Patronul face anunţul! 15 milioane de euro la CFR
Primasport.ro, 11 ianuarie 2026 13:50
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:40
CFR Cluj, lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor! Clubul a făcut anunţul oficial # Primasport.ro
13:30
Adrian Şut, mesaj de adio plin de emoţii după despărţirea de FCSB: „ Aici am crescut, aici m-am format şi tot aici am învăţat ce înseamnă sacrificiul” # Primasport.ro
Acum 2 ore
13:10
Două cluburi din SuperLiga au fost sancţionate de FIFA! Interdicţie la transferuri din cauza datoriilor # Primasport.ro
13:00
Noul antrenor al lui Chelsea a câştigat meciul de debut la clubul londonez
12:50
Arina Sabalenka a câştigat turneul de la Brisbane. Este al 22-lea titlu al carierei pentru numărul 1 mondial # Primasport.ro
12:40
Fostul campion al României şi-a început cariera în antrenorat! Cu ce echipă a semnat # Primasport.ro
Acum 4 ore
12:00
Ion Gurău şi Radu Negru au plecat de la Unirea Slobozia şi au semnat cu altă echipă! Clubul a făcut anunţul oficial: „Bun venit” # Primasport.ro
11:20
E gata! Dorit de Dinamo Bucureşti! Patronul clubului din Ucraina a făcut anunţul despre Blănuţă: ”Îl vom vinde!” # Primasport.ro
11:20
Un meci a rezistat! Marius Şumudică a făcut deja scandal în Arabia! Antrenorul a fost aproape de bătaie cu starul englez care trebuia să ajungă la Chelsea: ”Trebuia să câştigăm cu 4-0!” # Primasport.ro
11:10
Celebra publicaţie L'Equipe a analizat modul în care Cristi Chivu a readus-o pe Inter pe linia de plutire după umilinţa pe care PSG le-a aplicat-o italienilor în finala Champions League # Primasport.ro
10:50
E gata! Dinamo, acord total pentru cel de-al treilea transfer al iernii: „Am stat doar în telefoane în ultimele zile” # Primasport.ro
Acum 6 ore
09:40
Răsturnare de situaţie! Clubul care a intrat pe fir şi încearcă să deturneze transferul lui Radu Drăguşin la AS Roma # Primasport.ro
09:30
Spaniolii au detonat bomba! Fostul coleg al lui Yamal de la Barcelona, aşteptat să semneze în SuperLiga # Primasport.ro
09:20
Jaqueline Cristian este a treia jucătoare din România care accede pe tabloul principal la Adelaide # Primasport.ro
09:10
Surpriză mare! După Adrian Şut, încă un jucător a plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din România: „Bun venit” # Primasport.ro
Acum 24 ore
00:10
Ce lovitură! Malcom Edjouma, dorit de un club din Superliga după ce a plecat de la FCSB. ”Poate avea 10.000 de euro pe lună” # Primasport.ro
00:10
Egipt trece de campioana în exerciţiu şi se califică în semifinalele CAN
10 ianuarie 2026
23:30
Rareş Ilie, providenţial în Serie B! A adus victoria lui Empoli la Cesena
23:20
VIDEO | PSV - Excelsior 5-1. Gol şi pasă decisivă pentru Dennis Man
23:00
Dezamăgire! Ce a făcut Marius Şumudică la primul meci din Arabia Saudită
22:50
Radu Drăguşin, lăsat pe bancă şi în Cupa Angliei
22:30
”Îi stă bine”. Mihai Lixandru se bucură de transferul lui Adrian Şut în Emiratele Arabe Unite # Primasport.ro
22:20
Victorie categorică pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în faţa echipei lui Măţan
21:50
Fenerbahce a învins Galatasaray şi este supercampioana Turciei
21:50
Fabulos! 5 milioane de euro pentru Drăguşin puse pe masă
21:10
Impresionanta Nigeria a învins Algeria şi s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni # Primasport.ro
21:00
Naţionala de handbal a pierdut şi al doilea meci de verificare cu Ungaria
20:40
VIDEO | Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Revenirea în European League aduce o victorie de răsunet # Primasport.ro
20:30
UBT Cluj, eşec dramatic cu Igokea în prelungiri
20:30
Chipciu nu s-a mai abţinut: ”Puşcărie ca antrenor!”
20:10
Cum s-au descurcat Farul, Universitatea Craiova şi Rapid în meciurile amicale
20:00
CFR Cluj a transferat un fundaş central
19:50
”Da, cred că am ajuns la un acord”. Lovitură în Superliga! Kennedy Boateng semnează
19:20
MM Stoica nu s-a abţinut: ”Excepţional!”
19:10
O echipă din liga a şasea a produs o surpriză de proporţii în Cupa Angliei
19:00
Matteo Duţu de la AC Milan, aproape să semneze cu o forţă din Superliga
18:40
VIDEO | Gloria Bistriţa - Buducnost 34-38. Muntenegrencele şi-au luat revanşa
18:10
Grigore Turda devine liber de contract! Ar putea reveni în Superliga
17:50
Denis Drăguş a semnat şi a fost prezentat oficial
17:50
E gata! Au bătut palma cu Cristi Chivu: ”Am stabilit acest lucru”
17:40
Bomba iernii! Mirel Rădoi, revenire de senzaţie
17:20
FCSB vrea să transfere din Superliga. ”E fotbalist, are o calitate teribilă”
17:20
Adrian Şut a dat cărţile pe faţă când a fost întrebat de ce a plecat de la FCSB: ”Aveam nevoie!” # Primasport.ro
16:50
Povestea continuă! Lindsey Vonn a câştigat şi coborârea din Zauchensee
16:50
Anzor Mekvabishvili ar putea pleca de la Craiova. Unde este dorit internaţionalul georgian # Primasport.ro
16:30
Fostul fotbalist argentinian Martin Demichelis şi familia sa, salvaţi de la înec în sudul Uruguayului # Primasport.ro
16:30
Rareş Pop, aproape să plece de la Rapid şi să semneze cu alt club din Superliga. Există însă un impediment # Primasport.ro
16:30
Gabriel Plumbuitu, considerat un mare talent al fotbalului românesc, a semnat cu un club din Liga 3 # Primasport.ro
16:10
Austriaca Magdalena Egger, evacuată cu elicopterul după o căzătură în proba de coborâre de la Zauchensee # Primasport.ro
