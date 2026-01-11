Diplomați cu acces la secrete NATO îl contrazic pe Trump în privința Groenlandei: „Nu e adevărat că ruşii și chinezii sunt acolo”

07:10

Actorul Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că a făcut o schimbare majoră în dieta sa pentru a se pregăti pentru cel mai recent film al său, „The Odyssey”. El a spus că renunțarea la gluten l-a ajutat să slăbească până la 76 kg, o greutate pe care nu o mai atinsese de la liceu. Experții spun însă că dietele fără gluten nu sunt potrivite pentru toată lumea pentru pierderea în greutate sau pentru o sănătate mai bună, relatează Business Insider.