiune liberă și independentă”, a declarat președintele Miguel-Diaz Canel, duminică, într-o reacție la amenințările lansate de omologul său american, Donald Trump, care avertizase Havana să facă un acord „înainte de a fi…
Acum o oră
18:20
18:10
Noul serial thriller de pe Netflix a devenit instantaneu numărul 1 în lume. „L-am devorat într-o singură noapte” / Romanul de succes pe care se bazează # HotNews.ro
Noul serial Netflix „His & Hers” („El&Ea” tradus în România), un thriller polițist cu Jon Bernthal în rol principal, a ajuns direct pe locul 1 în topul global al platformei, la doar o zi de…
Acum 2 ore
18:00
VIDEO Opt persoane, între care un copil, salvate după ce au rămas izolate de zăpadă, mai multe zile, în nordul județului Hunedoara # HotNews.ro
Șapte adulți și un copil au fost salvați, duminică, de un echipaj mixt format din salvamontiști și jandarmi montani, după ce rămăseseră izolați timp de mai multe zile, din cauza zăpezii, la casa lor de…
17:40
Președintele Iranului acuză SUA și Israelul că „au adus teroriști în țară”. Pezeshkian, apel către iranieni, după zile la rând de proteste împotriva regimului # HotNews.ro
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat, duminică, că protestatarilor nu ar trebui să li se permită să perturbe societatea, în primele declarații făcute după trei nopți de manifestații intense împotriva autorităților din țară, transmite AFP.…
17:20
Donald Trump a repostat o sugestie făcută pe rețelele sociale ca Marco Rubio să devină următorul lider al Cubei: „Sună bine” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a redistribuit duminică un mesaj de pe rețelele sociale în care se sugerează că secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinți imigranți cubanezi, ar putea deveni următorul lider al…
17:10
EXCLUSIV Dezvăluirile unui fost apropiat al extremistului rus Kapustin: „Ideea unui stat monoetnic are mulți susținători în Rusia. Ei urăsc URSS și de aceea luptă acum de partea Ucrainei” # HotNews.ro
În războiul din Ucraina a devenit cunoscut faptul că de partea Kievului luptă și foarte mulți ruși care se opun planurilor lui Putin. Unul dintre aceștie este cunoscutul extremist de dreapta Denis Kapustin, despre care…
Acum 4 ore
17:00
Nou „unicorn” co-fondat de un român: startup evaluat la 1,7 miliarde de dolari, după o investiție americană # HotNews.ro
Am început anul 2026 cu un nou „unicorn” care are printre co-fondatori un antreprenor de origine română. Este vorba despre Ion Stoica, profesor universitar în SUA și antreprenor în serie, care a lansat, anul trecut,…
17:00
Profesor român de la Oxford: În România, decizia politică a fost paralizată de războiul hibrid. El vorbește despre „erori majore” ale lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Decizia României de a nu contribui cu trupe la forţa de menţinere a păcii în Ucraina după încheierea războiului este, de fapt, o victorie a războiului hibrid care se poartă de zece ani contra poporului…
16:50
Armata ucraineană a anunțat, duminică, că a atacat trei platforme de foraj din Marea Caspică, care aparțin companiei petroliere ruse Lukoil, potrivit Reuters și The Kyiv Independent. Forțele ucrainene au lovit platformele „V. Filanovsky”, „Yuri…
16:30
Ministrul Sănătății anunță noi verificări la Spitalul Județean Constanța, după ce doi copii operați acolo au intrat în moarte cerebrală # HotNews.ro
Un băiețel în vârstă de 2 ani și o fetiță de 6 ani au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Județean Constanța, iar familiile lor îi acuză pe medici…
16:10
Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, cu o valoare estimată de 12,43 milioane lei, conform…
16:00
Trump lansează un avertisment către Havana: „Cuba nu va mai primi deloc petrol și bani – zero. Să facă o înțelegere, până nu e prea târziu” # HotNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat duminică Cuba să „facă o înțelegere”, avertizând că, în caz contrar, va suporta consecințe neprecizate și că fluxul de petrol și bani din Venezuela către Havana se va…
15:40
Șeful de cabinet al premierului israelian, reținut de poliție. Opoziția cere să fie suspendată numirea sa în funcția de ambasador la Londra # HotNews.ro
Șeful de cabinet al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Tzachi Braverman, a fost reținut de poliție, duminică, pentru a fi interogat cu privire la presupusa sa încercare de a obstrucționa o anchetă referitoare la o scurgere de…
15:30
Probleme cu apa caldă și căldura în continuare în aproape jumătate din București, unde temperaturile vor scădea până la -13 grade / Noul termen estimat pentru rezolvarea situației # HotNews.ro
În plin episod de ger, aproape 40% din blocurile din Capitală continuă să aibă probleme cu apa caldă și căldura. Este vorba despre peste 3.500 de imobile, majoritatea din sectoarele 2 și 3, pentru care…
Acum 6 ore
15:00
VIDEO Imaginile distrugerii: Ucraina, lovită de 1.100 de drone în 7 zile. Zelenski acuză Kremlinul de „teroare cinică” împotriva civililor # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Kremlinul de „teroare rusă deliberată și cinică împotriva populației”, în urma unui val masiv de atacuri aeriene care au vizat infrastructura civilă în ultima săptămână, potrivit dpa, citată…
15:00
Prețul celebrității pe TikTok: Ce a pățit un adolescent de 16 ani care a vandalizat mașini în direct, în Drobeta Turnu-Severin # HotNews.ro
Un adolescent în vârstă de 16 ani a vandalizat două mașini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok. IPJ Mehedinți a anunțat duminica aceasta că…
14:50
Echipa de fotbal CFR Cluj l-a achiziționat pe fundașul bosniac Ilija Masic, a anunțat clubul, duminică, pa site-ul său oficial. În vârstă de 26 de ani și având o înălțime impresionantă de 1,93 m, Ilija…
14:40
VIDEO Noi tensiuni între Washington și Berlin: „Nicio democrație bazată pe încredere și transparență nu ar trebui să meargă pe această cale” / „Acuzații complet nefondate” # HotNews.ro
Secretarul Sănătății din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemia de COVID împotriva medicilor și pacienților, acuzații response „ferm” de Berlin. De la revenirea lui Donald…
14:40
Pe urmele Agentului Termic din București. De la războiul hamam versus baie ca la Viena la necazurile din ziua de azi # HotNews.ro
Mii de bucureșteni care vor să se spele cu apă caldă se întorc deseori de unde a plecat acum 200 de ani: la lighean, la putină, la albie. „Istoria se repetă” este un adevăr. În…
14:20
Rușii au folosit în premieră o nouă dronă de atac de tip Geran împotriva Ucrainei, susține spionajul militar # HotNews.ro
Forțele ruse au utilizat, la începutul acestui an, o nouă dronă de atac denumită Geran-5 în războiul împotriva Ucrainei, potrivit unui anunț făcut duminică de serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR), transmite The Kyiv…
14:00
Trump, contrazis de oficiali cu acces la secrete NATO în cazul Groenlanda: „Pur și simplu nu este adevărat” # HotNews.ro
În timp ce președintele Donald Trump amenință cu preluarea controlului asupra Groenlandei pe cale pașnică sau forțată, oficialii nordici avertizează că întreaga retorică a Washingtonului se bazează pe informații false privind amenințarea ruso-chineză, potrivit Financial…
13:50
Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a fost învinsă de formația poloneză GKS Katowice cu scorul de 3-0 (1-0), duminică, la Belek, în ultimul meci amical al prahovenilor în stagiul de pregătire din Antalya (Turcia), potrivit…
13:30
Val de intervenții ale salvamontișilor. Apel al șefului Salvamont către cei care urcă pe munte # HotNews.ro
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 121 de apeluri prin care se solicita intervenția salvamontiștilor. Într-unul dintre cazuri, au fost chemați pentru salvarea unui turist ce a suferit traumatisme după…
13:10
„Răspunsul nu poate fi nimic”. Lupta a 500 de pacienți din Canada cu o boală misterioasă, în ciuda verdictului oficial # HotNews.ro
O provincie întreagă din Canada este scena unei drame medicale fără precedent: peste 500 de pacienți luptă cu o boală cerebrală misterioasă. Ceea ce a început în 2019 ca o alertă izolată a devenit un conflict…
13:10
Guvernul Bolojan răspunde criticilor privind creșterea impozitelor pe locuințe și mașini. Trei motive pentru care spune că „reforma impozitării proprietății se impunea” # HotNews.ro
Guvernul a explicat duminică, după mai bine de o săptămână în care atât contribuabilii, cât și o parte din autoriățile locale, și-au exprimat nemulțumurile odată cu creștere birurilor impusă de premierul Ilie Bolojan. Executivul susține…
Acum 8 ore
12:50
Gerul și avariile împing oamenii să folosească aragazul pentru încălzire. Specialiști: monoxidul de carbon poate ucide # HotNews.ro
Zeci de mii de apartamente din București și Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor a determinat tot mai multe persoane să folosească aragazul din bucătărie pentru încălzire, o…
12:30
VIDEO Schema folosită pentru furt la Carrefour. Cum a păcălit un bărbat din București casele self-pay din magazin # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost reținut de polițiștii din Capitală, fiind acuzat că a furat în repetate rânduri produse folosind aceeași metodă la casele de marcat de tip self-pay, într-un…
12:10
Atenție la ce căutați pe Google. Diagnostice false și cum a pus inteligența artificială în pericol viața pacienților # HotNews.ro
Răspunsurile generate de inteligența articifială folosită de Google privind analizele de sânge conțineau informații inexacte și false, arată o anchetă The Guardian. Compania a decis să elimine unele rezumate generate de IA. Investigația jurnaliștilor britanici…
11:50
Gala Globurile de Aur 2026. Cine e favorit să ia la noapte premiul câștigat anul trecut de Sebastian Stan? Nume mari pe lista cu un favorit care iese în evidență # HotNews.ro
Gala Globurilor de Aur din 2026, cea care deschide în fiecare an sezonul de premiere la Hollywood și prefațează de multe ori favoriții la Premiile Oscar, va avea loc duminică noapte. Cursa pentru statuetele de…
11:30
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate după ce o breșă majoră, aparent mușamalizată de companie, a expus datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori. Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane…
11:10
Prințul exilat al Iranului, Reza Pahlavi, le-a spus protestarilor ce să facă. „Președintele Trump este gata să vă ajute” # HotNews.ro
Fiul ultimului șah al Iranului, prințul Reza Pahlavi, le-a transmis iranienilor că îi susține în demersul lor de protesta împotriva regimului și că întreaga lume apreciază „revoluția națională”, îndemnându-i să continue manifestările începute în urmă…
Acum 12 ore
11:00
Tragerile LOTO de duminică, 11 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,23 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 11 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la 6/49 este de peste 2,89 de milioane de euro, iar cel de la Joker…
10:50
VIDEO Momentul în care un avion se prăbușește și ia foc în Columbia. La bord se afla un artist renumit # HotNews.ro
Incidentul aviatic a avut loc sâmbătă, în apropierea orașului Paipa, departamentul Boyacá, Columbia. Avionul de mici dimensiuni avea la bord șase pasageri, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez. Aoritățile anunță că nu există supraviețuitori, potrivit AFP,…
10:40
Minus 13 grade prognozate în București luni noapte. Meteorolog: Ninsorile scad în intensitate, dar valul de ger rămâne în toată țara # HotNews.ro
Cele mai scăzute temperaturi, de -18 și -17 grade au fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Satu Mare și la Oradea. Valul de ger va persista în România până vineri, spune meteorologul Mihai…
10:20
Traficul aerian se desfăşoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor, atât pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, au transmis, duminică, autoritățile, după ce în București…
10:00
Planul secret al Vaticanului negociat cu SUA pentru exilul lui Maduro înainte de raid: „Să plece şi să se bucure de banii săi” / Care era rolul lui Putin # HotNews.ro
Preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane pe 3 ianuarie, iar una dintre acestea a fost oferta…
09:30
Iranul stă pe un butoi de pulbere. Israelul, în stare de alertă maximă din cauza posibilității unei intervenții americane. Teheranul avertizează Washingtonul cu riposta # HotNews.ro
Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest la nivel național din Iran, au declarat surse familiarizate cu problema pentru Reuters. Iranul…
09:10
Centrele de date par să fie afaceri de viitor în România, dacă este să ne luăm după estimările analiștilor pieței de profil. Potrivit acestora, capacitățile ar putea crește de cel puțin trei ori până în…
09:10
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită „Coloana sonoră a României”, aflată pe piață din 1932, a ieșit după 8 ani din insolvență, după ce controlul asupra sa a fost preluat de către o persoană…
08:50
Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din New York. Liderul venezuelean dezvăluie ce se întâmplă cu el în spatele gratiilor # HotNews.ro
Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro a rupt tăcerea. Fostul lider de la Caracas a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la Metropolitan Detention Center (MDC) din New York, unitatea federală unde…
08:40
Meteorologii au actualizat prognoza pentru Capitală în timpul nopții. Duminică dimineața, străzile și drumurile din București sunt acoperite de un strat de zăpadă. Pe princpalele artere se circulă bine. Meteorologii au transmis că începând de…
08:00
România, sub alertă de ninsori, ger și viscol: Cum se circulă după ninsorile de azi-noapte / Harta zonelor afectate și prognoza ANM # HotNews.ro
România trece printr-un episod autentic de iarnă, cu mai multe atenționări de vreme severă emise de meteorologi. Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani, iar temperaturile scăzute vor persista și săptămâna viitoare.…
07:40
VIDEO Masacru în Iran sub „blackout” digital: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran # HotNews.ro
Protestele în Iran au continuat pentru a 14-a seară, cu forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de cadavre în saci…
07:30
Demonstrații masive în Minneapolis după împușcarea fatală a unei femei de către un agent ICE: „Cerem dreptate pentru Renee” # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă prin Minneapolis pentru a condamna împușcarea mortală a unei femei de către un agent al serviciului de imigrări din SUA, parte a celor peste 1.000 de mitinguri…
07:10
Cartea de referință pe care internetul aproape a scos-o de pe piață. În 1983 se tipăreau peste un milion de exemplare, acum s-a ajuns la sub 30.000. Nu e Cartea de Telefoane # HotNews.ro
Una dintre cele mai vândute cărți din România secolului XX aproape a dispărut de pe piață. Tipărită în peste un milion de exemplare în anii ’80, abia mai ajunge azi la 30.000. Timp de un…
07:00
Târgurile de artă ale anului 2026 – De la Art Basel, Frieze și ARCOmadrid la evenimente din București # HotNews.ro
Art Basel și Frieze, cu ramificații consacrate și noi, TEFAF, ARCOmadrid și Armory Show, dar și RAD și MOBU de la București sunt cele mai de interes târguri de artă internaționale și naționale care au…
Acum 24 ore
23:50
Armata SUA a anunțat, sâmbătă, că a efectuat mai multe lovituri împotriva organizației Statul Islamic, în Siria, ca parte dintr-o operațiune lansată de Washington în decembrie, după un atac asupra personalului american, transmite Reuters. În…
23:40
SuperLiga: A plecat de la FCSB și nu regretă, deși „toată lumea vede mutarea ca pe un pas înapoi” # HotNews.ro
Andrei Gheorghiță, fotbalist care evoluează în banda stângă a atacului, a vorbit despre transferul său de la FCSB la Universitatea Cluj. În februarie 2025, Gheorghiță era transferat de FCSB de la Poli Iași. Nu a…
