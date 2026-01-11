Trei adolescenți din Oradea l-au adus în stare gravă pe un bărbat de 73 de ani după ce i-au aplicat multiple lovituri, supărați că le-a reproșat să nu mai arunce bulgării de zăpadă în geamuri
G4Media, 11 ianuarie 2026 15:20
Poliția din Bihor a comunicat sâmbătă primele detalii oficiale despre o gravă agresiunea din Oradea, din noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit oamenilor legii, victima este un bărbat de 73 de ani, iar agresorii sunt trei adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, toți din Oradea, relatează ebihoreanul.ro Sesizarea a fost făcută la […] © G4Media.ro.
• • •
Banca Naţională a României (BNR) a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru un nou sistem centralizat de securitate (SCS) în cadrul dispeceratului din sediul central, valoarea totală estimată a contractului fiind de 12,43 milioane lei, potrivit unui anunţ publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), relatează Agerpres. Conform documentaţiei, contractul vizează furnizarea şi […] © G4Media.ro.
Fosta Fabrică de Bere adin Turda, județul Cluj, construită între anii 1756 și 1814, este scoasă la vânzare pentru 2,69 milioane de euro, scrie ActualdeCluj.ro Cunoscută inițial sub numele de Fabrica de Bere Mendel, iar ulterior, din anii 1920, ca Fabrica de Bere Turdeana, aceasta s-a impus ca una dintre cele mai apreciate unități de […] © G4Media.ro.
Şeful de cabinet al lui Netanyahu, arestat după scurgeri de informaţii clasificate despre războiul împotriva Hamas / De ce ancheta slăbește poziția premierului israelian # G4Media
Poliţia israeliană a anunţat duminică arestarea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru presupusa obstrucţionare a unei anchete legate, conform presei israeliene, de scurgeri de informaţii clasificate despre războiul împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP, citată de Agerpres. Cazul, care îl slăbeşte pe Benjamin Netanyahu, se referă la un document clasificat prezentat ca provenind […] © G4Media.ro.
”Petrolul și banii nu vor mai ajunge în Cuba – zero!”/ Trump îndeamnă „ferm” Cuba să facă o înţelegere cu SUA, „înainte să fie prea târziu” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat „ferm” Cuba duminică să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Reuters. „PETROLUL ŞI BANII NU VOR MAI AJUNGE ÎN CUBA – ZERO! Îi îndemn ferm să încheie un acord, ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU”, a scris Trump […] © G4Media.ro.
Dosar penal pentru un adolescent care a spart parbrize de maşini, în urma unei provocări pe TikTok # G4Media
Un adolescent în vârstă de 16 ani s-a ales cu dosar penal după ce a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok, relatează Agerpres. Potrivit unei informări publicată duminică de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi, adolescentul se urcă pe […] © G4Media.ro.
Șeful companiei de autostrăzi, despre circulația în condiții de iarnă: Prioritatea zero este siguranţa participanţilor la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preţ # G4Media
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunţat că, în ultimele 12 ore, nu au fost închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naţionale din cauza fenomenelor meteorologice, însă siguranţa participanţilor la trafic este mai importantă decât menţinerea „drumurilor deschise cu orice preţ”. „Am început ziua în dispeceratul CNAIR, […] © G4Media.ro.
Când majoritatea dintre noi ne gândim la dezvoltarea personală, presupunem că trebuie să punem plăcerea în așteptare până când ne atingem obiectivul, relatează The Guardian. Acest lucru este evident în mantrele motivaționale care circulă – „no pain, no gain”, „cu cât lupta este mai grea, cu atât victoria este mai dulce”. Dacă eșuăm, tindem să […] © G4Media.ro.
Zelenski acuză Kremlinul de teroare ţintită împotriva populaţiei ucrainene / Armata rusă ar fi folosit împotriva Ucrainei în ultima săptămână 1100 de drone, 890 de bombe și 50 de rachete # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare ţintită împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene intense din ultima săptămână, relatează dpa, citată de Agerpres. Zelenski a postat pe reţelele de socializare că, în ultima săptămână, armata rusă a folosit împotriva Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate şi 50 de […] © G4Media.ro.
Un barbat a marcat la casele self pay sticle de suc dar a trecut cu covorașe auto fără a le achita / Polițiștii au deschis doar penal pentru furt și înșelăciune # G4Media
Un bărbat din București a fost reținut de polițiști fiind suspectat că a comis mai multe fapte de furt și înșelăciune. Acesta este suspectat că folosea fraudulos casele self pay. Bărbatul trecea de casele de marcate cu produse diferite față de cele scanate, transmite Mediafax. „În fapt, la data de 09.01.2026, în jurul orei 13:50, […] © G4Media.ro.
Washingtonul acuză Berlinul de procese „politice” împotriva medicilor şi pacienţilor / Cazurile au legătură cu scutirile pentru purtarea mășții date în pandemia de COVID-19 # G4Media
Secretarul Sănătăţii din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemie împotriva medicilor şi pacienţilor, o acuzaţie pe care Berlinul a respins-o ferm, pe fondul răcirii relaţiilor cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP. Într-un video postat sâmbătă pe platforma X, John Robert Kennedy Jr. susţine […] © G4Media.ro.
Fostul star al Premier League, Shay Given, își cere scuze pentru remarca referitoare la Holocaust # G4Media
Fostul fotbalist din Premier League, Shay Given, și-a cerut scuze pentru că a descris perioada petrecută de Wilfried Nancy, antrenorul demis al echipei Celtic, la club ca fiind un „holocaust absolut”, relatează SkyNews. Given a făcut aceste comentarii sâmbătă, în emisiunea Final Score a BBC. Fostul portar al echipei Newcastle și al Republicii Irlanda a […] © G4Media.ro.
Jucătorii profesioniști de fotbal și vedetele fotbalului american sunt expuși unui risc mult mai mare de a dezvolta demență, transmite BBC. Ce putem face pentru a-i ajuta? Dacă ești jucător de fotbal, nimic nu se compară cu adrenalina de a sări spre o minge care se îndreaptă cu viteză spre tine, de a o lovi […] © G4Media.ro.
Cum explică Guvernul noile impozite auto / Cazul mașinilor hibrid: ”Nu este acceptată automat ca proxy pentru emisii scăzute, ci trebuie să ai un nivel de noxe emise sub 50 g/km CO₂” # G4Media
Guvernul României a adus clarificări privind jalonul M59 din PNRR, care vizează reforma impozitării autovehiculelor. Deși structura de calcul rămâne bazată pe capacitatea cilindrică, noile valori vor fi influențate direct de gradul de poluare, penalizând mașinile vechi și limitând facilitățile pentru anumite modele hibride, se arată într-un comunicat al guvernului. Cilindreea rămâne baza, dar prețul […] © G4Media.ro.
Cel puţin 192 de morţi în manifestaţiile din Iran, conform unei organizaţii pentru drepturile omului # G4Media
Cel puţin 192 de protestatari au fost ucişi în două săptămâni de demonstraţii în Iran, a anunţat duminică o organizaţie pentru drepturile omului, o creştere semnificativă faţă de bilanţul anterior de 51 de morţi, relatează AFP, preluată de Agerpres. „De la începutul protestelor, Iran Human Rights a confirmat moartea a cel puţin 192 de manifestanţi”, […] © G4Media.ro.
Guvern: Banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale / Olguța Vasilescu (PSD) a susținut că premierul Bolojan le-a spus primarilor că surplusul din majorări va merge la bugetul național # G4Media
Guvernul a precizat, duminică, într-un comunicat, că banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale. Primarul Craiovei Olguța Vasilescu (PSD) a declarat vineri seară, la Antena 3, că premierul Ilie Bolojan le-a spus primarilor că surplusul din taxele locale majorate va merge la bugetul național și nu va rămâne în bugetele administrațiilor […] © G4Media.ro.
23 de vaci au căzut într-un iaz din Suceava/ Intervenţie complexă a pompierilor pentru salvarea acestora # G4Media
Peste 20 de bovine au căzut, duminică, într-un iaz de pe raza localităţii Pocoleni din comuna Rădăşeni, iar pentru scoaterea acestora a fost nevoie de o intervenţie complexă a pompierilor din judeţul Suceava, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava. Potrivit acestora, pentru salvarea celor 23 de vaci au intervenit pompierii militari […] © G4Media.ro.
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear, anunță premierul Fico # G4Media
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat sâmbătă premierul slovac Robert Fico, în contextul în care ţara se îndreaptă spre construirea unei noi unităţi nucleare cu ajutorul SUA, transmite Reuters, citată de Agerpres. Slovacia, care are în prezent cinci reactoare nucleare la două centrale […] © G4Media.ro.
Sinners, Marty Supreme și One Battle After Another sunt printre filmele care vor concura la premiile Globul de Aur # G4Media
Sinners, Marty Supreme și One Battle After Another sunt printre filmele care vor concura la premiile Globul de Aur duminică seara, relatează BBC. Frankenstein, Sentimental Value, Hamnet și Wicked: For Good sunt câteva dintre celelalte filme care vor concura pentru aur la ceremonia de la Los Angeles. Anul acesta a fost introdusă o nouă categorie, […] © G4Media.ro.
Raport: Starea climei din România: Unde suntem și încotro mergem/ Jumătate din populaţia urbană va fi afectată de valuri de căldură extreme, până în 2040 # G4Media
Jumătate din populaţia urbană a României (50%) va fi afectată de valuri de căldură extreme, până în anul 2040, iar diferenţa maximă de temperatură dintre centrul Bucureştiului şi zonele rurale adiacente, cauzată de efectul Insulei de Căldură Urbană (ICU) este cuprinsă între +3 şi +8 grade, reiese din datele cuprinse în ediţia a II-a a […] © G4Media.ro.
Specialiști: Gerul şi avariile din București și Craiova împing oamenii să folosească aragazul pentru încălzire / Monoxidul de carbon îi poate ucide # G4Media
Zeci de mii de apartamente din Bucureşti şi Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor i-a determinat pe tot mai mulţi oameni să folosească din considerente economice aragazul din bucătărie pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă care poate duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon, susţin reprezentanţii Asociaţiei […] © G4Media.ro.
Rapoarte oficiale: 33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea până în 2100 din cauza creșterii nivelului mării / Unde sunt cele mai expuse zone # G4Media
Evenimentele recente de pe plaja Matalascañas, unde zona de promenadă a fost distrusă, demonstrează că efectele schimbărilor climatice nu sunt un simplu avertisment. Fenomenele extreme devin tot mai vizibile, iar dacă nu se intervine, multe plaje populare din sudul Spaniei ar putea dispărea. Conform rapoartelor oficiale ale Junta de Andalucía, până în anul 2100, creșterea […] © G4Media.ro.
ONG: Un masacru are loc în Iran. Lumea trebuie să acţioneze acum pentru a preveni pierderi suplimentare de vieţi omeneşti # G4Media
Iranienii au protestat din nou împotriva guvernului în cursul nopţii, un ONG exprimându-şi duminică îngrijorarea în legătură cu un „masacru” comis de forţele de securitate în această ţară, privată de internet, pentru a înăbuşi manifestaţiile fără precedent, cele mai mari din ultimii trei ani, relatează AFP. Mişcarea, care a început la Teheran pe 28 decembrie, […] © G4Media.ro.
Scurgere de date a platformei Instagram: 17,5 milioane de conturi, compromise / Ce informații au reșit să fure hackerii de la utilizatori # G4Media
Potrivit companiei Malwarebytes, hackerii au furat date sensibile de la peste 17,5 milioane de utilizatori ai platformei Instagram. Aceștia au furat nume de utilizator, numere de telefon, dar și adrese de email, se arată într-un mesaj publicat de companie, pe X. Datele furate sunt deja distribuite pe forumuri de hacking, dar și pe dark web, […] © G4Media.ro.
Primăria Capitalei: Peste 1.100 de muncitori curăţă zăpada şi au împrăştiat material antiderapant pe străzile şi bulevardele din București # G4Media
Peste 1.100 de muncitori acţionează în toate sectoarele din Capitală pentru a curăţa zăpada şi a împrăştia material antiderapant pe străzi şi bulevarde, dar şi în staţiile STB şi în zonele intens circulate, a informat, duminică, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), citată de Agerpres. „312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt […] © G4Media.ro.
Discuţia despre Groenlanda a fost pornită de Trump în registrul obişnuit, adică agitat şi necontrolat, dar nu e complet lipsită de miez. Dincolo de bravada neo‑imperială tipică, există acolo o problemă reală: complexitatea politică a unui teritoriu mic, strategic şi vulnerabil la derapaje populiste şi influenţe externe. Groenlanda e un teritoriu autonom în cadrul Danemarcei […] © G4Media.ro.
Timpul petrecut în fața ecranului este asociat cu o dezvoltare deficitară a vorbirii la copiii sub cinci ani, afirmă miniștrul educației din Marea Britanie # G4Media
Părinților din Marea Britanie li se vor oferi recomandări din partea guvernului cu privire la timpul petrecut în fața ecranului de către copiii sub cinci ani, întrucât cercetările arată că expunerea prelungită la ecran afectează dezvoltarea vorbirii, relatează SkyNews, Ministrul educației, Bridget Phillipson, va anunța luni că recomandările vor fi elaborate cu ajutorul părinților, copiilor […] © G4Media.ro.
Partidul fondat de Dan Voiculescu îi cere premierului Bolojan să o demită pe ministrul Oana Ţoiu din cauza acordului UE-Mercosuri: România a fost poziționată ”împotriva propriilor fermieri” # G4Media
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) i-a solicitat duminică premierului Ilie Bolojan demiterea „imediată” a ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, făcând trimitere la decizia „gravă” prin care România a fost poziţionată „împotriva propriilor fermieri” în dosarul acordului comercial UE-Mercosur. PUSL susţine, într-un comunicat remis AGERPRES, că mandatul transmis de ministrul Oana Ţoiu la nivel european, „fără […] © G4Media.ro.
FOTO | Gastronostalgia. Lacto-barurile din Varșovia, alternativa „low budget” pentru amatorii de mâncare tradițională „ca pe vremuri”, pentru cei plictisiți de gentrificarea orașului și pentru turiștii curioși să guste o felie de comunism # G4Media
Varietatea culturală extraordinară a ofertei gastronomice nu mai e demult o noutate în marile orașe, nici măcar în cele din fostul lagăr comunist european. După ce marile lanțuri americane au marcat simbolic trecerea la capitalism, foarte expansive, pizza și kebab-ul și-au marcat repede teritoriul. Bucătăriile asiatice și-au făcut și ele, cu timpul, apariția în peisaj. […] © G4Media.ro.
Un ofițer de poliție din Venezuela moare în detenție / A fost arestat în decembrie după ce a postat mesaje critice la adresa regimului Maduro/ Doar 20 de deținuți politici au fost eliberați # G4Media
Un ofiţer de poliţie în vârstă de 52 de ani, arestat în decembrie anul trecut în Venezuela pentru trădare, a murit sâmbătă în arest, a anunţat duminică o coaliţie de ONG-uri pentru drepturile omului, la scurt timp după ce autorităţile au început să elibereze membri ai opoziţiei sub presiunea Statelor Unite, relatează AFP, citată de […] © G4Media.ro.
Institutul Nobel răspunde la afirmațiile potrivit cărora Maria Corina Machado ar putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump # G4Media
Organizația care supraveghează Premiul Nobel pentru Pace a respins afirmațiile potrivit cărora liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, ar putea să-i ofere recentul premiu președintelui Donald Trump, relatează SkyNews. Institutul Nobel din Norvegia a declarat vineri că, odată ce Premiul pentru Pace este anunțat, acesta nu poate fi revocat, transferat sau împărțit. „Decizia este definitivă […] © G4Media.ro.
Iranul ameninţă că va răspunde în cazul unui atac al SUA / Trump a ameninţat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni dacă Teheranul va folosi forța împotriva demonstranților # G4Media
Teheranul ameninţă că va riposta împotriva Israelului şi a bazelor americane în cazul unor atacuri ale SUA asupra Iranului, transmiţând acest avertisment către Washington în contextul în care surse israeliene au declarat că Israelul este în alertă maximă pentru posibilitatea oricărei intervenţii americane, relatează Reuters, citată de Agerpres. În contextul în care establishmentul clerical iranian […] © G4Media.ro.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, două atenţionări nowcasting Cod galben de viscol în localităţi din judeţele Vrancea şi Buzău, valabile până la ora 15:00, transmite Agerpres. Astfel, în zona de munte a judeţului Vrancea, respectiv cea a localităţilor: Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Soveja, Nistoreşti, Vintileasca, Jitia şi Spulber, se vor semnala intensificări ale vântului […] © G4Media.ro.
În urmă cu aproape cincizeci și cinci de ani, în aprilie 1971, Birmingham i-a întâmpinat pe regină și pe ducele de Edinburgh pentru a inaugura oficial centura interioară a orașului – un simbol al pasiunii britanicilor pentru mașini, transmite BBC. Ea a denumit din greșeală întregul traseu Queensway, în loc să se refere doar la […] © G4Media.ro.
Cioloș, după ce un senator AUR l-a acuzat că a provocat Brexit-ul: Studiu de caz pentru aberații politicianiste, dezinformare și rea-voință / Minciuni la foc automat, disperarea nu are limite # G4Media
Fostul premier și comisar european pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a ieșit, duminică, cu o reacție dură la adresa partidului AUR, după ce un senator al formațiunii l-a acuzat că ar fi provocat Brexitul și că ar activa ca „consilier onorific” pentru a influența decizii politice actuale. Cioloș califică afirmațiile drept „aberații politicianiste” și o dovadă […] © G4Media.ro.
Marea Britanie ar putea trimite trupe în Groenlanda pentru a calma temerile lui Trump în materie de securitate / Aliații europeni poartă discuții pentru a desfășura forțe militare care să contracareze China și Rușia – presă # G4Media
Downing Street poartă discuții cu aliații europeni privind desfășurarea unei forțe militare în Groenlanda, care ar proteja Arctica pentru Donald Trump, relatează The Telegraph. Șefii militari elaborează planuri pentru o posibilă misiune NATO pe insulă, pe care președintele SUA a amenințat că o va ocupa din motive de securitate. Oficialii britanici s-au întâlnit în ultimele […] © G4Media.ro.
Unele zboruri de pe Otopeni pot înregistra întârzieri la decolare / Pistele, căile de rulare și plaformele sunt funcționale, traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă – CNAB # G4Media
Traficul aerian din București se desfășoară sâmbătă dimineață în condiții de iarnă, însă zborurile programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București Băneasa au loc conform programului oficial, transmite Mediafax. Reprezentanții CNAB au transmis că pistele, căile de rulare și platformele sunt funcționale, iar aeroporturile sunt pregătite pentru desfășurarea operațiunilor aeriene fără […] © G4Media.ro.
Povestea Cristianei Oprea, prima femeie pilot din România în WRC: „Femeile pot concura de la egal la egal cu bărbații în raliuri” # G4Media
Într-un sport considerat al bărbaților, o femeie pilot din România și-a deschis drumul și a ajuns până la o participare într-o etapă de WRC. Cristiana Oprea a vorbit cu G4Media despre greutățile întâmpinate până acum în carieră, dar și ce a ajutat-o mereu să meargă mai departe: „menirea oricărui sportiv să inspire mai presus de […] © G4Media.ro.
De la Paris la Tokyo, jocurile video îi inspiră pe călători să viziteze destinații din lumea reală # G4Media
Jocurile video sunt de mult timp un hobby popular acasă, dar acum influențează și modul în care oamenii călătoresc, scrie Euronews. Gamerii doresc din ce în ce mai mult să depășească limitele ecranului și să experimenteze destinațiile reale care au modelat și inspirat unele dintre jocurile lor preferate. Acest lucru a dus la apariția vacanțelor […] © G4Media.ro.
Jandarmii din Botoșani au au eliberat o bufniță care a pătruns într-o bucătărie prin sistemul de ventilație # G4Media
Jandarmii din Botoșani au fost sesizați prin apel la 112 de un localnic după ce o bufniță i-a intrat în bucătărie prin sistemul de ventilație. Pasărea a fost recuperată în siguranță și eliberată în aer liber, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, anunță Jandarmeria Botoșani. Autoritățile au anunțat că pasărea ar fi intrat […] © G4Media.ro.
Recomandare de weekend: documentarul Netflix despre revista The New Yorker. Cum a redefinit jurnalismul narativ prin cel mai influent articol din istorie despre Hiroshima. Plus: cei doi artiști originari din România care au desenat zeci de coperte iconice # G4Media
Documentarul Netflix dedicat centenarului din 2025 al revistei The New Yorker este obligatoriu pentru pasionații de jurnalism, de cultura pop, dar și pentru fanii New York-ului. Lansată inițial ca o publicație ce mustea de ironie și texte elitiste (încă e admirată și criticată pentru stilul posh), revista a ajuns să redefinească jurnalismul datorită unor articole […] © G4Media.ro.
O nouă manifestaţie la Teheran / Temeri privind o represiune brutală a protestatarilor / Iranul este izolat de restul lumii prin blocarea internetului # G4Media
Iranienii au mărşăluit din nou sâmbătă seara la Teheran, scandând sloganuri ostile puterii, în ciuda temerilor tot mai mari privind o represiune brutală în ţară, izolată de restul lumii de blocarea internetului, relatează AFP, citată de Agerpres. ONG-urile au raportat zeci de decese de la începutul mişcării, în urmă cu două săptămâni, în timp ce […] © G4Media.ro.
Un deces şi clădiri avariate într-un atac ucrainean cu drone asupra oraşului Voronej din Rusia – guvernator # G4Media
O femeie a murit şi alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra oraşului Voronej din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, relatează Reuters, citată de Agerpres. Peste zece clădiri de apartamente, aproximativ zece case private, o şcoală şi mai multe clădiri administrative au fost avariate în atacul […] © G4Media.ro.
Vreme deosebit de rece în Bucureşti, cu ninsori şi temperaturi minime de până la -10 grade, în următoarele zile # G4Media
Vremea va fi deosebit de rece în Bucureşti în următoarele zile, cu ninsori şi temperaturi care vor coborî până la minus 10 grade Celsius, potrivit prognozei publicate duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 11 – 13 ianuarie 2026, transmite Agerpres. Meteorologii avertizează că la sfârşitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului […] © G4Media.ro.
Israel şi Hamas se pregătesc să reia războiul în Gaza / Gruparea a început să reconstruiască unele dintre tunelurile sale avariate – presă # G4Media
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform unor relatări de presă, preluate de dpa si Agerpres. Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au elaborat planuri pentru lansarea unor noi operaţiuni militare în Gaza în martie, au declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial israelian şi un diplomat […] © G4Media.ro.
SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria / Ce a determinat reacția Americii # G4Media
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI) în Siria, ca parte a răspunsului său la un atac în care au fost ucişi trei americani în decembrie în această ţară, relatează AFP, citată de Agerpres. Într-un comunicat publicat pe X, Comandamentul militar al SUA […] © G4Media.ro.
Premierul Japoniei ar putea convoca alegeri anticipate / Un partener de coaliție a făcut anunțul surpriză # G4Media
Premierul japonez Sanae Takaichi ia în calcul organizarea de alegeri anticipate, a anunțat un partener de coaliție. Un eventual scrutin ar putea afecta adoptarea unui buget și inițiativele economice ale actualului guvern. Întrebat într-un interviu despre posibilitatea alegerilor anticipate, Hirofumi Yoshimura, liderul Partidului Inovației din Japonia, partener de coaliție, a spus: „Nu m-ar mira dacă […] © G4Media.ro.
Un drum județean a fost blocat temporar, iar mai multe autoturisme au rămas înzăpezite în județul Constanța, în contextul avertizării de Cod galben de vreme rea, anunță ISU Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a anunțat că duminică la ora 05:40 a fost blocat drumul județean DJ391A, între localitățile Șipote și Văleni, din cauza […] © G4Media.ro.
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie, după ce Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei, la tragerile loto de joi, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează […] © G4Media.ro.
Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran (surse) # G4Media
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în care autorităţile iraniene se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, potrivit a trei surse israeliene la curent cu situaţia, relatează Reuters, citată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri […] © G4Media.ro.
