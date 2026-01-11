„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede”

13:30

În România, prețul locuințelor a crescut cu aproape 70% în ultimii 10 ani, iar cel al chiriilor cu 55%. În centrele universitare, salturile au fost chiar mai mari, spun specialiștii în imobiliare. Chiar dacă majorarea nu e la fel de accelerată ca în alte state europene, puterea scăzută de cumpărare a românilor face ca tot mai puțini tineri să își permită o casă a lor. Pe de altă parte, în Italia sau Franța, locuințele sunt aproape la fel de accesibile ca în 2015, iar în Finlanda, mai ieftine chiar cu 2 procente, față de acum un deceniu.