Patronul face anunţul! 15 milioane de euro la CFR

Primasport.ro, 11 ianuarie 2026 13:50

Patronul face anunţul! 15 milioane de euro la CFR

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
13:50
Patronul face anunţul! 15 milioane de euro la CFR Primasport.ro
Patronul face anunţul! 15 milioane de euro la CFR
Acum o oră
13:40
CFR Cluj, lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor! Clubul a făcut anunţul oficial Primasport.ro
CFR Cluj, lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor! Clubul a făcut anunţul oficial
13:30
Adrian Şut, mesaj de adio plin de emoţii după despărţirea de FCSB: „ Aici am crescut, aici m-am format şi tot aici am învăţat ce înseamnă sacrificiul” Primasport.ro
Adrian Şut, mesaj de adio plin de emoţii după despărţirea de FCSB: „ Aici am crescut, aici m-am format şi tot aici am învăţat ce înseamnă sacrificiul”
Acum 2 ore
13:10
Două cluburi din SuperLiga au fost sancţionate de FIFA! Interdicţie la transferuri din cauza datoriilor Primasport.ro
Două cluburi din SuperLiga au fost sancţionate de FIFA! Interdicţie la transferuri din cauza datoriilor
13:00
Noul antrenor al lui Chelsea a câştigat meciul de debut la clubul londonez Primasport.ro
Noul antrenor al lui Chelsea a câştigat meciul de debut la clubul londonez
12:50
Arina Sabalenka a câştigat turneul de la Brisbane. Este al 22-lea titlu al carierei pentru numărul 1 mondial Primasport.ro
Arina Sabalenka a câştigat turneul de la Brisbane. Este al 22-lea titlu al carierei pentru numărul 1 mondial
12:40
Fostul campion al României şi-a început cariera în antrenorat! Cu ce echipă a semnat Primasport.ro
Fostul campion al României şi-a început cariera în antrenorat! Cu ce echipă a semnat
Acum 4 ore
12:00
Ion Gurău şi Radu Negru au plecat de la Unirea Slobozia şi au semnat cu altă echipă! Clubul a făcut anunţul oficial: „Bun venit” Primasport.ro
Ion Gurău şi Radu Negru au plecat de la Unirea Slobozia şi au semnat cu altă echipă! Clubul a făcut anunţul oficial: „Bun venit”
11:20
E gata! Dorit de Dinamo Bucureşti! Patronul clubului din Ucraina a făcut anunţul despre Blănuţă: ”Îl vom vinde!” Primasport.ro
E gata! Dorit de Dinamo Bucureşti! Patronul clubului din Ucraina a făcut anunţul despre Blănuţă: ”Îl vom vinde!”
11:20
Un meci a rezistat! Marius Şumudică a făcut deja scandal în Arabia! Antrenorul a fost aproape de bătaie cu starul englez care trebuia să ajungă la Chelsea: ”Trebuia să câştigăm cu 4-0!” Primasport.ro
Un meci a rezistat! Marius Şumudică a făcut deja scandal în Arabia! Antrenorul a fost aproape de bătaie cu starul englez care trebuia să ajungă la Chelsea: ”Trebuia să câştigăm cu 4-0!”
11:10
Celebra publicaţie L'Equipe a analizat modul în care Cristi Chivu a readus-o pe Inter pe linia de plutire după umilinţa pe care PSG le-a aplicat-o italienilor în finala Champions League Primasport.ro
Celebra publicaţie L'Equipe a analizat modul în care Cristi Chivu a readus-o pe Inter pe linia de plutire după umilinţa pe care PSG le-a aplicat-o italienilor în finala Champions League
10:50
E gata! Dinamo, acord total pentru cel de-al treilea transfer al iernii: „Am stat doar în telefoane în ultimele zile” Primasport.ro
E gata! Dinamo, acord total pentru cel de-al treilea transfer al iernii: „Am stat doar în telefoane în ultimele zile”
Acum 6 ore
09:40
Răsturnare de situaţie! Clubul care a intrat pe fir şi încearcă să deturneze transferul lui Radu Drăguşin la AS Roma Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Clubul care a intrat pe fir şi încearcă să deturneze transferul lui Radu Drăguşin la AS Roma
09:30
Spaniolii au detonat bomba! Fostul coleg al lui Yamal de la Barcelona, aşteptat să semneze în SuperLiga Primasport.ro
Spaniolii au detonat bomba! Fostul coleg al lui Yamal de la Barcelona, aşteptat să semneze în SuperLiga
09:20
Jaqueline Cristian este a treia jucătoare din România care accede pe tabloul principal la Adelaide Primasport.ro
Jaqueline Cristian este a treia jucătoare din România care accede pe tabloul principal la Adelaide
09:10
Surpriză mare! După Adrian Şut, încă un jucător a plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din România: „Bun venit” Primasport.ro
Surpriză mare! După Adrian Şut, încă un jucător a plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din România: „Bun venit”
Acum 24 ore
00:10
Ce lovitură! Malcom Edjouma, dorit de un club din Superliga după ce a plecat de la FCSB. ”Poate avea 10.000 de euro pe lună” Primasport.ro
Ce lovitură! Malcom Edjouma, dorit de un club din Superliga după ce a plecat de la FCSB. ”Poate avea 10.000 de euro pe lună”
00:10
Egipt trece de campioana în exerciţiu şi se califică în semifinalele CAN Primasport.ro
Egipt trece de campioana în exerciţiu şi se califică în semifinalele CAN
10 ianuarie 2026
23:30
Rareş Ilie, providenţial în Serie B! A adus victoria lui Empoli la Cesena Primasport.ro
Rareş Ilie, providenţial în Serie B! A adus victoria lui Empoli la Cesena
23:20
VIDEO | PSV - Excelsior 5-1. Gol şi pasă decisivă pentru Dennis Man Primasport.ro
VIDEO | PSV - Excelsior 5-1. Gol şi pasă decisivă pentru Dennis Man
23:00
Dezamăgire! Ce a făcut Marius Şumudică la primul meci din Arabia Saudită Primasport.ro
Dezamăgire! Ce a făcut Marius Şumudică la primul meci din Arabia Saudită
22:50
Radu Drăguşin, lăsat pe bancă şi în Cupa Angliei Primasport.ro
Radu Drăguşin, lăsat pe bancă şi în Cupa Angliei
22:30
”Îi stă bine”. Mihai Lixandru se bucură de transferul lui Adrian Şut în Emiratele Arabe Unite Primasport.ro
”Îi stă bine”. Mihai Lixandru se bucură de transferul lui Adrian Şut în Emiratele Arabe Unite
22:20
Victorie categorică pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în faţa echipei lui Măţan Primasport.ro
Victorie categorică pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în faţa echipei lui Măţan
21:50
Fenerbahce a învins Galatasaray şi este supercampioana Turciei Primasport.ro
Fenerbahce a învins Galatasaray şi este supercampioana Turciei
21:50
Fabulos! 5 milioane de euro pentru Drăguşin puse pe masă Primasport.ro
Fabulos! 5 milioane de euro pentru Drăguşin puse pe masă
21:10
Impresionanta Nigeria a învins Algeria şi s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni Primasport.ro
Impresionanta Nigeria a învins Algeria şi s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni
21:00
Naţionala de handbal a pierdut şi al doilea meci de verificare cu Ungaria Primasport.ro
Naţionala de handbal a pierdut şi al doilea meci de verificare cu Ungaria
20:40
VIDEO | Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Revenirea în European League aduce o victorie de răsunet Primasport.ro
VIDEO | Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Revenirea în European League aduce o victorie de răsunet
20:30
UBT Cluj, eşec dramatic cu Igokea în prelungiri Primasport.ro
UBT Cluj, eşec dramatic cu Igokea în prelungiri
20:30
Chipciu nu s-a mai abţinut: ”Puşcărie ca antrenor!” Primasport.ro
Chipciu nu s-a mai abţinut: ”Puşcărie ca antrenor!”
20:10
Cum s-au descurcat Farul, Universitatea Craiova şi Rapid în meciurile amicale Primasport.ro
Cum s-au descurcat Farul, Universitatea Craiova şi Rapid în meciurile amicale
20:00
CFR Cluj a transferat un fundaş central Primasport.ro
CFR Cluj a transferat un fundaş central
19:50
”Da, cred că am ajuns la un acord”. Lovitură în Superliga! Kennedy Boateng semnează Primasport.ro
”Da, cred că am ajuns la un acord”. Lovitură în Superliga! Kennedy Boateng semnează
19:20
MM Stoica nu s-a abţinut: ”Excepţional!” Primasport.ro
MM Stoica nu s-a abţinut: ”Excepţional!”
19:10
O echipă din liga a şasea a produs o surpriză de proporţii în Cupa Angliei Primasport.ro
O echipă din liga a şasea a produs o surpriză de proporţii în Cupa Angliei
19:00
Matteo Duţu de la AC Milan, aproape să semneze cu o forţă din Superliga Primasport.ro
Matteo Duţu de la AC Milan, aproape să semneze cu o forţă din Superliga
18:40
VIDEO | Gloria Bistriţa - Buducnost 34-38. Muntenegrencele şi-au luat revanşa Primasport.ro
VIDEO | Gloria Bistriţa - Buducnost 34-38. Muntenegrencele şi-au luat revanşa
18:10
Grigore Turda devine liber de contract! Ar putea reveni în Superliga Primasport.ro
Grigore Turda devine liber de contract! Ar putea reveni în Superliga
17:50
Denis Drăguş a semnat şi a fost prezentat oficial Primasport.ro
Denis Drăguş a semnat şi a fost prezentat oficial
17:50
E gata! Au bătut palma cu Cristi Chivu: ”Am stabilit acest lucru” Primasport.ro
E gata! Au bătut palma cu Cristi Chivu: ”Am stabilit acest lucru”
17:40
Bomba iernii! Mirel Rădoi, revenire de senzaţie Primasport.ro
Bomba iernii! Mirel Rădoi, revenire de senzaţie
17:20
FCSB vrea să transfere din Superliga. ”E fotbalist, are o calitate teribilă” Primasport.ro
FCSB vrea să transfere din Superliga. ”E fotbalist, are o calitate teribilă”
17:20
Adrian Şut a dat cărţile pe faţă când a fost întrebat de ce a plecat de la FCSB: ”Aveam nevoie!” Primasport.ro
Adrian Şut a dat cărţile pe faţă când a fost întrebat de ce a plecat de la FCSB: ”Aveam nevoie!”
16:50
Povestea continuă! Lindsey Vonn a câştigat şi coborârea din Zauchensee Primasport.ro
Povestea continuă! Lindsey Vonn a câştigat şi coborârea din Zauchensee
16:50
Anzor Mekvabishvili ar putea pleca de la Craiova. Unde este dorit internaţionalul georgian Primasport.ro
Anzor Mekvabishvili ar putea pleca de la Craiova. Unde este dorit internaţionalul georgian
16:30
Fostul fotbalist argentinian Martin Demichelis şi familia sa, salvaţi de la înec în sudul Uruguayului Primasport.ro
Fostul fotbalist argentinian Martin Demichelis şi familia sa, salvaţi de la înec în sudul Uruguayului
16:30
Rareş Pop, aproape să plece de la Rapid şi să semneze cu alt club din Superliga. Există însă un impediment Primasport.ro
Rareş Pop, aproape să plece de la Rapid şi să semneze cu alt club din Superliga. Există însă un impediment
16:30
Gabriel Plumbuitu, considerat un mare talent al fotbalului românesc, a semnat cu un club din Liga 3 Primasport.ro
Gabriel Plumbuitu, considerat un mare talent al fotbalului românesc, a semnat cu un club din Liga 3
16:10
Austriaca Magdalena Egger, evacuată cu elicopterul după o căzătură în proba de coborâre de la Zauchensee Primasport.ro
Austriaca Magdalena Egger, evacuată cu elicopterul după o căzătură în proba de coborâre de la Zauchensee
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.