Un atacant cu cifre excelente e dorit de o formaţie ce luptă la titlu în Superliga
Primasport.ro, 11 ianuarie 2026 16:50
Un atacant cu cifre excelente e dorit de o formaţie ce luptă la titlu în Superliga
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
17:10
Jesus Fernandez a plecat de la Poli Iaşi! Experimentatul portar a dorit în prima ligă # Primasport.ro
Jesus Fernandez a plecat de la Poli Iaşi! Experimentatul portar a dorit în prima ligă
17:00
Mihai Toma la o distanţă infimă în spatele lui Lamine Yamal! Fotbalistul lui FCSB a fost inclus într-un top 10 la nivel mondial # Primasport.ro
Mihai Toma la o distanţă infimă în spatele lui Lamine Yamal! Fotbalistul lui FCSB a fost inclus într-un top 10 la nivel mondial
Acum o oră
16:50
Un atacant cu cifre excelente e dorit de o formaţie ce luptă la titlu în Superliga
16:40
Petrolul îl cedează împrumut pe Jerome Onguene într-un campionat puternic
16:40
VIDEO | Rapid - Tertnes Bergen 32-32. Giuleştencele puteau câştiga la ultima aruncare # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Tertnes Bergen 32-32. Giuleştencele puteau câştiga la ultima aruncare
16:30
VIDEO | Veste proastă pentru Mircea Lucescu! Andrei Raţiu a ieşit accidentat din meciul Rayo Vallecano - Mallorca # Primasport.ro
VIDEO | Veste proastă pentru Mircea Lucescu! Andrei Raţiu a ieşit accidentat din meciul Rayo Vallecano - Mallorca
Acum 2 ore
16:20
Suedezul Mattias Ekstrom a câştigat etapa a şaptea la auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general în Dakar # Primasport.ro
Suedezul Mattias Ekstrom a câştigat etapa a şaptea la auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general în Dakar
16:20
Din nou doliu în fotbalul românesc! A decedat un fost jucător cu peste 300 de meciuri în prima ligă # Primasport.ro
Din nou doliu în fotbalul românesc! A decedat un fost jucător cu peste 300 de meciuri în prima ligă
16:20
Veste proastă pentru Mircea Lucescu! Andrei Raţiu a ieşit accidentat din meciul Rayo Vallecano - Mallorca # Primasport.ro
Veste proastă pentru Mircea Lucescu! Andrei Raţiu a ieşit accidentat din meciul Rayo Vallecano - Mallorca
16:10
Suedezul Mattias Ekstrom a câştigat etapa a şaptea la auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general # Primasport.ro
Suedezul Mattias Ekstrom a câştigat etapa a şaptea la auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general
16:00
Două meciuri în 24 de ore, la 3000 km distanţă. Weekendul nebun al lui Dorgeles Nene, care a jucat la CAN cu Mali, apoi cu Fenerbahce # Primasport.ro
Două meciuri în 24 de ore, la 3000 km distanţă. Weekendul nebun al lui Dorgeles Nene, care a jucat la CAN cu Mali, apoi cu Fenerbahce
15:50
Ce ghinion! Starul lui Liverpool s-a rupt şi nu va mai juca în acest sezon
15:30
A fost anunţat înlocuitorul lui Adrian Şut la FCSB! Anunţul clubului: „Cel mai bun om ca mijlocaş la închidere” # Primasport.ro
A fost anunţat înlocuitorul lui Adrian Şut la FCSB! Anunţul clubului: „Cel mai bun om ca mijlocaş la închidere”
Acum 4 ore
15:00
Aventura lui Karim Benzema la Al-Ittihad se sfârşeşte în vară. Conducerea clubului a dat verdictul despre plecarea francezului: ”A avut dificultăţi în a se adapta” # Primasport.ro
Aventura lui Karim Benzema la Al-Ittihad se sfârşeşte în vară. Conducerea clubului a dat verdictul despre plecarea francezului: ”A avut dificultăţi în a se adapta”
14:50
Emanuel Gyenes a terminat pe locul 40 în etapa a şaptea a Raliului Dakar
14:30
Nu a mai ţinut cont de nimic şi a lansat tirada la adresa conducerii din Giuleşti: „Ce e asta? E o porcărie! Au transferat un jucător care are două meciuri în ultimii doi ani" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu a mai ţinut cont de nimic şi a lansat tirada la adresa conducerii din Giuleşti: „Ce e asta? E o porcărie! Au transferat un jucător care are două meciuri în ultimii doi ani" | EXCLUSIV
13:50
Patronul face anunţul! 15 milioane de euro la CFR
13:40
CFR Cluj, lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor! Clubul a făcut anunţul oficial # Primasport.ro
CFR Cluj, lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor! Clubul a făcut anunţul oficial
13:30
Adrian Şut, mesaj de adio plin de emoţii după despărţirea de FCSB: „ Aici am crescut, aici m-am format şi tot aici am învăţat ce înseamnă sacrificiul” # Primasport.ro
Adrian Şut, mesaj de adio plin de emoţii după despărţirea de FCSB: „ Aici am crescut, aici m-am format şi tot aici am învăţat ce înseamnă sacrificiul”
Acum 6 ore
13:10
Două cluburi din SuperLiga au fost sancţionate de FIFA! Interdicţie la transferuri din cauza datoriilor # Primasport.ro
Două cluburi din SuperLiga au fost sancţionate de FIFA! Interdicţie la transferuri din cauza datoriilor
13:00
Noul antrenor al lui Chelsea a câştigat meciul de debut la clubul londonez
12:50
Arina Sabalenka a câştigat turneul de la Brisbane. Este al 22-lea titlu al carierei pentru numărul 1 mondial # Primasport.ro
Arina Sabalenka a câştigat turneul de la Brisbane. Este al 22-lea titlu al carierei pentru numărul 1 mondial
12:40
Fostul campion al României şi-a început cariera în antrenorat! Cu ce echipă a semnat # Primasport.ro
Fostul campion al României şi-a început cariera în antrenorat! Cu ce echipă a semnat
12:00
Ion Gurău şi Radu Negru au plecat de la Unirea Slobozia şi au semnat cu altă echipă! Clubul a făcut anunţul oficial: „Bun venit” # Primasport.ro
Ion Gurău şi Radu Negru au plecat de la Unirea Slobozia şi au semnat cu altă echipă! Clubul a făcut anunţul oficial: „Bun venit”
Acum 8 ore
11:20
E gata! Dorit de Dinamo Bucureşti! Patronul clubului din Ucraina a făcut anunţul despre Blănuţă: ”Îl vom vinde!” # Primasport.ro
E gata! Dorit de Dinamo Bucureşti! Patronul clubului din Ucraina a făcut anunţul despre Blănuţă: ”Îl vom vinde!”
11:20
Un meci a rezistat! Marius Şumudică a făcut deja scandal în Arabia! Antrenorul a fost aproape de bătaie cu starul englez care trebuia să ajungă la Chelsea: ”Trebuia să câştigăm cu 4-0!” # Primasport.ro
Un meci a rezistat! Marius Şumudică a făcut deja scandal în Arabia! Antrenorul a fost aproape de bătaie cu starul englez care trebuia să ajungă la Chelsea: ”Trebuia să câştigăm cu 4-0!”
11:10
Celebra publicaţie L'Equipe a analizat modul în care Cristi Chivu a readus-o pe Inter pe linia de plutire după umilinţa pe care PSG le-a aplicat-o italienilor în finala Champions League # Primasport.ro
Celebra publicaţie L'Equipe a analizat modul în care Cristi Chivu a readus-o pe Inter pe linia de plutire după umilinţa pe care PSG le-a aplicat-o italienilor în finala Champions League
10:50
E gata! Dinamo, acord total pentru cel de-al treilea transfer al iernii: „Am stat doar în telefoane în ultimele zile” # Primasport.ro
E gata! Dinamo, acord total pentru cel de-al treilea transfer al iernii: „Am stat doar în telefoane în ultimele zile”
09:40
Răsturnare de situaţie! Clubul care a intrat pe fir şi încearcă să deturneze transferul lui Radu Drăguşin la AS Roma # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Clubul care a intrat pe fir şi încearcă să deturneze transferul lui Radu Drăguşin la AS Roma
Acum 12 ore
09:30
Spaniolii au detonat bomba! Fostul coleg al lui Yamal de la Barcelona, aşteptat să semneze în SuperLiga # Primasport.ro
Spaniolii au detonat bomba! Fostul coleg al lui Yamal de la Barcelona, aşteptat să semneze în SuperLiga
09:20
Jaqueline Cristian este a treia jucătoare din România care accede pe tabloul principal la Adelaide # Primasport.ro
Jaqueline Cristian este a treia jucătoare din România care accede pe tabloul principal la Adelaide
09:10
Surpriză mare! După Adrian Şut, încă un jucător a plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din România: „Bun venit” # Primasport.ro
Surpriză mare! După Adrian Şut, încă un jucător a plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din România: „Bun venit”
Acum 24 ore
00:10
Ce lovitură! Malcom Edjouma, dorit de un club din Superliga după ce a plecat de la FCSB. ”Poate avea 10.000 de euro pe lună” # Primasport.ro
Ce lovitură! Malcom Edjouma, dorit de un club din Superliga după ce a plecat de la FCSB. ”Poate avea 10.000 de euro pe lună”
00:10
Egipt trece de campioana în exerciţiu şi se califică în semifinalele CAN
10 ianuarie 2026
23:30
Rareş Ilie, providenţial în Serie B! A adus victoria lui Empoli la Cesena
23:20
VIDEO | PSV - Excelsior 5-1. Gol şi pasă decisivă pentru Dennis Man
23:00
Dezamăgire! Ce a făcut Marius Şumudică la primul meci din Arabia Saudită
22:50
Radu Drăguşin, lăsat pe bancă şi în Cupa Angliei
22:30
”Îi stă bine”. Mihai Lixandru se bucură de transferul lui Adrian Şut în Emiratele Arabe Unite # Primasport.ro
”Îi stă bine”. Mihai Lixandru se bucură de transferul lui Adrian Şut în Emiratele Arabe Unite
22:20
Victorie categorică pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în faţa echipei lui Măţan
21:50
Fenerbahce a învins Galatasaray şi este supercampioana Turciei
21:50
Fabulos! 5 milioane de euro pentru Drăguşin puse pe masă
21:10
Impresionanta Nigeria a învins Algeria şi s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni # Primasport.ro
Impresionanta Nigeria a învins Algeria şi s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni
21:00
Naţionala de handbal a pierdut şi al doilea meci de verificare cu Ungaria
20:40
VIDEO | Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Revenirea în European League aduce o victorie de răsunet # Primasport.ro
VIDEO | Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Revenirea în European League aduce o victorie de răsunet
20:30
UBT Cluj, eşec dramatic cu Igokea în prelungiri
20:30
Chipciu nu s-a mai abţinut: ”Puşcărie ca antrenor!”
20:10
Cum s-au descurcat Farul, Universitatea Craiova şi Rapid în meciurile amicale
20:00
CFR Cluj a transferat un fundaş central
19:50
”Da, cred că am ajuns la un acord”. Lovitură în Superliga! Kennedy Boateng semnează
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.