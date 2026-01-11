Accidentare stupidă în PSV – Excelsior! Și-a rupt mâna și va lipsi luni la rând: ”Mai bine nu mă uitam!”
Sport.ro, 11 ianuarie 2026 17:00
Cu Dennis Man titular, PSV Eindhoven a învins-o cu scorul de 5-1 pe Excelsior, în etapa a 18-a din Eredivisie.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
17:10
Rapid vrea să dea lovitura în iarnă! 1,5 milioane de euro pentru atacantul care semnează gol după gol în străinătate # Sport.ro
Giuleștenii își pot găsi, în sfârșit, un atacant după Albion Rrahmani.
Acum 30 minute
17:00
Accidentare stupidă în PSV – Excelsior! Și-a rupt mâna și va lipsi luni la rând: ”Mai bine nu mă uitam!” # Sport.ro
Cu Dennis Man titular, PSV Eindhoven a învins-o cu scorul de 5-1 pe Excelsior, în etapa a 18-a din Eredivisie.
Acum o oră
16:50
Emoții pentru Mircea Lucescu! Andrei Rațiu s-a accidentat și a fost schimbat înainte de pauză în Rayo Vallecano - Mallorca # Sport.ro
Andrei Rațiu s-a accidentat în meciul Rayo Vallecano - Mallorca. Ce s-a întâmplat cu fundașul dreapta al naționalei României.
16:30
Mario Balotelli a rupt tăcerea la șase luni după s-a despărțit de Genoa lui Dan Șucu. Ce nu a mers: ”Altfel, eram și acum acolo” # Sport.ro
Mario Balotelli (35 de ani) a semnat cu Al Ittifaq și va evolua în primul eșalon al Emiratelor Arabe Unite de acum.
Acum 2 ore
16:20
Două oferte din Superliga pentru Daniel Popa! Fostul atacant de la FCSB e la mare căutare # Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB este liber de contract.
16:10
Șumudică, a venit „nota de plată“ pentru scandalul imens cu Ivan Toney: dezvăluirea arabilor # Sport.ro
Nici nu și-a început bine mandatul la Al-Okhdood, că tehnicianul român, în vârstă de 54 de ani, a și ajuns în atenția presei locale din cauza comportamentului său.
16:00
Suedezul Mattias Ekstrom a câştigat etapa a şaptea la auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general # Sport.ro
Etapa a 7-a a Dakar 2026, la clasa auto, între Riyad şi Wadi ad-Dawasir, a fost câştigată de suedezul Mattias Ekström (Ford). La general, lider continuă să fie Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders).
16:00
Alexandru Matei, încrezător înaintea debutului de azi al României la Campionatul European de Polo! Care este obiectivul # Sport.ro
Alexandru Matei, președintele Federației de Polo, a vorbit despre meciurile echipei de masculin de la Campionatul European de Polo de la Belgrad.
15:40
Atac frontal înainte de Inter - Napoli: „De Bruyne e un pensionar!” Cine e fotbalistul anunțat decisiv diseară # Sport.ro
Nicola Berti, legendarul mijlocaș al celor de la Inter, a prefațat derby-ul din această seară (11 ianuarie 2026) cu Napoli într-un mod exploziv, lansând o ironie tăioasă la adresa starului belgian Kevin De Bruyne.
Acum 4 ore
15:20
Adrian Mazilu (20 de ani) a reușit duminică să marcheze primul său gol în tricoul lui Dinamo, în partida amicală disputată de „câini” în stagiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon.
15:20
Radu Drăgușin (23 de ani) s-ar putea despărți în aceste zile de Tottenham. Fundașul este dorit de mai multe cluburi din Serie A.
14:50
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri # Sport.ro
Ca de obicei, goalkeeperii sud-americani sunt cei din top.
14:50
Cum arăta terenul înaintea amicalului FC Botoșani - Farul! Ninsoare le-a dat de furcă organizatorilor # Sport.ro
FC Botoșani și Farul joacă un meci de pregătire la Mogoșoaia, care a început la ora 14:00.
14:20
Arabii au tras concluzia în privința lui Cosmin Contra! „Magicianul”, lăudat la scenă deschisă în Qatar # Sport.ro
Cosmin Contra (50 de ani) a reușit să redreseze spectaculos corabia celor de la Al-Arabi în acest început de an, iar presa din Qatar a analizat parcursul fără greșeală al echipei.
14:20
Manchester United - Brighton, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Premier League s-a mutat în FA Cup pentru cele două # Sport.ro
Manchester United - Brighton se va vedea LIVE pe VOYO, de la ora 18:30.
14:20
Liverpool a primit încă o veste proastă într-o perioadă în care echipa lui Arne Slot are un program foarte încărcat.
13:40
”Lupii galbeni” înregistraseră o victorie și un egal în primele două meciuri de pregătire.
13:40
Karim Benzema este foarte aproape de a semna, după ce a intrat în ultimele șase luni de contract.
Acum 6 ore
13:20
Trei românce s-au calificat „la pachet” pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide # Sport.ro
Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au reuşit să acceadă în bloc pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după victoriile obţinute, duminică, în rundă finală a calificărilor.
13:10
„Rămas-bun care doare!” Adrian Șut, scrisoare emoționantă după ce a plecat de la FCSB: „Aici am devenit bărbat” # Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) a reacționat duminică pe rețelele de socializare, la o zi după ce a fost prezentat oficial la Al-Ain, și a transmis o scrisoare deschisă suporterilor roș-albaștri.
13:10
Echipa lui Zeljko Kopic a câștigat primul meci amical din Turcia, 2-0 cu Young Boys Berna.
13:00
CFR Cluj a anunțat un transfer în cursul zilei de duminică.
12:40
Anunțul zilei la PSV, după meciul cu Dennis Man MVP: "I-am făcut oferta finală. Așteptăm răspunsul" # Sport.ro
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man, este lider autoritar în Eredivisie, se îndreaptă către un nou titlu de campioană, dar conducea are îngrijorări în ceea ce privește antrenorul Peter Bosz.
12:20
Suma fixată pentru înlocuitorul lui Șut la FCSB! Iftime i-a transmis prețul lui Becali: „E mai talentat!” # Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a aflat cât va trebui să scoată din buzunar pentru a-l transfera pe mijlocașul celor de la FC Botoșani.
12:10
Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:00! El Clasico cu Supercupa Spaniei pe masă # Sport.ro
Barcelona - Real Madrid va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 21:00.
12:10
Zeljko Kopic s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb - FCSB: "La acești 4 jucători să fie atenți" # Sport.ro
FCSB va mai juca două meciuri din Europa League în faza principală: cu Dinamo Zagreb, pe 22 ianuarie, și cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie.
11:40
Dezastru pentru internaționalul român din Italia.
11:40
Mihai Rotaru, dat de gol de un milionar român: „E stelist, m-a rugat să-i fac cunoștință cu Gigi” # Sport.ro
Mihai Rotaru, dat de gol de fostul partener de afaceri Ionel Anton, care a dezvăluit că omul care investește de peste un deceniu în Bănie este, în realitate, un vechi suporter al Stelei.
11:40
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
11:40
Gest exemplar din partea lui Kyrgios: în spirit sportiv, australianul a renunțat la un premiu imens # Sport.ro
Decizie admirabilă din partea australianului Nicholas Kyrgios, înainte de primul turneu de mare șlem al anului.
Acum 8 ore
11:20
Cei doi fotbaliști români au fost coechipieri la FC U Craiova și Unirea Slobozia.
11:20
Barcelona - Real Madrid, de la 21:00! Echipele probabile din Supercupei Spaniei | Ce pariem la “El Clasico”? + analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Prima confruntare în 2026 dintre granzii Spaniei se joacă în Arabia Saudită, la Jeddah, azi, de la 21:00.
11:10
Dan Șucu pregătește o mutare de orgoliu la Genoa! Atacantul care ar „trăda” rivala pentru echipa românului # Sport.ro
Dan Șucu, proprietarul clubului Genoa din decembrie 2024, a demarat o campanie spectaculoasă de transferuri în această iarnă, vizând aducerea lui Duvan Zapata, actualul vârf al lui Torino, sub comanda lui Daniele De Rossi.
11:10
Materazzi nu a stat pe gânduri înainte de Inter - Napoli: „Este favorită și este mai puternică” + Ce a spus despre Chivu # Sport.ro
Cristi Chivu se pregătește de derby-ul cu Napoli din Serie A.
10:50
Inter - Napoli, LIVE TEXT, ora 21:45! Derby de foc pe San Siro: toate detaliile înainte de meci # Sport.ro
Cristi Chivu are ocazia să dea șah-mat campioanei en-titre în această seară, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, într-un duel stelar Inter - Napoli.
10:50
Vladislav Blănuță (23 de ani) s-ar putea despărți de Dinamo Kiev în această iarnă, la doar câteva luni după ce a semnat cu clubul din Ucraina.
10:30
Meci bizar cu Aleix Garcia protagonist: echipa gazdă care a dominat clar, condusă la pauză cu 4-0! # Sport.ro
Bayer Leverkusen și VfB Stuttgart s-au întâlnit în etapa 16 din Bundesliga.
10:30
Olimpiu Moruțan (26 de ani) ar urma să se despartă de Aris Salonic în această iarnă, conform ultimelor informații din presa greacă.
10:10
Dinamo, „groapa” lui Dănciulescu!? Câți bani a pierdut atacantul în Ștefan cel Mare: „S-au prescris” # Sport.ro
Ionel Dănciulescu (49 de ani), actualul manager general de la CS Dinamo, a dezvăluit sumele considerabile pe care nu le-a mai recuperat niciodată din perioadele petrecute ca jucător în Ștefan cel Mare.
10:00
Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta” # Sport.ro
Gigi Becali a abordat anumite probleme din fotbalul românesc de-a lungul timpului.
09:50
Sezon excelent pentru Tony Strata în Portugalia! Cifrele românului după primul trofeu câștigat # Sport.ro
Vitoria Guimaraes a câștigat Cupa Ligii după 2-1 cu Sporting Braga în finală.
09:50
Înlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: "Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali" # Sport.ro
FCSB l-a vândut pe Adrian Șut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, iar campioana României caută un înlocuitor.
09:40
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: „Un pas înainte, mai ales financiar” # Sport.ro
Mihai Lixandru a vorbit din cantonamentul FCSB-ului din Antalya despre mutarea momentului, plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain, și a recunoscut că fostul său partener de la mijlocul terenului aștepta cu nerăbdare acest transfer care îi asigură viitorul familiei.
Acum 12 ore
09:20
CS Universitatea Cluj-Napoca a învins-o pe CSU Politehnica Timişoara cu scorul de 94-39, sâmbătă, în etapa a 13-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.
09:20
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan # Sport.ro
Stadionul Municipal din Bacău este o arenă pustie, fără fotbal și lipsită de fani. Sport.ro a fost la fața locului pentru a surprinde ce a mai rămas din ruina din centrul orașului.
09:10
Mihai Stoica a trasat linia pentru Tavi Popescu! Condiția ca să joace la FCSB după ce a picat transferul în Arabia # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lămurit sâmbătă seară situația lui Octavian Popescu, după ce speculațiile privind un posibil împrumut la Al-Okhdood au fost infirmate categoric de Marius Șumudică.
09:10
"Disperați" să plece la FCSB: "Când să dea Bacalaureatul, a fugit! Și-ar fi rupt și un deget" # Sport.ro
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre câteva afaceri pe care le-a făcut cu FCSB în urmă cu câțiva ani.
09:00
Vor să îl „fure” pe Radu Drăgușin și au făcut oferta! AS Roma are probleme și mutare poate pica # Sport.ro
Radu Drăguișn este foarte aproape de o plecare de la Tottenham în această iarnă.
09:00
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre câteva afaceri pe care le-a făcut cu FCSB în urmă cu câțiva ani.
08:50
Succes clar al echipei din Ștefan cel Mare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.