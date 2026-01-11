Imagini șocate! A fost suspendat pe viață după o intrare de o brutalitate rară

13:20

Jucătoarele române de tenis Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au reuşit să acceadă în bloc pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după victoriile obţinute, duminică, în rundă finală a calificărilor.