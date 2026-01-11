„Periculos și alarmant”: Google elimină unele dintre rezumatele sale generate de IA după ce sănătatea utilizatorilor a fost pusă în pericol

10:20

Jocurile video sunt de mult timp un hobby popular acasă, dar acum influențează și modul în care oamenii călătoresc, scrie Euronews. Gamerii doresc din ce în ce mai mult să depășească limitele ecranului și să experimenteze destinațiile reale care au modelat și inspirat unele dintre jocurile lor preferate. Acest lucru a dus la apariția vacanțelor […] © G4Media.ro.