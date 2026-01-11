Trei senatori americani cer scoaterea X și Grok din magazinele de aplicații
Profit.ro, 11 ianuarie 2026 15:20
Trei senatori ai Statelor Unite au cerut șefilor Apple și Google să scoată temporar din App Store aplicațiile X și Grok din cauza conținutului nociv găzduit de acestea.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
15:20
Trei senatori ai Statelor Unite au cerut șefilor Apple și Google să scoată temporar din App Store aplicațiile X și Grok din cauza conținutului nociv găzduit de acestea.
Acum o oră
15:00
„Cei mai răi turiști, fac ce vor!”. Rusia a anulat vizele pentru chinezi, dar localnicii sunt nemulțumiți de ei # Profit.ro
La 1 decembrie, Rusia a anulat regimul de vize pentru cetățenii Chinei. De acum, cetățenii Republicii Populare Chineze (RPC) pot intra în țară doar pe baza pașaportului și pot rămâne până la 30 de zile. Totuși, rușii de rând tind să nu salute această decizie.
Acum 2 ore
14:30
Scumpiri în Bulgaria după adoptarea euro, de la pâine și parcare la acte pentru terenuri # Profit.ro
Introducerea monedei euro în Bulgaria, inițial menită ca o operațiune tehnică simplă, a expus rapid deficiențele sistemice și a ridicat întrebări cu privire la supravegherea statului.
14:20
Furt repetat din magazin Carrefour, cu o schemă de păcălire a caselor de marcat de tip self-pay # Profit.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Capitală. Este acuzat că a furat în repetate rânduri produse.
14:10
ULTIMA ORĂ Venituri bugetare mai mari cu 3,7 miliarde de lei, în urma majorării impozitelor locale # Profit.ro
Banii rămân în bugetele administrațiilor locale.
Acum 4 ore
13:40
Noi imagini sunt prezentate cu muncitorii lui Umbrărescu, lucrând pe Lotul 4 Nord al Autostrazii A0, în zona lacului Cernica.
13:00
ULTIMA ORĂ Guvernul justifică majorarea taxelor locale, susține că au crescut în medie doar cu 70-80% și anunță impozitarea la valoarea de piață și pentru persoane fizice - ”cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027” # Profit.ro
Guvernul susține că majorarea medie estimată a impozitelor pe proprietate este de 70%-80%, însă, diferențele pot apărea ca urmare a eliminării reducerilor pentru vechime și tipul clădirii, actualizarea bazei de impozitare - decizii luat chiar de Executiv - și majorarea cotei de impozitare de către autorități locale. Guvernul mai arată că măsurile au caracter tranzitoriu, până la operaționalizarea completă a sistemului automat de evaluare a proprietăților și introducerea impozitării la valoarea de piață și pentru persoanele fizice, cel mai probabil la 1 ianuarie 2027.
12:50
General Motors va înregistra o pierdere de 6 miliarde de dolari după retragerea parțială din investițiile în vehicule electrice # Profit.ro
După Ford, și General Motors afișează la ultima raportare către bursa.
12:30
Israelul este în stare de alertă în fața posibilității unei intervenții americane în Iran # Profit.ro
După schimbul de rachete și drone de la începutul verii trecute, Israelul și Iranul au, din nou, perspectiva unui conflict fierbinte.
12:00
Datele sensibile ale 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri, în urma a ceea ce pare a fi o breșă de securitate ținută „sub preș” de companie.
Acum 6 ore
11:10
Livrările agregate ale țărilor Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol au coborât în decembrie cu o cantitate egală cu diferențiualul negative de producție al Iranului.
10:30
Circulația se desfășoară în condiții de iarnă în județul Constanța.
Acum 8 ore
09:40
Să pleci în vacanță cu mașina electrică poate fi o experiență foarte plăcută, cu condus relaxat și costuri de deplasare mici, dar doar dacă planifici câteva lucruri din timp.
09:20
Bucureștiul, sub avertizare meteo - Ninsori, polei și ger. Temperaturile coboară până la -10 grade # Profit.ro
Meteorologii au anunțat o alertă pentru capitală, care se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Tempranillo și Garnacha, cotat cu 95 de puncte Robert Parker și 93 de puncte James Suckling, un vin remarcabil, cu taninuri rustice și note minerale # Profit.ro
Vinul de astăzi, Salinillas de Buradón 2020, este un Tempranillo cu nerv, structură și mineralitate, din inima regiunii Rioja, distins cu 95 de puncte Robert Parker și 93 de puncte James Suckling.
09:00
FOTO Investiție în Obor. Antrenorul Cosmin Olăroiu aduce terenul fostei fabrici Izolatorul ca aport în parteneriatul cu Hagag ce vizează dezvoltarea unui complex rezidențial # Profit.ro
Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai bine cotați antrenori români de fotbal, a preluat jumătate dintr-o companie de investiții înființată de dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Hagag Development Europe, în urma unei majorări de capital la care a participat cu terenurile fostei fabrici Izolatorul, din cartierul bucureștean Obor, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
Acum 24 ore
00:10
Exclusivitățile săptămânii: Frații Pavăl (Dedeman) - prima decizie majoră pentru lanțul de magazine Praktiker. Gigant american cumpără în România o fabrică. Fondatorul Altex cumpără Module Shopping Center # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
10 ianuarie 2026
21:40
VIDEO "Trenul cu care facem cruce" - imagini dintr-un tren modernizat cu vagon restaurant # Profit.ro
Imagini dintr-un tren CRR modernizat prin PNRR, circulând pe ruta Cluj-Napoca – Brașov, care are în compunere și un vagon restaurant.
19:40
Ministerul Agriculturii lansează consultare publică pentru finanțarea investițiilor în sectorul strugurilor de masa.
19:10
Grupul japonez de companii aeriene ANA Holdings Inc vrea să lanseze servicii automate de livrare cu drone până în martie 2029.
18:30
O persoană a suferit arsuri și alta a fost intoxicată cu fum într-un incendiu din județul Teleorman.
18:00
Unul dintre cele mai cunoscute pickup-uri ale industriei auto globale, Toyota Hilux, a primit o nouă generație. Toyota a profitat de Salonul Auto din Bruxelles pentru a lansa acest model pe piața europeană.
17:30
Acord istoric de reconstrucție a Ucrainei. Trump și Zelenski au planul de „prosperitate” post‑război, o înțelegere de 800 miliarde dolari # Profit.ro
Președinții american, Donald Trump, și ucrainean, Volodimir Zelenski, se vor întâlni la Forumul Economic Mondial, de la Davos, pentru a finaliza un acord masiv de reconstrucție.
16:40
Mii de fermieri irlandezi sunt pe străzi și protestează împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Mercosur.
16:30
Compania franceză Dassault Systèmes este suspectată în Turcia cum că ar fi interferat în polticile de prețuri ale distribuitorilor.
15:50
Un autocar având în interior 47 de pasageri a luat foc, pe o șosea din România.
15:50
Alertă trimisă în România - O nouă înșelătorie prin intermediul aplicației de mesagerie WhatsApp a început să facă victime.
Ieri
15:40
Inspectorul șef al IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a decedat la birou
15:00
Planuri ratate, optimism exagerat: Jumătate dintre cei mai mari 10 producători auto din China nu și-au atins țintele de vânzări în 2025 # Profit.ro
Constructorii auto din China continuă să-și majoreze vânzările, în mod special prin extinderea activităților în afara țării, pe piețe mari, precum Europa sau America de Sud. Cu toate acestea, 5 dintre primii 10 cei mai mari constructori auto au ratat planurile anunțate la început de an, relevă analiza Profit.ro.
14:20
Giganți din domeniul petrolier precum ExxonMobil, Chevron și ConocoPhillips întâmpină cu scepticism perspectiva exploatării țițeiului din Venezuela din perspectiva instabilității.
14:20
Un bărbat a decedat într-un autobuz. Ceilalți călători, acuzați de șofer de indiferență: Au evitat să îmi spună pentru a nu le întrerupe lor călătoria! # Profit.ro
Un bărbat a decedat pe unul dintre scaunele autobuzului operat de Societatea de transport public din Sibiu.
14:00
VIDEO Robert Negoiță lansează un apel către locuitori privind colectarea brazilor de Crăciun # Profit.ro
Primarul sectorului 3 al capitalei, Robert Negoiță, lansează un apel către locuitori privind colectarea brazilor de Crăciun.
13:40
Platforma socială X, deținută de Elon Musk, este, în continuare, disponibilă în magazinele de aplicații operate de Apple și Google, în ciuda încălcării grosolane a regulilor impuse de cei doi giganți.
13:10
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite la Aeroportul ”Henri Coandă” în bagajele a două femei care veneau din Dubai # Profit.ro
Fără a declara bunurile la frontieră au inserat în bagaje 19 coliere, 34 brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum și 5 ceasuri de lux de diferite mărci.
12:40
Netflix pentru piese de teatru radiofonice. Platformă cu mii de spectacole audio, gata de lansare # Profit.ro
Teatrul Național Radiofonic va lansa pe 15 ianuarie eteatru.ro, noua platformă digitală care conține cea mai amplă colecție on-demand de teatru radiofonic din România.
12:10
ANALIZĂ Câștigătorii și perdanții după aprobarea celui mai mare acord comercial din istoria Uniunii Europene # Profit.ro
După 25 de ani de negocieri, cel mai mare acord comercial din istoria Uniunii Europene a fost în sfârșit aprobat.
11:40
Măștile chirurgicale nu oferă o protecție suficientă împotriva infecțiilor respiratorii, avertizează experții # Profit.ro
Experți internaționali cer modificarea ghidurilor privind echipamentul pe care ar trebui să îl poarte personalul medical din sănătate pentru a se proteja împotriva bolilor respiratorii de tip gripal, inclusiv Covid-19.
11:10
Creditorii Venezuelei așteaptă autorizație pentru a începe discuțiile privind restructurarea datoriei # Profit.ro
Datoria totală de 150 miliarde de dolari a Venezuelei nu a avut o rezoluție în contextul în care sancțiunile SUA au împiedicat creditorii să negocieze cu autoritățile de la Caracas, dar noul context creat de capturarea președintelui Nicolas Maduro ar putea crea condițiile pentru ca discuțiile să înceapă.
10:50
Numărul de utilizatori ai funcției Channels din WhatsApp a crescut suficient de mult pentru a o aduce sub incidența legislației pentru servicii digitale.
10:20
După ce Lip-Bu Tan, directorul general al Intel, s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 7%.
10:00
Dobânzile la cardurile de credit, limitate la 10% timp de un an: Cererea lui Trump la 1 an de la revenirea sa la Casa Albă # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, solicită introducerea unui plafon care să limiteze dobânzile la cardurile de credit la 10%.
09:50
Deși mașinile electrice par, la prima vedere, ideale pentru vacanțe active, remorci și biciclete, realitatea este mai nuanțată.
09:50
„Soarele artificial” al Chinei face un pas uriaș în procesul de obținere a energiei din fuziune nucleară # Profit.ro
Cercetători chinezi au anunțat un progres semnificativ în domeniul energiei de fuziune.
09:30
Stefan Krajewski, ministrul polonez al Agriculturii, a anunțat că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că 'va utiliza toate căile legale' pentru a proteja sectorul agricol național.
09:20
Platforma X limitează accesul la funcția de editare imagine a chatbotul AI al lui Musk, Grok # Profit.ro
Grok a anunțat că a limitat disponibilitatea funcției de editare a imaginilor, opțiunea fiind disponibilă acum doar pentru abonați.
09:20
BMW - creștere ușoară a vânzărilor. Cifrele din China afectează rezultatele companiei germane # Profit.ro
BMW a înregistrat creștere de 0,5% a livrărilor în 2025, avansul din Europa și SUA ajutând producătorul german să evite un alt declin anual al vânzărilor.
09:10
Vinul zilei: o Crâmpoșie Selecționată din Drăgășani, un vin cu o abordare proaspătă și note preponderent florale și fructate. Perfect alături de o porție de creveți în sos de usturoi # Profit.ro
Venetic Crâmpoșie Selecționată 2023 este un vin alb românesc, obținut din soiul autohton Crâmpoșie, reinterpretat într-o manieră proaspătă și modernă.
09:00
FOTO Europa a bătut China la ea acasă: Un automobil al unei mărci europene a fost desemnat Mașina Anului # Profit.ro
Noile abordări ale companiilor din Europa pentru piața din China încep să dea rezultate. Premiul Mașina Anului în China 2026 a fost desemnat de juriul chinez modelul Audi E5.
08:50
Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe în viitor, a spus președintele SUA, Donald Trump.
00:10
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Exit din România. Gigantul german Merkur retrage Blueprint Gaming de pe piața locală # Profit.ro
Furnizorul de sloturi online Blueprint Gaming, deținut de gigantul german din gambling Merkur Group, se retrage din România, urmând să își înceteze activitatea până la sfârșitul lunii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.