Beneficiile surprinzătoare ale unui pahar de suc de portocale. De ce o băutură considerată „vinovată” ar putea fi, de fapt, un aliat al sănătății
Aktual24, 11 ianuarie 2026 16:50
Un pahar de suc de portocale, rece și aromat, este pentru mulți simbolul dimineților liniștite și al unui început de zi energic. Cu toate acestea, în ultimii ani, această băutură a ajuns să fie privită cu suspiciune, chiar evitată. Prea mult zahăr, prea puține fibre, un risc ascuns pentru sănătate, așa a fost etichetat sucul […]
• • •
Acum 30 minute
17:10
Oamenii pot comunica cu extratereștrii în limbaj matematic, sugerează un studiu despre albine # Aktual24
Dacă oamenii vor primi vreodată un mesaj de la extratereștri inteligenți, cea mai mare provocare ar putea să nu fie cât de departe se află, ci cum să comunice. Cel mai apropiat sistem stelar de al nostru se află la mai mult de patru ani-lumină distanță, ceea ce înseamnă că până și o simplă întrebare […]
17:00
Spionajul ucrainean: Rinichii lui Kadîrov nu mai funcționează. Se fac planuri pentru succesiunea după moarte # Aktual24
Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov ar fi cedat, iar Kremlinul ar căuta deja un nou conducător pentru Cecenia, potrivit unei surse din cadrul Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Conform sursei citate de Ukrinform, starea de sănătate a lui Kadîrov s-ar fi deteriorat constant din cauza insuficienței renale, iar el ar fi fost […]
Acum o oră
16:50
16:40
Rusia, China și Iran vor să redeseneze harta puterii globale: BRICS Plus își desfășoară flota în sudul Africii # Aktual24
În largul coastelor Africii de Sud, valurile nu mai poartă doar vântul oceanic, ci și ecoul unei noi ordini geopolitice în formare. China, Rusia și Iran au lansat în aceste zile un amplu exercițiu naval comun, sub egida „BRICS Plus”, o inițiativă militară care depășește cu mult simpla cooperare tehnică și care trimite un semnal […]
Acum 2 ore
16:10
Venezuela, la un pas de reabilitarea economică: SUA pregătesc ridicarea sancțiunilor și redeschid robinetul petrolului # Aktual24
Caracasul fierbe din nou. Nu din cauza protestelor sau a penuriei, ci dintr-un motiv rar întâlnit în ultimul deceniu . După ani întregi de sancțiuni internaționale, izolare diplomatică și colaps economic, Venezuela pare să se apropie de un moment de cotitură care ar putea rescrie nu doar viitorul țării, ci și harta energetică a lumii. […]
15:50
De ce aproape orice dispozitiv electronic ar putea deveni mai scump în 2026. Cum a ajuns inteligența artificială să influențeze prețul telefonului tău # Aktual24
Dacă ți se pare că tehnologia a devenit deja scumpă, 2026 ar putea fi anul în care acest sentiment se transformă într-o realitate greu de ignorat. De la telefonul din buzunar și laptopul de pe birou, până la televizorul din sufragerie sau tableta copilului, aproape toate dispozitivele electronice riscă să se scumpească. Motivul nu este […]
15:40
Intervin trupele SUA și în Iran? Israel urmărește situația „minut cu minut”, ce măsuri iau serviciile de la Tel Aviv # Aktual24
Orientul Mijlociu traversează din nou o perioadă de instabilitate extremă. Israelul a intrat într-o stare de alertă ridicată, pe fondul temerilor că Statele Unite ar putea interveni militar în Iran, unde cele mai mari proteste anti-guvernamentale din ultimii ani zguduie regimul de la Teheran. Surse israeliene din zona de securitate confirmă că autoritățile de la […]
Acum 4 ore
15:10
Minneapolis traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, după moartea unei femei de 37 de ani împușcată de un agent al Serviciului american pentru Imigrație și Control Vamal (ICE). Incidentul a declanșat un val de proteste în oraș și în alte mari centre urbane din Statele Unite, readucând în prim-plan controversele legate […]
15:00
14:50
Șoc la Tel Aviv, a fost arestat şeful de cabinet al lui Benjamin Netanyahu. Firele duc chiar la premierul Israelului # Aktual24
Poliţia israeliană a anunţat duminică arestarea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru presupusa obstrucţionare a unei anchete legate, conform presei israeliene, de scurgeri de informaţii clasificate despre războiul împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP, citată de Agerpres. Cazul, care îl slăbeşte pe Benjamin Netanyahu, se referă la un document clasificat prezentat ca provenind […]
14:40
14:10
Statele Unite și forțele partenere au lansat lovituri de amploare asupra unor ținte ale grupării Stat Islamic (IS) în Siria, acolo unde teroriștii sunt prezenți în unele zone deșertice izolate, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom). Potrivit Centcom, președintele american Donald Trump a ordonat sâmbătă aceste atacuri, desfășurate în cadrul Operațiunii „Hawkeye Strike”, ca […]
14:00
Taxă uriașă în Sectorul 2 pentru a obliga firmele să încheie contracte de salubrizare cu Supercom: 1.427 lei/m3/lună. Persoanele fizice: 76 lei/persoană/lună # Aktual24
În ultima zi a anului 2025, chiar pe 31 decembrie, numeroși locuitori ai Sectorului 2 s-au trezit cu un e-mail de la Primăria Sectorului 2 în care li se aduce la cunoștință că vor trebui să plătească taxe consistente dacă nu semnează contracte de salubrizare cu ”operatorul desemnat”. Taxa este în cazul firmelor care au […]
13:40
Veste proastă pentru Trump. Institutul Nobel anunță că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat # Aktual24
Institutul Nobel din Norvegia a anunțat că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, partajat sau revocat, în urma remarcilor făcute de lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, care a sugerat că ar putea acorda premiul din 2025 președintelui american Donald Trump. Într-un comunicat, institutul a precizat că decizia de a acorda un Premiu […]
Acum 6 ore
13:20
Ultimii luptători kurzi s-au retras din orașul sirian Alep, după anunțarea unui acord de încetare a focului în primele ore ale dimineții de duminică. Mazloum Abdi, liderul Forțelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, a declarat că, prin mediere internațională, a fost încheiat un acord care asigură evacuarea în siguranță a „martirilor, răniților, civililor blocați […]
13:10
Israelul se află în stare de alertă ridicată în fața posibilității unei intervenții a Statelor Unite în Iran, în contextul în care autoritățile iraniene se confruntă cu cele mai ample proteste anti-guvernamentale din ultimii ani, potrivit a trei surse israeliene familiarizate cu situația. Președintele american Donald Trump a amenințat în mod repetat, în ultimele zile, […]
13:10
Protestele din Iran au intrat nu doar într-o frază sângeroasă, în care regimul trage din plin în oameni, ci și într-una în care intervenția militară a SUA și a Israelului împotriva aceluiași regim devine foarte posibilă. Sâmbătă seara, președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru protestatari, scriind pe rețelele sociale: „Iranul privește spre LIBERTATE, […]
12:50
Băsescu îi cere președintelui Dan să nu negocieze nimic cu PSD și PNL privind șefiile SRI și SIE: ”El este titularul desemnării și nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că actualul șef al statului, Nicușor Dan, nu ar trebui să negocieze cu partidele politice în privința numirilor în funcțiile de conducere ale serviciilor de informații, apreciind că aceste atribuții țin exclusiv de autoritatea președintelui. „Nicușor Dan nu are de ce să accepte o târguială în zona asta. Adică nu […]
12:50
Musk, în război cu Londra. Acuză Marea Britanie de ”fascism” pentru că vrea să închidă platforma X # Aktual24
Relațiile dintre proprietarul platformei X, Elon Musk, și guvernul britanic au intrat într-o etapă de confruntare deschisă. După cum relatează Bloomberg, miliardarul a acuzat public autoritățile britanice de metode fasciste și încercări de a introduce cenzură totală. Musk a incovat statisticile care arată că Marea Britanie are cel mai mare număr de arestări pentru comentarii […]
12:50
De ce au crescut taxele si impozitele. Guvernul vine cu noi explicații: ”Reforma impozitării proprietății se impunea” # Aktual24
Guvernul României a transmis duminică, prin Biroul de presă, o serie de precizări privind deciziile referitoare la majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate, respectiv clădiri, terenuri și autovehicule, ca urmare a întrebărilor adresate de jurnaliști. Executivul precizează că reforma impozitării proprietății „se impunea”, în condițiile în care România înregistra una dintre cele mai scăzute ponderi […]
12:40
Deficitul comercial al Statelor Unite se prăbușește la minimul ultimilor 15 ani. Tarifele lui Trump schimbă regulile jocului în comerțul global # Aktual24
Pentru prima dată din 2009, deficitul comercial al Statelor Unite a coborât sub pragul de 30 de miliarde de dolari într-o singură lună. Datele oficiale publicate de Departamentul Comerțului arată că în octombrie balanța dintre importuri și exporturi s-a redus la 29,4 miliarde de dolari, o scădere abruptă față de cele 48,1 miliarde din septembrie. […]
12:40
12:30
Medvedev amenință cu rachete Oreșnik țările europene care au anunțat că vor trimite trupe în Ucraina: ”Idioții europeni aflați la putere încă vor război în Europa” # Aktual24
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a avertizat sâmbătă că Moscova nu va tolera prezența trupelor europene sau NATO în Ucraina, acuzându-i pe liderii europeni că doresc un conflict mai amplu și amenințând cu consecințe grave dacă astfel de planuri sunt implementate. Medvedev a publicat un videoclip cu o rachetă balistică Oreșnik, amenințând […]
12:10
Parlamentul iranian a declarat Israelul și bazele americane „ținte legitime” și amenință că le va ataca dacă susțin protestele împotriva regimului ayatollahilor # Aktual24
Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a emis un avertisment dur către Statele Unite: în cazul unui atac militar american asupra Iranului, atât Israelul, cât și bazele militare americane din regiune, inclusiv hub-urile de transport maritim, vor deveni „ținte legitime” pentru represalii iraniene. Declarația a fost făcută în contextul amenințărilor repetate ale președintelui Donald Trump […]
11:40
Guvernul britanic discută un răspuns coordonat cu Canada și Australia pentru interzicerea platformei X, deținută de miliardarul Elon Musk și acuzată de distribuire de fake news și pornografie infantilă # Aktual24
Guvernul britanic, condus de premierul Keir Starmer, a inițiat discuții cu țări aliate – inclusiv Canada și Australia – privind un răspuns coordonat la controversa legată de platforma X (fostul Twitter) a lui Elon Musk. Scopul este de a aborda abuzul tool-ului AI Grok, integrat în X, care a fost folosit pentru generarea de imagini […]
Acum 8 ore
11:10
Marile companii aeriene suspendă zborurile către Teheran: Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines și altele, afectate de protestele din Iran # Aktual24
În contextul escaladării protestelor anti-guvernamentale din Iran, care au intrat în a treia săptămână pe 11 ianuarie 2026, mai multe companii aeriene internaționale au anulat sau suspendat temporar zborurile către capitala Teheran și alte orașe iraniene. Deciziile vin pe fondul violențelor raportate (peste 200 de morți conform unor surse independente), a blackout-ului național de internet […]
10:40
După operațiunea militară din Venezuela și amenințările cu invadarea Groenlandei, Canada se teme că va fi următoarea țintă a regimului Trump # Aktual24
După operațiunea militară fulgerătoare din Venezuela, unde forțele speciale americane l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro pe 3 ianuarie 2026, și amenințările repetate privind Groenlanda, atenția se îndreaptă acum spre un aliat tradițional: Canada. Potrivit Bloomberg, Ottawa monitorizează cu îngrijorare riscurile la adresa securității și economiei sale, evaluând posibilitatea unor presiuni din partea Washingtonului sub […]
10:10
Uniunea Europeană va impune sancțiuni majore companiilor americane dacă Donald Trump nu renunță la pretențiile asupra Groenlandei # Aktual24
Pe fondul tensiunilor crescânde din relațiile transatlantice, Uniunea Europeană analizează opțiuni de răspuns economic dur dacă Statele Unite insistă asupra controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei. Potrivit unor relatări apărute în The Sunday Telegraph, Bruxelles-ul ar pregăti planuri de sancțiuni împotriva unor companii americane majore – în special giganți din sectorul tehnologic precum Google, […]
09:40
Israelul pregătește o nouă invazie majoră în Gaza pentru martie 2026, dar așteaptă aprobarea „președintelui păcii”, Donald Trump # Aktual24
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au elaborat planuri detaliate pentru reluarea operațiunilor militare intensive în Fâșia Gaza, cu o ofensivă programată pentru martie 2026. Principalul obiectiv al operațiunii este orașul Gaza, unde trupele israeliene intenționează să împingă linia de încetare a focului cunoscută sub numele de „Yellow Line” (Linia Galbenă) mai spre vest, până la […]
Acum 12 ore
09:20
Într-o lume în care tehnologia avansează mai repede decât propriul nostru corp, visul unei vieți lungi și sănătoase nu mai pare o utopie. Totuși, foarte puțini oameni ating pragul impresionant al vârstei de 100 de ani. Iar cei care reușesc nu sunt doar „norocoși genetic”. Ei reprezintă o lecție vie despre cum biologia, stilul de […]
09:10
Donald Trump a ordonat deja elaborarea de planuri pentru ocuparea Groenlandei, dar generalii din conducerea armatei SUA se opun vehement invaziei # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, ar fi ordonat deja comandanților statului-major interarme (JSOC) al armatei americane să elaboreze planuri detaliate pentru o posibilă invazie a Groenlandei. Conform unor surse anonime de la Casa Albă, citate de Daily Mail, Trump dorește să acționeze rapid pentru a securiza insula arctică înainte ca Rusia sau China să-și consolideze influența în […]
08:50
Traian Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan că prezentarea unui raport privind motivele anulării prezidențialelor din 2024 ar fi o „capcană politică” # Aktual24
Traian Băsescu lansează un avertisment dur către președintele Nicușor Dan: prezentarea unui raport oficial privind motivele anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 reprezintă „o mare greșeală” și o adevărată „capcană” politică. Declarațiile au fost făcute sâmbătă seară, în cadrul unei emisiuni la România TV, unde fostul șef al statului a criticat vehement implicarea directă a […]
08:40
Departamentul de Stat al SUA a emis o alertă de securitate, solicitând tuturor cetățenilor americani să părăsească urgent Venezuela # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a emis o alertă de securitate critic, îndemnând toți cetățenii americani prezenți în Venezuela să plece imediat din țară. Acest anunț survine la doar o săptămână după operațiunea militară americană din 3 ianuarie, în care forțele speciale ale SUA l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia […]
08:20
Președintele Donald Trump, informat despre opțiunile de lovituri militare împotriva Iranului, pe fondul reprimării violente a demonstrațiilor contra regimului lui Khamenei # Aktual24
Președintele Donald Trump a fost informat în ultimele zile despre noi opțiuni de lovituri militare împotriva Iranului, în contextul în care analizează un posibil răspuns la reprimarea violentă a protestelor masive din țară, relatează The New York Times. Potrivit mai multor oficiali americani citați de ziar, Trump a primit briefing-uri detaliate privind variante de atacuri […]
08:10
Singurul tren din România cu vagon-restaurant în care încă se mai gătește pe șine. Ce prețuri sunt în menu # Aktual24
În timp ce majoritatea călătorilor români și-au făcut un obicei din a-și pune „pachetul de acasă”, pe o singură rută feroviară din țară se întâmplă ceva aproape uitat: mâncarea se gătește la bord, iar aroma de friptură proaspătă se amestecă cu zgomotul roților pe șine. Este singurul tren din România care mai are vagon-restaurant funcțional. […]
08:00
Cel puțin 2.000 de protestatari au fost uciși în ultimele 48 de ore pe străzile marilor orașe din Iran, susține postul independent de televiziune Iran International # Aktual24
Postul de televiziune independent Iran International, cu sediul la Londra, a anunțat că „cele mai conservatoare estimări” indică cel puțin 2.000 de protestatari uciși în ultimele 48 de ore (8-10 ianuarie), în contextul represiunii violente a protestelor naționale declanșate de apelul prințului exilat Reza Pahlavi. Cifra provine din surse spitalicești, medici și martori oculari, însă […]
07:10
Italia se confruntă cu un fenomen tot mai apăsător: supraaglomerarea turistică. În timp ce Roma, Florența sau Veneția sunt copleșite de vizitatori, în munții Lazio și Abruzzo a apărut o alternativă surprinzătoare. Un grup de călugărițe a cartografiat și reactivat vechi trasee de pelerinaj, creând un nou circuit spiritual care traversează unele dintre cele mai […]
Acum 24 ore
02:00
Pe bulevardul din Timișoara numit azi C.D.Loga, după numele pedagogului care a dat și numele liceului de pe aceeași stradă, se găsește la nr. 46 o clădire frumoasă, în stil neoclasic francez, decorată cu frunze de acant, amorași și urne. Este Vila Kimmel, construită între 1911-1914, proprietatea lui Kimmel Ignácz Sándor și a soției sale, […]
01:40
Donald Trump a declarat sâmbătă seara că Statele Unite sunt „gata să ajute” protestatarii din Iran, în condițiile în care, în aceeași zi, regimul clerical de la Teheran a înăsprit represiunea împotriva manifestațiilor, anunțând arestarea a 100 de „revoltați înarmați”. Peste 100 de persoane ar fi fost ucise în protestele care au cuprins întreaga țară, […]
00:40
Cioloș explică detaliat de ce un important lider AUR este un ”ticălos”: ”Minciuna este ridicată la rang de politică de partid” # Aktual24
Dacian Cioloș, fost premier și fost comisar european, reacționează tăios după atacurile lansate de AUR în legătură cu acordul Mercosur, în special de senatorul Petrișor Peiu. Cioloș concluzionează că Peiu este un ”ticălos”. ”Am ales discreția în spațiul public în ultima vreme, după ce am decis să mă retrag din activitatea politică și instituțională. Totuși, […]
10 ianuarie 2026
23:50
Medicii de la trei spitale din Iran au declarat pentru BBC că unitățile lor sunt supraaglomerate cu pacienți morți sau răniți, în timp ce protestele antiguvernamentale majore continuă. Un medic de la un spital din Teheran a declarat că tinerii au fost împușcați „direct în cap (…) dar și în inimă”, în timp ce un […]
23:40
NATO, în fața unei crize istorice: SUA discută preluarea Groenlandei, Europa ezită să reacționeze # Aktual24
Alianța Nord-Atlantică traversează una dintre cele mai delicate situații de la înființarea sa. Administrația președintelui american Donald Trump analizează „o gamă de opțiuni” pentru a obține controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO. Casa Albă a confirmat că utilizarea forței militare nu este exclusă. Posibilitatea ca Statele Unite să amenințe militar un […]
23:40
Ușa de serviciu a barului din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit într-un incendiu, era încuiată din interior, spune proprietarul # Aktual24
Proprietarul francez al barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou a declarat anchetatorilor că o ușă de serviciu fusese încuiată din interior. Jacques Moretti, coproprietar al barului Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a fost reținut vineri, în cadrul investigației, potrivit The Guardian. Majoritatea celor 40 de persoane care au […]
23:30
Proteste la New York, Boston, Washington. „Demonstrațiile nu sunt împotriva forțelor de ordine”, ci cer încetarea „abuzului sistematic de putere” al ICE # Aktual24
Mai mult de 1.000 de proteste sunt planificate astăzi în Statele Unite, spun organizatorii, ca răspuns la împușcarea lui Renée Nicole Good în Minneapolis și la alte incidente cu agenți federali de imigrație. Demonstrații fac parte dintr-un val mai larg de proteste „ICE Out for Good”, organizate pe întreg teritoriul Statelor Unite. Protestatarii s-au adunat […]
23:00
SUA: Bile cu piper versus bulgări de zăpadă. Ciocniri între forțele de ordine și protestatari în fața unei clădiri federale din zona Minneapolis # Aktual24
Mai mult de 1.000 de demonstrații sunt programate în SUA în acest weekend, pe fondul furiei provocate de împușcarea mortală a unei femei din Minnesota de către un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE). Organizatorii au programat mitinguri sub sloganul „ICE Out for Good”, cerând încetarea desfășurării masive a agenților ICE și protestând […]
22:40
Protestatari anti ICE se adună în toată SUA după împușcăturile din Minneapolis și Portland, Oregon # Aktual24
Liderii din Minnesota au îndemnat protestatarii să rămână pașnici sâmbătă, în timp ce oamenii s-au adunat la nivel național pentru a denunța împușcarea mortală a unei femei de către un ofițer federal de imigrare în Minneapolis și rănirea a doi protestatari în Portland, Oregon, potrivit AP și CNN. Oamenii se adună, sâmbătă, în parcul Powderhorn […]
21:50
Un atac ucrainean cu drone a declanșat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Volgograd din sudul Rusiei, au declarat sâmbătă autoritățile regionale. Nu au existat informații imediate privind existența unor victime, a declarat guvernatorul regional într-o postare Telegram publicată pe canalul administrației locale. Postarea nu a specificat pagubele, dar a spus că […]
21:20
Coloniști israelieni mascați au atacat o pepinieră din Cisiordania și au bătut un palestinian surd, în vârstă de 67 de ani # Aktual24
Zeci de coloniști israelieni mascați, înarmați cu bate, au fost surprinși de camerele de supraveghere lovind un palestinian în vârstă chiar dacă acesta se afla la pământ, în timpul unui atac asupra unei pepiniere din satul Deir Sharaf din Cisiordania. Imaginile au fost publicate de Associated Press, informează Sky News. Lucrătorii de la pepinieră au […]
21:00
Un exemplar rar al primului număr al revistei Action Comics, în care apare Superman, a fost vândut pentru 15 milioane de dolari. Exemplarul i-a fost furat lui Nicholas Cage în anul 2000 # Aktual24
Un exemplar rar al revistei de benzi desenate din 1938 care l-a introdus pe Superman în lume a fost vândut unui colecționar anonim pentru 15 milioane de dolari. Vânzarea privată a primului exemplar din Action Comics Nr. 1 – furat cândva din casa actorului Nicolas Cage și returnat acestuia peste un deceniu – a fost […]
20:40
Salvatorii filipinezi au detectat „semne de viață” sub muntele de gunoaie care a ucis până acum patru persoane # Aktual24
Salvatorii au detectat semne de viață în muntele de gunoaie care s-a prăbușit și a ucis cel puțin patru muncitori și a rănit alți 12 la o groapă de gunoi din centrul Filipinelor. În continuare peste 30 de persoane sunt date dispărute. Autoritățile intenționează să intensifice eforturile de căutare, a declarat un oficial sâmbătă. Doisprezece […]
