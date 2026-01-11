SUA pregătesc o intervenție în Iran, pe fondul creșterii numărului morților în rândul protestatarilor. Șeful diplomației americane a discutat cu premierul israelian
Adevarul.ro, 11 ianuarie 2026 11:00
Statele Unite analizează opțiuni de intervenție în Iran, în contextul protestelor de amploare care zguduie țara, potrivit unor surse citate de agenția Reuters.
Acum 5 minute
11:15
Un avion privat s-a prăbușit în Columbia. Șase victime, printre care și un cântăreț popular # Adevarul.ro
Şase persoane, printre care și un cunoscut artist columbian au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei. Aparatul de zbor s-a prăbușit la scurt timp după decolare.
11:15
Cosmin Zuleam, pe lista Europol a celor mai căutați infractori. Singurul ucigaș al lui Adrian Kreiner încă liber # Adevarul.ro
Cosmin Costinel Zuleam, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost inclus pe lista Most Wanted a Europol.
11:15
SUA ar fi folosit o armă sonică împotriva agenților de securitate ai lui Maduro. Mărturia distribuită de secretarul de presă al Casei Albe # Adevarul.ro
SUA ar fi folosit o armă sonică puternică împotriva forțelor venezuelene în cursul operațiunii de capturare a liderului Venezuelei, Nicolas Maduro, care ar fi provocat acestora simptome precum sângerări nazale și vărsături cu sânge.
Acum 15 minute
11:00
11:00
Armata israeliană a elaborat planuri pentru reluarea unor operațiuni militare intense în Fâșia Gaza, începând din luna martie, potrivit unor surse israeliene și arabe citate de The Times of Israel.
Acum 30 minute
10:45
Protest inedit la plata impozitelor. Un român a venit cu o pungă de 5 kilograme de monede: „O să vin și la anul tot așa” # Adevarul.ro
Un bărbat a ales o formă neobișnuită de protest față de majorările de taxe și impozite locale: s-a prezentat la ghișeul de plată cu o pungă de aproximativ cinci kilograme, plină cu monede. Scena a fost filmată și publicată pe rețelele de socializare.
10:45
Apel neobișnuit la 112 în Botoșani. O bufniță a intrat într-un apartament prin țeava de ventilație # Adevarul.ro
Un apel mai puțin obișnuit a fost înregistrat sâmbătă seară, în municipiul Botoșani, după ce o bufniță a pătruns într-un apartament.
Acum o oră
10:30
Vila de lux a lui Novak Djokovic, un refugiu exclusivist pe malul lacului. Cât costă o noapte de cazare în paradisul rezervat doar celor cu bugete uriașe # Adevarul.ro
Vila de lux a lui Novak Djokovic reflectă perfect succesul uriaș al carierei sale și stilul de viață exclusivist.
Acum 2 ore
10:15
Datele personale a aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns în mâinile hackerilor și sunt scoase la vânzare pe dark web.
10:00
Bărbat de 73 de ani, bătut crunt de trei adolescenți în Oradea, după ce le-a cerut să nu mai arunce cu bulgări în geamuri # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost bătut cu bestialitate de trei adolescenți, după ce le-ar fi atras atenția să nu mai arunce cu bulgări de zăpadă în ferestrele locatarilor. Incidentul violent a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă.
10:00
Regimul de la Teheran, tot mai aproape de prăbușire. Cinci semne care arată că o revoluție ar putea fi aproape # Adevarul.ro
Pentru prima dată din 1979 încoace, Iranul bifează aproape toate condițiile care, potrivit istoriei, duc la căderea unui regim.
10:00
Iarna lovește în forță România: zonele aflate sub cod galben de ninsori, viscol și ger # Adevarul.ro
Ninsorile au revenit în mare parte din țară, iar meteorologii avertizează că urmează zile cu vreme deosebit de rece, vânt puternic și viscol.
09:45
Fotbal urmat de tragedie: trei oameni împușcați mortal pe teren. Imaginile șocante au făcut înconjurul internetului # Adevarul.ro
Cazul scoate din nou în evidență nivelul alarmant de violență din Ecuador.
Acum 4 ore
09:15
Lovituri masive ale SUA împotriva ISIS în Siria: „Statele Unite nu vor uita și nu vor da înapoi niciodată” # Adevarul.ro
Statele Unite și forțele partenere au desfășurat lovituri aeriene de amploare asupra unor ținte ale grupării teroriste ISIS în Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom).
09:00
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța # Adevarul.ro
Două familii acuză Spitalul Județean de Urgență Constanța de erori medicale grave, după ce copiii lor – un băiețel de doi ani și o fetiță de șase ani – au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate în unitatea medicală.
08:45
Nicolas Maduro a transmis un prim mesaj din închisoarea din Statele Unite, unde este încarcerat alături de soția sa, Cilia Flores.
08:30
Constantin Ciolacu și-a trăit toată viața în pustiul Bărăganului și a văzut cum oamenii smulși din căminul lor de regimul comunist își clădesc cu mâinile goale case din chirpici.
08:00
Chivu, în fața examenului carierei. Inter joacă diseară împotriva campioanei Napoli, după ce a pierdut toate derby-urile # Adevarul.ro
Antrenorul român ara șansa să-și dea măsura valorii.
07:45
Premieră pe câmpul de luptă: dronele ucrainene distrug trupele rusești mai rapid decât le poate înlocui Putin # Adevarul.ro
În decembrie 2025, pentru prima dată în război, pierderile de pe câmpul de luptă ale Rusiei au fost aproape egale cu numărul de trupe nou recrutate de Moscova în aceeași perioadă, a dezvăluit recent șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski.
Acum 6 ore
07:15
Ghid complet Declarația unică precompletată: exemple concrete pentru veniturile realizate în 2025 # Adevarul.ro
ANAF a schimbat regulile jocului pentru milioane de contribuabili: din 2026, Declarația Unică vine precompletată, direct în SPV, dar atenție – nu este o decizie de impunere și nu te scapă de responsabilitate.
07:15
Cu Dennis Man decisiv, PSV deschide 2026 cu o victorie răsunătoare. Gol și assist pentru român, după ce și-a umilit adversarul # Adevarul.ro
Dennis Man se află într-o formă excelentă la PSV Eindhoven, contribuind constant cu goluri și pase decisive.
07:15
Americanii au „adoptat-o” pe Ana Bărbosu, dar tot vor să-i ia medalia de la Olimpiadă. Când se judecă apelul de la TAS # Adevarul.ro
Gimnasta Jordan Chiles încă vânează bronzul din finala de la sol.
06:30
Cum și-a folosit Maduro pârghiile puterii pentru a clădi un narco-stat. Dezvăluiri din rechizitoriul procurorilor americani # Adevarul.ro
Agenții vamali de la aeroportul Charles de Gaulle din Paris nu mai văzuseră așa ceva. În 30 de valize, în avion ce a decolat de pe aeroportul Maiquetia din Venezuela, se aflau 1,3 tone de cocaină pură - cea mai mare captură din istoria Franței.
06:15
Reîntoarcerea la muncă după zilele libere de sărbători poate fi o provocare psihologică. Obișnuiți cu vacanța și odihna, celor mai mulți le este greu să se readapteze la sarcinile de la birou, dead line-uri stresante sau ședințe.
05:45
Banii din impozitele mărite, tot insuficienți pentru primării. Primar: „Mi s-ar părea rușinos să le spun că fac, știind că n-am cu ce” # Adevarul.ro
Oricât de mari ar fi creșterile de taxe și impozite locale, o primărie mică nu poate rezista doar din aceste fonduri, chiar dacă peste 90% dintre contribuabili le-ar plăti, avertizează primarii.
Acum 8 ore
05:15
Cererea pentru biletele de tratament prin Casa de Pensii a scăzut în 2025. Care sunt stațiunile preferate de olteni # Adevarul.ro
În 2025 a scăzut numărul cererilor venite din partea asiguraților din sistemul public de pensii care pot beneficia de bilete de tratament distribuite prin Casa de Pensii Olt. Constantă este în schimb preferința oltenilor pentru anumite stațiuni.
04:45
Educația cu doi miniștri? Cât de eficiența ar putea fi o astfel de variantă. „Poate că un ministru pentru preuniversitar ar schimba raportul de putere" # Adevarul.ro
Începutul de an ne găsește tot fără ministru al Educației, după demisia lui Daniel David. Iar în spațiul public a fost avansată o nouă idee de către consilierul prezidențial Sorin Costreie și preluată apoi de liderul de sindicat Marius Nistor: doi miniștri ai Educației.
04:15
Costul alegerilor parțiale de la finalul anului trecut. Pe ce au dat banii competitorii electorali # Adevarul.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL care a câștigat Primăria Capitalei la alegerile organizate anul trecut, pe 7 decembrie, și Daniel Băluță, candidatul PSD, care s-a clasat pe locul trei în scrutinul local, au avut venituri electorale egale.
03:45
Noul an pentru politica română va aduce stabilitate în instabilitate. Politolog: „Un an care va semăna mult cu a doua jumătate a lui 2025“ # Adevarul.ro
Anul 2026 nu va aduce o ruptură majoră, ci mai degrabă o prelungire a tensiunilor deja existente, însă va fi un an care va sta în umbra problemelor moștenite din 2025, precum scandalul din Justiție.
Acum 12 ore
03:15
Cât de important e să lucrezi în domeniul în care ai studii? „Se vor căuta tot mai mult persoane cu competențe tehnice". Cum arată piața muncii în 2026 # Adevarul.ro
Poți face carieră într-un anumit domeniu dacă ai studii în altul? Până nu demult, mulți angajați găseau succesul în ramuri ale muncii diferite decât cele studiate. Tendințele recente indică însă o preferință tot mai mare pentru specializarea în domeniul ales.
02:45
Cea mai slabă lună din turismul intern. „Am pierdut jumătate de milion de turiști români. Cei mai mulți nu au mai plecat deloc în vacanță” # Adevarul.ro
Cifrele date publicității de INS arată că în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat cea mai mare scădere în turismul intern, raportat la anul precedent. În primele 11 luni ale anului trecut au ajuns cu aproape o jumătate de milion de români mai puțin în unitățile de cazare interne.
02:15
„Profeția” cu care Patapievici șoca în 2018: „România trebuie să se înarmeze puternic și inteligent ca Israelul” # Adevarul.ro
„Ce are de făcut România?” este întrebarea la care a răspuns scriitorul Horia-Roman Patapievici la un eveniment care a avut loc în urmă cu aproape un deceniu. Unul dintre răspunsurile sale care a șocat atunci se dovedește acum profetic: „România trebuie să se înarmeze puternic”.
01:15
Cele mai șocante isprăvi ale primului țar al Rusiei. A pus bazele imperiului rus, dar și-a băgat în sperieți contemporanii # Adevarul.ro
Ivan al IV-lea cel Groaznic a fost primul țar al Rusiei. A rămas cunoscut în istorie mai ales pentru controversele din jurul său. A fost un conducător extrem de dur, dând dovadă în repetate rânduri de o cruzime ieșită din comun. El este cel care a înfințat și prima poliție secretă rusească.
00:15
11 ianuarie: Ziua în care s-a născut Sir Edmund Hillary, primul aplinist care a escaladat Everestul # Adevarul.ro
Pe 11 ianuarie 2008 a murit Sir Edmund Hillary, primul alpinist care a escaladat Everestul. Tot pe 11 ianuarie, dar în 1906, s-a născut Albert Hofmann, chimistul elvețian care a descoperit efectele psihedelice ale dietilamidei acidului lisergic (LSD).
10 ianuarie 2026
23:45
Sistemul medical în 2026, linia subțire dintre reformă și improvizație. „De fiecare dată noi stingem focul“ # Adevarul.ro
După un an care a pus sistemul medical românesc sub o presiune continuă – bugete insuficiente, disfuncționalități administrative și crize de încredere generate de tragedii medicale –, 2026 este așteptat ca momentul în care reformele anunțate trebuie să se vadă concret.
23:15
Protagoniștii „Stranger Things“, despre semnificația prieteniei, nostalgia anilor ’80 și cum i-a schimbat serialul: „Am crescut cu toții împreună“ # Adevarul.ro
Serialul „Stranger Things“, un tribut adus filmelor din anii ’80, a cucerit întreaga Planetă, devenind un simbol al prieteniei, al vulnerabilității și curajului, cu monștri veniți dintr-o lume paralelă și copii forțați să crească mult prea repede.
22:45
Un semnal pentru SUA și Europa. De ce a lansat Rusia o rachetă balistică Oreșnik asupra regiunii Liov # Adevarul.ro
Lovitura cu rachetă balistică cu rază intermediară Oreșnik lansată de Rusia în noaptea de 8 spre 9 ianuarie asupra regiunii Liov nu a avut un obiectiv militar clar și nici nu a produs pagube strategice semnificative, spun analiștii Institutului pentru Studierea Războiului (ISW).
22:30
Steven Knight, creatorul viitorului „James Bond“: „În loc să mă duc la școală, mergeam cu tata, potcovar, într-un depozit de fier vechi condus de romi“ # Adevarul.ro
Copilăria cu parfum de epocă victoriană, alături de tatăl său fierar și potcovar și de romii cu cai și căruțe i-au influențat viața și mai ales cariera cineastului britanic Steven Knight, după cum mărturisește într-un interviu exclusiv pentru „Weekend Adevărul“
Acum 24 ore
22:15
Băsescu spune că Europa va trebui să discute cu Putin. Ce spune despre planurile lui Trump privind Groenlanda # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă seară situația politică internațională, tensionată suplimentar ca urmare a declarațiilor lui Donald Trump privind Groenlanda.
22:00
Horoscop duminică, 11 ianuarie. O zodie are idei sclipitoare, iar alta trebuie să evite deciziile financiare # Adevarul.ro
Horoscopul duminică, 11 ianuarie vine cu noi vești pentru fiecare nativ în parte. Berbecii ar trebuie să nu forțeze lucrurile, Peștii să evite să ia decizii financiare bazate pe emoții, iar Scorpionii trebuie să fie mai discreți în privința planurilor.
22:00
În „Anul Nadia Comăneci”, gimnastica românească fierbe. A plecat antrenoarea care a adus prima medalie olimpică după 12 ani # Adevarul.ro
FRG i-a găsit imediat înlocuitor. Nicolae Formine va fi reactivat.
22:00
Salvamontiștii caută doi tineri care au plecat spre vârful Moldoveanu pe viscol: „Șansa de a ajunge este aproape imposibilă” # Adevarul.ro
Salvamontiștii caută doi tineri care au plecat vineri, 9 ianuarie, spre vârful Moldoveanu. Deși aveau echipament adecvat, condițiile meteo din zona montană fac expediția spre vârf aproape imposibilă, potrivit salvatorilor.
21:45
Număr record de cazuri de gripă în primele zile ale anului, de două ori mai multe decât anul trecut # Adevarul.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) raportează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România, doar în primele zile ale anului 2026. Specialiștii avertizează că numărul real al cazurilor ar putea fi mai mare.
21:45
Băsescu consideră că Nicușor Dan „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat sâmbătă, 10 ianuarie, că Nicușor Dan „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024.
21:30
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „toarnă cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor români despre Mercosur # Adevarul.ro
Agricultorii europeni obligați să respecte reguli draconice vor intra în concurență cu cei din America Latină. Aceasta este teza europarlamentarilor care critică acordul (AUR, PSD), în timp ce reprezentanții USR, PNL, UDMR susțin că agricultorii nu vor suferi, dar va câștiga industria auto.
21:30
Un accident în care au fost implicate mai multe autovehicule a avut loc, sâmbătă seară, 10 ianuarie, pe DN 1A, pe raza localităţii Ţânţăreni. Două persoane au fost transportate la spital.
21:15
Luptă contra cronometru în Filipine, după avalanșa de gunoaie: salvatorii au detectat semne de viață # Adevarul.ro
Salvatorii filipinezi au detectat semne de viață în timpul căutărilor persoanelor dispărute, după avalanșa de gunoaie care a ucis patru muncitori la un depozit de deșeuri din centrul Filipinelor.
21:00
2025 a fost un an atipitic pentru Educație. A venit cu planuri-cadru și programe noi, după 20 de ani, dar și cu măsuri care au polarizat societatea. În rândul profesorilor și sindicatelor din învățământ a existat un val de revoltă la adresa ministrului Daniel David.
21:00
Defensivă în colaps! Gloria Bistrița, învinsă fără drept de apel în Liga Campionilor. A încasat goluri pe bandă rulantă de la ocupanta ultimului loc # Adevarul.ro
Gloria Bistrița a ratat șansa de a-și consolida poziția în grupă, după un eșec surprinzător pe teren propriu.
20:45
Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs sâmbătă în largul arhipelagului Insulele Talaud din Indonezia, au anunţat institutele internaţionale de monitorizare seismică. Seismul a fost resimţit de numeroşi locuitori din zonă, însă autorităţile nu au raportat victime sau pagube materiale.
