Preşedintele Cubei îi răspunde lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans Montana, el declarând că gândurile sale s-au îndreptat şi către tânărul de 18 ani din Gorj, căruia destinul i-a fost frânt mult prea devreme şi către familia sa, care trece prin clipe cumplite, printr-o durere pe care niciun părinte nu ar trebui să o trăiască vreodată.