Longevitatea: ce fac diferit oamenii care trăiesc peste 100 de ani?

Președintele francez Emmanuel Macron a prezentat, pe 8 ianuarie, un plan detaliat pentru desfășurarea a până la 6.000 de soldați francezi în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Trupele ar urma să fie staționate departe de linia frontului, cu rol exclusiv de suport logistic, escortă, antrenament și garanție a securității, nu ca forțe de […]